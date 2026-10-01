Finanzielles Loch: Die Rückkehr des IWF bringt den Libanon wieder auf die Frage, die er seit sieben Jahren vermeidet

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Vielleicht ist das größte Ereignis der Folgen von Nawaf Salams Besuch in Washington nicht dasjenige, das die meisten politischen Bilder hervorgebracht hat. In Begleitung von Finanzministerin Yassine Jaber und Energieminister Joe Saddi traf sich der Premierminister mit der Exekutivdirektorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva. Im Anschluss an die Gespräche kündigte er an, dass eine Delegation des Fonds den Libanon nach den jährlichen Treffen des IWF und der Weltbank besuchen werde, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen und eine Einigung herbeizuführen.

Der Wortlaut ist konservativ. Die Frage ist, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, nicht zu verkünden, dass ein Abkommen bevorsteht. Dieser Unterschied ist wesentlich, denn hinter der Rückkehr des IWF steht immer die gleiche Frage, die seit dem finanziellen Zusammenbruch nie endgültig geklärt wurde:wer wird die akkumulierten verluste im libanesischen bankensystem tragen?

Es ist das « Finanzloch », ein Ausdruck, der fast banal geworden ist, während er einen kolossalen Konflikt abdeckt. Einleger halten Forderungen an ihre Banken. Banken haben einen beträchtlichen Teil ihrer Ressourcen bei der Bank of Lebanon platziert. Die Zentralbank selbst trägt Verbindlichkeiten und Verluste. Der Staat beteiligte sich an diesem Prozess durch seinen Schulden- und Finanzierungsbedarf. Als das System zusammenbrach, verschwand das Geld, das den Einlegern versprochen wurde, nicht aus einer einzigen Buchhaltungsbox: Es war diese ganze Kette, die nicht in der Lage war, ihre Verpflichtungen normal zu erfüllen.

Sieben Jahre später stellt sich nicht mehr die Frage, ob es Verluste gibt. Die Libanesen haben bereits teilgenommen. Der wahre Kampf ist zu entscheidenwie man erkennt, was bleibt, wer zuerst zahlen muss und wie viel einleger tatsächlich zurückgewinnen können.

IWF kehrt zurück, aber das Problem hat sich seit Beginn der Krise geändert

Die angekündigte Rückkehr einer Fondsmission ist eine wichtige Eröffnung. Es bedeutet, dass der Dialog nicht unterbrochen wird und dass die Regierung der Ansicht ist, dass sie bei einigen Reformen ausreichende Fortschritte gemacht hat, um ein Programm auf den Tisch zu bringen.

Es wäre jedoch verfrüht zu schließen, dass der Weg klar ist. Eine gleichzeitig veröffentlichte wirtschaftliche Einschätzung argumentiert sogar, dass eine Vereinbarung mit dem IWF unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr möglich wäre. Dies ist eine Analyse, keine offizielle Position des Fonds. Aber diese Divergenz illustriert die Situation perfekt: Die Regierung spricht von einer Wiederaufnahme der Verhandlungen, während Ökonomen über die Möglichkeit sprechen, heute das Programm, das einige Jahre zuvor vorgestellt wurde, wieder aufzubauen.

Denn der finanzielle Libanon von 2026 ist nicht mehr der von 2019.

Eine weitgehend dollarisierte Wirtschaft hat sich entwickelt. Frische Dollar werden anders behandelt als alte Einlagen. Barzahlungen sind zentral. Diaspora überträgt direkt Futterverbrauch. Einleger nutzten einige ihrer Konten auf unterschiedliche Weise. Andere verkauften ihre Forderungen mit Verlust. Während das formale System ungelöst blieb, lernte eine Wirtschaft parallel zum alten Bankenmodell zu funktionieren.

Die Verzögerung hat die Krise nicht eingefroren. Er drehte es.

Der IWF steht jetzt vor einem System der zwei Geschwindigkeiten: das alte, voller Verluste und blockierter Einlagen, und das neue, das auf frischem Geld und der ständigen Suche nach Wegen basiert, um die Risiken des ehemaligen zu vermeiden.

Die Gefahr bestünde darin, die Antragsteller zweimal zu belasten

Dies ist das heikelste Thema in jedem zukünftigen Gesetz über die finanzielle Lücke.

Die Einleger haben bereits bezahlt. Sie verloren die freie Verfügung über ihre Ersparnisse. Sie litten unter Inflation, dem Fall des Pfunds und sukzessiven Rückzugsmechanismen. Einige haben erhebliche Verluste akzeptiert, um Liquidität zu erhalten. Viele sahen, wie ihre Kaufkraft zusammenbrach, während ihr Geld auf Konten blieb, zu denen sie keinen normalen Zugang mehr hatten.

Eine Umstrukturierung, die nun den größten Teil der verbleibenden Verluste auffangen würde, würde daher als zweite Beschlagnahme angesehen, diesmal gesetzlich verankert.

Alles wird in der Reihenfolge der Verantwortung geschehen.

Welche Verluste müssen Bankaktionäre vor Einlegern absorbieren? Welche Institutionen haben noch genügend Kapital? Welche können rekapitalisiert werden? Was ist mit denen, die nicht mehr lebensfähig sind? Welche Vermögenswerte der Libanesischen Zentralbank können tatsächlich zur Regelung beitragen? Welchen Teil kann der Staat anerkennen, ohne die Rechnung an mehrere Generationen von Steuerzahlern zu übertragen?

Keine endgültige Formel zur Beantwortung all dieser Fragen erscheint in den verfügbaren Informationen. Und genau das ist das Problem:libanon kehrt zurück, um mit dem IWF zu verhandeln, während der politische Kompromiss zur Verteilung der Verluste noch aufgebaut werden muss.

Karim Souaid muss zunächst die Bilanz lesbar machen

Der Gouverneur der Bank des Libanon, Karim Suaid, steht im Mittelpunkt dieser Gleichung.

Es kann die Governance verändern, die Kontrollen verbessern und zur Klärung der Konten beitragen. Sie kann die verlorenen Milliarden nicht wieder auftauchen. Die Priorität besteht daher darin, zu bestimmen, was noch echten Wert hat.

Diese Arbeit ist unerlässlich, da die Umstrukturierung von Banken nicht auf theoretischen Vermögenswerten aufbauen kann. Eine Bank muss wissen, was ihre Forderungen an die Bank des Libanon wirklich wert sind. Einleger müssen sich der Ressourcen bewusst sein, die ihre Erstattung finanzieren könnten. Zukünftige Investoren müssen wissen, was sie kaufen, wenn sie Kapital in eine Institution einspeisen.

Transparenz in der Rechnungslegung ist daher keine Übung für Experten. Es wird direkt die Höhe der Verluste bestimmen, die jedem Akteur zugeschrieben werden.

Es wird auch helfen, eine lange vermiedene Frage zu beantworten: Können wirklich alle Banken gerettet werden?

Wahrscheinlich nicht nach einer klassischen Restrukturierungslogik. Institute haben weder die gleiche Bilanz noch die gleiche Rekapitalisierungskapazität. Glaubwürdige Reformen müssen notwendigerweise tragfähige Banken von solchen unterscheiden, die nicht mehr lebensfähig sind.

Dort wird der Kampf politisch. Alle Betriebe künstlich zu retten, würde bedeuten, insolvente Strukturen zu erhalten. Sie ohne einen starken Einlegerschutzmechanismus zu schließen, würde eine neue Schockwelle erzeugen. Die Rekapitalisierung erfordert frisches Geld und wirft sofort die Frage nach dem Beitrag der bestehenden Aktionäre auf.

Warum die Vereinbarung mit dem IWF viel mehr wert ist als die Höhe eines Darlehens

Der Libanon sucht nicht nur Geld aus dem Fonds.

Eine Vereinbarung wäre eine Form der Zertifizierung. Sie würde andere Geber, Investoren und internationale Institutionen darüber informieren, dass Verluste erkannt wurden, dass ein Restrukturierungsrahmen existiert und dass die Finanzpolitik des Landes wieder auf Daten basiert, die als glaubwürdig erachtet werden.

Genau deshalb ist eine Einigung schwierig.

Der IWF kann das Vertrauen in ein System nicht wiederherstellen, das weiterhin seine Verluste verschleiert. Um eine solche Validierung zu erhalten, muss der Libanon sich bereit erklären, die Realität seiner Rechnungslegung zu zeigen und einen Mechanismus zur Kostenverteilung aufzubauen.

Das Paradoxon ist brutal:um wieder zugang zu finanzmitteln zu erhalten, muss das land zunächst offiziell anerkennen, wie viel es verloren hat.

Diese internationale Zertifizierung ist umso wichtiger, als der Finanzierungsbedarf die Banken weit übersteigt. Libanon sucht auch Investitionen in Strom und Infrastruktur. Die Anwesenheit von Joe Saddi in Washingtons Diskussionen erinnert an diesen Link.

Ein Investor, der plant, ein Kraftwerk zu finanzieren, wirft schließlich Fragen auf, die denen eines Einlegers ähneln: Werden die Verträge eingehalten? Können Zahlungen normal zirkulieren? Ist der Staat in der Lage, seine Verpflichtungen zu erfüllen? Ist das Finanzsystem zuverlässig?

Die Auflösung der Finanzlücke bedingt daher einen Teil der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung.

Washington betrachtet Banken auch aus der Perspektive eines Finanznetzwerks

Eine andere Dimension erschwert die Datei.

Gleichzeitig fordern die Vereinigten Staaten eine stärkere Kontrolle der iranischen und Hisbollah-bezogenen Finanzkanäle sowie Maßnahmen gegen Geldwäsche und nicht autorisierte Finanztransaktionen. Die Bankenreform steht daher zwischen zwei Zielen: der Wiederherstellung des internationalen Vertrauens und der Stärkung der Flussüberwachung.

Für die libanesische Regierung ist die Unterscheidung politisch wichtig.

Die Modernisierung des Bankensektors kann nicht als eine Reform beschrieben werden, die auf eine Gemeinschaft oder Partei abzielt. Erstens reagiert es auf ein nationales Bedürfnis. Ohne Banken, die in der Lage sind, internationale Standards zu erfüllen, werden libanesische Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Ausland erschweren, Investoren werden zögern und Überweisungen werden zunehmenden Kontrollen unterliegen.

Finanzielle Compliance ist daher kein Luxus, der von Washington auferlegt wird. Es wird zu einer Bedingung für das Überleben eines Sektors, der seinen Platz im globalen System wiedererlangen will.

Aber der Kontext der Konfrontation mit der Hisbollah macht jede Maßnahme sensibler. Die Regierung muss vermeiden, dass Wirtschaftsreformen vollständig vom politischen Kampf um die Partei absorbiert werden.

Der eigentliche Skandal: Die Verluste wurden bereits verteilt, aber ohne Gesetz

Der Libanon hat nie ganz entschieden, wie er das finanzielle Loch verteilen soll. Doch die Bevölkerung zahlt seit Jahren die Kosten.

Vielleicht ist dies das auffälligste Paradox der gesamten Krise.

Der Verlust wurde durch Abwertung verteilt. Inflation. durch Bankbeschränkungen. Durch die unterschiedlichen Sätze für Rücknahmen. Durch die Unterscheidung zwischen alten Einlagen und frischen Dollar. durch sinkende Kaufkraft. Zeit.

Das Fehlen von Rechtsvorschriften verhinderte daher nicht die Verteilung der Verluste. Sie machte es undurchsichtig.

Und diese Undurchsichtigkeit hat Ungleichheiten gefördert. Diejenigen, die ausländische Liquidität, Einkommen in Dollar oder die Möglichkeit hatten, ihre Vermögenswerte zu bewegen, erlebten die Krise nicht auf die gleiche Weise wie ein Mitarbeiter, der ein Leben lang in einer libanesischen Bank gespart hatte.

Zukünftige Reformen können diese Realität nicht ignorieren. Es hinterlässt kein weißes Blatt. Ein Teil der Verluste wurde bereits von den Haushalten aufgefangen.

Wenn das Gesetz jetzt nur noch den Restbetrag formalisiert, ohne zu berücksichtigen, was bereits erlitten wurde, riskiert es, de facto Ungerechtigkeit in rechtliche Ungerechtigkeit zu verwandeln.

Einlagen sind zu einer Frage des Vertrauens in den Staat geworden

Die Rendite von Ersparnissen übersteigt nun die Beziehung zwischen einer Bank und ihrem Kunden.

Sie wirkt sich unmittelbar auf die Glaubwürdigkeit des Staates aus.

Eine Familie, die nach und nach ihr Geld durch einen transparenten Mechanismus zurückerhält, kann sehen, dass Institutionen in der Lage sind, eine Krise, die sie beigelegt haben, zumindest teilweise zu reparieren. Eine Familie, die im Gegenteil entdeckt, dass ihre Ersparnisse dauerhaft amputiert werden, während die wichtigsten Wirtschaftsführer ihre Positionen behalten, wird eine genau entgegengesetzte Schlussfolgerung ziehen.

Diese Dimension ist umso wichtiger, als Bewerber alle Gemeinschaften durchqueren.

Die Bankenkrise traf christliche, sunnitische, schiitische und drusische Familien. Sie traf Beirut, Tripolis, den Libanon, Bekaa und den Süden. Es traf auch Expatriates, die ihre Wirtschaft im Land beibehalten hatten.

Die Akte hat daher eine seltene Eigenschaft im Libanon: Sie kann ohne konfessionelle Übersetzung verstanden werden.

Jeder weiß, was es bedeutet, nicht frei über sein eigenes Geld verfügen zu können.

Die nächste Schlacht wird in Beirut stattfinden, nicht in Washington

Das Treffen mit Kristalina Georgieva öffnete die Tür wieder. Die schwierige Arbeit wird mit der Ankunft der Mission des Fonds beginnen.

Zu diesem Zeitpunkt müssen sich die allgemeinen Aussagen zum Einlegerschutz und zur Bankenreform den Zahlen stellen.

Welcher Verlust wird offiziell anerkannt? Welche Vermögenswerte werden einige von ihnen absorbieren? Welcher Beitrag wird von den Aktionären verlangt? Wie geht man mit kleinen und mittleren Bewerbern um? Welche Methode wird für die wichtigsten Konten verwendet? Wie kann man lebensfähige Institutionen rekapitalisieren? Wie können wir mit denen umgehen, die es nicht sind? Welche Verantwortung wird der Staat übernehmen? Und wie lange kann eine glaubwürdige Rückerstattung organisiert werden?

Hier liegt der wahre Test.

Der Libanon braucht keine Formel, die jedem verspricht, dass er nichts verlieren wird. Ein solches Versprechen wäre kaum mit der Existenz des finanziellen Lochs vereinbar. Es braucht eine Formel, die öffentlich erklären kann, was verloren gegangen ist, was zurückgewonnen werden kann, was dazu beiträgt und in welcher Reihenfolge.

Diese Transparenz wird schmerzhaft sein.

Es ist jedoch weniger gefährlich als die unbefristete Verlängerung des derzeitigen Systems.

Denn das Land hat bereits die Alternative erlebt: die Entscheidung zu verschieben, den Einlegern zu erlauben, Verluste schrittweise aufzufangen und die Banken in einem Zwischenzustand zwischen Betrieb und Restrukturierung zu halten.

Sieben Jahre später stieß diese Methode an ihre Grenzen.

Die Rückkehr des IWF garantiert daher nichts. Es garantiert keine schnelle Vereinbarung, sofortige Rückzahlung oder allgemeine Rettung von Banken. Es verpflichtet den Libanon lediglich, auf die Frage zurückzukommen, die er seit Beginn des Zusammenbruchs zurückgedrängt hat.

Und dieses Mal kann die Frage nicht durch eine Zahl zusammengefasst werden.

Es ist viel einfacher und viel politischer:kann der Libanon nach dem Verlust von Milliarden endlich fair entscheiden, wer die Kosten tragen soll?

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