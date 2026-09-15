Hinter den Kulissen: Hilfe für die libanesische Armee könnte an Ergebnisse des Waffenmonopols geknüpft werden

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Die Vorbereitung des Pariser Treffens zur Unterstützung der libanesischen Armee verbirgt ein politischeres Thema, als die offizielle Rede nahelegt. Al Joumhouria vom 15. September 2026 berichtet unter Berufung auf diplomatische Quellen, dass eine amerikanische Orientierung darin bestehen würde, eine Verbindung herzustellenumfang und art der beihilfedie Ergebnisse, die der Staat und das Militär bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen erzielt haben. Erstens die Frage des staatlichen Waffenmonopols.

Washington möchte von einer Logik der Unterstützung zu einer Logik der Ergebnisse übergehen

Laut Al Jumhouria sind die Bedürfnisse der libanesischen Delegation, in Paris zu präsentieren, wichtig. Die Armee sucht nach Fahrzeugen, modernen Kommunikationssystemen, Schutzausrüstung und Mitteln für Operationen und Feldsteuerung. Auch die Finanzkrise bleibt ein großes Problem. Die internationale Unterstützung muss die Verfügbarkeit und die Fähigkeit des Militärpersonals zur Durchführung seiner Missionen sicherstellen.

Die Zeitung berichtet jedoch von einem entscheidenden amerikanischen Vorbehalt. Washington möchte eine Verbindung herstellen zwischen dieser Hilfe und der Fähigkeit des Libanon, den Grundsatz der ausschließlichen staatlichen Autorität in der Praxis anzuwenden. Die zitierte diplomatische Quelle umfasst den Abzug von Waffen und das Verbot bewaffneter Demonstrationen außerhalb des offiziellen Rahmens.

Der Schatten ist wichtig. Es geht nicht mehr nur darum, einer Institution zu helfen, die als wesentlich für die Stabilität des Libanon angesehen wird. Die Partner würden auch versuchen zu messen, was diese Institution mit den ihr zur Verfügung gestellten Mitteln tun kann.

Al Joumhouria fügte hinzu, dass einige der Unterstützer der Armee eine vorsichtige Haltung beibehalten würden, bis klarere Reformen und politische Garantien vorliegen. Die Regierung sollte ihre Bereitschaft zeigen, die Entscheidungen des Staates durchzusetzen, insbesondere in der Frage der Waffen.

Der genaue Status dieser Informationen muss jedoch beibehalten werden.Der Korpus enthält keine offizielle Erklärung der Vereinigten Staaten, die öffentlich eine formelle Bedingung ankündigt, dass eine solche Menge an Waffen oder eine Summe abgelehnt würde, wenn der Libanon ein bestimmtes Ziel nicht erreichen würde.Dies ist eine amerikanische Orientierung, die von diplomatischen Quellen von Al Joumhouria berichtet wird.

Paris könnte daher sowohl ein politischer Test als auch eine Militärkonferenz werden

Dieses Vertrauen verändert die Lesart des Pariser Treffens. Annahar vom 15. September 2026 erklärt, dass das Treffen am 17. September Teil des Akaba-Prozesses und ein vorbereitender Schritt für eine breitere Mobilisierung für die libanesischen Streitkräfte ist. Joseph Aoun, Emmanuel Macron und König Abdullah II. müssen an dieser Sequenz mit Militärs und internationalen Vertretern teilnehmen.

Offiziell ist die Datei die der militärischen Fähigkeiten. Aber während die Informationen von Al Joumhouria korrekt sind, werden sich die Diskussionen indirekt auf ein viel sensibleres Thema konzentrieren:sind ausländische Partner bereit, die Armee massiv zu stärken, bevor sie den Beweis haben, dass sie die ausschließliche militärische Autorität des Staates ausüben können?

Diese Frage bringt Beirut in eine schwierige Situation. Libanon erklärt, dass eine besser ausgestattete Armee benötigt wird, um die staatliche Autorität zu erweitern. Einige Partner könnten antworten, dass sie zuerst konkrete Fortschritte beobachten wollen, bevor sie ihre Unterstützung signifikant erhöhen.

Die beiden Überlegungen können dann einen schwer zu durchbrechenden Kreis bilden. Die Armee kann argumentieren, dass sie zusätzliche Ressourcen benötigt, um mehr Missionen durchzuführen. Spender können mehr Ergebnisse verlangen, um neue Mittel zu rechtfertigen.

Ad Diyar vom 15. September 2026 ergänzt diesen Punkt. Die Zeitung berichtet, dass das Militärkommando aus dem Modell der Punkthilfen herauskommen möchte. Sie strebt nachhaltige Partnerschaften an, einschließlich Ausbildung, Ausrüstung, Wartung und technischer Hilfe. Dieser Ansatz würde die Kapazität über mehrere Jahre aufbauen und nicht von gelegentlichen Lieferungen abhängen.

Der Süden wäre das Hauptland, auf dem die Partner die Armee beurteilen würden

Die genannte Konditionalität hat ihre volle Bedeutung im Süden. Al Jumhouria verbindet die internationale Unterstützung direkt mit dem Einsatz der Armee und dem Verhandlungsprozess mit Israel. Die Diskussionen umfassen Bereiche, in denen der israelische Rückzug, die Präsenz der Armee und Verifizierungsvereinbarungen getestet werden könnten.

In diesem Sinne hätte jeder erfolgreiche Einsatz einen Wert, der über den Boden hinausgeht. Es würde zu einem diplomatischen Argument werden, das es dem Libanon ermöglichen würde, weitere Unterstützung zu suchen.

Die Armee sollte zeigen, dass sie die betroffenen Sektoren dauerhaft besetzen, die Rückkehr einer nichtstaatlichen bewaffneten Präsenz verhindern und zum einzigen Sicherheitsgesprächspartner werden kann. Wenn sich diese Demonstration als überzeugend erweist, könnten die Partner davon ausgehen, dass Investitionen in die Institution die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Die Ereignisse von Ali al-Taher verleihen diesem Thema eine unmittelbare Dimension. Mehrere Zeitungen präsentierten am 15. September die Höhenkontrolle und den Einsatz der Armee als wesentliche Elemente des neuen Kräftegleichgewichts. Der ehemalige Präsident Michel Sleiman fordert die Hisbollah auf, die betreffenden Positionen an die Armee zu übergeben. Joseph Aouns Besuch in Nabatiyah wird auch als Bestätigung der staatlichen Autorität interpretiert.

Die Frage der Waffen ist daher untrennbar mit der der ausländischen militärischen Unterstützung verbunden. Was im Libanon als konstitutionelle und politische Debatte dargestellt wird, kann von den Gebern als Kriterium für die Bewertung der Wirksamkeit ihrer Hilfe betrachtet werden.

Das geplante Verschwinden des derzeitigen Systems im Süden erhöht die Dringlichkeit

Al Joumhouria berichtet auch über Gespräche zwischen Paris, Rom und Washington über die Zukunft der internationalen Präsenz im Süden nach dem Ende der derzeitigen Arrangements der Interim Force der Vereinten Nationen. Die veröffentlichten Informationen erlauben es noch nicht, genau die Formel zu identifizieren, die ihr folgen könnte. Sie zeigen jedoch, dass die Partner bereits über die nächste Sicherheitsarchitektur nachdenken.

Dies verstärkt mechanisch die erwartete Rolle der libanesischen Armee. Wenn die internationale Präsenz reduziert oder verändert wird, muss eine gewisse Verantwortung von den nationalen Institutionen übernommen werden. Die internationale Unterstützung würde sich daher nicht auf die Aufrechterhaltung der derzeitigen militärischen Fähigkeiten beschränken. Sie würde genutzt werden, um eine Erhöhung ihrer Verantwortung vorzubereiten.

Dies erklärt auch, warum Geber Garantien verlangen können. Sie wollen nicht nur Gehälter finanzieren oder Ausrüstung bereitstellen. Sie prüfen, ob die Armee die ihr übertragenen Funktionen tatsächlich ausführen kann.

Das Pariser Treffen wurde somit zum Treffpunkt für drei Dossiers: militärische Fähigkeiten, das Waffenmonopol und die Zukunft des Sicherheitssystems im Süden.

Frühere Konferenzen machen Beirut misstrauisch Versprechen

Doch Vorsicht kommt nicht nur von den Spendern. Libanesische Beamte haben auch Gründe, sich vor internationalen Ankündigungen zu hüten.

Ad Diyar vom 15. September 2026 erinnert daran, dass mehrere Unterstützungskonferenzen bereits zu Verpflichtungen geführt haben, deren Umsetzung unter den Erwartungen geblieben ist. Änderungen bei den Geberprioritäten, Verwaltungsverfahren und das Fehlen dauerhafter Mechanismen haben die Hilfe manchmal verlangsamt oder verringert.

Ibrahim Kanaan wiederholte diese Besorgnis, als er sich auf die internationale Finanzierung bezog. Seine Botschaft ist, nach messbaren Ergebnissen statt nach neuen Ankündigungen zu fragen. Dieser Kommentar betrifft nicht ausschließlich die Armee, aber er spiegelt eine Besorgnis in Fällen der externen Zusammenarbeit wider.

Das Militärkommando möchte daher, dass die Armee direkt an der Definition von Programmen teilnimmt. Auf diese Weise könnte sie ihre operativen Prioritäten identifizieren, anstatt Ausrüstung zu erhalten, die in erster Linie von den Gebern ausgewählt wird.

Dies ist wichtig angesichts der von Al Joumhouria berichteten amerikanischen Konditionalität. Wenn Washington die Armee nach ihren Ergebnissen beurteilen will, kann Beirut wiederum verlangen, dass die bereitgestellten Mittel den Missionen entsprechen, die es durchführen soll.

Katar und Türkei bieten ergänzende Kanäle an

Der Libanon versucht auch, die Unterstützungsquellen für seine Armee zu diversifizieren. Al Binaa und Al Sharq vom 15. September 2026 berichten über das Treffen zwischen Armeekommandant Rodolphe Haykal und Katar Botschafter Saud bin Abdelrahman Al Thani. Haykal dankte Doha für seine anhaltende Unterstützung und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Armeen.

Der Finanz- und Haushaltsausschuss billigt auch ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit mit der Türkei. Al Sharq gibt an, dass sein Wert 100 Millionen türkische Pfund oder laut der Zeitung etwa drei Millionen Dollar erreicht. Das System sollte den Austausch von Fähigkeiten, Ausrüstung und anderen Formen der Zusammenarbeit über einen Zeitraum von fünf Jahren ermöglichen.

Diese Initiativen bleiben im Verhältnis zu den Gesamtbedürfnissen der Armee bescheiden. Sie sind jedoch von diplomatischer Bedeutung. Sie erlauben dem Libanon, seine militärische Institution nicht von einem Partner abhängig zu machen.

Sie können Beirut auch einen kleinen Spielraum angesichts der von einigen westlichen Gebern auferlegten Bedingungen geben. Dieser Spielraum bleibt jedoch begrenzt. Die finanziellen, logistischen und technischen Bedürfnisse der Armee sind derart, dass die Vereinigten Staaten, Frankreich und andere wichtige Partner ein entscheidendes Gewicht behalten werden.

Hinter der Hilfe steht daher die Definition der zukünftigen Rolle der Armee

Das Vertrauen von Al Joumhouria macht es möglich, die Diskussionen in Paris anders zu lesen. Die Frage ist nicht nur:wie viel wird die armee erhalten?Es wird:welche missionen wird sie tatsächlich durchführen müssen, um weiterhin mehr zu erhalten?

Laut den diplomatischen Quellen der Zeitung würde Washington versuchen, die Fähigkeit des Libanon zu messen, das Prinzip des Waffenmonopols in die Realität umzusetzen. Paris versucht, die Kapazitäten der Institution aufzubauen. Beirut benötigt ausreichende Ressourcen, um der Armee eine Ausweitung ihres Einsatzes zu ermöglichen. Gleichzeitig machen Verhandlungen mit Israel die Kontrolle des Bodens durch die regulären Streitkräfte zu einem zentralen Element jedes Rückzugs.

Die mögliche Konditionalität der Hilfe schafft daher eine sehr konkrete Beziehung zwischen Innenpolitik und internationaler Hilfe. Eine libanesische Entscheidung über Waffen könnte sich auf die Ausrüstung der Armee auswirken. Umgekehrt könnte die Stärkung der Armee vom Staat als materielle Voraussetzung für die schrittweise Umsetzung dieses Beschlusses dargestellt werden.

Um diesem Vertrauen zu folgen, wird es vor allem notwendig seindie Formulierung von Verpflichtungen, die aus Paris hervorgehen werdenEine einfache Unterstützungsankündigung bestätigt die Informationen nicht. Andererseits wäre eine schrittweise Hilfe in Verbindung mit spezifischen Zielen wie Einsatz, territoriale Kontrolle oder Waffenmonopol ein viel stärkeres Zeichen für die von Al Joumhouria beschriebene amerikanische Konditionalität.