Geagea beschuldigt Hisbollah, Israel zu bevorzugen

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Der Chef der libanesischen Streitkräfte,Samir Geagea, antwortete stark Montag 28 September an den Generalsekretär der Hisbollah,scheich Naim Qassemindem er ihn beschuldigte, durch Aufrechterhaltung des Militärapparats seiner Partei zur gegenwärtigen israelischen Besetzung eines Teils des Südlibanon beigetragen zu haben. Diese Konfrontation erfolgte nach einer Rede von Qassem, in der das Rahmenabkommen mit Israel verurteilt und die libanesischen Behörden beschuldigt wurden, dem « israelisch-amerikanischen Projekt » zu dienen. Im Gegenteil, Geagea verteidigt die Strategie des Staates und bekräftigt, dass die Entwaffnung der Hisbollah eine notwendige Voraussetzung für den israelischen Rückzug, die Rückkehr von Vertriebenen und den Wiederaufbau ist.

Geagea antwortet direkt auf Naïm Qassem

Samir Geageas Reaktion zielt direkt auf die Rede von Naïm Qassem am Sonntag anlässlich des zweiten Todestags von Hassan Nasrallah ab.

Der Generalsekretär der Hisbollah hatte die libanesischen Behörden durch das Rahmenabkommen mit Israel beschuldigt, dem israelisch-amerikanischen Projekt zu helfen, anstatt es zu bekämpfen.

Geagea kippt diesen Vorwurf auf.

Ihm zufolge ist es Sache des libanesischen Staates, sich Israel zu stellen. Er forderte die Hisbollah auf, ihr die Mittel zum Handeln zu geben und war der Ansicht, dass die Aufrechterhaltung einer unabhängigen Militärmacht die Institutionen daran hinderte, die Initiative vollständig wieder aufzunehmen.

« Der libanesische Staat ist derjenige, der sich Israel stellen muss, vorausgesetzt, Sie treten zur Seite und geben ihm eine Chance », sagte Geagea in seiner Ansprache an Qassem.

Der Führer der libanesischen Streitkräfte glaubt, dass die Hisbollah nicht gleichzeitig den Staat auffordern kann, das Territorium freizugeben und einen Militärapparat aufrechtzuerhalten, der sich seiner Autorität entzieht.

In seinem Argument liefert die Fortsetzung dieses Arsenals Israel einen Grund, seine militärische Präsenz und Operationen im Libanon fortzusetzen.

Diese Analyse stellt die Linie dar, die von den libanesischen Streitkräften seit mehreren Monaten verteidigt wird. Die Partei fordert die Anwendung des Grundsatzes des staatlichen Waffenmonopols und fordert die Behörden auf, seine Umsetzung zu beschleunigen.

« Sie haben die Besetzung des Südens verursacht »

Samir Geagea geht noch weiter, indem er die militärische Entscheidung der Hisbollah in der gegenwärtigen Situation im Südlibanon politisch verantwortlich macht.

Er behauptet, dass der « Widerstand » das gegenteilige Ergebnis des von der schiitischen Partei behaupteten erzeugt habe.

Ihm zufolge hat die Hisbollah dazu beigetragen, Bedingungen zu schaffen, die es Israel ermöglicht haben, einen Teil des libanesischen Territoriums wieder zu besetzen. Dies ist eine politische Anschuldigung des libanesischen Truppenchefs.

Israel unterhält effektiv Kräfte in einem Gebiet, das es als « Sicherheitszone » im Südlibanon darstellt. Diese Präsenz erstreckt sich an Orten bis zu etwa zehn Kilometer innerhalb des libanesischen Territoriums.

Die israelische Armee führt auch weiterhin Streiks und Operationen im Süden durch.

Israel rechtfertigt seine militärische Aufrechterhaltung mit der Notwendigkeit, nach Angaben seiner Behörden die Hisbollah daran zu hindern, ihre Fähigkeiten in der Nähe ihrer Grenze wieder aufzubauen. Beirut fordert den israelischen Rückzug aus dem Libanon.

Die Kontroverse betrifft nun die Reihenfolge, in der die beiden Hauptschritte unternommen werden müssen: der israelische Rückzug und die Entwaffnung der Hisbollah.

Für Naïm Qassem muss Israel zuerst den Libanon verlassen und die Rückkehr der vertriebenen Einwohner ermöglichen.

Laut Samir Geagea muss die Argumentation umgekehrt werden: Die Aufrechterhaltung der Waffen der Hisbollah verhindert, dass der Libanon den israelischen Rückzug erreicht.

Abrüstung der Hisbollah im Herzen der Meinungsverschiedenheiten

Die Frage geht über die militärische Situation im Süden hinaus.

Geagea wirft der Hisbollah jahrzehntelang vor, die Verfassung und das Abkommen von Taif durch die Aufrechterhaltung einer vom Staat unabhängigen Militär- und Sicherheitsmacht zu umgehen.

Er wirft ihm auch vor, die strategischen Entscheidungen des Landes nach seinen eigenen Prioritäten zu beeinflussen.

Die Hisbollah stellt diese Lesung in Frage. Die Partei präsentiert historisch ihr Arsenal als Instrument des Widerstands gegen Israel. Seit den neuen israelischen Militäroperationen im Libanon behauptet er, dass die Anwesenheit seiner Waffen notwendig bleibt, bis das Territorium vollständig befreit ist.

Diese Divergenz hat seit dem Waffenstillstand vom November 2024 und den neuen Feindseligkeiten von 2026 zugenommen.

Die libanesischen Behörden haben einen Prozess eingeleitet, Waffen unter die ausschließliche Kontrolle des Staates zu stellen. Die militärischen Aktivitäten der Hisbollah wurden anschließend von den Behörden verboten.

Die Partei weigerte sich jedoch, die Abrüstung als Voraussetzung für den israelischen Rückzug zu betrachten.

Naïm Qassem verteidigte diese Position am Sonntag erneut.

Er warnte auch vor jeder Verwendung der libanesischen Armee als « Instrument » gegen die Hisbollah.

Das Rahmenabkommen kristallisiert die Konfrontation

Der Streit zwischen Geagea und Qassem befasst sich nun direkt mit derrahmenabkommen zwischen Libanon und Israelunter amerikanischer vermittlung im juni 2026 abgeschlossen.

Die Regelung sieht einen Prozess vor, der den Rückzug Israels, den Einsatz der libanesischen Armee und den Abbau der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah in den betroffenen Sektoren miteinander verbindet.

Im Südlibanon wurden Pilotgebiete ausgewählt, um diese Formel zu testen.

Das Prinzip ist, der libanesischen Armee zu erlauben, die Kontrolle über die von israelischen Streitkräften evakuierten Gebiete wiederzuerlangen. Gleichzeitig muss sie die Wiederherstellung einer unabhängigen militärischen Infrastruktur verhindern.

Die Umsetzung ist jedoch mit Schwierigkeiten verbunden.

Israel glaubt, dass die gegen die Hisbollah ergriffenen Maßnahmen nach wie vor unzureichend sind, und bekräftigt, dass es seine Positionen beibehalten wird, solange die Bewegung eine Bedrohung darstellt.

Die libanesischen Behörden sind auch der Ansicht, dass die Fortsetzung der israelischen Präsenz und Operationen die Entsendung des Staates und die Rückkehr der Einwohner erschwert.

In dieser Sackgasse findet die Konfrontation zwischen Qassem und Geagea statt.

Der erste ist der Ansicht, dass das Abkommen dem Libanon Zugeständnisse auferlegt, die den Interessen Israels und der Vereinigten Staaten dienen. Die zweite sieht es als ein Instrument, das es dem libanesischen Staat ermöglicht, schrittweise sein Territorium und seine Souveränität zurückzugewinnen.

Qassem fordert ersten israelischen Rückzug

Am Sonntag, den 27. September, bekräftigte Naïm Qassem vor seinen Anhängern, die sich in den südlichen Vororten von Beirut versammelt hatten, um Hassan Nasrallah zu gedenken, dass die Hisbollah nicht besiegt worden sei.

Der Führer der Partei erklärte, dass er zum Dialog und zur Diskussion bereit sei, aber er legte eine Vorbedingung fest: die Befreiung des Südlibanon und die Rückkehr der Einwohner.

Er behauptete auch, dass die Aufrechterhaltung militärischer Positionen nicht das Hauptziel der Hisbollah sei.

Diese Erklärung kommt nach umfangreicher Zerstörung durch Israel auf dem strategischen Kamm von Ali al-Taher. Die israelische Armee behauptet, die Infrastruktur der Hisbollah dort zerstört zu haben.

Qassem glaubt, dass der heutige Druck auf den Libanon versucht, politisch das zu bekommen, was Israel militärisch nicht hätte erreichen können.

Er verspricht daher, die Hisbollah-Linie zu verfolgen.

Geagea antwortete, dass diese Strategie genau das angekündigte Ziel verhindert.

Geagea baut auf internationale Partner Libanons

Der Führer der libanesischen Streitkräfte entwickelt auch ein diplomatisches und wirtschaftliches Argument.

Seiner Ansicht nach hat der Libanon allein nicht die Mittel, um den israelischen Rückzug zu sichern, zerstörte Gebiete wieder aufzubauen und seine Erholung zu finanzieren.

Er nannte Saudi-Arabien, die Golfstaaten, europäische Länder und die Vereinigten Staaten zu den Partnern, die Beirut brauchte.

Geagea erklärt jedoch, dass diese Länder nicht bereit sind, ihre volle Unterstützung zu engagieren, bis das Problem der Hisbollah-Waffen gelöst ist.

Diese Position verbindet sich mit ihrem zentralen Argument: Die Fähigkeit des Libanon, seine Partner zu mobilisieren, würde von der Wiederherstellung der ausschließlichen Autorität des Staates abhängen.

Im Gegenteil, die Hisbollah ist der Ansicht, dass die unter internationalem Druck geforderte Abrüstung dem Libanon ein Mittel des Widerstands entziehen würde, während die israelischen Streitkräfte auf seinem Territorium bleiben.

Die beiden Seiten gehen daher von der gleichen Beobachtung aus – ein Teil des Südlibanon bleibt unter israelischer militärischer Kontrolle – schlagen aber gegensätzliche Sequenzen vor, um aus ihr herauszukommen.

Smotrichs Aussagen verstärken die Spannungen

Die Kontroverse entstand, als ein Mitglied der israelischen Regierung einen viel breiteren territorialen Anspruch formulierte.

Sonntag, der israelische Finanzminister,Bezalel Smotrich, Figur der israelischen extremen Rechten, forderte die Annexion von Gebieten aus dem Südlibanon an diefluss Litani, etwa 30 kilometer von der grenze entfernt.

Diese Erklärung allein ist keine offizielle Entscheidung der israelischen Regierung, dieses Gebiet zu annektieren.

Es schürt jedoch Bedenken im Libanon, während die israelischen Streitkräfte bereits Positionen innerhalb des Territoriums einnehmen.

Es liefert auch ein Argument für die Gegner der Abrüstung der Hisbollah, das die Ambitionen einiger israelischer Beamter unterstreicht.

Geagea verteidigt jedoch eine andere Interpretation der Reaktion auf diese Bedrohungen.

Für ihn besteht Widerstand nicht mehr darin, eine bewaffnete Organisation parallel zum Staat aufrechtzuerhalten. Dazu gehören die Konsolidierung der libanesischen Institutionen, die Stärkung der Armee und die Mobilisierung der internationalen Partner des Landes.

Die politische Konfrontation zwischen den libanesischen Streitkräften und der Hisbollah konzentriert sich daher auf eine unmittelbare Frage:welcher Schritt muss zuerst unternommen werden, um den israelischen Rückzug aus dem Südlibanon zu sichern?

Naim Qassem forderte den israelischen Rückzug vor jeder Diskussion, die zur Abrüstung führte. Im Gegenteil, Samir Geagea behauptet, dass dieser Rückzug unerreichbar bleiben wird, solange die Hisbollah ihren Militärapparat beibehält.

Vor Ort bleibt diese Divergenz vollständig, während das Rahmenabkommen vom Juni hart voranschreitet und israelische Streitkräfte in Teilen des Südlibanon präsent bleiben.

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