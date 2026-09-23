In Roumieh befinden sich 400 Gefangene im Hungerstreik

- Advertisement -

29

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Rund 400 Häftlinge im Roumieh-Zentralgefängnis, von denen die meisten Islamisten sind, sitzen weiterhin im Gefängnishungerstreikbegann am 12. September, gegen die Aussetzung des allgemeinen Amnestiegesetzes zu protestieren. Zehn Tage nach Beginn der Bewegung kommt nun das Gesundheitsproblem in den rechtlichen Arm: 80 Streikende leiden an chronischen Krankheiten, während die Gefängnisverwaltung ihre Gesundheit überwacht. Im Zentrum der Krise steht ein Gesetz, das am 12. August vom Parlament verabschiedet und am 10. September vom Verfassungsrat nach Einlegung einer Berufung vorläufig eingefroren wurde.

Streik tritt in eine sensible Phase ein

Die Mobilisierung konzentriert sich auf Rumieh, nordöstlich von Beirut, im größten Gefängnis des Libanon. Laut einer von einer Nachrichtenagentur zitierten Justizquelle haben sich seit dem 12. September etwa 400 Häftlinge, meist Islamisten, geweigert, zu ernähren. Ihre Forderung steht in direktem Zusammenhang mit der allgemeinen Amnestie: Sie fordern, dass der von den Abgeordneten angenommene Text umgesetzt wird.

Nach zehn Tagen Streik wird die Dauer der Bewegung selbst zum Risikofaktor. Gefängnisbeamte überwachen den Status der Teilnehmer, einschließlich der 80 Gefangenen mit chronischen Krankheiten. Berichte in der libanesischen Presse zeigen auch Fälle von Erschöpfung unter den Streikenden. Die medizinische Situation kann schnell zu einem zusätzlichen Problem werden, wenn die Bewegung weitergeht.

Warum wird das Amnestiegesetz ausgesetzt?

Das libanesische Parlament verabschiedete am 12. August 2026 das Allgemeine Amnestiegesetz nach mehreren Jahren erfolgloser Diskussionen und Versuche. Dies ist die erste allgemeine Amnestiemaßnahme dieser Größenordnung seit der 1991 nach dem Bürgerkrieg beschlossenen Maßnahme.

Die Gesetzgebung sieht jedoch nicht die undeutliche Freilassung aller Gefangenen vor. Es verbindet Amnestiemaßnahmen mit außergewöhnlichen Kürzungen bestimmter Strafen mit Ausschlüssen in verschiedenen Kategorien schwerer Straftaten. Seine Annahme hat sofort eine alte politische und gemeinschaftliche Debatte wiederbelebt, insbesondere über das Schicksal der islamistischen Gefangenen.

Der Prozess änderte Anfang September die Richtung. Abgeordnete des starken Libanon-Blocks, die mit der Free Patriotic Current verbunden sind, appellierten an den Verfassungsrat, das Gesetz anzufechten. Am 10. September beschloss die Mehrheit, die Wirkungen des Gesetzes Nr. 70/2026 vorübergehend auszusetzen, während sie die Gründe der Berufung prüfte.

Diese Entscheidung bedeutet daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass das Gesetz aufgehoben wurde. Es verhindert seine Anwendung während der verfassungsrechtlichen Überprüfung. Für diejenigen Gefangenen, die dachten, sie könnten schnell von ihren Bestimmungen profitieren, hat diese rechtliche Unterscheidung eine sehr konkrete Konsequenz: keine im angefochtenen Text vorgesehene Maßnahme kann umgesetzt werden, solange die Aussetzung in Kraft bleibt.

Der Verfassungsrat im Zentrum der Krise

Der Druck geht also auf den Verfassungsrat zu. Die Institution muss feststellen, ob das Gesetz der Verfassung entspricht und ob die Beschwerden in der Beschwerde ihre vollständige oder teilweise Aufhebung rechtfertigen. Seine Entscheidung wird in den kommenden Wochen erwartet.

Insbesondere wirft der Appell Fragen auf, die das Verfahren zur Annahme des Textes, die Rechte der Opfer und die Grundsätze der Gleichheit und Verhältnismäßigkeit betreffen. Die Herausforderer verteidigten auch die Notwendigkeit, zwischen Langzeithaft ohne Gerichtsverfahren und schweren Verbrechen zu unterscheiden.

Diese Unterscheidung steht im Mittelpunkt der Kontroverse. Ein Teil der öffentlichen Debatte präsentiert Amnestie als ein Mittel, um ungewöhnlich lange Gerichtssituationen zu beheben und die Überlastung der Gefängnisse zu reduzieren. Im Gegenteil, ihre Gegner befürchten, dass eine allgemeine Maßnahme es Personen, die an schweren Handlungen beteiligt sind, ermöglichen wird, ohne ausreichende Reaktion auf die Rechte der Opfer einen Straferlass oder eine Freilassung zu erwirken.

Für die Streikenden von Roumieh ist jedoch der institutionelle Kalender zum Hauptproblem geworden. Ihre Bewegung zielt genau darauf ab, während dieser Wartezeit Druck zu erzeugen. Der Verfassungsrat muss nach seinen eigenen Verfahren entscheiden, während sich die Situation im Gefängnis jetzt im Tempo des Streiks entwickelt.

Islamische Gefangene, der sensibelste Punkt

Die Frage der islamistischen Gefangenen ist seit Jahren eines der Haupthindernisse für eine politische Einigung auf eine allgemeine Amnestie im Libanon. Einige wurden wegen terroristischer Straftaten oder Beteiligung an bewaffneten Zusammenstößen verurteilt. Andere bleiben in Verfahren inhaftiert, die seit Jahren andauern.

Der Fall ist besonders sensibel, wenn sich die Anklagen auf Angriffe gegen die libanesische Armee beziehen. Schon vor der Abstimmung im August hatte es starken Widerstand gegen die Möglichkeit gegeben, dass bestimmte Personen, die in diesen Fällen verurteilt oder verfolgt wurden, von dem neuen System profitieren würden.

Diese Dimension erklärt zum Teil, warum die Debatte weit über die Mauern von Roumieh hinausgeht. Amnesty-Verteidiger müssen zwischen Personen unterscheiden, die wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden, und solchen, die in übermäßiger Untersuchungshaft festgehalten wurden oder deren Gerichtsunterlagen nicht vorangeschritten sind. Für Gegner des Textes sollte eine Reform des Justizsystems nicht zur Beseitigung strafrechtlicher Verantwortlichkeiten führen, insbesondere wenn Militär oder Zivilisten getötet wurden.

Das im August verabschiedete Gesetz resultiert aus einem schwierigen politischen Kompromiss. Sie richtet sich an mehrere Kategorien von Häftlingen und gesuchten Personen und gilt nicht ausschließlich für Islamisten. Aber sie sind es, die den größten Teil der Kontroverse kristallisieren und in Roumieh den Hauptkern der gegenwärtigen Mobilisierung bilden.

Roumieh enthüllt eine viel größere Gefängniskrise

Der Hungerstreik findet hauptsächlich in einem System statt, in dem die Untersuchungshaft von erheblicher Bedeutung ist. In ihrem Jahresbericht für 2025 schätzt die Libanesische Nationale Menschenrechtskommission, dass etwa 82 Prozent der Häftlinge auf den Abschluss ihres Gerichtsverfahrens warten. Die offiziellen Daten der Kommission zeigten 6.212 Häftlinge zum 10. März 2026.

Dieselbe Institution bewertete die Belegung von Gefängnissen auf fast 300 Prozent ihrer Kapazität. Diese Überfüllung ist nicht allein auf die Anzahl der Verurteilungen zurückzuführen. Die Verzögerungen bei den Gerichten, die verlängerte Schutzhaft, der Mangel an angemessener Infrastruktur und die Folgen aufeinander folgender Krisen haben zur Anhäufung von Häftlingen beigetragen.

Roumieh ist das sichtbarste Beispiel. In den 1960er Jahren erbaut und 1971 offiziell eröffnet, wurde die Einrichtung für etwa 1.300 Menschen konzipiert. Es ist seit langem die Heimat einer Bevölkerung, die weit über dieser ursprünglichen Kapazität liegt. Das Gefängnis ist somit sowohl ein Ort der Haft als auch ein Symbol für die strukturellen Fehlfunktionen der libanesischen Gefängnispolitik geworden.

Amnesty kann den Druck reduzieren, ohne seine Ursachen zu lösen

In diesem Zusammenhang wurde die allgemeine Amnestie von ihren Verteidigern als eines der Mittel zur schnellen Reduzierung der Gefängnisbevölkerung dargestellt. Eine Freilassung anspruchsberechtigter Häftlinge oder eine Verringerung bestimmter Strafen könnte die Zahl der Häftlinge tatsächlich verringern. Aber es allein würde nicht die Mechanismen lösen, die Überbevölkerung erzeugen.

Der sehr hohe Anteil an Personen in Untersuchungshaft verdeutlicht diese Einschränkung. Wenn sich die Verfahren weiterhin über lange Zeiträume erstrecken und die Institutionen unzureichend bleiben, kann die Wirkung einer Amnestie auf die Besetzung von Gefängnissen vorübergehend bleiben. Die Frage betrifft daher auch die Geschwindigkeit der Verfahren, die Anwendung der Vorschriften für die Untersuchungshaft und mögliche Alternativen zur Untersuchungshaft.

Dieser Unterschied zwischen sofortiger Reaktion und Strukturreform ist für das Verständnis des aktuellen Konflikts unerlässlich. Für Gefangene, die vom Gesetz profitieren können, betrifft die Dringlichkeit ihre individuelle Situation und das Inkrafttreten des Gesetzes. Für den Staat stellt die Krise eine umfassendere Frage: Wie können wir eine Gefängnisbevölkerung reduzieren, die weit über die verfügbaren Kapazitäten hinausgeht, ohne die Rechte der Opfer oder die Verfolgung der schwersten Verbrechen zu schwächen?

Eine Gesundheit und gerichtliche Erwartung jetzt

In Roumieh haben diese institutionellen Debatten nun eine physische Übersetzung. Jeder zusätzliche Streiktag erhöht die Aufmerksamkeit auf den Gesundheitszustand von Häftlingen, insbesondere von Menschen mit chronischen Krankheiten. Die Verwaltung muss die kollektive Mobilisierung überwachen und gleichzeitig den Betrieb eines bereits überlasteten Unternehmens aufrechterhalten.

Der Fall bleibt jedoch von einer rechtlichen Entscheidung ausgesetzt. Bis der Verfassungsrat über die Berufung entscheidet, bleibt das allgemeine Amnestiegesetz eingefroren, und die betroffenen Häftlinge können von den darin vorgesehenen Maßnahmen nicht profitieren. Eine Validierung des Textes würde den Weg für seine Anwendung ebnen; vollständige oder teilweise Zensur würde politische und justizielle Behörden erfordern, das System zu überprüfen.

Für die rund 400 insassen im hungerstreik ist der zeitplan unmittelbarer. Ihre Bewegung, die am 12. September begann, geht weiter, während die Gefängnisbehörden 80 Streikende überwachen, die an chronischen Krankheiten leiden. Die nächste institutionelle Phase gehört dem Verfassungsrat, aber die Entwicklung der Situation in Roumieh hängt jetzt auch von der Fähigkeit der Gefangenen ab, ihre Bewegung zu verlängern, ohne dass sich ihre Gesundheit wesentlich verschlechtert.