Gerichtstermine im Libanon: Diskrete Geschäfte hinter der neuen Justizkarte

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Einstimmigkeit maskiert schwierige Verhandlungen

Der Oberste Rat der Justiz genehmigte einstimmig eine Reihe von teilweisen gerichtlichen Ernennungen mit weniger als sechzig Richtern. Hinter dieser institutionellen Vereinbarung stehen jedoch eine Reihe von Informationen, die von den zuständigen Kreisen gesammelt wurden, die sich auf enge Verhandlungen beziehen. An ihnen sollen die wichtigsten Beamten der Justiz, des Justizministeriums und des Präsidenten der Republik beteiligt gewesen sein. Es ging nicht nur um die Wahl der Richter. Es umfasste auch mehrere strategische Posten in der Staatsanwaltschaft, den Strafgerichten, dem Kassationsgericht und dem Militärtribunal.

Der endgültigen Vereinbarung ging angeblich eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Präsidenten des Obersten Rates der Justiz, Souheil Abboud, und dem Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts Jamal Hajjar voraus. Neun von zehn Ratsmitgliedern hätten bereits eine Kompromissformel unterstützt. Eine Vermittlung unter Leitung des Justizministers hätte dann die Positionen näher zusammengeführt und schließlich Einstimmigkeit erreicht. Dieser Prozess ermöglicht es, das Bild eines einvernehmlichen Prozesses von seinem Ursprung zu nuancieren. Vielmehr scheint Einstimmigkeit das Ergebnis der Diskussionen gewesen zu sein.

Termine bleiben teilweise. Sie stören nicht die gesamte Justizhierarchie und stellen daher keine neue vollständige Besetzung dar. Dennoch ist ihr Anwendungsbereich wichtig. Mehrere Positionen stehen im Mittelpunkt der Funktionsweise der Justiz. Der Kassationshof, die Strafgerichte, das Militärgericht und die Staatsanwaltschaft gehören zu den von diesen Bewegungen betroffenen Institutionen. Die begrenzte Zahl der beteiligten Richter reicht daher nicht aus, um ihre tatsächliche Bedeutung zu messen.

Nach den vorliegenden Informationen hätten die Diskussionen die Frage der individuellen Kompetenz schrittweise übertroffen. Erste Überlegungen hätten die Notwendigkeit beinhaltet, bestimmte Situationen, die sich aus früheren Ernennungen ergeben, zu korrigieren und die berufliche Leistung der Richter zu berücksichtigen. Während der Verhandlungen wäre diese Logik mit den Forderungen der verschiedenen betroffenen institutionellen Zentren konfrontiert worden. Die schließlich angenommene Formel scheint daher eher ein Kompromiss zwischen mehreren Prioritäten als eine einfache Verwaltungsoperation zu sein.

Strategische Bewegungen in mehreren Jurisdiktionen

Die neue Karte sieht mehrere bedeutende Änderungen vor. Richter Samir Akiki wird einer Kammer des Kassationsgerichts vorsitzen, um den pensionierten Richter Naji Eid zu ersetzen. Richter Georges Mezher wird die Präsidentschaft des Beiruter Strafgerichtshofs übernehmen, eine Position, die Samir Akiki bisher innehatte. Richter Tarek Tarabey muss seinerseits Richter der militärischen Ermittlungen werden, um Georges Mezher zu ersetzen.

Andere Bewegungen betreffen den Kassationshof und die Strafgerichte. Richter Ali Araji wird eine Kammer des Kassationsgerichts leiten, um Richter Osama Mneimneh zu ersetzen. Richter Ziad Daghedi übernimmt die Präsidentschaft des Strafgerichts von Zahlé, das zuvor von Ali Araji besetzt war. Richter Hanadi Jaber wird stellvertretender Regierungskommissar des Militärtribunals. Richter Ryan Sadek muss sich diesem Gericht als ziviler Berater anschließen.

Diese Übertragungen erzeugen einen Ketteneffekt. Die Versetzung eines Richters auf einen höheren Posten befreit einen Posten, der selbst besetzt werden muss. Daher kann die Menge nicht nur durch die sichtbarsten Namen analysiert werden. Aufeinanderfolgende Bewegungen müssen verfolgt werden, um die neue Aufteilung der Verantwortlichkeiten zu verstehen.

Zwei Ernennungen erhielten mehr Aufmerksamkeit aufgrund von Informationen über die Verhandlungen, die ihnen vorausgingen. Der erste betrifft Richter Hani Abdel Moneim Hajjar, der dem Amt des Staatsanwalts beim Kassationsgericht beitreten wird. Die zweite betrifft Richterin Mona Hankir, die Generalanwältin beim Berufungsgericht in Beirut werden soll.

Diese beiden Fälle erlauben es uns, die Ausgewogenheiten, die die Erstellung der Liste begleitet hätten, genauer zu beobachten.

Baabdas Rolle in den Verhandlungen

Mona Hankirs Übertragung ist einer der heikelsten Punkte in der Akte. Zuvor war sie die erste Ermittlungsrichterin im Südlibanon. Nach Informationen der Justiz war sein Besuch bei der Generalstaatsanwaltschaft des Berufungsgerichts in Beirut einer der vom Präsidenten der Republik unterstützten Anträge. Sie muss Richterin Janah Obeid ersetzen.

Diese Dimension bleibt hinter den Kulissen. Die Ernennung selbst kann durch den formellen Prozess festgelegt werden. Andererseits erscheinen die besonderen Umstände, unter denen sein Name gewählt wurde, nicht in einer öffentlichen Entscheidung. Die beiden Ebenen sollten daher klar unterschieden werden.

Der Fall von Hani Abdel Moneim Hajjar wird ebenfalls sorgfältig beobachtet. Seine Ernennung zum General Counsel beim Kassationsgericht führte ihn zu einer wichtigen Position in der Staatsanwaltschaft. Diese Position hatte zuvor Jamal Hajjar vor seiner Ernennung zum Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts innegehabt.

Nach den verfügbaren Informationen waren diese Bewegungen Teil eines umfassenderen Kompromisses zwischen den wichtigsten Justiz- und institutionellen Beamten. Die Präsidentschaft wäre mit einigen Forderungen zufrieden gewesen, während andere Entscheidungen im Einklang mit den im Obersten Rat der Justiz und der Generalstaatsanwaltschaft vertretenen Prioritäten gestanden hätten.

Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die betreffenden Richter politisch von denen abhängig wären, die ihre Ernennung unterstützen könnten. Eine Intervention zugunsten eines Namens und das zukünftige Verhalten eines Richters sind zwei unterschiedliche Themen. Diese Unterscheidung ist in einem Fall unerlässlich, in dem die Grenze zwischen institutionellen Verhandlungen und Vorwürfen der politischen Spaltung schnell verschwimmen kann.

Nawaf Salam unten in der Jobverteilung?

Ein weiteres Element der Informationen hinter den Kulissen ist, dass Premierminister Nawaf Salam bei den Verhandlungen weniger prominent gewesen sein soll als andere Machtzentren. Einige Quellen beschreiben eine Konfiguration, in der Baabda einen größeren Einfluss auf mehrere Entscheidungen gehabt hätte, wobei eine Rolle auch dem Generalstaatsanwalt am Kassationsgericht zugewiesen wurde.

Diese Lektüre verdient jedoch eine sorgfältige Betrachtung. Es gibt keinen formellen Beschluss über die Zuweisung von richterlichen Ernennungen zwischen der Präsidentschaft der Republik, der Präsidentschaft des Ministerrats oder der Justiz. Dies ist daher eine Rekonstitution der Leistungsverhältnisse, die die Erstellung der Liste begleitet haben.

Der Einsatz geht über die Anwesenheit oder Abwesenheit des Premierministers in den Diskussionen hinaus. Es geht um die eigentliche Vorbereitung der gerichtlichen Ernennungen im Libanon. Der Hohe Rat der Justiz hat seine institutionelle Zuständigkeit. Das Dekret muss dann einen politischen und administrativen Weg einschlagen, bevor es in Kraft tritt. Zwischen diesen beiden Ebenen gibt es einen Verhandlungsraum, in dem berufliche, institutionelle und manchmal politische Überlegungen auftreten können.

Die zentrale Frage ist daher weniger, wer die meisten Stellen erhalten hat, als die Kriterien zu identifizieren, die zu sukzessiven Änderungen der Liste geführt haben. Um darauf reagieren zu können, wären verschiedene Versionen des Projekts erforderlich. Der Vergleich würde zeigen, welche Richter von Anfang an auf der Liste standen, welche hinzugefügt wurden und welche während der Diskussionen verschwanden.

Das Justizministerium in der Position des Vermittlers

Die Rolle des Justizministeriums ist ein weiteres wichtiges Element. Nach übereinstimmenden Informationen hatte seine Intervention dazu beigetragen, den Streit zwischen Souheil Abboud und Jamal Hajjar beizulegen. Die Verlagerung von neun von zehn Mitgliedern auf einstimmige Zustimmung zeigt, dass vor der Schlussabstimmung ein Kompromiss erzielt wurde.

Diese Vermittlung verleiht dem Prozess eine institutionelle Dimension. Es mag verhindert haben, dass eine Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden höchsten betroffenen Beamten zu einer offenen Krise im Höheren Rat der Justiz wurde. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem Inhalt der Zugeständnisse, die zur Erzielung einer Einigung gewährt wurden.

Die verfügbaren Informationen erlauben es uns nicht, genau zu bestimmen, welcher Name oder welche Position das letzte Hindernis beseitigt hat. Es wäre daher übertrieben, dieser Mediation ohne weitere Beweise einen konkreten Termin zuzuweisen. Was sich jedoch herausstellt, ist die Existenz einer Verhandlungsphase vor der endgültigen Einstimmigkeit.

Diese Situation ist umso wichtiger, als die Ernennung von Richtern in einer Zeit stattfindet, in der sich die libanesische Justiz mit mehreren heiklen Fällen befassen muss. Finanzermittlungen, Korruptionsfälle, Verfahren zur Explosion des Hafens von Beirut, Bankstreitigkeiten und Fälle unter der Gerichtsbarkeit des Militärtribunals halten die Justiz im Zentrum vieler Spannungen. Die Ernennung von Beamten in bestimmten Jurisdiktionen nimmt daher einen Umfang an, der über das reguläre Management von Karrieren hinausgeht.

Teiltermine statt Generalüberholung

Die schließlich angenommene Formel scheint eine begrenzte Intervention zu bevorzugen. Weniger als 60 Richter sind beteiligt. Die Spitzen der Hierarchie werden nicht vollständig erneuert und ein Großteil der bestehenden Struktur bleibt bestehen. Diese Vorsicht kann durch den Wunsch erklärt werden, bestimmte Situationen zu korrigieren, ohne die gesamte Gerichtsakte sofort wieder zu öffnen.

Es kann auch die Wirkung von Kompromissen sein. Da die Zahl der neu zu verteilenden Positionen zunimmt, werden institutionelle und berufliche Interessen schwieriger in Einklang zu bringen. Eine teilweise Liste wird verwendet, um die Funktionen zu behandeln, die als Prioritäten betrachtet werden, während die komplexesten Schiedsverfahren verschoben werden.

Dennoch bleiben die beschlossenen Bewegungen signifikant. Eine Kammerpräsidentschaft im Kassationsgericht hat direkten Einfluss auf die Organisation der Arbeit des höchsten Gerichts. Eine Strafgerichtspräsidentschaft spielt eine wichtige Rolle in Strafsachen. Ein Militäruntersuchungsrichter greift in Fällen ein, die Sicherheits- und Militärinstitutionen betreffen. Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft bestimmen auch einen wichtigen Teil der Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft.

Die Auswirkungen dieser Ernennungen sollten daher im Laufe der Zeit beobachtet werden. Es kann nicht allein aus der Identität der Richter oder aus der Unterstützung, die sie erhalten, abgeleitet werden.

Die Ordnung im Rat als letzter Schritt im Prozess

Die Zustimmung des Obersten Rates der Justiz reicht noch nicht aus, um alle Bewegungen endgültig zu machen. Das Projekt muss dem Zeitplan für die Unterschriften der Minister folgen, bevor es an Präsident Joseph Aoun weitergeleitet und in der erforderlichen Form veröffentlicht wird.

In dieser letzten Phase wird überprüft, ob die genehmigte Formel intakt bleibt, bis sie in Kraft tritt. Jede weitere Änderung wäre von besonderer Bedeutung, da sie nach einstimmiger Einigung im Rat erfolgen würde.

Die Datei zeigt somit drei deutlich unterschiedliche Ebenen. Die angekündigten Termine sind die ersten. Die Meinungsverschiedenheiten, die der Einstimmigkeit vorausgingen, waren die zweite und wurden durch mehrere konvergierende Informationen gestützt. Der dritte betrifft die angebliche Verteilung der Einflüsse zwischen Baabda, der Justiz und anderen institutionellen Zentren. Auf letzterem Boden bleiben die Elemente am empfindlichsten und erfordern die meisten Vorsichtsmaßnahmen.

Der eigentliche Gegenstand der Untersuchung ist jetzt in aufeinanderfolgenden Versionen der Liste. Ihr Vergleich würde es ermöglichen, die Verhandlungen viel präziser zu rekonstruieren. Insbesondere würde es helfen festzustellen, ob die Änderungen hauptsächlich den beruflichen Kriterien und den Bedürfnissen der Gerichte entsprechen oder ob institutionelle Interventionen die endgültige Verteilung der Stellen tatsächlich verändert haben.