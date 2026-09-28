Syrische Flüchtlinge: Rückkehr beschleunigt sich, da Geld zu verpassen beginnt

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Die Rückkehr syrischer Flüchtlinge tritt in eine paradoxe Phase ein. Da sich die Abflüge nach Syrien intensivieren und die Aufnahmeländer die Bewegung beschleunigen wollen, mangelt es dem Finanzmechanismus für die begleitenden Familien an Ressourcen. Im Jahr 2026 haben bereits 87.345 Menschen finanzielle Unterstützung im Zusammenhang mit ihrer Rückkehr aus Ländern erhalten, in denen syrische Flüchtlinge untergebracht sind. In Syrien wurden 99.949 Personen, die 27.085 nach Syrien zurückgekehrte Familien repräsentierten, bei der Rückkehr und Reintegration unterstützt. Allerdings würden nun rund 70.000 förderfähige Familien auf der Warteliste bleiben, während die verfügbaren Mittel nur rund 37.500 unterstützen würden.

Das Defizit ist groß genug, dass das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge zusätzliche 20 Millionen Dollar benötigt, um die finanzielle Unterstützung für die ersten Monate nach der Ankunft in Syrien fortzusetzen. Diese Summen werden nicht verwendet, um Flüchtlinge davon zu überzeugen, zu gehen. Im Gegenteil zeigen Umfragen unter den Begünstigten, dass die Beihilfe in der Regel erst nach der Entscheidung über die Rückkehr erfolgt ist. Es wird verwendet, um diese Wahl materiell zu ermöglichen: für den Transport zu bezahlen, Familienunternehmen zu bewegen, Dokumente zu erhalten, in einer Unterkunft zu bleiben, Lebensmittel zu kaufen oder einfach durch die ersten Wochen in einem Land zu reisen, in dem Rückkehr nicht unbedingt bedeutet, sofort ein Zuhause, Einkommen und öffentliche Dienstleistungen zu finden.

Hier liegt das Paradoxon. Die Regierungen der Aufnahmeländer fordern seit langem, dass die Rückkehr erleichtert wird. In einer Zeit, in der es wichtiger wird, besteht die Gefahr, dass die Reduzierung der für seine Unterstützung bereitgestellten Ressourcen gerade die Familien schwächt, die den Schritt machen. Die Frage ist also nicht mehr nur, wie viele Syrer zurückkehren. Es ist zu bestimmen, unter welchen Bedingungen sie nach dem Einkommen bleiben können.

$ 100 zu verlassen, $ 600 zu beginnen

Der Beihilfemechanismus ermöglicht es, die Wirtschaftlichkeit einer Rückkehr sehr konkret zu messen. In Gastländern kann eine Person, die sich freiwillig für eine Rückkehr nach Syrien entscheidet, einen einmaligen Zuschuss von 100 US-Dollar erhalten. Für die am stärksten gefährdeten Familien kann bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zwischen 100 und 300 US-Dollar bereitgestellt werden. Einmal in Syrien angekommen, haben Haushalte, die die Kriterien des Programms erfüllen, Anspruch auf Wiedereingliederungshilfe in Höhe von 600 US-Dollar, die ebenfalls einmal gezahlt wird.

Diese Beträge mögen in Bezug auf die Kosten für einen Umzug und eine vollständige Umsiedlung bescheiden erscheinen. Sie sind es. In der Regelung selbst wird anerkannt, dass die Beihilfe nicht alle Kosten im Zusammenhang mit der Rückgabe deckt. Vielmehr besteht ihre Funktion darin, einige der unmittelbaren Kosten zu absorbieren, die für eine Familie mit sehr geringen Ressourcen ausreichen können, um Reisen unmöglich zu machen.

Transport ist die erste Ausgabe. Alle, die unter den aus dem Libanon und dem Irak zurückkehrenden Flüchtlingen befragt wurden, haben angeblich einen Teil ihrer Hilfe verwendet, um ihre Reise nach Syrien zu bezahlen. In der Türkei liegt dieser Anteil bei 96 %. In Jordanien wurden die Beträge zwischen Transport, Grundbedürfnissen und Schuldenrückzahlung aufgeteilt. Hinter der politischen Debatte über Rückkehr erscheint daher eine sehr einfache Realität: Heimkehr kostet Geld.

Eine Familie überquert die Grenze nicht mit ein paar Kleidern. Es muss möglicherweise Möbel oder Effekte tragen, die für Jahre des Exils angesammelt wurden, Formalitäten bezahlen, ein Fahrzeug finden und mehrere Tage oder Wochen ohne Einkommen finanzieren. Die $ 100 pro Person ist daher kein Startbonus. Sie reduzieren einen Teil der Kosten einer bereits getroffenen Entscheidung.

Geld ist nicht das, was Flüchtlinge entscheidet, zurückzukehren

Dies ist eine der wichtigsten Lehren aus Umfragen unter Begünstigten. Finanzielle Hilfe erleichtert die Rückkehr, wäre aber im Allgemeinen nicht der Auslöser. Die Befragten gaben an, dass sie sich bereits entschieden hatten, zu gehen, bevor sie Unterstützung erhielten.

Diese Unterscheidung ist in einem Fall wichtig, der oft auf eine finanzielle Gleichung reduziert wird. Es wäre verlockend, sich vorzustellen, dass eine Erhöhung der Hilfe ausreichen würde, um eine Rückkehrwelle auszulösen. Die verfügbaren Daten unterstützen dies nicht. Die Entscheidung hängt von viel tieferen Elementen ab: Wahrnehmung der Sicherheit, familiäre Situation, Möglichkeit, ein Zuhause zu finden, Arbeitsperspektiven und Wertschätzung dessen, was die Familie auf der anderen Seite der Grenze erwartet.

Die Hilfe greift dann ein. Es verwandelt eine Absicht in einen machbaren Schritt.

Diese Funktion mag sekundär erscheinen. Sie ist es nicht. Eine Person möchte möglicherweise für mehrere Monate zurückkehren, ohne über die notwendigen Ressourcen zu verfügen, um die Reise und die ersten Ausgaben zu bezahlen. Je größer die Familie, desto mehr steigen die Kosten. Für die am meisten gefährdeten Haushalte können daher ein paar hundert Dollar nicht den Wunsch nach Rückkehr bestimmen, sondern den Moment, in dem dieser Wunsch Wirklichkeit werden kann.

Genau deshalb wird der Mangel an Finanzierung zu einem Problem, wenn die Renditen steigen. Es sollte nicht unbedingt verhindern, dass die entschlossensten Familien gehen. Es kann jedoch die Ärmsten verzögern oder dazu führen, dass sie zu viel prekären Bedingungen zurückkehren.

70 000 förderfähige familien, nur 37 500 abgedeckt

Das Hauptalarmsignal kommt von der Warteliste. Etwa 70.000 Familien würden die Kriterien für die Unterstützung erfüllen. Die verfügbaren Ressourcen würden etwa 37.500 abdecken. Die Lücke übersteigt somit 30.000 Haushalte.

Das ist kein abstraktes Haushaltsrisiko mehr. Das Programm hat bereits eine identifizierte Bevölkerung, die Unterstützung erhalten könnte, wenn die Mittel vorhanden wären. Der Mangel an Ressourcen bestimmt direkt die Anzahl der begleiteten Familien.

Die zusätzliche Anforderung wird auf 20 Millionen US-Dollar geschätzt. Mit diesem Betrag soll die Hilfe für Personen fortgesetzt werden, die in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft zurückgekehrt sind. Im Vergleich zu internationalen Haushalten seit mehr als einem Jahrzehnt für die syrische Krise mag der Betrag begrenzt erscheinen. Wenn es um die Situation einer Familie ohne stabiles Einkommen geht, kann es die Möglichkeit der Miete, des Kaufs von Lebensmitteln oder des Umgangs mit den dringendsten Ausgaben bestimmen.

Dieser Größenunterschied fasst einen Teil des humanitären Problems zusammen. Ein paar hundert Dollar sind bescheiden für einen internationalen Vermieter, aber beträchtlich für einen Haushalt, der seine Ersparnisse über mehrere Reisejahre erschöpft hat.

Der Mangel tritt auch in einer Zeit auf, in der das Beihilfesystem seine Funktion ändern muss. Während der Jahre der Vertreibung wurden die Ressourcen weitgehend für den Unterhalt von Familien in den Aufnahmeländern aufgewendet. Wenn sich die Rückkehr beschleunigt, muss ein zunehmender Teil der Bemühungen den Menschen nach Syrien folgen. Die Finanzierung verschwindet nicht mit der Rückkehr. Er muss sich mit ihm bewegen.

Der erste Monat in Syrien kann über die Nachhaltigkeit der Rückkehr entscheiden

Dies ist wahrscheinlich das am wenigsten sichtbare Problem. Ein Flüchtling, der die Grenze überquert, ist in seinem Gastland nicht mehr physisch anwesend, aber seine Reise ist nicht abgeschlossen. Der Erfolg der Rückkehr hängt weitgehend davon ab, was er dann findet.

Die 600 Dollar für die Reintegration sind genau das Ergebnis dieser kritischen Periode. Es kann zu Wohnraum, Nahrung und wesentlichen Ausgaben beitragen. Sein Ziel ist es nicht, eine Familie nachhaltig zu finanzieren, sondern ihr einen Mindestspielraum zu geben, wenn sie ihr tägliches Leben neu aufbauen muss.

Umfrageergebnisse zeigen, dass der Effekt messbar ist. Von den befragten Familien in Syrien, nachdem die Hilfe gezahlt wurde, berichteten 96% über eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Darüber hinaus berichteten 94% über einen Rückgang des Stressniveaus im Haushalt. Insgesamt gaben 89 Prozent der Befragten bei der Rückkehrunterstützung an, dass die Unterstützung ihre Fähigkeit zur Deckung von Ausgaben verbessert habe, während etwa 90 Prozent von einem Rückgang der familiären Spannungen berichteten.

Diese Ergebnisse bedeuten natürlich nicht, dass eine einzige Hilfe von ein paar hundert Dollar die Schwierigkeiten der Wiedereingliederung löst. Vielmehr zeigen sie, wie gering die finanzielle Marge einiger Familien ist. Eine relativ kleine Summe kann sich unmittelbar auf den Haushaltsstress auswirken, gerade weil der Haushalt nur sehr wenige Reserven hat.

Die Frage wird dann die der nächsten. Was passiert, wenn die $ 600 ausgegeben werden?

Rendite kann ohne Einkommen nicht nachhaltig sein

Hier stößt die humanitäre Hilfe an ihre Grenzen. Es kann die Reise bezahlen und die ersten Ausgaben absorbieren. Sie kann eine Wirtschaft nicht ersetzen. Damit eine Familie lange Zeit in Syrien bleiben kann, muss sie Zugang zu Einkommen, Wohnraum und grundlegenden Dienstleistungen haben.

Die Herausforderung ist umso wichtiger, als nicht alle zurückkehrenden Familien ein intaktes Erbe haben. Wohnraum wurde während der Kriegsjahre zerstört oder beschädigt. Einige Eigenschaften haben die Nutzung geändert oder sind nicht mehr sofort zugänglich. Familien können in ihre Heimat zurückkehren, ohne in ihr früheres Zuhause zurückkehren zu können.

Die Rückkehrhilfe muss daher von der Wiederaufbauhilfe unterschieden werden. Die $ 100 vor der Abreise werden verwendet, um die Grenze zu überqueren. Die $ 600 Reintegration kann in den ersten Wochen helfen. Keiner dieser Beträge kann die wesentliche Reparatur einer Wohnung finanzieren oder mehrere Monate Einkommen garantieren.

Je massiver die Rückkehrbewegung wird, desto wichtiger wird diese Unterscheidung. Eine Politik, die ausschließlich auf der Anzahl der Grenzübergänge basiert, könnte ermutigende Statistiken hervorbringen und gleichzeitig eine neue Unsicherheit innerhalb Syriens ermöglichen.

Der wahre Erfolgsindikator ist daher nicht nur die Anzahl der zurückkehrenden Menschen, sondern auch die Anzahl der Familien, die dort bleiben können.

Schneiden Hilfe zu früh könnte mehr kosten dann

Mangelnde Finanzierung hat in dieser Hinsicht ein wirtschaftliches Paradoxon. Aufnahmeländer und Geber haben ein Interesse an einer nachhaltigen freiwilligen Rückkehr. Eine fehlgeschlagene Rückkehr kann zu einer neuen Verschiebung führen und einige der Kosten neu erstellen, die genau reduziert werden sollten.

Die Finanzierung der ersten Monate der Reintegration kann daher kostengünstiger sein als die Verwaltung einer neuen Vertreibungssituation in der Zukunft. Die Argumentation ist nicht nur humanitär. Es geht um die Effektivität internationaler Ausgaben.

Eine Familie, die nach Syrien zurückkehrt und über ausreichende Ressourcen verfügt, um umzuziehen, eine vorübergehende Unterkunft zu finden und ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, hat mehr Zeit, um Arbeit zu suchen und ihr Leben neu zu organisieren. Eine Familie, die fast ohne Geld ankommt, muss sofort zwischen Schulden, Familienhilfe oder neuer Mobilität wählen.

Aus diesem Grund nehmen die angeforderten zusätzlichen 20 Millionen Dollar eine strategische Dimension an. Sie stellen nicht nur die Finanzierung eines Sozialprogramms dar. Sie sind Teil der Kosten für die Stabilisierung der Rückkehrbewegung.

Wenn die Geber der Ansicht sind, dass die Rückkehr von Flüchtlingen jetzt eine Priorität ist, würde gerade die Reduzierung der Ressourcen zur Konsolidierung einen Widerspruch schaffen, der schwer zu rechtfertigen ist.

Libanon hat Interesse daran, Familien in Syrien zu helfen

Für den Libanon sind die Einsätze besonders wichtig. Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt das Land die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen des massiven Zustroms von Syrern. Die Rückkehr wird daher von einem großen Teil der politischen Klasse als nationales Ziel dargestellt.

Aber das libanesische Interesse macht nicht am Grenzübergang halt. Eine fragile Rückkehr, die eine Familie dazu bringt, einige Monate später zu gehen, tut langfristig nichts. Beirut hatte daher ein objektives Interesse daran, dass internationale Programme mehr Mittel für die Phase nach dem Abgang bereitstellen.

Diese Realität kann die Debatte mit den Spendern verändern. Seit Jahren kritisieren libanesische Beamte internationale Organisationen dafür, dass sie die Anwesenheit von Flüchtlingen in den Aufnahmeländern und nicht ihre Rückkehr finanzieren. Wenn die Rückführungen zahlreicher werden, kann die Frage umformuliert werden: Können die zuvor im Libanon ausgegebenen Ressourcen die Familien nach und nach nach Syrien begleiten?

Die Logik impliziert nicht ein plötzliches Verschwinden der Hilfe in den Aufnahmeländern. Gefährdete Bevölkerungsgruppen bleiben dort und brauchen weiterhin Unterstützung. Sie impliziert vielmehr eine schrittweise Umverteilung der Ressourcen entsprechend den tatsächlichen Bewegungen.

Die Finanzierung wird dann zu einem Übergangsinstrument.

Eine Warteliste, die Ungleichheit zwischen den Renditen schafft

Der derzeitige Mangel führt auch zu einem Unterschied zwischen Familien, die Anspruch auf dasselbe Programm haben. Einige erhalten Unterstützung, andere müssen warten, weil die Mittel nicht ausreichen. Diese Situation kann besonders schwierig werden, wenn Menschen ein vergleichbares Maß an Verletzlichkeit haben.

Die Hilfe muss daher priorisiert werden. Die schwächsten Haushalte, diejenigen mit weniger Ressourcen oder den dringendsten Bedürfnissen, sollten logischerweise zuerst bedient werden. Aber jede Priorisierung lässt Familien aus dem System.

Je mehr die Warteliste steigt, desto wahrscheinlicher verliert das Programm einen Teil seiner Fähigkeit, die Bewegung zu begleiten, wenn sie auftritt. Eine Familie kann sich entscheiden, zurückzukehren, bevor sie an der Reihe ist. Sie wird dann die gleiche Reise ohne die beabsichtigte Hilfe reisen.

Das Paradoxon liegt auf der Hand: Die Ärmsten sind genau diejenigen, für die finanzielle Hilfe den größten Unterschied machen kann, aber sie sind auch am stärksten den Folgen einer Haushaltsknappheit ausgesetzt.

Die Finanzierung der Rendite wird somit zu einer Frage des Eigenkapitals sowie des Volumens.

Die Zahlen zeigen, dass die Hilfe in erster Linie für den Grundbedarf bestimmt ist

Die Art und Weise, wie Geld ausgegeben wird, hilft auch zu verstehen, was Reintegration in der Praxis bedeutet. Begünstigte beschreiben nicht in erster Linie außergewöhnliche Einkäufe. Sie sprechen über Transport, Dokumente, Lebensmittel, Wohnraum und Schuldenrückzahlung.

Diese Posten zeigen eine Rückkehrwirtschaft, die von Grundbedürfnissen dominiert wird. Familien haben nicht viel Kapital, um ein neues Leben zu beginnen. Sie verwenden Hilfe, um die ersten Schritte zu machen.

Die Rückzahlung von Schulden, insbesondere bei einigen Begünstigten in Jordanien, ist besonders aufschlussreich. Mehrere Jahre der Vertreibung können angehäufte Schulden erzeugen. Die Rückgabe hebt diese Verpflichtungen nicht automatisch auf. Ein Teil der Beihilfe wird daher dazu verwendet, die Reisekonten zu schließen, bevor sie die neue Einrichtung tatsächlich finanzieren kann.

Ein weiteres Beispiel ist der Gütertransport. Eine Familie, die seit mehreren Jahren in einem Gastland lebt, hat notwendigerweise wesentliche Gegenstände angesammelt. Die Aufgabe dieser Waren, um die Reisekosten zu senken, kann sie zwingen, in Syrien gekauft zu werden. Die Bezahlung ihres Transports kann daher wirtschaftlich rationaler sein, auch wenn sie die unmittelbaren Kosten erhöht.

Die Grenze ist somit nur ein Moment in einem viel längeren Finanzprozess.

Hilfe darf nicht von vornherein zu einem politischen Bonus werden

Die Beobachtung, dass Geld die Rückkehr erleichtert, ohne der Hauptfaktor zu sein, ist auch von ethischer Bedeutung. Programme sollten vermeiden, dass finanzielle Hilfe als Anreiz wahrgenommen wird, Flüchtlinge unabhängig von ihren Umständen aus Aufnahmeländern zu verdrängen.

Die vorliegenden Ergebnisse liefern eine wichtige Nuance in diesem Punkt: Die befragten Begünstigten hatten in der Regel bereits ihre Entscheidung getroffen. Unterstützung reduziert praktische Hindernisse, wäre aber in den meisten Fällen nicht der Hauptgrund für die Abreise.

Diese Unterscheidung hält das Prinzip der freiwilligen Rückkehr aufrecht. Die Beihilfe geht mit einer Entscheidung einher, anstatt sie zu kaufen.

Sie verpflichtet die Regierungen auch, die Rückkehrpolitik nicht mit der Finanzpolitik zu verwechseln. Die Erhöhung der Beträge reicht nicht aus, um die Faktoren anzugehen, die bestimmte Familien betreffen: Sicherheit, Wohnen, Beschäftigung, familiäre Bindungen oder Unsicherheit über ihre zukünftigen Bedingungen.

Die Finanzierung ist daher notwendig, aber nicht ausreichend. Genau das macht seinen Mangel paradox: Er kann die Rückkehrbewegung nicht allein schaffen, aber seine Abwesenheit kann eine bereits existierende Bewegung stark komplizieren.

20 Millionen Dollar, um ein Loch im Übergang zu vermeiden

Der zusätzliche Bedarf von 20 Millionen Dollar muss endlich in diese Gleichung aufgenommen werden. Es geht nicht darum, auf unbestimmte Zeit das Leben von Zehntausenden von Familien zu finanzieren. Die Nachfrage ist für die ersten Monate nach ihrer Rückkehr, dh die Zeit, in der ihre Verwundbarkeit am größten sein kann.

Die Liste der 70.000 förderfähigen Familien zeigt, dass die Nachfrage nicht mehr theoretisch ist. Die Finanzierung von rund 37.500 Haushalten deckt etwas mehr als die Hälfte des identifizierten Bedarfs. Die Lücke kann daher sichtbarer werden, wenn neue Familien zurückkehren.

Für Aufnahmeländer, Geber und Syrien selbst sollte die Berechnung relativ einfach sein: Eine nachhaltige Rückkehr erfordert mehr als einen Grenzübertritt. Es muss eine Brücke zwischen Verdrängung und Umsiedlung geschaffen werden.

Die derzeitige finanzielle Unterstützung ist eines der Decks dieser Brücke. Es ist bescheiden, vorübergehend und löst nicht Wohnung oder Beschäftigung. Aber Familienumfragen zeigen, dass es materielle Härte und Stress reduziert, wenn Haushalte die geringste Marge haben.

Es besteht daher die Gefahr, dass es der internationalen Gemeinschaft gelingt, das lang erwartete Ziel zu erreichen, die Renditen zu beschleunigen und gleichzeitig die Phase zu unterfinanzieren, die sie nachhaltig machen sollte. Das Paradoxon wäre teuer: Nachdem Sie Jahre damit verbracht haben, die Reise zu begleiten, verpassen Sie ein paar Dutzend Millionen Dollar zu der Zeit, wenn Sie die Reise begleiten müssen.

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