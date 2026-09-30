Nach dem Finale hat die Schlacht des Südens bereits begonnen: zwei rivalisierende Pläne, die internationale Vereinbarung zu ersetzen

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Zwei unvereinbare Visionen vom « Nachtag »

Das angekündigte Ende der Finul-Mission eröffnet einen diplomatischen Kampf, der weit über die Frage hinausgeht, eine internationale Truppe durch eine andere zu ersetzen. Hinter den Konsultationen zwischen Beirut und mehreren westlichen Hauptstädten stehen zwei unterschiedliche Vorstellungen von der Sicherheitszukunft des Südens. Sie wollen gemeinsam die libanesische Armee stärken und eine Rückkehr zu den Vorkriegsvereinbarungen vermeiden. Aber ihre Logik, ihre Mittel und ihre Konzeption der internationalen Rolle unterscheiden sich zutiefst. Auf der einen Seite gibt es einen amerikanischen Ansatz, der die Übertragung der Sicherheitsverantwortung auf den libanesischen Staat und seine Armee begünstigt. Andererseits versucht eine französisch-italienische Reflexion, eine nach dem Finale strukturierte internationale Präsenz zu bewahren, auch in einer grundlegend veränderten Form.

Diese Divergenz ist wichtig. Es bestimmt, wer den Süden überwachen wird, wer die Verstöße sehen wird, wie die Vorfälle mit Israel gehandhabt werden und wer als Vermittler fungieren wird, wenn bilaterale Mechanismen nicht mehr funktionieren. Es wirkt sich auch direkt auf die Zukunft der Armee aus. Im ehrgeizigsten Szenario wird erwartet, dass es seine Stärke im Süden erheblich erhöhen wird. Bewertungen, auf die im Korpus Bezug genommen wird, schätzen, dass zwischen 10.000 und 15.000 zusätzliche Truppen erforderlich sein könnten, um einen viel dichteren und nachhaltigeren Einsatz zu ermöglichen. Eine solche Anstrengung erfordert Ausrüstung, Infrastruktur und Milliarden von Dollar.

Die Meinungsverschiedenheit steht daher nicht einer Seite zugunsten des Libanon gegenüber einer anderen, die ihm feindlich gesinnt wäre. Es geht um die Methode. Der amerikanische Ansatz neigt zu einem Modell, bei dem die Armee allmählich zum wichtigsten oder sogar zum einzigen legitimen bewaffneten Akteur vor Ort wird. Europäisches Denken ist mehr über die Erhaltung einer internationalen Schicht zwischen Libanon und Israel. Diese beiden Architekturen können während einer Übergangszeit koexistieren. Langfristig führen sie jedoch zu zwei sehr unterschiedlichen Sicherheitssystemen.

Washington befürwortet direkte staatliche Rechenschaftspflicht

Die amerikanische Logik beginnt mit einer einfachen Beobachtung. Nach Jahrzehnten internationaler Präsenz kann die Souveränität des Libanon nicht von einer auf unbestimmte Zeit stationierten ausländischen Kraft im Süden abhängig bleiben. Das Verschwinden des Finul sollte daher eine Gelegenheit sein, der Armee die Aufgaben zu übertragen, die der Staat zuvor nicht alleine ausführen konnte.

Dieser Ansatz ist Teil eines umfassenderen Pakets. Washington bindet jetzt viel enger die Sicherheit des Südens, die Stärkung der Armee, die Frage der Hisbollah-Waffen und den Wiederaufbau. Der militärische Einsatz wird nicht länger als isolierte Operation betrachtet. Es wird zu einem der Teile einer politischen Transformation, die dem Staat das effektive Sicherheitsmonopol geben soll.

Das Prinzip wäre das der gleichzeitigen Progression. Jeder israelische Rückzug aus einem Gebiet sollte von einer sofortigen militärischen Übernahme begleitet werden. Ziel wäre es, jegliches Vakuum zu verhindern. In diesem Sinne würde das Warten auf den vollständigen israelischen Rückzug vor dem Einsatz der Armee genau den Raum schaffen, in den nichtstaatliche Kräfte zurückkehren könnten.

Der Mechanismus basiert daher auf einer Abfolge eng aufeinander abgestimmter Schritte. Israel evakuiert eine Position. Die libanesische Armee siedelt sich dort an. Überprüfungsmechanismen überwachen die Umsetzung der Verpflichtung. Der Wiederaufbau kann dann beginnen. Die Bevölkerung kehrt allmählich zurück. Der Staat installiert seine Dienste. Sicherheit wird damit zum Ausgangspunkt für die institutionelle Reintegration im Süden.

Aber diese Architektur wirft sofort die Frage der Kontrolle auf. Wer wird eine Verletzung nach dem Verschwinden des Finul finden? Wer wird eine Anklage zwischen der libanesischen Armee und Israel schlichten? Wer kann überprüfen, dass ein evakuiertes Gebiet keine geheime militärische Infrastruktur mehr enthält? Und wer wird eine einseitige israelische Operation verhindern, wenn Tel Aviv glaubt, dass seine Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt werden?

Gerade hier beginnt der Antagonismus mit der europäischen Reflexion.

Paris und Rom wollen kein internationales Vakuum

Frankreich und Italien haben eine lange Erfahrung in Finul. Sie stellten Truppen ein, bauten Beziehungen zur Armee auf und entwickelten operative Kenntnisse des Feldes. Für sie bedeutet das Verschwinden der Mission nicht unbedingt, dass jede internationale Präsenz verschwinden muss.

Es werden mehrere Szenarien diskutiert. Die erste wäre eine kleine Präsenz der Vereinten Nationen mit weniger Truppen und konzentrierteren Missionen zur militärischen Beobachtung, Verbindung und Unterstützung. Dieses Modell würde den internationalen Rechtsrahmen wahren und gleichzeitig einen viel größeren Teil der operativen Verantwortung auf die Libanesen übertragen.

Eine zweite Hypothese würde auf einer multinationalen Kraft basieren, die sich von Finul unterscheidet. Es könnte hauptsächlich europäisch sein. Ihre Aufgabe wäre eine Übergangsmaßnahme, und ihr Mandat sollte genau definiert werden. Es würde nicht notwendigerweise die gegenwärtigen Strukturen des Finul duplizieren, aber eine Kapazität für Überwachung und diplomatische Einmischung behalten.

Eine dritte Formel wäre Hybrid. Internationale Abdeckung würde beibehalten werden, während eine kleinere Anzahl von ausländischen Militärpersonal würde bestimmte spezialisierte Funktionen durchführen. Die Armee würde die Hauptverantwortung am Boden ausüben. Die internationale Komponente würde sich mehr auf Überwachung, Kommunikation, Verifizierung und Störfallverhütung konzentrieren.

Diese Optionen sind besorgniserregend: Die zu schnelle Entfernung der internationalen dritten Partei könnte der libanesischen Armee und Israel direkt gegenüberstehen. Jeder Vorfall würde dann eine bilaterale Dimension annehmen. In einem Kontext tiefen Misstrauens könnte das Fehlen eines externen Beobachtungsmechanismus das Risiko einer Eskalation erhöhen.

Eine strategische Divergenz, kein einfacher technischer Unterschied

Der Gegensatz zwischen den beiden Ansätzen erscheint deutlicher, wenn sie ihren Zweck untersuchen. Das amerikanische Projekt sieht die internationale Präsenz als Übergangsinstrument, auf das der Libanon schrittweise verzichten muss. Der französisch-italienische Ansatz ist der Ansicht, dass eine externe Präsenz, auch eine reduzierte, notwendig sein könnte, um diesen Übergang zu sichern.

Washington betont daher die operative Souveränität. Paris und Rom legen größeren Wert auf die Sicherheit des Übergangs. Für Amerikaner kann eine zu lange Verlängerung einer internationalen Vereinbarung das effektive Staatseigentum an dem Territorium verzögern. Für die Europäer kann die zu schnelle Aufhebung dieses Mechanismus genau die Instabilität schaffen, die den Staat daran hindern wird, diese Verantwortung zu übernehmen.

Dieser Unterschied zeigt sich auch in der Beziehung zu Israel. Eine Architektur, die in erster Linie auf der Armee basiert, erfordert effektive Kommunikationsmechanismen mit der israelischen Seite. Diese Perspektive ist im Libanon politisch heikel. Es kann schnell als die schrittweise Einrichtung eines bilateralen Sicherheitsmechanismus interpretiert werden.

Eine internationale Präsenz verringert dieses politische Risiko. Der operative Austausch kann durch eine externe Struktur fortgesetzt werden. Aber Israel könnte seinerseits diese Formel als zu langsam oder unzureichend bindend angesichts seiner Sicherheitsanforderungen betrachten.

Diese Schwierigkeit fügt eine diplomatische Dimension hinzu. Frankreich hat nicht unbedingt das israelische Vertrauen, allein in einer neuen Architektur eine zentrale Rolle zu spielen. Jede europäische Formel sollte daher von den verschiedenen Parteien eine Mindestakzeptanz erhalten. Eine internationale Truppe ohne diese Akzeptanz könnte ein Papiermandat haben, während sie nicht in der Lage ist, ihre Mission vor Ort zu erfüllen.

Armee im Herzen beider Szenarien

Trotz ihrer Unterschiede führen die beiden Projekte zu der gleichen Beobachtung: Die libanesische Armee wird viel mächtiger werden müssen. Kein ernsthaftes Post-Final-Szenario kann mit aktuellen Ressourcen funktionieren.

Die in den diskutierten Dokumenten erwähnten Schätzungen deuten darauf hin, dass zusätzliche 10.000 bis 15.000 Soldaten benötigt werden, um eine nachhaltige Präsenz im Süden zu gewährleisten. Es geht nicht nur darum, militärische Positionen zu vergrößern. Einheiten sollten in der Lage sein, zu patrouillieren, Grenzen zu überwachen, Dörfer zu sichern, Straßen zu kontrollieren und schnell auf Vorfälle zu reagieren.

Eine weitere Schwierigkeit ist die Rotation von Einheiten. Der Einsatz von weiteren 10.000 Soldaten ist nicht nur 10.000. Eine ständige Anwesenheit erfordert Personal, das in der Lage ist, Ruhezeiten, Schulungen, Wartungs- und Ruhezeiten zu bieten. Die wirkliche menschliche Anstrengung wäre daher größer als die Zahl der gleichzeitig am Boden anwesenden Soldaten.

Auch die Materiallücken sind erheblich. Die ermittelten Bedürfnisse beziehen sich auf gepanzerte Fahrzeuge, Nachtsichtsysteme, sichere Kommunikation, Kapazitäten zur Grenzüberwachung und Luftverteidigung. Diese letzte Frage ist besonders heikel. Eine Armee, die für die Kontrolle des Territoriums zuständig ist, ohne nennenswerte Kapazitäten zur Überwachung und zum Schutz ihres Luftraums, würde von Entscheidungen, die anderswo getroffen werden, abhängig bleiben.

Ein Modernisierungsprogramm im Wert von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar wird diskutiert. Die Idee wäre, die notwendigen Fähigkeiten schnell bereitzustellen, anstatt ihre Akquisition über ein Jahrzehnt zu verteilen. Weil der politische Kalender des Südens viel kürzer ist als der eines konventionellen Militärprogramms.

Löhne, die Sackgasse der militärischen Verstärkung

Die Ausrüstung ist nur ein Teil des Problems. Eine Armee kann moderne Fahrzeuge, Überwachungssysteme und Ausrüstung erhalten, während sie ihren Einsatz nicht nachhaltig aufrechterhalten kann, wenn Soldaten kein ausreichendes Einkommen haben.

Die Diskussionen betonen daher die Notwendigkeit einer nachhaltigen Finanzierung der militärischen Vergütung während der gesamten Übergangszeit. Einmalige Unterstützung für den Kauf von Geräten ohne Finanzierung ihrer Verwendung würde weitgehend theoretische Kapazitäten erzeugen.

Dieses Problem wird noch wichtiger, wenn die Armee einige der Funktionen ersetzen soll, die zuvor von Tausenden von internationalen Militärangehörigen ausgeführt wurden. Kraftstoff-, Wartungs-, Infrastruktur-, Kommunikations- und Logistikkosten würden stark steigen.

Die wirkliche finanzielle Herausforderung besteht also nicht nur darin, wer dem Libanon Waffen geben wird. Es geht darum, zu bestimmen, wer eine nationale Sicherheitsarchitektur finanzieren wird, die mehrere Jahre lang täglich funktionieren kann.

Die Frage der Hisbollah hinter der von Finul

Die Post-Enddebatte kann nicht von der Hisbollah-Waffenakte getrennt werden. Die vorherrschende internationale Logik besteht darin, die Armee zum einzigen bewaffneten Akteur mit autonomer Einsatzfähigkeit im Süden zu machen.

Für Washington ist diese Entwicklung ein zentrales Element der angestrebten Transformation. Die Armee zu stärken, ohne die Situation der nichtstaatlichen Waffen zu ändern, würde nicht ausreichen. Ziel ist es, dass die Ausweitung der militärischen Autorität des Staates schrittweise mit dem Abbau paralleler bewaffneter Strukturen einhergeht.

Der europäische Ansatz entfernt diese Frage nicht. Sie versucht mehr zu verhindern, dass sie in einem Kontext gelöst wird, der eine interne Konfrontation auslösen könnte. Eine internationale Übergangspräsenz könnte somit Zeit bieten, den Übergang von einem System zum anderen zu organisieren.

Die Schwierigkeit bleibt beträchtlich. Die Armee muss ihre Autorität stärken, ohne in ein Instrument der gemeinschaftlichen Konfrontation verwandelt zu werden. Sie muss das Territorium kontrollieren, ohne eine fremde Strategie zu verfolgen. Und sie muss in der Lage sein, die Sicherheit der Menschen im Süden zu gewährleisten, zu einer Zeit, in der sie aufgefordert sind, eine tiefgreifende Transformation des Verteidigungssystems zu akzeptieren, die seit Jahrzehnten vorherrscht.

Der israelische Rückzugsplan als potenzieller Bruchpunkt

All diese Architekturen können scheitern, wenn der israelische Rückzug nicht voranschreitet. Für Beirut muss die Stärkung des Staates von überprüfbaren israelischen Schritten begleitet werden. Die Idee der parallelen Aktion kehrt daher regelmäßig in den Diskussionen zurück: Rückzug, Einsatz der Armee, Kontrolle, Wiederaufbau.

Ein Ungleichgewicht in dieser Reihenfolge wäre politisch explosiv. Wenn der Staat eine Transformation des bewaffneten Apparats im Libanon ohne israelischen Rückzug fordern würde, würde er seine eigene Legitimität im Süden schwächen. Andererseits sind die internationalen Partner besorgt, dass ein Rückzug ohne Ersatzmechanismus die schnelle Wiederherstellung früherer militärischer Strukturen ermöglichen würde.

Dies ist auch der Grund, warum die Anwesenheit oder Abwesenheit einer internationalen Truppe unerlässlich ist. Im europäischen Szenario könnte letzteres die Synchronisierung der Verpflichtungen überprüfen. Im US-Szenario sollte ein anderer, wahrscheinlich leichterer und militärisch und koordinationsorientierter Kontrollmechanismus erfunden werden.

Die Wahl übersteigt nun die Erneuerung des Finul

Die Frage in Beirut ist daher nicht mehr nur, die Aufrechterhaltung von Finul zu verteidigen. Die Debatte hat sich bewegt. Es geht um das Sicherheitssystem, das funktionieren muss, wenn es weg ist.

Das amerikanische Modell drängt den Libanon zu einer beschleunigten Verantwortung: Stärkung der Armee, ausschließliche staatliche Autorität, Sicherheitskoordinierung und schrittweise Verringerung der Notwendigkeit einer internationalen Militärpräsenz. Das französisch-italienische Modell ist der Ansicht, dass ein solch brutaler Übergang zu viele Risiken birgt und dass eine internationale Struktur vorhanden bleiben muss, um den Transfer zu begleiten.

Zwischen den beiden befindet sich die libanesische Armee. Beide Seiten wollen es stärken, aber nicht unbedingt, damit es im gleichen Tempo genau die gleiche Rolle spielt. In einem Szenario wird es schnell fast exklusive Struktur des Systems. In der anderen wird sie allmählich zum Hauptakteur, während sie von einem internationalen Überwachungs- und Garantiemechanismus umgeben bleibt.

Die Entscheidung wird viel mehr bestimmen als das Schicksal einer UN-Mission. Es wird definieren, wie der Libanon seine Souveränität im Süden ausüben wird, die Form seiner Sicherheitsbeziehungen zu Israel, die Bedingungen für die Rückkehr seiner Bewohner, das Tempo des Wiederaufbaus und den Platz der Waffen der Hisbollah in der nächsten nationalen Architektur.

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