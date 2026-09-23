Libanesische Häftlinge in Israel: Beirut Liste ist unvollständig und die tatsächliche Zahl ist unbekannt

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Neununddreißig Gefangene identifiziert, aber eine unbekannte Anzahl von vermissten Personen

Wie viele Libanesen sind derzeit in Israel inhaftiert? Trotz mehrerer Runden direkter Verhandlungen und der kürzlichen Freilassung von Gefangenen fehlt Beirut noch immer eine erschöpfende Liste. Die am 23. September 2026 verfügbaren Informationen beziehen sich auf 39 identifizierte libanesische Häftlinge sowie eine unbekannte Anzahl vermisster Personen, deren Schicksal nicht bekannt ist.

Diese Unsicherheit ist nicht nur ein statistisches Problem. Während der siebten Verhandlungsrunde zwischen Libanon und Israel ging die libanesische Delegation auf die Frage der Gefangenen ein und stellte eine Namensliste vor. Nach den vorliegenden Informationen war diese Liste selbst unvollständig. Die israelische Seite hat keine Informationen zur Verfügung gestellt, um die Gesamtzahl der libanesischen Gefangenen, ihren Haftort oder ihre Situation zu ermitteln.

Verstärkt wird das Problem durch Schwierigkeiten bei der Beschaffung unabhängiger Informationen. Israel weigerte sich Berichten zufolge, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz eine vollständige Liste der libanesischen Gefangenen zu übermitteln und hinderte seine Vertreter daran, sich mit bestimmten Gefangenen zu treffen. In Ermangelung eines regelmäßigen Zugangs zu diesen Personen wird die Überprüfung ihres Gesundheitszustands, des Ortes der Festnahme und der Umstände ihrer Gefangennahme besonders schwierig.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die verfügbaren Listen überschritten werden können. Ein Libanese, der seit 2024 als vermisst galt, wurde schließlich als in Israel inhaftiert identifiziert. Sein Name wurde zuvor nicht von den Organisationen aufgeführt, die der Datei folgten. Diese Entdeckung bringt die Zahl der bekannten Gefangenen auf 39, wirft aber eine wichtigere Frage auf: Wie viele andere Personen, die als vermisst gelten, werden tatsächlich inhaftiert?

Befreiungen, die Zensusfehler aufdecken

Die letzten Releases brachten neue Elemente. Sie zeigten auch die Grenzen des libanesischen Volkszählungssystems.

Am 3. September 2026 wurde Malek Ghazi freigelassen und durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz an die libanesischen Behörden übergeben. Weitere Releases folgten. Hassan Chour und Hussein Ayache, zwei Libanesen, sowie Assaad Hseikeh und Wissam Sammaoui, zwei Syrer, gewannen ebenfalls die Freiheit zurück.

Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass keiner dieser fünf Namen nach vorliegenden Informationen auf der Liste stand, die zuvor von der libanesischen Vereinigung erstellt wurde, die für die Überwachung der Aufzeichnungen über Gefangene und ehemalige Häftlinge zuständig ist.

Das Problem geht also über einen einfachen Unterschied einiger weniger Namen hinaus. Die Personen wurden mehrere Monate lang inhaftiert, während die für die Überwachung des Falls zuständigen libanesischen Strukturen sie nicht unbedingt als Gefangene identifizierten.

Gleichzeitig lieferten die Zeugenaussagen der freigelassenen Personen neue Informationen. Einer der ehemaligen Häftlinge bestätigte Berichten zufolge, dass er mindestens sieben libanesische Häftlinge getroffen hatte, deren Namen bereits auf der Liste standen. Dieses Zeugnis ist ein wichtiges Element, da es eine direkte Bestätigung der Anwesenheit von Personen liefert, deren Namen Beirut kannte, über die Israel jedoch nicht genug kommunizierte.

Diese Aussagen könnten nun zu einer der Hauptquellen für die Rekonstruktion der tatsächlichen Liste der Gefangenen werden. Jeder freigelassene Gefangene kann zu den Personen befragt werden, die er getroffen hat, zu den Orten, an denen er verlegt wurde, zu den ungefähren Daten und den Haftbedingungen. Durch das Kreuzen dieser Informationen wird es möglich, eine teilweise Kartierung des Haftsystems vorzunehmen.

Drei alte Dateien noch in der Liste

Die Volkszählung betrifft nicht nur diejenigen, die seit Beginn der neuen Phase des Konflikts im Jahr 2024 gefangen genommen wurden. Drei viel ältere Akten bleiben mit dem Problem der libanesischen Gefangenen oder vermissten Personen verbunden.

Der älteste war Yahya Skaff, dessen Schicksal seit 1978 umstritten geblieben war. Sein Fall geht auf den Betrieb der Küstenstraße in Israel in diesem Jahr zurück. Seine Familie und die libanesischen Strukturen, die der Akte folgen, haben immer behauptet, dass er überlebt hat und dass er inhaftiert wurde. Israel seinerseits stellte diese Version in Frage. Der Mangel an endgültiger Klärung hat seinen Namen seit fast einem halben Jahrhundert im Mittelpunkt des Falles gehalten.

Der zweite erwähnte Fall war Abdallah Alian, der mit einem Verschwinden aus dem Jahr 1981 in Verbindung gebracht wurde.

Der dritte ist Mohammad Farran, dessen Akte aus dem Jahr 2005 stammt.

Diese drei Fälle müssen von den Fängen seit 2024 unterschieden werden. Ihre Seniorität, unterschiedliche Umstände und fehlende Daten machen ihre Verarbeitung spezifisch. Sie zeigen jedoch, dass das Problem der vermissten Personen zwischen dem Libanon und Israel nicht mit dem jüngsten Krieg beginnt.

Die Zahl von 39 sollte daher mit Vorsicht gehandhabt werden. Es entspricht den Fällen, die derzeit in den verfügbaren Informationen als Häftlinge identifiziert werden. Es bedeutet nicht, dass alle 39 Personen seit 2024 gefangen genommen wurden, noch dass diese Zahl die endgültige Zahl der inhaftierten Personen darstellt.

In libanesischem Hoheitsgebiet getätigte Fänge

Die Zeugenaussagen der kürzlich freigelassenen Gefangenen geben auch Auskunft über die Umstände ihrer Festnahme. Mehrere von ihnen behaupten, auf libanesischem Territorium gefangen genommen worden zu sein.

Nach ihren Berichten waren sie zum Zeitpunkt ihrer Gefangennahme nicht bewaffnet und waren nicht direkt am Kampf gegen israelische Streitkräfte beteiligt. Diese Aussagen bilden ihr Zeugnis und müssen als solches vorgelegt werden, bis eine vollständige unabhängige Dokumentation verfügbar ist.

Die Frage, wo zu fangen ist rechtlich wichtig. Eine Festnahme während eines Einfalls im Libanon wirft nicht die gleichen Fragen auf wie eine Festnahme während einer bewaffneten Konfrontation oder auf israelisches Territorium.

Drei weitere Personen wurden Berichten zufolge kürzlich in Halta, Region Arqoub, Bezirk Hasbaya, gefangen genommen. Diese neuen Fälle zeigen, dass sich die Datei weiterentwickelt. Die Freisetzung erfolgt, während neue Fänge gemeldet werden.

Die Anzahl der Gefangenen kann sich daher schnell ändern, so dass es noch notwendiger ist, ein zentrales Register zu erstellen. Ein solches Register sollte den vollständigen Namen, das Geburtsdatum, das Datum und den Ort des Verschwindens, bekannte Umstände, verfügbare Zeugenaussagen und den letzten möglichen bestätigten Aufenthaltsort enthalten.

Warum hat Beirut noch keine endgültige Liste?

Mehrere Gründe können die Mängel erklären.

Die erste ist auf die Bedingungen des Krieges zurückzuführen. In Grenzgebieten verschwinden einige Menschen ohne direkte Zeugen. Sie könnten getötet, verletzt, vertrieben oder gefangen genommen worden sein. Solange keine Leichen gefunden und keine Haft anerkannt werden, bleiben sie als vermisste Personen eingestuft.

Die zweite Schwierigkeit ist der Mangel an vollständigen israelischen Informationen. Wenn die Haftbehörde die Identität der gefangenen Personen nicht schnell übermittelt, können libanesische Familien und Behörden mehrere Monate bleiben, ohne zu wissen, ob eine Person am Leben ist.

Die dritte Schwierigkeit ist die Vielfalt der Listen. Behörden, Häftlingsverbände, Familien, Gemeinden und verschiedene Organisationen haben jeweils Teilinformationen. Diese Daten scheinen nicht immer in einer einzigen Datei gesammelt worden zu sein, die regelmäßig aktualisiert wird.

Die September-Veröffentlichungen verdeutlichen diese Schwäche. Wenn ein freigelassener Häftling nicht auf der Liste steht, die zur Verfolgung des Falls verwendet wird, bedeutet dies entweder, dass sein Verschwinden nicht ordnungsgemäß gemeldet wurde oder dass die Informationen nicht zwischen den verschiedenen Institutionen ausgetauscht wurden.

Eine vierte Herausforderung betrifft syrische Staatsangehörige, die im Libanon gefangen genommen wurden. Ihre Anwesenheit an den gleichen Haftorten wie die der Libanesen kann die Weiterverfolgung erschweren, wenn die Fälle nach Nationalität getrennt behandelt werden.

Israelisches Schweigen wird ein Thema in den Verhandlungen

Die Frage der Gefangenen wurde nun in direkte Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel aufgenommen. Während des siebten Zyklus legte die Delegation des Libanon die Akte vor und stellte eine Liste zur Verfügung.

Das Fehlen einer detaillierten Antwort von israelischer Seite verhindert jedoch Fortschritte in mehreren grundlegenden Fragen: Wie viele Menschen werden inhaftiert? Wo sind sie? Was sind die Gründe für ihre Inhaftierung? Haben sie Zugang zu einem Anwalt? Kann das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit ihnen zusammentreffen? Wurde die Familie offiziell informiert?

Diese Fragen mögen elementar erscheinen. Aber gerade sie sind es, auf die Familien immer noch Antworten suchen.

Die nächste Verhandlungsrunde könnte daher genutzt werden, um eine formelle Nominativliste zu beantragen. Ein bloßer Austausch von Gefangenen würde nicht ausreichen, um das Problem zu lösen, wenn die genaue Anzahl der Gefangenen unbekannt bliebe.

Vorrangig könnte die Kohärenz zwischen den Listen beider Parteien erreicht werden. Jeder Name auf der libanesischen Liste sollte eine Antwort erhalten: inhaftiert, freigelassen, verstorben, den israelischen Behörden unbekannt oder in einer anderen Situation. Personen, die als inhaftiert anerkannt wurden, sollten dann lokalisiert werden.

Der Fall vor dem Menschenrechtsrat

Gleichzeitig beschloss die libanesische Regierung, das Thema weiter zu internationalisieren.

Gesundheitsminister Rakan Nassereddine sprach das Thema auf einer Sitzung des Ministerrats an. Die Regierung beauftragte dann den stellvertretenden Premierminister Tarek Mitri, den Prozess mit dem libanesischen Vertreter in Genf fortzusetzen, um die Angelegenheit vor den UN-Menschenrechtsrat zu bringen.

Diese Initiative kommt nach Prüfung eines Berichts der Nationalen Menschenrechtskommission.

Die Passage durch Genf kann mehreren Zwecken dienen. Die erste besteht darin, Fälle formell zu dokumentieren. Die zweite besteht darin, den Druck zu erhöhen, Zugang zu Gefangenen zu erhalten. Drittens, ihre Situation in einen internationalen Rahmen zu stellen, der über bilaterale Verhandlungen hinausgeht.

Dies garantiert jedoch nicht die Freilassung von Gefangenen. Sie kann jedoch zur internationalen Dokumentation und Information über ihre Situation beitragen.

Die zentrale Rolle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz

In diesem Fall nimmt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine besondere Position ein. Er hat bereits eine Rolle bei der Überstellung freigelassener Gefangener in den Libanon gespielt. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch vom Zugang ab, der den noch inhaftierten Personen gewährt wird.

Ein unabhängiger Besuch würde die Identität, den Gesundheitszustand und die Haftbedingungen des Gefangenen überprüfen. Es würde auch Informationen für Familien bereitstellen.

Aus den verfügbaren Informationen geht jedoch eindeutig hervor, dass ein solcher Zugang unzureichend ist.

Das Problem wird noch wichtiger, wenn bestimmte Inhaftierungen nicht offiziell anerkannt werden. Ohne Bestätigung kann eine Familie monatelang ignorieren, ob ihr geliebter Mensch ein Gefangener ist oder verschwunden ist.

Der Libanon könnte daher den Zugang des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zu einem separaten Antrag von dem der Befreiung machen. Selbst wenn es Meinungsverschiedenheiten über den Status eines Häftlings gibt, sollten seine Existenz und sein Haftort festgelegt werden.

Zeugnis des Freigelassenen als neue Informationsquelle

Ehemalige Häftlinge sind heute eine wichtige Quelle, um Lücken zu füllen.

Ihre Geschichten können Personen identifizieren, die den offiziellen Listen unbekannt sind. Sie können auch bestätigen, dass bereits identifizierte Personen noch am Leben sind. Schließlich können sie Informationen über Transfers zwischen verschiedenen Haftorten bereitstellen.

Bei jedem Release könnte ein systematisches Protokoll erstellt werden. Nach den notwendigen medizinischen Untersuchungen würde ein detailliertes Interview Namen, Spitznamen, physische Beschreibungen, ungefähre Termine der Treffen und Haftorte sammeln.

Diese Informationen könnten dann mit den Akten der Familien der vermissten Personen konfrontiert werden.

Die jüngste Entdeckung eines seit 2024 vermissten und nun als Häftling identifizierten Libanesen zeigt die Nützlichkeit dieser Methode. Es zeigt auch, dass sich die aktuelle Zahl noch weiterentwickeln kann.

Hinter der Zahl von 39, die Frage der fehlenden

Das Hauptproblem ist daher möglicherweise nicht die Anzahl der bereits identifizierten Gefangenen. Es geht um diejenigen, die es nicht sind.

Eine vermisste Person kann in mehreren Situationen sein. Er kann inhaftiert werden, ohne dass sein Name mitgeteilt wird. Möglicherweise wurde er getötet, ohne dass sein Körper identifiziert oder zurückgegeben wurde. Es kann auch in den durch die Kämpfe verursachten Verschiebungen verschwunden sein.

Für jede Familie verlängert dieser Mangel an Reaktion die Unsicherheit.

Die Entdeckung eines einzelnen Gefangenen, der zuvor als vermisst eingestuft wurde, reicht aus, um zu zeigen, dass beide Kategorien nicht voneinander getrennt werden können. Die Suche nach Gefangenen muss daher systematisch die Vermissten einschließen.

Die wirkliche Herausforderung der bevorstehenden Verhandlungen besteht daher nicht nur darin, die Freilassung der 39 derzeit identifizierten Personen sicherzustellen. Es ist notwendigwie viele Libanesen tatsächlich in Israel inhaftiert sind und wie viele vermisst werden, ohne dass ihr Schicksal bekannt ist.

Bis eine referenzierte Liste der libanesischen Behörden, Familien, ehemaligen Gefangenen, humanitären Organisationen und der israelischen Seite erstellt wird, wird die offizielle Zahl vorläufig bleiben. Die September-Veröffentlichungen lieferten Antworten für einige Familien. Vor allem enthüllten sie das Ausmaß der noch fehlenden Informationen.