Nazareth Schule in Ashrafieh: Der Verkauf wäre ausgesetzt worden und eine Wiederaufnahme durch die Antonins zeichnet sich ab

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Ein Verkaufsprojekt, das angeblich nach der Mobilisierung gestoppt wurde

Die Nazareth Schule in Ashrafieh hätte eine bedeutende Veränderung erfahren. Während die Aussicht auf einen Verkauf der Institution Bedenken bei Familien, Lehrern und den mit dieser historischen Institution verbundenen Personen hervorgerufen hatte, wäre diese Option zumindest vorübergehend ausgeschlossen worden. Laut einer internen Verwaltungsquelle, die in den Informationen vom 23. September 2026 zitiert wird, wurde die Verkaufsentscheidung « vorerst » aufgehoben. Endgültige Entscheidungen über die Zukunft der Schule würden auf das nächste Schuljahr verschoben.

Diese Formulierung bleibt wichtig. Es geht nicht darum, ein für allemal auf jegliche Verkaufsmöglichkeit zu verzichten. Vielmehr ist es ein Einfrieren des Szenarios, das die Herausforderung ausgelöst hat.

In der Zwischenzeit würde eine andere Lösung erkundet werden. Es wäre, die Institution zu erhalten, während sie ihren Betrieb oder ihre Verwaltung einer anderen Gemeinde anvertraut. Die Antoninergemeinde erscheint in den verfügbaren Informationen als Hauptkandidat für diese Wiederaufnahme.

Dieses Szenario würde die Art der Datei grundlegend verändern. Die Frage wäre nicht mehr, wer die Gebäude und das Land in Nazareth erwerben könnte, sondern unter welchen Bedingungen eine neue Behörde eine bestehende Schule wieder aufnehmen, ihre Tätigkeit aufrechterhalten und ihre finanzielle Lebensfähigkeit sicherstellen könnte.

Das Problem betrifft nach den vorliegenden Daten direkt etwa 1.500 Studenten, aber auch Lehrer, Angestellte, Familien und das reale und pädagogische Erbe, das mit der Institution verbunden ist.

Antonine erscheinen als bevorzugtes Szenario

Die interessanteste Information betrifft daher die Antoninergemeinde. Sie würde als Kandidatin für die Übernahme der Institution durch eine Miet- und keine Erwerbsformel betrachtet.

Die Quellen liefern jedoch keine Vertragsentwürfe oder Mieten. Sie können auch nicht sagen, dass ein Abkommen bereits unterzeichnet wurde oder dass die formellen Verhandlungen abgeschlossen sind.

Wir müssen daher von einem privilegierten Szenario sprechen, nicht von einer erworbenen Erholung.

Die Unterscheidung ist für Familien unerlässlich. Eine Miete kann mehrere Formen annehmen. Die Gemeinde kann die Schule einfach betreiben. Sie kann die Verantwortung für ihre Mitarbeiter und das pädagogische Management übernehmen. Es kann auch eine viel breitere Vereinbarung über Gebäudeinstandhaltung und notwendige Investitionen abschließen.

Jede dieser Optionen hätte unterschiedliche Auswirkungen auf Studiengebühren, Lehrerstatus und institutionelle Identität.

Keine davon ist in den derzeit verfügbaren Informationen angegeben.

Das wirkliche Subjekt wird somit das der Bedingungen der Erholung.

Warum der Vatikan beschlagnahmt worden wäre

Ein anderes Element gibt der Datei eine Dimension, die weit über eine gewöhnliche Immobilientransaktion hinausgeht: Ein Brief wäre an den Vatikan geschickt worden, um bei der Suche nach einer Lösung einzugreifen.

Dieser Ansatz legt nahe, dass die religiösen Autoritäten der Ansicht sind, dass das Schicksal von Nazareth nicht allein als das eines Immobilienvermögens behandelt werden kann.

In katholischen religiösen Strukturen kann der Verkauf oder die Änderung der Zuteilung bestimmter Waren interne Verfahren und Genehmigungen erfordern, die insbesondere von der Art des Eigentümers, dem Wert des Erbes und den anwendbaren kanonischen Regeln abhängen.

Die verfügbaren Informationen geben nicht an, welches Organ des Heiligen Stuhls beschlagnahmt wurde oder wer den Brief geschickt hat. Sie können auch nicht sagen, ob Rom bereits reagiert hat.

Diese Elemente wären jedoch entscheidend.

Eine Intervention des Vatikans könnte dazu dienen, die pädagogische Berufung der Stätte zu bewahren. Es könnte auch eine Übertragung des Managements zwischen den Gemeinden erleichtern, was sich institutionell sehr von einem Verkauf an einen privaten Investor unterscheiden würde.

Schließlich kann der Rückgriff auf Rom die Unmöglichkeit widerspiegeln, lokal eine zufriedenstellende Lösung zwischen Eigentumsinteressen, möglichen finanziellen Schwierigkeiten und der Notwendigkeit, die Schule offen zu halten, zu finden.

Hinter dem Verkauf, wie ist die wirkliche finanzielle Situation von Nazareth?

Hier bleibt die Datei unvollständig.

Wenn der Verkauf tatsächlich geplant war, warum?

Die Informationen vom 23. September enthalten keine detaillierten Angaben. Sie geben nicht den Betrag der etwaigen Schulden des Instituts, sein jährliches Defizit, die Betriebskosten oder die für die Instandhaltung der Gebäude erforderlichen Investitionen an.

Diese Zahlen sind unverzichtbar.

Eine Schule mit etwa 1.500 Schülern hat a priori eine signifikante Aktivität. Aber die Anzahl der Schüler reicht nicht aus, um ihre finanzielle Balance zu bestimmen. Löhne, Renten, Sozialversicherungsbeiträge, Energiekosten, Vermögenserhaltung und mögliche Schulden können den Haushalt schwer belasten.

Die libanesische Krise hat auch die Wirtschaft privater Institutionen zutiefst destabilisiert. Schulen müssen ihre Lehrer in einem Umfeld bezahlen, in dem die Kosten weitgehend an den Dollar indexiert sind, während sie für Familien, deren Einkommen nicht alle dem gleichen Muster folgten, tragbare Kosten aufrechterhalten.

Die Nazareth-Akte sollte daher von der Buchhaltung und nicht nur vom Wert des Landes behandelt werden.

Ohne diese Daten ist es unmöglich zu wissen, ob der vorgeschlagene Verkauf eine Reaktion auf eine unhaltbare finanzielle Situation oder den Wunsch war, ein besonders wichtiges Immobilienobjekt in Ashrafieh zu bewerten.

Immobilien sind das andere Thema

Der Standort des Betriebs gibt der Datei notwendigerweise eine Immobiliendimension.

Ashrafieh ist eines der Gebiete in Beirut, in denen der Landwert große institutionelle Immobilien besonders attraktiv machen kann. Schulen, Klöster und religiöse Einrichtungen besetzen manchmal Land, das zu einer Zeit gebildet wurde, als der Immobiliendruck keine Bedeutung für den heutigen hatte.

Die Frage nach dem Wert des Standorts Nazareth wird daher zu einem Muss.

Die verfügbaren Informationen geben jedoch keine zuverlässige Schätzung des Grundstücks oder der Gebäude. Jede numerische Bewertung wäre daher spekulativ.

Bevor Sie über eine Immobilientransaktion sprechen, sollten Sie die genaue Immobilienstruktur kennen. Gehören alle Schulen, Gebäude, Grundstücke und Abhängigkeiten zur gleichen juristischen Person? Gibt es Nutzungsbeschränkungen? Unterliegen bestimmte Eigenschaften besonderen Regeln hinsichtlich ihres religiösen oder erzieherischen Charakters?

Diese Fragen bestimmen, was tatsächlich verkauft oder gemietet werden könnte.

Es würde auch helfen zu bestimmen, ob das Antonin-Szenario ausschließlich für das Management der Schulaktivität oder den gesamten Standort bestimmt ist.

1.500 studenten im zentrum eines potenziell komplexen übergangs

Für Familien ist das unmittelbarste Problem die Bildungskontinuität.

Die Verschiebung der endgültigen Entscheidungen auf das nächste Schuljahr würde dazu beitragen, einen plötzlichen Zusammenbruch zu vermeiden. Es würde auch Zeit geben, sich auf einen möglichen Übergang vorzubereiten.

Aber bei einer Wiederaufnahme durch eine andere Versammlung geht es nicht einfach darum, den Namen des Managers zu ändern.

Es muss festgestellt werden, ob die Programme gleich bleiben, ob Lehrer erhalten bleiben, ob Lehrer ihre Verträge behalten und ob sich die Studiengebühren ändern.

Die religiöse und erzieherische Identität der Institution ist ebenfalls ein Thema.

Eine Gemeinde, die eine Schule wieder aufnimmt, hat ihre eigenen Strukturen, Managementmethoden und Prioritäten. Die Kontinuität des Namens Nazareth garantiert daher nicht automatisch die Kontinuität aller bestehenden Praktiken.

Für Eltern wäre ein mehrjähriges Engagement wahrscheinlich wichtiger als nur eine Öffnungsgarantie für das nächste Jahr.

Wenn die Antonins tatsächlich Manager werden, wird die Laufzeit des Mietvertrags daher ein zentrales Element sein. Eine Lösung von wenigen Jahren hätte einen ganz anderen Spielraum für ein langfristiges Engagement.

Was würden Lehrer und Mitarbeiter werden?

Das Personal stellt einen der wichtigsten blinden Flecken der verfügbaren Informationen dar.

Eine Änderung im Management kann zu mehreren Szenarien führen. Verträge können übertragen werden. Der neue Manager kann alle Mitarbeiter behalten. Es kann sich auch neu organisieren.

Der Status der Lehrer ist umso wichtiger, als libanesische Privatschulen seit mehreren Jahren Spannungen in Bezug auf Löhne und Sozialleistungen erleben.

Bei einer erfolgreichen Wiederaufnahme müssen daher drei Fragen behandelt werden: mögliche Rückstände, erworbene Rechte und künftige Vergütungsbedingungen.

Es wird auch notwendig sein zu bestimmen, welches Unternehmen rechtlich für frühere Verpflichtungen verantwortlich bleibt.

Wenn die alte Verwaltung die Schulden behält, während die neue Gemeinde nur die Ausbeutung wieder aufnimmt, kann die vertragliche Struktur komplex werden. Wenn die Erholung bestehende Anleihen einschließt, steigen ihre Kosten erheblich.

Genau diese Details werden es ermöglichen festzustellen, ob das Antonin-Projekt eine echte finanzielle Lösung ist oder nur eine Möglichkeit, Schwierigkeiten abzuwehren.

Andere religiöse Institutionen würden ähnliche Schwierigkeiten haben

Das Nazareth-Dossier könnte schließlich nur der sichtbare Teil eines größeren Problems sein.

Die vorliegenden Informationen weisen auf vergleichbare Schwierigkeiten in anderen Bildungseinrichtungen hin, die von religiösen Kongregationen abhängig sind. Diese Probleme wären immer noch nicht öffentlich sichtbar, einschließlich der Organisation und der finanziellen Situation einiger Schulen.

Es wird jedoch kein ausreichend dokumentierter Name zur Bezeichnung dieser Betriebe angegeben.

Diese Abwesenheit erfordert, dass Informationen nicht in eine spekulative Liste von gefährdeten Schulen umgewandelt werden.

Es wirft jedoch eine strukturelle Frage auf.

Ein bedeutender Teil der libanesischen Privatbildung basiert historisch auf Gemeinden, die sowohl ein beträchtliches Immobilienerbe als auch Institutionen haben, die immer teurer werden.

Das Paradoxon ist offensichtlich: Eine Institution kann Land im Wert von Millionen von Dollar besitzen, während sie auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung ihrer täglichen Schulaktivitäten stößt.

In einer solchen Situation wird die Versuchung, Immobilien zu verkaufen, stark.

Aber jeder Verkauf wird das Bildungserbe dauerhaft reduzieren.

Die Krise könnte zu Transfers zwischen den Gemeinden führen

Das für Nazareth vorgesehene Szenario bietet eine weitere Möglichkeit: das Management zu übertragen, anstatt das Erbe zu verkaufen.

Dies könnte ein Modell für andere Institutionen werden.

Eine Gemeinde, die eine Schule nicht mehr direkt leiten möchte oder kann, könnte ihr Eigentum behalten und ihren Betrieb einer anderen Struktur mit mehr Ressourcen oder einem größeren Schulnetzwerk anvertrauen.

Dies würde theoretisch drei Elemente bewahren: das Erbe, die Berufung der Schule und die Kontinuität der Institution.

Aber das Modell funktioniert nur, wenn die Aktivität zu einem finanziellen Gleichgewicht zurückkehren kann.

Eine neue Gemeinde kann eine Defizitschule nicht dauerhaft wieder aufnehmen, ohne ihre Funktionsweise zu ändern, zusätzliche Mittel zu erhalten oder ihre Einnahmen zu erhöhen.

Das Nazareth-Dossier könnte daher als Test für eine umfassendere Umstrukturierung der privaten konfessionellen Bildung dienen.

Verkauf ausgesetzt, aber grundlegende Probleme bleiben

Die Mobilisierung um Nazareth scheint ein erstes Ergebnis hervorgebracht zu haben: Der Verkauf wäre nicht mehr die unmittelbare Option.

Das bedeutet nicht, dass die Krise gelöst ist.

Die Verschiebung auf das nächste Schuljahr lässt mehrere Monate, um eine Lösung auszuhandeln, lehnt aber auch die schwierigsten Entscheidungen ab.

Die erste betrifft den Eigentümer: Möchte er das Erbe lange bewahren?

Die zweite betrifft die Antonins: Sind sie wirklich bereit zu übernehmen, und unter welchen Bedingungen?

Die dritte betrifft Rom: Wird der Vatikan eine Formel unterstützen, um die pädagogische Berufung der Stätte zu bewahren?

Viertens geht es um die Finanzierung: Wie sieht die wirkliche Situation der Institution aus und welcher Betrag wäre erforderlich, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten?

Der fünfte betrifft schließlich Familien und Personal: Welche Garantien werden ihnen gegeben?

In diesen fünf Fragen wird sich die Zukunft von Nazareth wirklich abspielen.

Die wichtigste Information ist daher nicht nur, dass der Verkauf ausgesetzt worden wäre. Es liegt im Modellwechsel, der sich hinter den Kulissen vorbereitet:anstatt die Institution aufzugeben, würden ihre Beamten nun eine Management-Übertragung an eine andere Gemeinde untersuchen, mit den Antoninern an der Front und dem Vatikan, um bei der Suche nach einer Lösung zu intervenieren.

Wenn diese Formel gelingt, könnte Nazareth eine Schule bleiben, ohne unter der gleichen Verwaltung zu bleiben. Wenn es fehlschlägt, könnte das Problem der Verkäufe bereits im nächsten Jahr wieder auftreten. Und wenn sich die Informationen über andere religiöse Institutionen in Schwierigkeiten bestätigen, könnte der Fall Achrafieh eine viel umfassendere Umstrukturierung der libanesischen Privatschullandschaft ankündigen.