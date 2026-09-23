Rückkehr 2026 in den Libanon: Hinter dem Rückgang der Einschreibung wird eine Schulkarte neu erstellt

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Ein Signal noch teilweise, aber ernst genug, um gefolgt zu werden

Erste Informationen aus dem Bildungssektor im Vorfeld der Wiedereinreise von 2026-2027 deuten auf einen Rückgang der Einschreibung in Schulen und Universitäten im Vergleich zu den Vorjahren hin. Es wäre jedoch verfrüht, einen einheitlichen Rückgang der Zahl der Schüler und Studenten im Libanon abzuziehen. Bis zum 23. September sind die Einschreibungen noch nicht einmal abgeschlossen: An der Libanesischen Universität bleiben sie bis zum 20. November für neue und alte Studenten und bis Ende Dezember für Doktoranden geöffnet. Konsolidierte Zahlen für das Schuljahr 2026-2027 liegen noch nicht vor.

Informationen sollten jedoch ernst genommen werden, da sie Teil eines älteren Trends sind. Daten des Zentrums für Bildungsforschung und -entwicklung zeigen, dass der zahlende Privatsektor bereits etwa 12% seiner Studenten über einen Zeitraum von fünf Jahren vor dem neuen Krieg verloren hatte. In Beirut waren es 19 Prozent und in Bekaa 27,7 Prozent. Das Phänomen beginnt daher nicht mit dem aktuellen Start. Was sich im Jahr 2026 änderte, war die Anhäufung mehrerer Faktoren: die Kosten für private Einrichtungen, Vertreibung durch Krieg, Zerstörung von Schulen, Auswanderung von Familien und Einkommensschwäche.

Vor allem muss eine Fehlinterpretation vermieden werden. Ein Schüler, der aus den Registern einer Privatschule verschwindet, hat das Bildungssystem nicht unbedingt verlassen. Möglicherweise ist er einer kostenlosen öffentlichen oder privaten Schule beigetreten, in eine andere Region gezogen, den Libanon verlassen oder seine Schulzeit unterbrochen. Ebenso kann ein Rückgang der Einschreibung in eine private Universität ein Transfer an die libanesische Universität, ein Auslandsstudium oder die vorübergehende Aufgabe der Hochschulbildung sein.

Das eigentliche Thema ist nicht nur der Rückgang. Es ist zu wissenwo studenten gehen, die sich nicht wieder registrieren, wo sie erwartet wurden.

Privates Zahlen hatte begonnen, Studenten lange vor 2026 zu verlieren

Seit langem nimmt private Bildung einen außergewöhnlichen Platz im libanesischen System ein. Es bleibt besonders dominant in den frühen Jahren der Schulbildung. Die neuesten verfügbaren Strukturdaten zeigen, dass mehr als drei Viertel der Vorschulkinder im privaten Sektor untergebracht sind. Wenn Studenten Fortschritte machen, steigt der Anteil des öffentlichen Sektors; In der Sekundarstufe sind mittlerweile mehr als die Hälfte der Schüler in der Schule eingeschrieben.

Dieser Trend deutet bereits auf eine Form der progressiven wirtschaftlichen Selektion hin. Je mehr Bildung voranschreitet, desto mehr Familien wenden sich der Öffentlichkeit zu.

Der Rückgang von 12% über fünf Jahre im unfreien privaten Sektor bestätigt, dass das Phänomen nicht marginal ist. Sie ist besonders in Regionen ausgeprägt, in denen das Einkommen stark von der Krise betroffen ist. Beirut selbst verlor im beobachteten Zeitraum fast ein Fünftel der Studenten in diesem Sektor.

Umgekehrt hat der freie Privatsektor in einem Teil dieses Zeitraums zugenommen. Dieser Unterschied ist wichtig: Familien verlassen nicht unbedingt die private Bildung, weil sie ihr Lehrmodell ablehnen. Sie können nach einer billigeren Formel suchen.

Die Finanzkrise, die 2019 begann, beschleunigte diese Logik. Privatschulen mussten ihre Gebühren überarbeiten, um Lehrer zu bezahlen und Kosten zu decken, die jetzt weitgehend in Dollar berechnet wurden. Eltern, deren Einkommen in Büchern verblieb oder unvollkommen angepasst wurden, mussten entscheiden.

Dieser Mechanismus erzeugt nicht immer einen Drop-out. Es erzeugt zuerst eineherabstufung durch den preiseine familie, die ihren geschäftssitz wählen könnte, wählt jetzt, für welchen sie bezahlen kann.

Krieg fügt geographischen Bruch zum wirtschaftlichen Zusammenbruch hinzu

Der Wiedereintritt von 2026 unterscheidet sich jedoch vom vorherigen aufgrund des physischen Zustands des Schulnetzwerks.

Eine vom Bildungsministerium im Juni durchgeführte nationale Bewertung identifizierte 340 öffentliche, private und professionelle Schulen, die durch den Konflikt beschädigt wurden. Siebzehn wurden vollständig zerstört. Anfang Juli drohten mindestens 100.000 Kinder, das Jahr ohne Klassenzimmer zu beginnen, wenn die notwendigen Arbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen wurden.

Besonders akut ist das Problem im Süden. Dutzende staatliche Schulen dienten auch als Unterkünfte für Binnenvertriebene. Einige können zur Schule zurückkehren, andere müssen möglicherweise noch Familien aufnehmen oder unter erniedrigten Bedingungen arbeiten.

Dies verändert das Lesen der Inschriften völlig.

Ein Rückgang in einer südlichen Schule kann nicht in Emigration oder Zahlungsunfähigkeit übersetzen. Der Student kann einfach vorübergehend in einer anderen Region leben. Ihre Familie kann warten, bis sie weiß, ob sie ins Dorf zurückkehren kann, bevor sie sich für ihre Institution entscheidet. Sie kann das Kind auch in der Nähe ihres Reiseortes registrieren, ohne zu wissen, wie lange diese Situation anhalten wird.

Die Schulkarte von 2026 kann daher eine Fotografie der Bevölkerungsbewegungen sowie eine Fotografie des Bildungssystems sein.

Diese Unterscheidung wird wesentlich sein, wenn die endgültigen Zahlen vorliegen.

Rückkehr in Dörfer bedeutet nicht automatisch Rückkehr in die Herkunftsschule

Zerstörung verursacht ein zusätzliches Problem. Eine Familie kann an ihren Ort zurückkehren, ohne dass die Einrichtung, die von ihren Kindern besucht wird, funktionieren kann.

Es muss dann eine Schule in einer nahe gelegenen Gemeinde finden, den Transport organisieren und seine Kosten tragen.

An einigen Orten in der Nähe der Grenze haben sich Familien entschieden, trotz Sicherheitsrisiken zurückzukehren. Vorgefertigtes Gehäuse wurde installiert, um diese Rückkehr zu ermöglichen. Aber der Wiederaufbau eines Hauses und die Wiedereröffnung einer Schule sind zwei verschiedene Operationen.

Eine Schule benötigt ein sicheres Gebäude, Lehrer, Ausrüstung, Elektrizität und manchmal öffentliche Verkehrsmittel.

Die Folge kann paradox sein: Dörfer finden einen Teil ihrer Bewohner, ohne sofort in ihre Schulbevölkerung zurückzukehren.

Mittelfristig kann dieses Phänomen die Konzentration von Schülern in Schulen in Großstädten beschleunigen. Kleine Schulen in den betroffenen Gebieten können genug Personal verlieren, um ihre Wiedereröffnung wirtschaftlich schwierig zu machen.

Die Gefahr besteht dann darin, eine kriegsbedingte Schließung in ein dauerhaftes Verschwinden zu verwandeln.

Die Schulkosten gehen jetzt weit über die angezeigten Gebühren hinaus

Für Familien, die nicht direkt vertrieben werden, bleiben die Kosten die entscheidende Variable. Aber das sollte nicht auf die Schulbildung reduziert werden.

Dies umfasst Transport, Bücher, Lieferungen, Aktivitäten und manchmal Nebenzahlungen, die von der Institution verlangt werden. Die Zunahme des Kraftstoffs erhöht insbesondere den ersten Artikel.

Eine Familie mit zwei oder drei Kindern kann daher einen viel größeren Anstieg ertragen, als allein in der Schulrate sichtbar ist.

Diese Situation beeinflusst auch die geographischen Entscheidungen. Eine billigere Schule, die jedoch von zu Hause weg liegt, kann teurer werden, sobald der Transport hinzugefügt wird. Umgekehrt kann eine Familie eine gemeindebasierte Institution bevorzugen, auch wenn ihr Bildungsprojekt für ihre erste Wahl weniger geeignet ist.

Der libanesische Schulmarkt wird daher nach einer Totalkostenlogik neu zusammengesetzt.

Dies kann lokale öffentliche Schulen ermutigen, wenn sie normal arbeiten. Aber es kann auch einige private Schulen frei oder halbfrei in der Lage, niedrigere Gebühren zu halten stärken.

Der Ruf der Schule bleibt wichtig. Es ist einfach nicht mehr das einzige Kriterium.

Der demografische Rückgang muss von der Wirtschaftskrise getrennt werden

Eine andere Variable ist schwieriger zu messen: die Anzahl der Kinder, die tatsächlich im Libanon leben.

Ein Rückgang der nationalen Einschreibung kann als Bildungsproblem interpretiert werden, während es teilweise auf einen Rückgang der Bevölkerung im schulpflichtigen Alter zurückzuführen ist. Libanesische Auswanderung, Abwanderung aus ausländischen Familien und demografische Veränderungen beeinflussen die Erwerbsbevölkerung direkt.

Es wird daher notwendig sein, auf konsolidierte Daten zu warten, um zwischen zwei Phänomenen zu unterscheiden.

Die erste ist ein Rückgang der Gesamtzahl der Kinder im Land. In diesem Fall bedeutet eine sinkende Einschulung nicht unbedingt, dass mehr Kinder der Schule beraubt werden.

Die zweite ist eine Abnahme der Einschreibungsrate unter den anwesenden Kindern. Das wäre viel besorgniserregender.

Historische Daten zeigen bereits, dass die Schulbeteiligung mit fortschreitender Bildung abnimmt. Die Einschreibungsrate ist auf Primärebene hoch und fällt dann auf Sekundärebene stark ab. Der wirtschaftliche Druck dürfte daher Jugendliche treffen, für die die Familie zwischen Weiterbildung, Berufsausbildung und frühzeitigem Eintritt in den Arbeitsmarkt vermitteln kann.

Auf dieser Ebene verdient das Risiko eines Ausstiegs wahrscheinlich größte Aufmerksamkeit.

Universitätsdiagnose noch schwieriger

Die akademische Situation kann nicht mit den gleichen Werkzeugen gelesen werden.

Am 23. September steht die Libanesische Universität noch am Anfang eines Anmeldezeitraums, der bis zum 20. November dauern soll. Es ist daher unmöglich, aktuelle Einträge als endgültige Zahl zu verwenden.

Einige Fakultäten haben noch Wartelisten. An der Technischen Fakultät sollten die Studenten auf diesen Listen am 23. September erscheinen, um zu sehen, ob Orte freigegeben wurden. Dies zeigt, dass ein allgemeiner Rückgang nicht aus einigen Informationen einzelner Betriebe abgeleitet werden kann.

Auch der Privatsektor stellt unterschiedliche Situationen dar. Als Maßstab hatte eine große private Universität 9.765 Studenten im Herbst 2025, darunter 2.201 neue Studenten. Diese Daten bieten eine Vergleichsgrundlage, konsolidierte Zahlen für den Herbst 2026 liegen jedoch noch nicht vor.

Die Universitätsfrage liegt vor allem in der Fähigkeit der Familien, mehrere Jahre Bildung in Dollar zu finanzieren.

Eine Familie kann ein Kind trotz der Erhöhung der Gebühren in einer Privatschule halten und dann nicht mehr in der Lage sein, eine private Universität mit deutlich höheren jährlichen Kosten zu finanzieren.

Die libanesische Universität wird dann ein natürliches Heilmittel.

Transfer zur libanesischen Universität kann die Verarmung von Familien maskieren

Eine mögliche Erhöhung der Immatrikulation an der Libanesischen Universität sollte daher nicht automatisch als eine erneuerte akademische Attraktivität interpretiert werden, auch wenn die Institution eine wichtige Rolle behält.

Es kann auch eine finanzielle Einschränkung übersetzen.

Genau das muss gemessen werden, wenn die Einschreibungen geschlossen werden: Wie viele Studenten kommen direkt von der Sekundarstufe und wie viele werden von privaten Universitäten verlegt?

Anträge auf Übertragung zwischen Fakultäten und Zweigstellen sind auch im Kalender 2026-2027 ausdrücklich vorgesehen.

Das gleiche Phänomen kann zwischen privaten Universitäten bestehen. Eine Familie kann nach einer Institution suchen, die mehr finanzielle Unterstützung, ein kürzeres Programm oder die Möglichkeit bietet, zu Hause zu bleiben, anstatt eine Unterkunft in der Nähe des Campus zu mieten.

Universitätsgeographie kann sich daher auch ändern.

Der Schüler wählt weniger nur ein Training. Er berechnet jetzt gleichzeitig Universitätsgebühren, Unterkunft, Transport und Arbeitsmöglichkeiten während seines Studiums.

Das diskreteste Risiko ist das des Studenten, der sich nirgendwo registriert

Transfers zwischen Institutionen bleiben sichtbar. Verzicht ist viel weniger.

Ein Student, der eine private Universität für die Libanesische Universität verlässt, erscheint in den Statistiken beider Institutionen. Eine Person, die sein Studium für ein Jahr aufschiebt oder seinen Lehrplan aufgibt, kann aus den Daten verschwinden, ohne dass ein Grund sofort bekannt ist.

Doch es ist diese Bevölkerung, die die meiste Aufmerksamkeit verdient.

Die Wirtschaftskrise kann dazu führen, dass ein junger Mensch arbeitet, anstatt seine Ausbildung fortzusetzen. Eine Familie kann beschließen, die Ausbildung eines Kindes vorrangig und nicht eine andere zu finanzieren. Ein Student kann ins Ausland gehen, nicht um zu studieren, sondern um zu arbeiten.

Diese Trajektorien wirken sich nachhaltig auf das Humankapital des Landes aus.

Der Libanon hat historisch gesehen einen Teil seiner wirtschaftlichen Schwächen mit einem hohen Bildungsniveau ausgeglichen. Während die Krise den Zugang zu höherer Bildung durch das Familieneinkommen verringert, verursacht sie nicht nur unmittelbare soziale Not. Es verändert die Qualifikation der Generation, die in einigen Jahren in den Arbeitsmarkt eintreten wird.

Privatschulen werden selbst in einer fast unmöglichen Gleichung betrachtet

Es wäre jedoch weniger wahrscheinlich, Betriebe als Ursache für höhere Kosten darzustellen.

Schulen müssen ihre Lehrer bezahlen. Sie haben seit 2019 ihren Einkommenszusammenbruch erlebt und fordern gerechte Löhne. Die Institutionen müssen auch Energie, Wartung, Versicherung und Ausrüstung finanzieren.

Die Kosten künstlich sehr niedrig zu halten, kann daher zu einer anderen Form der Verschlechterung führen: Ausscheiden erfahrener Lehrer, Verringerung der Dienstleistungen und Verringerung der Qualität.

Einige Schulen können durch Stiftungen, Kongregationen oder Spendernetzwerke kompensieren. Andere sind dazu nicht in der Lage.

Dieser Unterschied erklärt wahrscheinlich einen Teil der Umstrukturierung des Privatsektors. Stärkere Institutionen können mehr Schocks absorbieren. Andere müssen die Kosten erhöhen, fusionieren, Manager wechseln oder in einigen Fällen erwägen, ihre Vermögenswerte zu verkaufen.

Die Schulakte von Nazareth in Ashrafieh hat bereits gezeigt, wie weit dieser Druck führen kann. Es sollte jedoch nicht auf alle religiösen oder privaten Schulen verallgemeinert werden.

Die Zahlen von Anfang an sollten als Stromgrößen gelesen werden, nicht nur als Summen

Wenn Statistiken 2026-2027 verfügbar sind, reicht es nicht aus, die Gesamtzahl der Schüler mit der des Vorjahres zu vergleichen.

Wir müssen die Bewegungen messen.

Wie viele Studenten haben den Privaten verlassen, der für die Öffentlichkeit bezahlt? Wie viele sind dem freien Privaten beigetreten? Wie viele haben die Regionen wegen des Krieges gewechselt? Wie viele vertriebene Kinder bleiben außerhalb der Schule? Wie viele Familien haben das Land verlassen? Wie viele Studenten sind für die Libanesische Universität privat gegangen? Wie viele haben ihr Studium unterbrochen?

Diese Ströme erzählen sehr unterschiedliche Realitäten.

Eine Migration von privat nach öffentlich zeigt in erster Linie wirtschaftlichen Druck auf Haushalte. Ein gleichzeitiger Rückgang in beiden Sektoren würde auf einen Rückgang der Bevölkerung oder einen Rückgang der Bevölkerung hindeuten. Ein im Süden konzentrierter Niedergang würde die Auswirkungen des Krieges anzeigen. Ein besonders starker Rückgang des Vorgesetzten würde die Frage nach den Universitätskosten aufwerfen.

Nur durch die Trennung dieser Bewegungen kann man verstehen, was tatsächlich geschieht.

Der Wiedereintritt von 2026 könnte eine neue Phase der Bildungsstilllegung markieren

Das von den ersten Einschreibungen übermittelte Signal ermöglicht es daher noch nicht, einen nationalen Rückgang der Einschreibung anzukündigen. Definitive Daten fehlen und an der Universität ist die Einschreibung noch offen.

Aber die verfügbaren Trends ziehen bereits ein tieferes Problem als einen schlechten Start.

Private Zahler verloren Studenten vor dem neuen Krieg. Familien sind jetzt mit höheren Kosten für Bildung und Transport konfrontiert. Hunderte Schulen wurden beschädigt. Mindestens 100.000 Kinder waren dem Risiko ausgesetzt, im Schuljahr kein Klassenzimmer zu haben. Reisen verändert die Geographie der Schule. Und die Kosten für Hochschulbildung können mehr junge Menschen an die libanesische Universität oder aus der Universität drängen.

Die entscheidende Frage ist daher noch nicht, wie viele Anmeldungen im September verloren gegangen sind. Es soll bestimmt werden, was aus Kindern und Jugendlichen wird, die von den Listen verschwinden, in denen sie zuvor erschienen sind.

Wenn sie in einer anderen Institution wieder auftauchen, durchläuft der Libanon hauptsächlich eine Neuzusammensetzung seiner Bildungskarte. Wenn sie das Land verlassen, erfährt es eine neue demografische Kontraktion. Wenn sie nirgendwo wieder auftauchen, wird das Problem ernster:wirtschaftskrise und krieg bewegen die schüler nicht mehr nur zwischen den schulen; sie beginnen, sie aus dem bildungssystem selbst zu entfernen.