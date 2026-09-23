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Der Minister hätte angefangen, über seine Abreise zu sprechen

Der mögliche Austritt von Joe Saddi aus dem Ministerium für Energie und Wasser beschränkt sich nicht auf Gerüchte über eine Umbildung in Beirut. Nach politischen Informationen vom 23. September 2026 begann der Minister selbst, die Möglichkeit eines Rücktritts anzusprechen. Die vorgebrachten Gründe beziehen sich direkt auf die finanzielle Sackgasse des Libanon: Mehrere Regierungen und öffentliche Institutionen würden ihre Rechnungen nicht bezahlen, während das Unternehmen gleichzeitig seinen Brennstoff finanzieren, seine Kraftwerke instand halten und versuchen muss, seine Produktion zu erhöhen.

Diese Situation bringt Joe Saddi in einen Widerspruch. Das Ministerium kann Electricity Lebanon bitten, die Stromversorgung zu verbessern und die Abhängigkeit von privaten Generatoren zu verringern. Aber das öffentliche Unternehmen kann nicht mehr produzieren, wenn ein Teil seiner eigenen institutionellen Kunden nicht für den Strom bezahlen, den sie verbrauchen. Das Problem kommt daher nicht allein von Haushalten, technischen Verlusten oder illegalen Verbindungen. Ein Teil des Staates wäre selbst Schuldner des Unternehmens, das er den Minister aufforderte zu korrigieren.

Das Thema wird politisch, weil der eventuelle Abgang von Joe Saddi die Gelegenheit für eine breitere Umbildung bieten könnte. Sein Portfolio gehört zu einem Gleichgewicht, das während der Bildung der Regierung von Nawaf Salam ausgehandelt wurde. Daher würde die Ersetzung nicht unbedingt die Ernennung eines neuen Energietechnikers bedeuten. Mehrere Kräfte könnten die Öffnung der Regierung nutzen, um eine neue Abteilung der Ministerien zu fordern.

Dies gilt insbesondere für die libanesischen Streitkräfte, denen Joe Saddi nahe steht und die Veränderungen innerhalb der Regierung fordern. Aber diese Forderung stellt ein Risiko für die Partei selbst dar: Die Wiedereröffnung des Kabinetts könnte viel mehr politische Ressorts in die Diskussion bringen als Energie, beginnend mit Außenpolitik.

Das Problem beginnt mit Rechnungen, die der Staat nicht bezahlt

Der Kern des Falles liegt in den Stromkonten des Libanon.

Seit Jahrzehnten wird das Unternehmen als einer der wichtigsten Abgründe der öffentlichen Finanzen präsentiert. Staatsüberweisungen zur Finanzierung von Strom trugen zur Anhäufung der öffentlichen Schulden vor der Krise 2019 bei. Ein Teil des Problems kam aus dem Tarifmodell: Jahrelang basierten die den Abonnenten in Rechnung gestellten Preise auf einem Barrel Öl, das deutlich unter dem tatsächlichen Preis lag. Der Staat kompensierte die Differenz.

Nach dem finanziellen Zusammenbruch wurde das System allmählich verändert. Die Preise wurden angehoben und ein Teil der Abrechnung wurde an den Dollar indexiert. Das Ziel war einfach: Der Strom im Libanon musste aufhören, seinen Strom deutlich unter seinen Produktionskosten zu verkaufen.

Aber Preisausgleich ist nicht genug, wenn Rechnungen nicht eingelöst werden.

Das Problem betrifft auch die öffentlichen Verwaltungen. Regierungsministerien, Behörden, öffentliche Institutionen, Ämter und andere Strukturen, die vom Staat abhängig sind, haben lange Schulden gegenüber Elektrizität im Libanon angehäuft. Einige haben Zähler und erhalten Rechnungen wie jeder Verbraucher. Sie haben jedoch nicht immer die Haushaltsmittel, um sie zu bezahlen oder ihre Zahlungen zu verzögern.

Das Ergebnis ist absurd: Der Staat bittet Electricité du Liban, als finanziell verantwortliches Unternehmen zu agieren, aber einige seiner eigenen Institutionen tragen dazu bei, seine Staatskasse zu entleeren.

Für Joe Saddi macht es diese Situation schwierig, Reformen zu verteidigen. Ein Unternehmen kann nicht für sein Defizit haftbar gemacht werden, während es daran gehindert wird, einen Teil der Schulden seines Hauptaktionärs und seiner Verwaltungen einzuziehen.

Der Strompreis kann nicht mehr unabhängig vom Kraftstoffpreis behandelt werden

Die zweite Schwierigkeit betrifft die Produktionskosten.

Der Strom im Libanon ist nach wie vor weitgehend von importierten Brennstoffen abhängig. Da der Preis für Öl und Erdölprodukte steigt, steigen auch die Kosten für die in Kraftwerken produzierte Kilowattstunde.

In einem wirtschaftlich normalen System sollte sich diese Abweichung regelmäßig auf den Tarif auswirken. Dies ist das Prinzip eines beweglichen Tarifs: Wenn die Kraftstoffkosten steigen, steigt ein Teil der Rechnung; Wenn es fällt, nimmt es ab.

Joe Saddi hätte genau die Unmöglichkeit angesprochen, diesen Mechanismus unter den gegenwärtigen Bedingungen richtig anzuwenden.

Das Problem ist politisch explosiv. Eine automatische Erhöhung der Stromrechnung kommt zu einer Zeit, in der Haushalte bereits einen Anstieg der Brennstoff-, Transport- und Generatorkosten erleben. Aber die künstliche Beibehaltung eines Preises unter den realen Kosten würde allmählich das Modell wiederherstellen, das dazu beigetragen hat, Electricity Lebanon vor 2019 zu ruinieren.

Der Minister steht daher vor einer leichten Entscheidung, ohne eine Lösung: die Tarife zu erhöhen, um die Konten des Unternehmens zu schützen, oder Rechnungen einzudämmen und einen Bedarf an öffentlicher Finanzierung zu schaffen.

Diese Schwierigkeit wird noch größer, wenn die öffentliche Nahrung unzureichend bleibt. Ein Haushalt kann eine Erhöhung leichter akzeptieren, wenn er 20 Stunden öffentlichen Strom erhält. Er akzeptiert es viel weniger, wenn er gleichzeitig eine höhere Rechnung an Electricity of Lebanon und eine andere an den Besitzer seines Generators zahlen muss.

Die Generatorgleichung macht jede Erhöhung politisch gefährlich

Das libanesische elektrische System hat eine Besonderheit, die die Tarifdebatte völlig verzerrt. Der Verbraucher wählt nicht einfach zwischen teurem öffentlichem Strom und billigem öffentlichem Strom. Er fügt zwei Rechnungen hinzu.

Jede Stunde, die der libanesische Strom nicht liefert, sollte in der Regel durch eine andere Quelle ersetzt werden. In weiten Teilen des Landes bleibt diese Quelle der private Generator.

Der Preis für diesen Strom hängt stark vom Heizöl ab. Wenn es zunimmt, erhöht sich die Generatorrechnung. Der Anstieg des Öls trifft also den Haushalt zweimal: direkt durch Verkehr und private Energie, dann möglicherweise durch eine Anpassung des öffentlichen Tarifs.

Um aus diesem Kreis herauszukommen, muss Electricity Lebanon seine Produktion ausreichend erhöhen, um die Anzahl der von Generatoren gekauften Stunden zu reduzieren.

Die Steigerung der Produktion erfordert jedoch Kraftstoff. Kraftstoff braucht Bargeld. Insbesondere Bargeld hängt von der Sammlung von Rechnungen ab.

Hier werden unbezahlte Zahlungen der Regierung wichtiger als ihr Buchwert. Sie helfen dabei, genau den Mechanismus zu blockieren, der die Gesamtenergierechnung des Landes senken sollte.

Joe Saddi machte die Genesung zu einer Bedingung für die Reorganisation

Seit seinem Eintritt in das Ministerium hat Joe Saddi die Finanzdisziplin in den Mittelpunkt seines Reformkonzepts gestellt. Das Prinzip ist, aus einem System auszusteigen, in dem das Unternehmen produziert, unvollkommen in Rechnung stellt, teilweise kassiert und dann das Finanzministerium auffordert, das Defizit zu decken.

Diese Strategie beinhaltet die gleichzeitige Verbesserung mehrerer Elemente: Sammlung von Rechnungen, Verringerung der Verluste, Bekämpfung illegaler Verbindungen, Kontrolle von Konzessionen und Anpassung des Tarifs an die tatsächlichen Kosten.

Der Minister sah sich auch mit der Frage der verfügbaren Ressourcen für den Kauf von Kraftstoff konfrontiert. Solange der Strom im Libanon nicht über einen ausreichenden vorhersehbaren Cashflow verfügt, hängt jede Produktionssteigerung von einmaligen Vereinbarungen oder Regierungsentscheidungen ab.

Genau dieses Modell soll die Strukturreform beseitigen.

Der Konflikt mit den Schuldnerverwaltungen muss daher in diesem Zusammenhang gelesen werden. Wenn der Staat sich weigert, sich selbst zu disziplinieren, wird es schwierig, von privaten Verbrauchern vergleichbare Disziplin zu verlangen.

Die Regierung sollte sich dann entscheiden: ihre Verwaltungen zur Zahlung zu zwingen, ihren Verbrauch in ihren tatsächlichen Haushalten zu erfassen oder ausdrücklich davon auszugehen, dass das Finanzministerium weiterhin einen Teil ihres Stroms finanzieren wird.

Einfach Rechnungen zu akkumulieren, bedeutet, die Kosten zu maskieren.

Die Stromreform hat jedoch einen langfristigen Stillstand genommen

Paradoxerweise kommt die Krise zu einer Zeit, in der ein institutionelles Dossier, das seit mehr als zwanzig Jahren wartet, endlich vorankommt.

Die Regierung hat die Regulierungsbehörde für den Stromsektor ernannt, die seit dem Gesetz 462 von 2002 geplant ist. Diese Behörde sollte theoretisch die Transformation des Sektors begleiten, die Betreiber überwachen und eine klarere Trennung zwischen politischer Entscheidungsfindung, Regulierung und Betrieb ermöglichen.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte sich ihre Umsetzung verzögert.

Nawaf Salam zitiert nun seine Ernennung als eine der wichtigsten Reformen seiner Regierung. Er verwies auch auf die Umstrukturierung der Elektrizität im Libanon sowie auf Gas- und neue Energieprojekte.

Der Abgang des Ministers mitten in dieser Phase würde daher eine Frage der Kontinuität aufwerfen.

Die Elektrizitätsreform kann nicht mit jedem Regierungswechsel wieder aufgenommen werden. Verträge, Ausschreibungen, Tarifregeln und Investitionen dauern mehrere Jahre. Wenn jeder Minister die Prioritäten seines Vorgängers ändert, bleiben Investoren vorsichtig und Projekte werden länger.

Dies ist ein Grund, warum ein möglicher Rücktritt von Joe Saddi wichtiger wäre, als nur ein Kabinettsmitglied zu ersetzen.

Aber die Frage des Austritts ist auch zutiefst politisch

Joe Saddi ist kein isolierter Minister auf der politischen Landkarte.

Seine Ankunft in der Regierung war Teil des Gleichgewichts, das während der Bildung von Nawaf Salams Kabinett ausgehandelt wurde. Die libanesischen Streitkräfte unterstützten seine Ernennung und hatten politische Vertretung in der Regierung.

Aber die Partei fordert jetzt Veränderungen im Regierungsteam selbst.

Diese Position schafft eine besondere Situation. Um eine Umbildung zu bitten, bedeutet zu akzeptieren, dass die Salden, die während der Gründung des Unternehmens ausgehandelt wurden, wieder geöffnet werden können.

Sobald diese Tür geöffnet wurde, wäre Nawaf Salam nicht verpflichtet, die Änderungen auf die Minister zu beschränken, die eine einzelne Partei ersetzen wollte.

Andere Kräfte könnten ihre eigenen Modifikationen verlangen.

Hier wird das Foreign Affairs-Portfolio besonders sensibel.

Außenpolitik hinter der Energieschlacht

Das Außenministerium nimmt einen viel strategischeren Platz ein, da der Libanon in direkten Verhandlungen mit Israel und in einer intensiven diplomatischen Sequenz im Südlibanon tätig war.

Youssef Raggi begleitet Nawaf Salam bei internationalen Treffen. Sie nimmt an Gesprächen mit ausländischen Partnern teil und vertritt die libanesische Position zu einer Zeit, in der die Beziehungen zu Washington, Paris, Riad und den Vereinten Nationen in direktem Zusammenhang mit Sicherheitsfragen stehen.

Jede Änderung in diesem Portfolio wäre daher politisch viel schwerer als eine einfache administrative Änderung.

Deshalb könnte eine Umbildung, die ursprünglich beantragt wurde, um die Funktionsweise einiger Abteilungen zu verbessern, schnell zu einer Verhandlung über die politische Verteilung der Regierung werden.

Die libanesischen Streitkräfte möchten vielleicht einige Minister ersetzen. Aber ihre Gegner können reagieren, indem sie eine Änderung der mit der Partei verbundenen Portfolios fordern.

Der Fall Joe Saddi wird dann Teil einer viel größeren Verhandlung.

Nawaf Salam hat wenig Interesse daran, jetzt eine Regierungskrise zu eröffnen

Auch der Premierminister steht vor einer Kalkulation.

Seine Regierung muss gleichzeitig die Verhandlungen mit Israel, die Zukunft der UNIFIL, den Einsatz der Armee im Süden, den Wiederaufbau, die Bankenreform, das Projekt der finanziellen Verluste, die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds und eine durch die Energiepreise verschärfte soziale Krise führen.

Eine umfassende Überholung könnte das Unternehmen für mehrere Wochen immobilisieren.

Im libanesischen System ist die Ersetzung mehrerer Minister niemals eine rein technische Operation. Die Parteien, das religiöse Gleichgewicht und die Beziehungen zwischen den Präsidentschaften greifen schnell ein.

Die Gefahr für Nawaf Salam bestünde daher darin, eine Regierungsverhandlung zu eröffnen, ohne jegliche Garantie, sie schnell abschließen zu können.

Umgekehrt ist es auch ein Problem, einen Minister zu halten, der der Ansicht ist, dass er nicht mehr die Mittel hat, um seine Reform durchzuführen.

Dies macht Joe Saddis Resignationsdrohung politisch wirksam, auch wenn sie sich nicht materialisiert.

Es verpflichtet die Regierung, sich mit den von ihr aufgeworfenen Problemen zu befassen.

Die Schuldnerverwaltungen bilden die zu öffnende Akte

Bevor die Ersetzung des Ministers diskutiert wird, sollte daher eine viel konkretere Frage gelöst werden:wer schuldet Elektrizität im Libanon Geld?

Die Informationen vom 23. September weisen auf das Problem hin, enthalten jedoch keine vollständige Liste der betroffenen Verwaltungen oder der Höhe ihrer Schulden.

Es ist jedoch diese Liste, die die Glaubwürdigkeit der Reform messen würde.

Die Angaben der einzelnen Institute sollten den jährlichen Verbrauch, die ausgestellten Rechnungen, die geleisteten Zahlungen und die kumulierten Rückstände umfassen.

Zentrale Verwaltungen sollten auch von öffentlichen Einrichtungen und anderen öffentlich finanzierten Einrichtungen unterschieden werden.

Einige Schulden können aus einem Mangel an Haushaltsmitteln resultieren. Andere können sich auf Streitigkeiten über Rechnungen beziehen. Wieder andere können einfach aus jahrelanger tolerierter Nichtzahlung resultieren.

Ohne diesen Zusammenbruch bleibt die Debatte politisch, während sie zuerst ein Rechnungsführer sein sollte.

Wenn die Summen klein sind, verliert das Argument einen Teil seiner Reichweite. Während sie einen bedeutenden Teil der libanesischen Stromforderungen ausmachen, werden sie zu einem der Haupthindernisse für ihre Erholung.

Der wahre Test: Der Staat muss zahlen, bevor die Haushalte mehr bezahlen

Das Problem stellt letztlich die Regierung an die Spitze der Glaubwürdigkeit.

Es kann verlangen, dass Haushalte öffentlichen Strom näher an ihren tatsächlichen Kosten bezahlen. Es kann die Sammlung stärken. Sie kann illegale Verbindungen bekämpfen und die seit Jahrzehnten angesammelten Toleranzen verringern.

Aber es wird politisch schwierig, diese Politik durchzuführen, wenn öffentliche Institutionen selbst weiterhin ihre Rechnungen nicht bezahlen.

Die Reform kann nicht mit zwei Disziplinen funktionieren: einer für den Verbraucher und einer für den Staat.

Dies ist wahrscheinlich, wo die wahre Bedeutung der Bedrohung der Abreise Joe Saddi zugeschrieben liegt.

Der Minister steht nicht nur vor dem technischen Problem der Stromerzeugung. Sie steht vor einer viel älteren Frage: Ist der libanesische Staat bereit, die Finanzregeln, die er dem Rest des Landes auferlegen will, auf seine eigenen Institutionen anzuwenden?

Wenn die Antwort negativ bleibt, wird Joe Saddi nichts lösen. Sein Nachfolger wird die gleichen Kraftwerke, den gleichen Brennstoffbedarf, die gleichen Schuldnerverwaltungen und die gleiche Unmöglichkeit, einen tragfähigen Tarif aufzubauen, ohne eine soziale Krise zu verursachen, zurückgewinnen.

So maskiert das Dossier der Neugestaltung vorerst eine konkretere Frage. Bevor Sie wissenum das Energieministerium zu besetzenEs müsste festgestellt werden, wie viel der Staat seinem eigenen Elektrizitätsunternehmen schuldet und warum die Regierung immer noch keine Rechnungen erhoben hat.