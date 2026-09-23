Walid Jumblatt und Joseph Aoun: Hinter der Meinungsverschiedenheit, eine Schlacht auf dem Staatsplatz, Hisbollah und Syrien

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Eine angenommene Divergenz, aber keine Front gegen Baabda

Walid Joumblatt distanzierte sich von bestimmten Orientierungen von Joseph Aoun, weigerte sich jedoch, diese Differenzen in eine Konfrontation mit der Präsidentschaft zu verwandeln. Diese Unterscheidung steht im Mittelpunkt ihrer gegenwärtigen Position. Vor allem erlaubt es uns zu verstehen, warum der historische Führer von Mukhtara Baabdas Entscheidungen kritisieren, seine eigenen Beziehungen zur Hisbollah und zu Syrien pflegen und gleichzeitig vermeiden kann, einer politischen Koalition gegen den Präsidenten der Republik beizutreten.

Die erste Frage ist, wie das Problem der Waffen und der Neuzusammensetzung des Staates anzugehen ist. Jumblatt bestreitet nicht den Grundsatz des Monopols der legitimen Gewalt. Sein Ansatz war jedoch, eine Politik abzulehnen, die Abrüstung als eine Operation behandeln würde, die vom Rest des libanesischen Problems isoliert ist. Für ihn bleibt die Frage der Hisbollah mit dem israelischen Rückzug, der Situation im Süden, der Sicherheit der schiitischen Gemeinschaft und dem neuen regionalen Gleichgewicht verbunden, das durch den Krieg mit dem Iran geschaffen wurde.

Diese Vorsicht ist nicht nur ideologisch. Es entspricht einer politischen Methode, die Jumblatt seit langem anwendet: nicht in einer Zeit gefangen gehalten zu werden, in der sich die regionalen Machtverhältnisse schnell verändern. Im Kontext von 2026 führte diese Methode zur gleichzeitigen Beibehaltung von Kanälen mit Baabda, der Regierung von Nawaf Salam, der Hisbollah, Damaskus, Riad und mehreren westlichen Hauptstädten.

Das Ergebnis kann den Eindruck einer mehrdeutigen Position erwecken. Es ist vielmehr eine Strategie zur Trennung von Dateien. Joumblatt mag Joseph Aoun widersprechen, ohne zu bedenken, dass die Schwächung der Präsidentschaft seinen Interessen dient.

Der erste Streit betrifft den Umgang mit der Hisbollah

Die Entscheidung der Regierung vom Juli 2026, die autonome militärische Existenz der Hisbollah zu beenden und den Einsatz von Gewalt dem Staat vorzubehalten, hat die politische Debatte bewegt. Formal stellt sich nicht mehr die Frage, ob der Staat ein Waffenmonopol haben soll. Es ist der Kalender, die Methode und die Bedingungen seiner Anwendung geworden.

Nawaf Salam fasste die Position der Regierung in New York zusammen, indem er feststellte, dass es « zwei Armeen » und « zwei Entscheidungen » geben könnte. Joseph Aoun besteht auch darauf, den Staat und die Armee zu stärken.

Jumblatt hat kein Interesse daran, als Verteidiger einer parallelen militärischen Struktur aufzutreten. Aber er will auch keine Logik unterstützen, die zu einer internen Konfrontation mit der Hisbollah führen könnte.

Diese Nuance ist grundlegend.

Die Hisbollah ist nicht nur ein Arsenal. Es ist auch eine politische Kraft mit einer großen sozialen Präsenz in der schiitischen Gemeinschaft. Eine Abrüstungsoperation, die ohne politische Einigung durchgeführt wird, könnte daher weit über den militärischen Bereich hinaus Folgen haben.

Das politische Umfeld von Jumblatt hat lange auf dieser Dimension bestanden. Die Frage ist nicht einfach, Waffen zurückzugewinnen, sondern wie man sie in eine neue staatliche Architektur integriert, ohne einen Bruch mit einem Teil der Bevölkerung zu verursachen.

Die Debatte schließt sich somit der Debatte über die Stärkung der Armee an. Damit der Staat die Hisbollah als Sicherheitsgarant nachhaltig ersetzen kann, muss er in der Lage sein, den Menschen im Süden und in Bekaa glaubwürdigen Schutz zu bieten.

Israel nimmt immer noch Positionen im Libanon ein und setzt seine Operationen fort. Unter diesen Umständen schafft die Forderung nach rascher Abrüstung ohne gleichzeitigen israelischen Rückzug eine politisch schwierige Gleichung.

Jumblatt glaubt nicht an Abrüstung durch einfache einstweilige Verfügung

Der ehemalige Minister Ghazi Aridi, der nach wie vor einer der erfahrensten politischen Verwandten von Mukhtara ist, hat das Problem besonders deutlich gelesen. Ihm zufolge übergibt die Hisbollah ihre Waffen nicht einfach an den Staat, weil eine Regierungsentscheidung dies verlangt. Im Gegenteil, die öffentlichen Erklärungen der Parteiführer zeigen, dass sie ihre Position von der Entwicklung der militärischen und politischen Situation abhängig machen.

Diese Einschätzung bedeutet nicht, dass Jumblatt das Arsenal der Hisbollah auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten will. Es bedeutet, dass er nicht an eine Lösung glaubt, die ausschließlich auf administrativen Zwängen beruht.

Das Problem ist umso komplexer, als Washington und Israel schnelle Ergebnisse von der libanesischen Armee erwarten. Die Vereinigten Staaten unterstützen bedingt die Konsolidierung der staatlichen Autorität. Israel benutzt die Existenz des Hisbollah-Arsenals, um die Aufrechterhaltung bestimmter Positionen und die Fortsetzung seiner Operationen zu rechtfertigen.

Jumblatt ist sehr vorsichtig mit dieser Mechanik.

Wenn Israel seinen Rückzug von der vollständigen Abrüstung abhängig macht, während die Hisbollah die Diskussion über ihre Waffen vom israelischen Rückzug abhängig macht, ist der libanesische Staat zwischen zwei unvereinbaren Bedingungen gefangen.

Eine ausschließliche Parteinahme für eine der beiden Sequenzen kann zu einer Sackgasse führen.

Die Joumblatt-Methode besteht daher mehr darin, nach einem Prozess als nach einem Ultimatum zu suchen.

Die Divergenz mit Baabda betrifft auch den Rhythmus

Joseph Aoun steht unter erheblichem internationalem Druck. Sie muss zeigen, dass der libanesische Staat in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen, die Armee zu stärken und seine Autorität über das Territorium auszuweiten.

Joumblatt hat eine andere Position. Er leitet nicht mehr die Exekutive und kann auf einem längeren politischen Kalender argumentieren.

Dieser Unterschied in der Verantwortung führt natürlich zu einem Unterschied im Tempo.

Baabda muss auf amerikanische und internationale Forderungen reagieren. Mukhtara kann sich mehr auf interne Risiken konzentrieren.

Für Jumblatt kann eine theoretisch richtige Entscheidung gefährlich werden, wenn sie unter schlechten Bedingungen angewendet wird. Die Geschichte des libanesischen Bürgerkriegs belastet diesen Ansatz schwer. Jeder Versuch, einen politischen Konflikt in eine Konfrontation zwischen Institutionen und Gemeinschaften zu verwandeln, ist für ihn eine besonders sensible Linie.

Er kennt auch die Kosten der religiösen Polarisierung.

Dies ist ein Grund, warum er es vermeidet, das Thema Waffen als Konfrontation zwischen dem Staat und den Schiiten darzustellen.

Das Problem muss das einer autonomen militärischen Organisation bleiben, nicht das einer Gemeinschaft.

Israelischer Faktor verhindert, dass Jumblatt mit der Hisbollah Schluss macht

Die israelische Präsenz im Südlibanon ist ein wesentliches Element dieser Position.

Solange Israel Teile des Territoriums besetzt und seine Operationen fortsetzt, hat die Hisbollah ein starkes politisches Argument, um die Aufrechterhaltung ihres Arsenals zu rechtfertigen.

Dieses Argument kann angefochten werden. Es kann nicht ignoriert werden.

Für Jumblatt würde ein israelischer Rückzug eine tiefgreifende Änderung der internen Debatte ermöglichen. Die Hisbollah würde es schwieriger finden, die militärische Autonomie zu rechtfertigen, wenn die Armee das Territorium effektiv kontrollieren und die israelischen Verletzungen abnehmen würden.

Diese Logik erklärt, warum Mukhtara auf der Verbindung zwischen der Unterstützung der Armee, dem israelischen Rückzug und dem Umgang mit der Waffenfrage besteht.

Es erklärt auch, warum sich Jumblatt nicht den politischen Kräften anschließt, die die sofortige Abrüstung zur Voraussetzung für alles andere machen wollen.

Er will der Hisbollah kein dauerhaftes Recht geben, ihre Waffen zu behalten. Vor allem verweigert sie dem Libanon, eine Gleichung zu akzeptieren, in der Israel seine Positionen behält, während der Staat allein das Risiko einer internen Konfrontation eingeht.

Syrien ist der zweite wichtige Parameter

Die Position von Jumblatt kann nicht allein aus dem Libanon verstanden werden. Syrien ist zu einem Schlüsselelement seiner Strategie geworden.

Für Chief Druze hat dieser Fall eine persönliche, historische und gemeinschaftliche Dimension. Seine Beziehung zu Damaskus war extrem gewalttätig. Aber die Situation von 2026 zwingt uns, Syrien anders zu betrachten.

Die Drusenfrage in Syrien, insbesondere in Südsyrien, stellt Mukhtara angesichts eines Anteils, der direkt mit der Sicherheit der Gemeinschaft zusammenhängt. Jumblatt versucht, die syrischen Drusen zu bewahren und gleichzeitig ihre Umwandlung in ein Instrument eines separatistischen Projekts oder einer israelischen Strategie zu vermeiden.

Diese Linie ist von wesentlicher Bedeutung.

Joumblatt hat historisch die Einheit Syriens verteidigt. Er ist misstrauisch gegenüber den Projekten der Kantone der Gemeinschaft, auch wenn sie als Garantien für den Schutz von Minderheiten dargestellt werden.

Für ihn darf der Schutz der Drusen nicht dazu führen, dass sich ihre Regionen vom syrischen Staat lösen oder unter israelischen Schutz gestellt werden.

Diese Position führt ihn dazu, Beziehungen zu Damaskus zu suchen, während er seine Fähigkeit zur Kritik beibehält.

Der Golan Präzedenzfall belastet seine Lektüre der Drusenfrage

Die Beziehung zwischen Israel und einigen drusischen Gemeinden in der Region ist ein besonders sensibles Thema für Jumblatt.

Israel kann seine Politik als Schutz der Drusen gegen die Bedrohungen präsentieren, denen sie in Syrien ausgesetzt sind. Mukhtara misstraut jedoch jeder Strategie, die die Gemeinschaft zu einem Relais des israelischen Einflusses machen würde.

Die Geschichte des Golans verstärkt dieses Misstrauen.

Ein bedeutender Teil der Drusen im besetzten Golan behielt seine syrische Identität jahrzehntelang trotz der israelischen Annexion bei. Für Jumblatt sollte daher die drusische Gemeinschaft nicht in eine Rechtfertigung für eine Neudefinition von Grenzen oder Souveränität umgewandelt werden.

Dieser Ansatz erklärt auch sein Interesse an der Stabilität des syrischen Staates.

Ein Zusammenbruch der zentralen Autorität könnte rivalisierende Gemeindegebiete schaffen und die Drusen vor die Notwendigkeit stellen, äußere Beschützer zu suchen. Das ist genau das Szenario, das er vermeiden will.

Der Libanon liefert ausreichende Beispiele für die Folgen eines Systems, in dem jede Gemeinschaft ihre eigene regionale Unterstützung sucht.

Hier ist seine Position paradoxerweise ähnlich der von Joseph Aoun

Die Meinungsverschiedenheit zwischen Jumblatt und Aoun sollte daher keinen wichtigen Konvergenzpunkt verschleiern.

Der Präsident sagte, dass die Libanesen aufhören müssen, ihre Stärke nach außen gegen ihre internen Gegner zu suchen. Am 23. September forderte er die verschiedenen Komponenten des Landes auf, « sich gegenseitig zu unterstützen », anstatt fremde Mächte in ihren Konflikten einzusetzen.

Dieses Konzept ist Teil der aktuellen Strategie von Joumblatt.

Der Drusenhäuptling hat viele Außenbeziehungen. Er wollte nicht, dass der Libanon in eine Gruppe von Gemeinschaften verwandelt wird, die jeweils von einer anderen Macht geschützt werden.

Seine Weigerung, eine Front gegen Baabda zu bilden, muss auch aus diesem Blickwinkel gelesen werden.

Eine Schwächung der Präsidentschaft, während der Staat versucht, seine Autorität wieder aufzubauen, könnte genau das Fragmentierungssystem hervorbringen, das Jumblatt in Syrien vermeiden will.

Er kann daher Joseph Aoun über die Methode herausfordern, während er die Stabilität der Präsidentschaft als bestes Interesse betrachtet.

Warum schließt er sich Baabdas Gegnern nicht an?

Dies ist wahrscheinlich das interessanteste politische Thema.

Im libanesischen System kann eine Meinungsverschiedenheit mit dem Präsidenten schnell zur Bildung einer Koalition unzufriedener Menschen führen. Mehrere Kräfte haben Beschwerden gegen Baabda. Einige fordern das Management von Terminen heraus. Andere kritisieren die Frage der Waffen oder das Verhalten der Diplomatie.

Jumblatt könnte diese Spannungen nutzen, um einen Oppositionsblock wieder aufzubauen.

Er tut es nicht.

Der erste Grund ist Nawaf Salam. Jumblatt hat kein Interesse daran, Baabda und die Regierung gleichzeitig zu destabilisieren, da das Land eine besonders gefährliche Phase der Verhandlungen durchläuft.

Die zweite ist das Fehlen einer klaren Alternative. Eine Front gegen Joseph Aoun zu bilden, würde weder die Frage des israelischen Rückzugs noch die Frage der Waffen beantworten.

Die dritte ist regional. Die Beziehungen zwischen Riad, Washington, Damaskus, Teheran und anderen Hauptstädten bleiben zu fließend, um sicherzustellen, dass es klug ist, sich auf eine starre libanesische Achse zu beschränken.

Die vierte ist historisch: Jumblatt weiß, dass im Libanon Koalitionen, die um eine Konfrontation herum aufgebaut sind, oft weniger lange existieren als die Folgen dieser Konfrontation.

Mukhtara bevorzugt eine Schwenkposition

Diese Strategie ermöglicht es Joumblatt, mit Schauspielern in Kontakt zu bleiben, die wenig miteinander reden.

Er kann den Staat unterstützen, ohne sich den härtesten Kampagnen gegen die Hisbollah anzuschließen. Er kann mit der Hisbollah sprechen, ohne seine militärische Strategie fortzusetzen. Sie kann die Beziehungen zu den Golfstaaten aufrechterhalten und gleichzeitig syrische Kanäle unterhalten. Er kann Baabda kritisieren, ohne zu versuchen, den Präsidenten zu stürzen.

Diese Position hat in einem fragmentierten System einen besonderen politischen Wert.

Es ermöglicht Mukhtara, wieder nützlich zu werden, wenn Berichte blockiert werden.

Die Wahl steht auch im Einklang mit dem allmählichen Übergang von der Führung der Progressiven Sozialistischen Partei zu Taymour Joumblatt. Walid Jumblatt behält jedoch einen entscheidenden Einfluss auf die allgemeinen Richtlinien, insbesondere wenn sie Syrien, Drusen und regionale Gleichgewichte betreffen.

Eine frontale Konfrontation mit Baabda würde seinen Sohn und seine Partei in ein bestimmtes Lager sperren, wenn die Familienstrategie darin bestand, die Beziehungen zu mehreren Polen aufrechtzuerhalten.

Die Frage ist also nicht, ob Jumblatt Aoun « unterstützt »

Die Beziehung auf eine Wahl zwischen Unterstützung und Opposition zu reduzieren, wäre irreführend.

Jumblatt kann Joseph Aoun unterstützen, wenn er die Einheit des Staates, die Stärkung der Armee oder die Ablehnung des Schutzes ausländischer Gemeinschaften verteidigt. Sie kann sich davon entfernen, wenn sie der Ansicht ist, dass das Tempo, das den Waffen auferlegt wird, zu Konfrontationen führen könnte oder dass die regionalen Bedingungen die Umsetzung eines Beschlusses noch nicht erlauben.

Diese Flexibilität kann als eine Form des Opportunismus kritisiert werden. Es ist auch die politische Methode, mit der Jumblatt seit mehreren Jahrzehnten seine Gemeinschaft und seinen Einfluss inmitten brutaler regionaler Veränderungen bewahrt.

Im Jahr 2026 war diese Methode besonders nützlich.

Der Libanon steht an der Kreuzung von drei Krisen: der israelischen Konfrontation, der Transformation der Rolle der Hisbollah und der Neuzusammensetzung Syriens. Für Jumblatt können diese Akten nicht separat bearbeitet werden.

Genau das ist es, was ihn manchmal von der Baabda-Methode entfernt.

Aber das hindert ihn auch daran, diese Meinungsverschiedenheit in einen politischen Krieg gegen Joseph Aoun zu verwandeln. Eine geschwächte Präsidentschaft, eine umstrittene Armee und eine gelähmte Regierung würden den Drusen im Süden oder im Rest des Landes keine weiteren Garantien geben.

Die Berechnung von Mukhtara erscheint daher genauer als eine einfache Distanz:verlassen Joseph Bekräftigen Sie die Verantwortung, die Autorität des Staates wiederherzustellen, stellen Sie Methoden in Frage, die als gefährlich erachtet werden, halten Sie den Dialog mit der Hisbollah und Damaskus aufrecht, aber weigern Sie sich, an einer Koalition teilzunehmen, deren Ziel es wäre, Baabda selbst zu schwächen.

Es ist weniger spektakulär als eine politische Front. In Walid Jumblatts Logik ist es genau das, was es wert macht.