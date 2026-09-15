Hinter den Kulissen: Lockert der IWF sein Projekt, libanesische Banken unter Aufsicht zu stellen?

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Diskretionäre Entwicklungen in den Gesprächen zwischen dem Internationalen Währungsfonds, der Libanesischen Bank und dem Bankensektor könnten die Methodik zur Umstrukturierung der libanesischen Institutionen grundlegend verändern. Al Akhbar vom 15. September 2026 berichtet, dass jetzt eine Zwischenformel geprüft wird: Anstatt jede betroffene Bank einem vorläufigen Verwalter mit weitreichenden Befugnissen zu übertragen, könnte ein Aufsichtsbeamter ernannt werden, der ihre Umstrukturierung überwacht und ihre Aktivitäten mit der Libanesischen Bank koordiniert. Hinter diesem technischen Unterschied steht eine viel wichtigere Frage:wer wird die kontrolle über die banken während ihrer umstrukturierung wirklich behalten?

Der IWF verteidigte zunächst die temporäre Bankenverwaltung

Laut Al Akhbar vom 15. September 2026 bleibt die Bankenumstrukturierung einer der Hauptdiskussionspunkte mit dem Währungsfonds. Das Problem besteht nicht nur darin, festzustellen, welche Banken weiter operieren können. Es ist auch notwendig, das Governance-System festzulegen, das während des Umstrukturierungszeitraums auf sie anzuwenden ist.

Die ursprüngliche Formel wäre für die Aktionäre und das derzeitige Management viel verbindlicher gewesen. Der Fonds hätte sich gewünscht, dass an der Spitze jeder Institution, die sich in einer Umstrukturierung befindet, ein vorläufiger Verwalter steht. Sie hätte ausreichende Befugnisse, um direkt in das Management der Bank einzugreifen.

Insbesondere soll verhindert werden, dass die Manager und Aktionäre, die die Institutionen vor und während der Krise geführt haben, weiterhin ihre eigenen Umstrukturierungen kontrollieren.

Die Frage ist zentral. Die Restrukturierung von Banken beinhaltet in der Regel die Erfassung von Verlusten, die Neubewertung von Vermögenswerten und die Bestimmung der Kapitalanforderungen. Es kann auch zu Veränderungen in der Eigentümerstruktur und -richtung führen.

Es ist daher ein klares Governance-Problem, diesen Prozess denselben Akteuren anzuvertrauen, die bereits die Institution kontrollieren.

Die temporäre administratorformel würde einen nettobruch erzeugen. Während der Umstrukturierung würde die Bank nicht mehr vollständig von ihren Eigentümern oder ihrem üblichen Management geführt.

Aber diese Option berührt direkt die Interessen der Aktionäre. Genau auf diesem Boden wäre eine neue Formel entstanden.

Eine Zwischenlösung wäre jetzt auf dem Tisch

Al Akhbar berichtet, dass ein anderer Vorschlag diskutiert wird. Anstelle eines vorläufigen Verwalters mit sehr breiten Exekutivbefugnissen könnte jede betroffene Bank eine Person aufnehmen, die für die Überwachung der Umstrukturierung zuständig ist.

Seine Rolle wäre vor allem die eines Supervisors und Koordinators.

Sie würde als Verbindung zur libanesischen Zentralbank fungieren und die Umsetzung der Umstrukturierungsmaßnahmen überwachen. Ihre Befugnisse wären jedoch geringer als die eines Direktors, der die direkte Leitung der Institution übernehmen würde.

Dieser Unterschied mag begrenzt erscheinen. Sie ist es nicht.

Im ersten Szenario würden Eigentümer und Manager während der Umstrukturierung einen Großteil ihrer operativen Kontrolle verlieren.

Im zweiten Fall könnten sie unter der Aufsicht eines Vertreters, der für die Überprüfung der Einhaltung der neuen Vorschriften zuständig ist, einen viel größeren Platz im Tagesgeschäft behalten.

Die Zwischenformel wäre daher ein Kompromiss zwischen zwei widersprüchlichen Imperativen: die Stärkung der Kontrolle über Banken, ohne eine vollständige und sofortige Räumung ihrer Führer zu verursachen.

Al Akhbar präsentiert diese Entwicklung als Ergebnis der laufenden Diskussionen. Es wird nicht als endgültige Entscheidung des Währungsfonds oder der Libanesischen Bank angekündigt.

Diese Reserve ist wichtig. Der Korpus ermöglicht es, von einemausgehandelte formelkein bereits beschlossener mechanismus.

Hinter der Wahl des Titels steht die Frage der Macht

Der Unterschied zwischen « Administrator » und « Supervisor » kann den Eindruck einer sekundären rechtlichen Debatte vermitteln. Sie bestimmt jedoch die Machtverteilung in umstrukturierten Banken.

Ein vorläufiger Verwalter kann Entscheidungen treffen. Ein Aufseher kann besonders diejenigen kontrollieren, die von anderen genommen werden.

Im ersten Fall verlieren die derzeitigen Führer einen Teil ihrer Handlungsfähigkeit. In der zweiten können sie weiterhin ihre Aufgaben erfüllen, solange sie die durch das Verfahren auferlegten Regeln einhalten.

Diese Unterscheidung wird besonders wichtig bei der Entscheidung über den Wert der Vermögenswerte, die Behandlung der Aktionäre und die Art der Rekapitalisierung.

Die Person, die die Bank in diesem Zeitraum kontrolliert, hat notwendigerweise Einfluss darauf, wie diese Entscheidungen vorbereitet und ausgeführt werden.

Al Akhbar sieht Regierungsführung daher als eines der wirklichen Schlachtfelder der Umstrukturierung.

Der Währungsfonds würde versuchen zu verhindern, dass der Prozess von denen kontrolliert wird, deren frühere Entscheidungen mit der aktuellen Situation in diesem Sektor zusammenhängen. Die Eigentümer würden stattdessen versuchen, eine vollständige Enteignung zu vermeiden.

Zwischen den beiden befindet sich die Bank des Libanon unter der Leitung von Karim Suaid, die eine zentrale Rolle bei der Überwachung des Sektors und bei der Umsetzung des künftigen Systems spielen muss.

Die Bank des Libanon würde zum Kernstück des Kompromisses werden

Die von Al Akhbar genannte Formel würde die Rolle der Libanesischen Bank mechanisch stärken. Wenn der für jedes Institut ernannte Leiter in erster Linie für die Überwachung und Koordinierung zuständig ist, wird die zentrale Aufsichtsbehörde unerlässlich.

Die Libanesische Zentralbank sollte Informationen erhalten, die Umsetzung der Maßnahmen überwachen und eingreifen, wenn die Verpflichtungen nicht eingehalten werden.

Das bewegt einen Teil des Problems.

Die Frage wäre nicht mehr, ob die Aktionäre die Kontrolle behalten. Es wäre auch notwendig zu bestimmen, welche Befugnisse die Bank of Lebanon tatsächlich hat, um Umstrukturierungen zu verhängen, wenn eine Institution Widerstand leistet.

Das Gerät kann nur funktionieren, wenn die Kriterien klar definiert sind.

Eine Bank muss wissen, welches Kapitalniveau sie erreichen muss. Sie muss den Zeitplan kennen. Die Bedingungen für die Fortsetzung ihrer Tätigkeit müssen präzise sein. Auch die Folgen des Scheiterns müssen ermittelt werden.

Ohne diese Elemente kann eine Aufsichtsbehörde zu einem Verwaltungsvermittler mit begrenzten Mitteln werden, um Änderungen vorzunehmen.

Die Wirksamkeit des Kompromisses würde daher weniger von seiner Benennung als von den mit der Funktion verbundenen rechtlichen Befugnissen abhängen.

Aktionäre wollen vollständige Räumung vermeiden

Al Akhbar stellt die Interessen der Bankbesitzer klar in den Mittelpunkt der Verhandlungen. Der Sektor versucht, einen Teil seines Kapitals und seiner Macht in Institutionen zu erhalten, die die Umstrukturierung überleben werden.

Diese Position ist aus Sicht der Aktionäre nachvollziehbar. Eine Umstrukturierung kann zu erheblichen Verlusten des vorhandenen Kapitals führen. In einigen Fällen kann es zu einer massiven Verwässerung oder zum Verschwinden der Beteiligung der derzeitigen Eigentümer führen.

Aber diese Verteidigung der Aktionäre stößt auf eine andere Frage: Haftung bei der Anhäufung von Verlusten.

Die Zeitung glaubt, dass der Währungsfonds eine Umstrukturierung verhindern will, die den Großteil der Bemühungen anderen Akteuren zukommen lässt und gleichzeitig die Position der Eigentümer intakt lässt.

Die Wahl des Governance-Mechanismus wird zu einem Mittel, um indirekt mit dieser Verantwortung umzugehen.

Die vorübergehende Verwaltung einer Bank bedeutet, dass die Eigentümer nicht allein entscheiden können, wie Verluste erfasst werden.

Die Aufrechterhaltung des Managements unter Aufsicht lässt ihnen mehr Raum.

Deshalb könnte der derzeit erwähnte Kompromiss laut Al Akhbar ein wichtiges Zugeständnis an den Bankensektor darstellen.

Diese Einschätzung muss jedoch der Zeitung zugeschrieben werden. Die zur Verfügung gestellten Quellen enthalten keine Erklärung des Währungsfonds, in der bestätigt wird, dass er auf die Anfragen der Bankbesitzer übertragen wurde.

Der Kompromiss löst das grundlegende Problem der Verluste nicht

Selbst wenn eine Einigung über Governance erzielt wird, bleibt das zentrale Problem der Bankenkrise bestehen: Wie die Verluste verteilt werden, muss bestimmt werden.

Die Ernennung eines Direktors oder Supervisors schafft kein neues Kapital.

Es gibt nicht automatisch einzahlungen zurück.

Sie regelt auch nicht allein die Verpflichtungen zwischen Banken, der Bank des Libanon und dem Staat.

Der Governance-Mechanismus wird zur Verwaltung von Umstrukturierungen eingesetzt. Sie ersetzt nicht die Umstrukturierung selbst.

Genau das macht die Diskussion wichtig, aber unzureichend.

Das zukünftige System wird bestimmen müssen, welche Banken lebensfähig sind. Einige benötigen möglicherweise zusätzliches Kapital. Andere müssen möglicherweise fusionieren, ihre Größe reduzieren oder den Markt verlassen.

Auch die Behandlung der Aktionäre muss definiert werden.

Schließlich wird das Schicksal der Bewerber politisch und sozial zentral bleiben.

Das Korpus vom 15. September enthält mehr Details zum Governance-Mechanismus als zur Formel für die endgültige Verlustverteilung. Es wäre daher falsch, zu dem Schluss zu kommen, dass der Fonds und die libanesischen Behörden bereits eine umfassende Vereinbarung über den Bankensektor erzielt haben.

IWF-Mission in Beirut verleiht Vertrauen unmittelbare Bedeutung

Diese Indiskretion erscheint zu einer Zeit, in der eine Delegation des Währungsfonds eine neue Reihe von Treffen im Libanon beginnt.

Al Sharq vom 15. September 2026 erklärt, dass die Mission ihre Arbeit bis zum 18. September fortsetzen muss. Das Finanzministerium ist eines der Hauptdiskussionszentren. Die Vertreter des Fonds müssen mit den an den Wirtschafts- und Finanzreformen beteiligten Behörden und Einrichtungen zusammentreffen.

Der Zeitplan ist daher besonders interessant.

Die von Al Akhbar offenbarte Formel erscheint nicht als entfernte Hypothese. Es kommt zu einer Zeit, in der libanesische Beamte und der Fonds ihre Gespräche wieder aufnehmen müssen.

Die folgenden Tage können daher genutzt werden, um festzustellen, ob dieser Kompromiss vorankommt.

Die Regierung von Nawaf Salam sollte besser einen Durchbruch erzielen. Bankenumstrukturierungen erfordern einen erheblichen Teil der Rückkehr zur normalen Finanztätigkeit. Es beeinflusst auch die Beziehung zu internationalen Gebern.

Für den Fonds besteht die Herausforderung darin, eine politische Einigung zu vermeiden, die nur zu einer formellen Umstrukturierung führt.

Für Banken besteht das Ziel darin, die Reform zu überleben, ohne die vollständige Kontrolle über ihre Institutionen zu verlieren.

Die angekündigte Kreditrückgabe macht Restrukturierung noch dringlicher

Ad Diyar vom 15. September 2026 kündigt gleichzeitig an, dass die Darlehen der Public Housing Foundation Anfang 2027 mit einer Obergrenze von bis zu 100.000 US-Dollar wieder aufgenommen werden könnten.

Diese Informationen geben der Bankendebatte eine sehr konkrete Dimension.

Der Libanon kann nicht nachhaltig mit einem Finanzsystem funktionieren, das nicht in der Lage ist, langfristige Kredite bereitzustellen.

Die Finanzierung von Wohnraum, Unternehmen und Investitionen hängt von Institutionen ab, die in der Lage sind, Ressourcen zu sammeln und in einem stabilen Rahmen Kredite zu vergeben.

Die Rückkehr bestimmter Kreditmechanismen kann ein Zeichen der Standardisierung sein. Aber es kann nicht nachhaltig werden, wenn die Umstrukturierung des Bankensektors unvollendet bleibt.

Die Frage der Governance ist daher nicht auf Banker und den Währungsfonds beschränkt. Es beeinflusst die zukünftige Fähigkeit der Wirtschaft, ein Finanzierungssystem zurückzugewinnen.

Eine Entspannung, die politisch explosiv sein könnte

Wenn die von Al Akhbar gemeldete Formel bestätigt wird, könnte dies zu erheblichen Kontroversen führen.

Die Befürworter des Kompromisses werden argumentieren können, dass er eine zu brutale Übernahme von Banken vermeidet und die Kontinuität ihrer Tätigkeit bewahrt.

Sie können auch argumentieren, dass ein Aufsichtsbeauftragter mit ausreichenden Befugnissen die Umstrukturierung wirksam kontrollieren kann, ohne systematisch alle Zweigstellen zu ersetzen.

Kritiker werden antworten können, dass diese Lösung es den derzeitigen Beamten ermöglicht, nach einer Krise, die die Ersparnisse eines großen Teils der Bevölkerung immobilisiert hat, einen übermäßigen Einfluss zu behalten.

Die Debatte wird sich daher rasch vom technischen Terrain zu dem der Verantwortung bewegen.

Wer sollte die Kontrolle verlieren, wenn eine Bank nicht mehr lebensfähig ist?

Sollten Aktionäre ausgeschlossen werden, bevor sie andere Ressourcen verwenden?

Welche Macht sollte die historische Richtung sein?

Wer vertritt die Interessen der Einleger während der Umstrukturierung?

Die Formel des Supervisors beantwortet noch nicht alle diese Fragen.

Der entscheidende Punkt wird das tatsächliche Ausmaß der Befugnisse des zukünftigen Aufsehers sein

Das Vertrauen von Al Akhbar muss daher mit Präzision verfolgt werden.

Die bloße Ersetzung des Wortes « Administrator » durch « Supervisor » macht nicht klar, ob der Währungsfonds seine Position tatsächlich gelockert hat.

Es wird von den Befugnissen abhängen, die dieser Person gegeben werden.

Wenn sie Entscheidungen blockieren, Änderungen verlangen, auf alle Daten zugreifen, einen Zeitplan festlegen und die Bank of Lebanon im Falle der Nichteinhaltung ergreifen kann, kann der Unterschied zu einer vorübergehenden Verwaltung geringer sein, als es scheint.

Wenn sich seine Rolle auf die Beobachtung, die Erstellung von Berichten und die Koordinierung des Austauschs beschränkt, würde der Kompromiss eine viel größere Konzession an die Eigentümer darstellen.

Es ist alsoden rechtlichen inhalt der funktion, nicht sein titel, der den wirklichen umfang der veränderung messen wird.

Derzeit zeigen Quellen, dasseine formel, die weniger aufdringlich ist als die vollständige temporäre verwaltung, würde diskutiert werdenSie ermöglichen nicht die Feststellung, dass er vom Währungsfonds endgültig akzeptiert wurde oder dass eine umfassende Vereinbarung über die Umstrukturierung von Banken getroffen wurde.

Genau das macht dieses Vertrauen wichtig: Wenn es während der Diskussionen über die Mission des Fonds in Beirut bestätigt wird, könnte es zu einem der wichtigsten Kompromisse werden, die entscheidend sinddie die libanesischen banken während ihrer umstrukturierung kontrollieren werden und wie weit die derzeitigen eigentümer ihren einfluss behalten werden.