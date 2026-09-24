Beiruter Hafen: Drei riesige Schiffe am Dock

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Gleichzeitig beherbergte der Hafen von Beirut am Mittwoch, den 23. September 2026, drei große Containerträger, eine Operation, die vom Management als außergewöhnlich im aktuellen regionalen Kontext dargestellt wurde. DieCMA CGM D366 meter lang, aufMSC Sara Elena300 meter und dieCMA CGM Mozart, 278 Meter, am selben Tag am Pier 16 angedockt. Für die Hafenbehörde veranschaulicht dieser dreifache Anlaufhafen von Mutterschiffen die Fähigkeit des Terminals, große Containerträger abzufertigen, und begleitet die Modernisierungsarbeiten zur Stärkung der logistischen Rolle des Hafens von Beirut.

Drei Mutterschiffe im Hafen von Beirut

Die Szene ist in ihrer Größe ungewöhnlich. Drei große Ozeancontainer wurden am selben Tag am Containerterminal in Beirut empfangen.

Die drei Schiffe landeten am Mittwoch, den 23. September, am Pier 16, einer Infrastruktur, die für die Behandlung großer Containerträger unerlässlich ist.

Die imposanteste ist dieCMA CGM DDas ist 366 Meter lang. Es wird von der französischen Gruppe CMA CGM betrieben, einem der weltweit führenden Reeder der Containerschifffahrt.

Die zweite, dieMSC Sara Elenaerreicht 300 Meter. Es gehört zur Flotte der Mediterranean Shipping Company, MSC, einem weiteren wichtigen Akteur in der globalen Schifffahrt.

DieCMA CGM Mozart, 278 meter lang, vervollständigt diesen dreifachen zwischenstopp.

Die gleichzeitige Anwesenheit dieser drei Gebäude ist hauptsächlich ein lebensgroßer Test der operativen Fähigkeiten des Terminals. Die Aufnahme von Schiffen dieser Dimension erfordert geeignete Docks, ausreichende Tiefe, Handhabungsgeräte, die in große Einheiten eingreifen können, und eine Organisation, die Containerbewegungen steuert, ohne andere Operationen zu blockieren.

Pier 16 im Operations Center

Die drei Schiffe wurden zum Pier 16 geleitet, im Herzen des Containerterminals des Hafens.

Diese Infrastruktur spielt eine zentrale Rolle für Beiruts Fähigkeit, mit den wichtigsten internationalen Schifffahrtslinien verbunden zu bleiben.

Der Einsatz ist nicht darauf beschränkt, das Anlegen eines Schiffes von mehreren hundert Metern zu ermöglichen. Ein Containeranlaufhafen beinhaltet eine Reihe von koordinierten Operationen: Lotsen und Abschleppen, Festmachen, Positionieren von Kränen, Entladen und Beladen von Containern, Transfer in Lagerbereiche und dann Organisation von Ausgängen auf dem Landweg.

Die Anwesenheit von drei großen Schiffen am selben Tag erhöht mechanisch die Einschränkungen für die Teams, die Ausrüstung und die verfügbaren Räume.

Die Hafenverwaltung betrachtet daher den Betrieb vom 23. September als Indikator für ihre Fähigkeit, trotz regionaler Gegebenheiten ein hohes Maß an Tätigkeit aufrechtzuerhalten.

Sie betont auch die Rolle derCMA Beirut Terminal, die das containerterminal bedient und handhabungsvorgänge bereitstellt.

Was ist ein « Mutterschiff »?

Der englische Begriff « Mother Vessel », der von der Hafenbehörde verwendet wird, bezieht sich auf ein Hauptschiff, das der internationalen Schifffahrt zugewiesen ist.

Diese Schiffe befördern Container zwischen den Haupthäfen eines Seenetzes. Die Ware kann dann auf kleinere Schiffe, sogenannte « Feeder », übertragen werden, um sekundäre Häfen zu bedienen.

Die Aufnahme von Mutterschiffen ist daher wichtig für einen Hafen, der versucht, direkte Verbindungen zu den wichtigsten Seerouten aufrechtzuerhalten oder zu entwickeln.

Sie verringert die Abhängigkeit von Umladungen in anderen Häfen und kann die Attraktivität einer Plattform für Reedereien erhöhen.

Das Vorhandensein eines Mutterschiffs bedeutet jedoch nicht automatisch, dass seine gesamte Ladung für den libanesischen Markt bestimmt ist. Bei einer Zwischenlandung können Einfuhr, Ausfuhr und je nach den betreffenden Linien Umladevorgänge kombiniert werden.

Die wirtschaftliche Bedeutung des dreifachen Anlaufhafens vom 23. September ist daher vor allem als Indikator für die physischen und operativen Kapazitäten des Terminals zu sehen und nicht nur als Beweis für eine starke Zunahme des Außenhandels.

Zwei CMA CGM Schiffe am selben Tag

Die Anwesenheit von zwei CMA CGM-Gebäuden unterstreicht auch das Gewicht der französischen Gruppe in der aktuellen Tätigkeit des Hafens von Beirut.

CMA CGM unterhält enge historische Beziehungen zum Libanon. Sein Gründer, Jacques Saade, war libanesischer Herkunft, und die Gruppe unterhielt eine wichtige Präsenz im Land.

Diese Beziehung nahm nach der Explosion vom 4. August 2020 eine neue Dimension an.

Das Hafencontainerterminal wird seit 2022 von einem Konsortium unter der Leitung von CMA CGM betrieben. Dies war ein wichtiger Schritt für den Neubetrieb und die Modernisierung der Hafenanlagen nach der Katastrophe.

CMA Terminals, eine Tochtergesellschaft der Gruppe, hatte die Verwaltung, den Betrieb und die Wartung des Containerterminals für einen Zeitraum von zehn Jahren erhalten.

Die Gruppe kündigte dann ein Investitionsprogramm an, um die Infrastruktur zu modernisieren, bestimmte Geräte zu ersetzen oder zu aktualisieren und die Terminalleistung zu verbessern.

Die gleichzeitige Präsenz der D-Artagnan und der Mozart findet somit in einem Hafen statt, in dem CMA CGM nicht nur ein maritimer Kunde, sondern auch ein wichtiger Akteur im Betrieb des Terminals ist.

Modernisierung seit mehreren Jahren angestoßen

Die dreifache Zwischenlandung findet statt, wenn der Hafen ein Programm zur Modernisierung seiner Einrichtungen fortsetzt.

Die Verwaltung des Hafens bezieht sich auf einen Entwicklungsprozess, der seit mehreren Monaten im Gange ist, zusammen mit Plänen für die Erweiterung und Modernisierung.

Der Containerterminal ist eine der Hauptachsen dieser Strategie.

Nach der Explosion im Jahr 2020 wurde die Wiederherstellung der Hafenkapazität zu einem nationalen wirtschaftlichen Problem. Ein erheblicher Teil der Anlagen war zerstört oder schwer beschädigt worden, obwohl das weiter östlich gelegene Containerterminal weniger direkt betroffen war als die Gebiete in der Nähe der Explosionsstelle.

Die seitdem durchgeführten Arbeiten zielen darauf ab, die Zuverlässigkeit der Ausrüstung und die Verarbeitungskapazität des Terminals zu erhöhen.

Für Reeder hängt die Qualität eines Hafens von mehreren Parametern ab: Tiefe der Becken, Länge der Docks, Verfügbarkeit von Portalen, Produktivität des Betriebs, Wartezeiten und Fluidität der Durchfahrt von Waren zu ihrem endgültigen Bestimmungsort.

Die Möglichkeit, mehrere große Schiffe gleichzeitig zu beherbergen, ist daher ein konkretes Element dieser Wettbewerbsfähigkeit.

Hafen bleibt lebenswichtig für libanesische Importe

Neben der technischen Leistung ist die Tätigkeit des Hafens für die libanesische Wirtschaft von besonderer Bedeutung.

Der Libanon ist stark auf Importe angewiesen, um seinen Bedarf an Waren und Rohstoffen zu decken. Ein erheblicher Teil dieser Ströme kommt auf dem Seeweg an.

Der Hafen von Beirut ist eines der wichtigsten kommerziellen Gateways des Landes nach Tripolis.

Container, die dorthin fahren, tragen eine Vielzahl von Produkten, von Konsumgütern bis hin zu Rohstoffen und Ausrüstung, die von Unternehmen benötigt werden.

Die Möglichkeit, regelmäßige Verbindungen zu großen Reedereien aufrechtzuerhalten, hat daher Konsequenzen, die weit über den Hafensektor hinausgehen.

Eine Reduzierung des Versands oder eine Erhöhung der Logistikkosten können an Importeure, dann an Unternehmen und Verbraucher weitergegeben werden. Umgekehrt können ein schnellerer Hafenbetrieb und ein ausreichender Wettbewerb zwischen den Strecken dazu beitragen, bestimmte zusätzliche Kosten zu begrenzen.

Regionale Wettbewerbsfähigkeit

Das Management des Hafens hat auch das Ziel, Beiruts Rolle als regionale Logistikplattform zu stärken.

Diese Ambition stellt den Hafen vor erhebliche Konkurrenz im östlichen Mittelmeer.

Um mehr direkte Linien anzuziehen und Umladungen zu entwickeln, muss ein Hafen mehr als eine Andockkapazität bieten. Reedereien bewerten die Geschwindigkeit des Betriebs, die Kosten, die Zuverlässigkeit der Dienstleistungen, die Qualität der Infrastruktur und die Möglichkeit, Verbindungen zu anderen Märkten zu organisieren.

Politische und sicherheitspolitische Stabilität ist ebenfalls Teil ihrer Entscheidungen.

In diesem Zusammenhang bietet die Ankunft von drei großen Containerunternehmen am selben Tag dem Hafen von Beirut einen günstigen Betriebsindikator, der jedoch allein nicht ausreicht, um seine Neupositionierung als großes regionales Umschlagzentrum zu etablieren.

Dies wird von der Häufigkeit solcher Stopps, den tatsächlich abgewickelten Mengen und der Entwicklung der von den großen Reedern vorgeschlagenen Strecken abhängen.

Eine Aktivität, die trotz regionaler Spannungen aufrechterhalten wird

Die Hafenbehörde betont insbesondere den Kontext, in dem die Operation vom 23. September stattgefunden hat.

Spannungen und Konflikte in der Region haben mehrere Lieferketten gestört und Transportunternehmen gezwungen, ihre Aktivitäten anzupassen.

Der Seeverkehr reagiert besonders empfindlich auf geopolitische Risiken. Reeder können ihre Routen ändern, bestimmte Anlaufhäfen aussetzen oder ihre Dienste neu organisieren, wenn die Navigations- oder Versicherungsbedingungen schwieriger werden.

Für den Libanon ist die Aufrechterhaltung des Zugangs zu wichtigen Handelsrouten nach wie vor unerlässlich.

Die gleichzeitige Ankunft von CMA CGM D-Artagnan, MSC Sara Elena und CMA CGM Mozart zeigt, dass das Terminal trotz dieses Kontextes weiterhin in der Lage ist, große Ozeaneinheiten zu beherbergen.

Es ist auch ein Signal für libanesische Importeure und Exporteure, deren Tätigkeit von der Kontinuität der maritimen Verbindungen abhängt.

Leistung muss in Volumen bestätigt werden

Die Veranstaltung vom 23. September unterstreicht die operativen Fähigkeiten von Pier 16 und des Containerterminals.

Um seine realen wirtschaftlichen Auswirkungen zu messen, müssen jedoch die Mengen der über einen längeren Zeitraum umgeschlagenen Container beobachtet werden.

Die Anzahl der Anlaufhäfen, die Kapazität der Schiffe, der Verkehr in 20-Fuß-Äquivalenten – die international zur Messung von Containern verwendete Einheit – und der Anteil des Umschlags werden bestimmen, ob dieser außergewöhnliche Tag einem nachhaltigen Trend entspricht.

Die Entwicklung des Hafens wird auch von weiteren Investitionen in Ausrüstung und Infrastruktur abhängen.

Für die Hafenbehörde bleibt das erklärte Ziel, Beirut als wichtigstes maritimes Tor des Libanon zu konsolidieren und gleichzeitig seine Funktion als regionale Logistikplattform zu stärken. Nach dem gleichzeitigen Empfang der drei großen Containerträger am Mittwoch können die nächsten Anlaufhäfen und die Entwicklung der Volumina messen, ob diese operative Leistung in die Aktivität des Hafens umgesetzt wird.