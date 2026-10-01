Tampa, die Kamera, in der Washington die Spielregeln im Südlibanon neu zeichnen will

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Die Ernennung ist fast ein Paradoxon. Bei dem Versuch, einen Teil des Konflikts im Südlibanon zu lösen, sollten sich die libanesischen und israelischen Delegationen mehr als 10.000 Kilometer von der Grenze in Florida befinden, im Herzen des Militärapparats der Vereinigten Staaten. Das späte Datum ist der 20. Oktober 2026. Die Lage ist viel aufschlussreicher: das Hauptquartier des United States Central Command in Tampa. Keine diplomatische Hauptstadt. Nicht die Vereinten Nationen. Kein Grenzübergang. Ein Personal.

Dieses Detail verändert das Lesen der nächsten Runde. Offiziell wird sie streng militärisch sein. Kein Verhandlungsführer, der sich auf zivile, rechtliche oder wirtschaftliche Angelegenheiten spezialisiert hat, sollte teilnehmen. Simon Karam wird die libanesische Delegation in Anwesenheit der libanesischen Botschafterin in Washington, Nada Hamada Muawad, leiten. Israelische Angriffe, Vorfälle vor Ort und Koordinationsmechanismen sollten zu den diskutierten Themen gehören. Aber hinter diesem anscheinend technischen Programm steht ein viel breiterer Teil.

Denn die Frage ist nicht mehr nur, wie man den nächsten Streik verhindern oder den nächsten Vorfall bewältigen kann. Es geht darum, die Reihenfolge der Entscheidungen festzulegen, die den Süden nachhaltig verändern könnten. Sollte sich Israel zuerst zurückziehen, um dem libanesischen Staat zu erlauben, seine Autorität zu festigen? Sollte der Libanon zuerst viel weiter in Bezug auf das Waffenmonopol vorgehen, bevor wir einen Rückzug bekommen? Wer wird die Verpflichtungen prüfen? Und vor allem, was wird einen Finul ersetzen, der morgen allmählich das Feld verlassen wird?

Das ist es, was Tampa seine Bedeutung verleiht. Die achte Runde könnte weniger als ein zusätzliches Treffen als ein Nachkriegslabor sein.

Das wirkliche Ergebnis des Besuchs von Nawaf Salam könnte dort liegen

Nawaf Salam ging in die Vereinigten Staaten mit mehreren Akten unter seinem Arm. Er kehrte ohne öffentliche amerikanische Verpflichtung zurück, Israel einen sofortigen Rückzug aufzuerlegen. Aber ein Schloss scheint gesprungen zu sein: Der für mehrere Wochen eingefrorene Handelskanal muss wieder aufgenommen werden.

Der Unterschied ist wichtig. Washington gewährte Beirut nicht alles, was er verlangte. Auf der anderen Seite weigert sich die US-Regierung, den Prozess sterben zu lassen. Der Handel mit den Vereinigten Staaten zeigt, dass das Rahmenabkommen weiterhin im Mittelpunkt des Prozesses steht. Mit anderen Worten, die Amerikaner wollen eine Architektur beibehalten, die auch dann verhandeln kann, wenn das Land weiter brennt.

Der 20. Oktober muss noch bestätigt werden. Die Vorbereitungen waren jedoch ausreichend fortgeschritten, um sicherzustellen, dass die vorgeschlagene Zusammensetzung der Delegation und der Umfang der Diskussionen bereits im Umlauf waren. Diese Erholung erfolgte vor allem vor den israelischen Wahlen am 27. Oktober. Washington scheint nicht warten zu wollen, bis die israelische politische Landschaft stabilisiert ist, um das Militär an den Tisch zu bringen.

Dieser Kalender sagt etwas über die amerikanische Methode aus. Der Kanal muss erhalten bleiben, bevor man eine Einigung sucht. Vermeiden Sie, dass das Fehlen eines Dialogs jeden Streik zu einem möglichen Ausgangspunkt für eine breitere Konfrontation macht. Halten Sie Israel und den Libanon in einem Mechanismus, in dem Washington der unverzichtbare Vermittler bleibt. Verwenden Sie dann diesen Mechanismus, um die schwereren Dateien schrittweise zu verarbeiten.

Das Problem ist, dass Beirut und Washington nicht in diese neue Sequenz mit genau der gleichen Definition der ersten Phase eintreten.

Die entscheidende Meinungsverschiedenheit liegt in einer Frage: Wer muss sich zuerst bewegen?

Der Libanon verteidigt eine Logik der Gegenseitigkeit. Der Staat erweitert seine Autorität, die Armee setzt ein, die Waffenakte rückt vor und gleichzeitig zieht sich Israel aus den besetzten Gebieten zurück und stoppt seine Angriffe. Diese Synchronisation ist politisch unerlässlich. Sie ermöglicht es den libanesischen Behörden, nachzuweisen, dass jeder Fortschritt des Staates dem gleichen entspricht.

Washington scheint eine anspruchsvollere Logik voranzutreiben. Der Einsatz der Armee im Süden wird als notwendig, aber unzureichend angesehen. Die Botschaften an libanesische Beamte fordern konkrete Maßnahmen in Bezug auf das Waffenmonopol. Nach den Informationen über die amerikanischen Diskussionen ist dies nicht mehr nur der südliche Litani. Die Anforderung betrifft auch den Norden des Flusses und im weiteren Sinne das gesamte Hoheitsgebiet.

Hier hört Tampa auf, ein bloßes Militärtreffen zu sein.

Die Hisbollah sollte nicht am Tisch sitzen. Doch seine Bewaffnung wird einer der unsichtbaren Akteure im Raum sein. Die amerikanische Argumentation verbindet nun die Frage des israelischen Rückzugs eng mit der des staatlichen Waffenmonopols. Während eines anderen Austauschs in Washington stellte ein hochrangiger amerikanischer Beamter die beiden Bewegungen sogar als Elemente derselben Gleichung vor: Übergabe der Hisbollah-Waffen gegen den israelischen Rückzug, mit der Notwendigkeit, einen Mechanismus zu bestimmen, der in der Lage ist, die Anwendung zu überprüfen.

Diese Formel erscheint auf dem Papier einfach. Auf libanesischem Boden ist es das nicht.

Die Regierung hat das Waffenmonopol zu einer souveränen Entscheidung gemacht. Aber die Umsetzung dieser Entscheidung beeinflusst das innere Gleichgewicht, die Einsatzfähigkeit der Armee und das Risiko einer zivilen Konfrontation. Beirut will daher verhindern, dass eine Maßnahme zur Stärkung des Staates seinen Stabilitätszusammenbruch verursacht.

Die Amerikaner zeigen zunehmend Ungeduld. Diplomatische Gesprächspartner berichten von Unzufriedenheit mit einem ihrer Meinung nach langsamen Tempo und einem noch nicht ausreichend lesbaren Antrag. Da ist der Knoten: Washington will messbare Aktionen; Beirut will, dass diese Aktionen von sichtbaren Ergebnissen auf israelischer Seite begleitet werden.

Die Verhandlungen betreffen daher das Territorium. Aber es geht auch um den Zeitpunkt der Souveränität.

Eine Verhandlung unter Feuer, buchstäblich

Der Kontrast ist brutal. Während in Florida ein Verhandlungstisch vorbereitet wird, wird der Süden weiterhin bombardiert, zerstört und die israelischen Operationen fortgesetzt. Orte wie Mansouri sind betroffen. Andere Gebiete um Nabatiyah, Jabal al-Rihan und mehrere Dörfer im Süden stehen weiterhin unter Druck.

Militärische Entwicklungen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Israel scheint in einigen Sektoren eine Verringerung seiner menschlichen Präsenz mit einer fortgesetzten Fähigkeit zur Kontrolle durch Feuer zu verbinden. Einheiten können entfernt werden, ohne notwendigerweise die Aufgabe des Landes im strategischen Sinne zu bedeuten. Die Überwachung, das Schlagen und Kontrollieren bestimmter Äxte kann eine Form der Kontrolle aufrechterhalten, ohne die Anzahl der exponierten Soldaten zu erhöhen.

Diese Unterscheidung ist für künftige Verhandlungen von entscheidender Bedeutung. Ein militärischer Rückzug kann mehrere Bedeutungen haben. Die Entfernung einer Einheit bedeutet nicht automatisch die Rückgabe eines Gebiets an die libanesische Behörde. Personalabbau bedeutet nicht zwangsläufig den Verzicht auf Interventionskapazitäten. Gerade deshalb wird die Frage der Verifikationsmechanismen zentral.

Beirut sucht nach mehr als nur einer Anzeige. Er braucht identifizierbare Bewegungen im Feld. Bereiche effektiv evakuiert. Eine messbare Reduzierung der Angriffe. Eine echte Möglichkeit für die Armee und die Bewohner, den Besitz der betroffenen Räume wiederzuerlangen.

Andernfalls ist es fast unmöglich, die politische Mechanik zu verteidigen.

Wie können wir den libanesischen Staat mehr fragen, wenn die Dörfer weiterhin geschlagen werden? Wie können wir eine nachgewiesene Bevölkerung davon überzeugen, dass das Waffenmonopol eine wirksamere Garantie ist, wenn die andere Seite ihre Positionen und ihre Handlungsfreiheit beibehält? Auf der anderen Seite wirft Washington die Frage in die entgegengesetzte Richtung auf: Wie können wir von Israel den Austritt verlangen, wenn der Staat nicht garantieren kann, dass eine autonome militärische Infrastruktur nach seinem Austritt nicht wieder aufgebaut wird?

Die ganze Schwierigkeit liegt in diesem Kreis.

Tampa wird versuchen müssen, es zu brechen.

Hisbollah wird nicht in Tampa sein, aber Tampa wird über Hisbollah sprechen

Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Widerspruch dieser Runde. Die Diskussionen müssen militärisch und begrenzt sein. Doch Libanons größtes politisches Thema wird überall im Raum sein.

Die Nachrichten aus Washington hören nicht bei Waffen auf. Sie beziehen sich auch auf Hisbollah-bezogene Finanznetzwerke und Institutionen. Dies zeigt, dass in der amerikanischen Vision der Druck nicht unterteilt ist. Die militärische Bilanz, die Reform des Finanzsystems, die Kontrolle der Geldkanäle und die wirtschaftliche Unterstützung im Libanon sind Teil derselben Strategie zur Stärkung des Staates.

Nawaf Salams Besuch zeigte sich fast physisch. Während er mit US-Politikern über Sicherheit und Souveränität diskutierte, befasste sich sein Team auch mit Bankenreformen, dem Internationalen Währungsfonds und der Wiederherstellung des finanziellen Vertrauens. Die beiden Universen scheinen weit entfernt. Im Gegenteil, Washington neigt dazu, sie näher zusammenzubringen.

Dieser Ansatz stellt die Regierung vor eine gewaltige Gleichung. Sie muss gleichzeitig den Staat wiederherstellen, den israelischen Rückzug sichern, einen neuen Krieg verhindern, ein beschädigtes Bankensystem reformieren und sich mit dem Thema Waffen befassen. Jede dieser Akten würde normalerweise ausreichen, um eine Regierung jahrelang zu besetzen. Sie sind jetzt miteinander verflochten.

Deshalb kann das Tampa-Treffen nicht isoliert verstanden werden. Es ist Teil eines viel breiteren Geräts.

Hinter Tampa macht man sich schon bereit nach Finul

Dies kann das wichtigste und am wenigsten sichtbare Element des gesamten Falls sein.

Das Finale nähert sich dem Ende seiner Mission. Etwa 7.500 Mitglieder der Truppe verlassen den Libanon allmählich. Es wurde jedoch noch keine Ersatzarchitektur fertiggestellt. Mehrere europäische Länder haben sich bereit erklärt, sich an einer neuen Formel zu beteiligen. Etwa zehn wären bereit, zu einer alternativen Vereinbarung beizutragen. Aber Verfügbarkeit bedeutet nicht Mandat, politische Vereinbarung oder Einsatz.

Das Problem ist enorm. Das Verschwinden des Finul bedeutet nicht nur den Abzug internationaler Soldaten. Es stellt sich die Frage nach der Überwachung der Blauen Linie, der Dokumentation von Vorfällen, den Verbindungsmechanismen und der Anwesenheit eines Drittels zwischen zwei Armeen, die technisch feindlich bleiben.

In diesem Zusammenhang verdienen Informationen besondere Aufmerksamkeit: Washington würde erwägen, Beirut zu einer neuen Sicherheitsformel für den Süden zu drängen, die nach dem Finale eine spezifische Truppe oder ein Gerät beinhalten könnte. Es gibt immer noch keinen Hinweis darauf, dass ein endgültiges Modell angenommen wurde. Aber die einfache Tatsache, dass diese Hypothese im Umlauf ist, verändert Tampas Perspektive.

Die Sitzung am 20. Oktober könnte daher genutzt werden, um die Gegenwart zu diskutieren und das System vorzubereiten, das morgen funktionieren wird.

Und dann nimmt die Wahl des US-Zentralkommandos eine andere Dimension an. Die Gespräche würden nicht nur unter amerikanischer Vermittlung stattfinden; Sie würden in der militärischen Institution stattfinden, die in der Lage ist, eine regionale Sicherheitsarchitektur zu koordinieren, zu überwachen und zu unterstützen.

Der Ort wird fast zu einer Botschaft.

Washington will keinen Waffenstillstand mehr aushandeln, sondern einen Mechanismus

Seit Jahren lebt der Libanon im Tempo von Vereinbarungen, die die Gewalt vorübergehend reduzieren, ohne die Ursachen der Konfrontation zu beseitigen. Die Neuheit der aktuellen Diskussionen liegt in dem Platz, den das Audit einnimmt.

Wer wird sagen, dass Israel sich tatsächlich zurückgezogen hat? Wer wird feststellen, dass die Waffen aus einem Gebiet entfernt wurden? Wer wird überprüfen, ob eine militärische Infrastruktur nicht wieder aufgebaut wird? Wer dokumentiert einen Verstoß? Wer wird eingreifen, wenn eine Partei der anderen vorwirft, ihre Verpflichtungen nicht einzuhalten?

Solange der Finul vollständig installiert war, hatte ein Teil dieser Funktionen einen bekannten, sogar unvollkommenen, internationalen Rahmen. Sein angekündigtes Verschwinden öffnet eine Leere.

Die Amerikaner scheinen zu vermeiden, dass dieses Vakuum nur durch das Kräftegleichgewicht gefüllt wird. Daher die Suche nach einem Kontrollmechanismus. Daher die Bedeutung, die der libanesischen Armee beigemessen wird. Daher auch der Druck, dass Verpflichtungen überprüfbar werden.

Die Gefahr für Beirut besteht darin, dass ein Mechanismus, der die Lücke füllen soll, dem Libanon am Ende viel spezifischere Verpflichtungen auferlegt als die, die Israel auferlegt werden. Hier kommt es auf die Frage der Gegenseitigkeit an. Ein Mechanismus ist nur durch Verpflichtungen gültig, die er auf beiden Seiten überprüft.

Die nächste Runde wird daher eine einfache, aber schwere Frage beantworten müssen: Wird sich die Überprüfung nur auf das konzentrieren, was der Libanon tut, oder was Israel tut?

20. Oktober, kurz vor der israelischen Wahlurne

Der Kalender fügt eine weitere Schicht der Komplexität hinzu. Israelische Wahlen sind für den 27. Oktober geplant, nur eine Woche nach dem geplanten Tampa-Datum.

Diese Nachbarschaft reduziert wahrscheinlich den Spielraum für spektakuläre Entscheidungen. Wenige Tage vor einer Wahl kann jede territoriale oder sicherheitspolitische Konzession zu einem Wahlargument werden. Gleichzeitig kann Klettern auch politisch genutzt werden. Mehrere Analysen, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden, verbinden auch militärische Spannungen mit israelischen Wahlberechnungen, ohne dass festgestellt werden kann, dass jede Operation dieser Logik entspricht.

Washington entschied sich dennoch, nicht zu warten.

Dies kann als Wunsch gelesen werden, den Kanal zu heiligen, bevor der Wahlkampf jede Diskussion erschwert. Die Botschaft wäre dann weniger: « Finde am 20. Oktober eine Einigung » als: « Niemand verlässt den Tisch, während die Region am Rande einer neuen Explosion bleibt ».

Diese Nuance ist wesentlich. Es wäre übertrieben, von Tampa eine Einigung zu erwarten. Aber es wäre ebenso falsch, das Treffen auf Formalität zu reduzieren.

Wenn es unter den angekündigten Bedingungen stattfindet, wird es Parameter für die nächste Phase festlegen.

Was der Libanon wirklich bekommen kann

Für Beirut wird der Erfolg nicht an der Anzahl der Pressemitteilungen gemessen werden. Es wird auf der Karte gemessen.

Ein konkreter Schritt nach vorn könnte verschiedene Formen annehmen: Identifizierung von Gebieten, aus denen Israel sich zurückziehen würde, Mechanismus zur Verhinderung der Ausweitung von Streiks, Militärkalender, Verifizierungsverfahren oder Vereinbarung über die zukünftige Rolle der libanesischen Armee. Die verfügbaren Informationen zeigen nicht, dass eines dieser Ergebnisse bereits erworben wurde.

Genau hier müssen wir die Tatsache des Wartens trennen.

Das Treffen ist in Vorbereitung. Sein militärischer Charakter wird deutlich erwähnt. Der 20. Oktober ist privilegiert. Vorfälle und Koordinierungsmechanismen müssen diskutiert werden. Andererseits ist in den verfügbaren Elementen kein präziser territorialer Rückzug gewährleistet.

Der Libanon kommt also mit einer offensichtlichen Schwäche nach Tampa: Er verhandelt, während sein Territorium weiterhin getroffen wird. Aber er hat auch ein Argument, das Washington nicht ignorieren kann. Wenn der Prozess niemals ein sichtbares israelisches Gegenstück hervorbringt, wird er die libanesischen Akteure schwächen, die gerade den Vorrang des Staates und der Verhandlungen verteidigen.

Es ist ein großes Paradoxon. Je mehr Washington den libanesischen Staat stärken will, desto mehr braucht es diesen Staat, um zu zeigen, dass er etwas bekommt.

Tampa könnte viel mehr entscheiden als die achte Runde

Was sich also in Florida vorbereitet, geht weit über ein Militärtreffen hinaus. Mehrere Themen konvergieren gleichzeitig: der israelische Rückzug, das Waffenmonopol, die Zukunft der Hisbollah, die Rolle der Armee, das allmähliche Verschwinden des Finales, der Verifikationsmechanismus und die amerikanische Unterstützung für libanesische Institutionen.

Für sich genommen scheint jeder bekannt zu sein. Gemeinsam zeichnen sie eine neue Architektur.

Die tiefgreifendste Veränderung könnte da sein: Die Frage des Südens verändert sich von einem System, das sich auf den Finul und die Resolution 1701 konzentriert, zu einem undefinierten System, in dem Washington eine viel direktere Rolle bei der Vermittlung, Verifikation und möglicherweise der post-endlichen Sicherheitsorganisation spielen würde. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Es ist nicht einmal garantiert. Aber die Stücke beginnen zu erscheinen.

Und genau das macht den 20. Oktober interessant.

Am Tisch werden Militär, Streiks, Zwischenfälle und Koordination offiziell diskutiert. In Wirklichkeit werden drei viel schwerere Fragen über die Delegationen ausgesetzt: Wie weit wird Israel sich zurückziehen müssen, wie weit kann der libanesische Staat das Waffenmonopol durchsetzen, und wer wird morgen die Grenze kontrollieren, wenn die Friedenstruppen weg sind?

Tampa kann nicht alle Antworten geben. Aber hier will Washington jetzt Fragen stellen.

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