Mit der Hisbollah sprechen, ohne mit ihm zu sprechen: die neue amerikanische Gleichung im Libanon

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Ein Urteil des amerikanischen Botschafters in Beirut, Michel Issa, vom 8. September beleuchtet die Methode, die Washington angesichts des schwierigsten Falls des Libanon bevorzugen könnte. Die Vereinigten Staaten wären bereit, mit der Hisbollah zu verhandeln, aber über den libanesischen Staat. Der Schatten ist beträchtlich. Es bedeutet nicht die angekündigte Eröffnung eines direkten Dialogs mit der Partei oder ihre Anerkennung als autonomer diplomatischer Gesprächspartner. Vielmehr legt sie nahe, dass Washington nun zwei Punkte unterscheidet: seine Weigerung, libanesische Institutionen zu umgehen, und die praktische Notwendigkeit, ein politisches und militärisches Problem anzugehen, bei dem die Hisbollah nach wie vor unverzichtbar ist.

Diese Formel kommt zu einer Zeit, in der sich die Verhandlungen über den Süden speziell mit dem Thema Waffen befassen. Die Regierung von Nawaf Salam behauptet, das staatliche Sicherheitsmonopol und die Entscheidung über Krieg und Frieden wiederherstellen zu wollen. Die Hisbollah weigert sich, Abrüstung als Voraussetzung für einen israelischen Rückzug zuzulassen. Israel braucht Schutzmaßnahmen, bevor es seine Präsenz weiter reduziert. Die Vereinigten Staaten wollen keinen neuen offenen Krieg im Libanon, noch wollen sie Israel zu einem Rückzug drängen, den sie für unzureichend garantiert halten. Der staatliche Kanal würde es erlauben, in dieser Gleichung von der Hisbollah zu sprechen, ohne ihr eine eigene Diplomatie zuzuweisen, und die Bedingungen für eine Einigung auszuhandeln, ohne die Existenz zweier paralleler libanesischer Behörden zu weihen.

Ein Satz, der die Frage verändert, ohne das Problem zu lösen

Der Umfang der Aussage liegt zuerst in der Wortwahl. Zu sagen, dass Washington mit der Hisbollah « über den libanesischen Staat » verhandeln kann, bedeutet anzuerkennen, dass eine Lösung wahrscheinlich nicht durch Ignorieren der Partei erreicht werden kann. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass der offizielle Gesprächspartner der Vereinigten Staaten Beirut bleiben muss. Die Hisbollah wird somit zu einem der Objekte und Akteure inländischer Verhandlungen, während der Staat der externe Kanal bleibt.

Diese Unterscheidung reagiert auf eine alte Schwierigkeit der libanesischen Politik. Wenn ausländische Mächte direkt mit politischen oder militärischen Organisationen verhandeln, können sie ein einmaliges Ergebnis erzielen und gleichzeitig die Institution schwächen, die sie angeblich unterstützen. Im Falle der Hisbollah wäre das Problem noch akuter: Die Eröffnung eines autonomen diplomatischen Kanals mit der Partei würde in der Tat bedeuten, anzuerkennen, dass eine bewaffnete Organisation eine ausgeprägte Verhandlungskapazität in Fragen der nationalen Souveränität hat. Washington würde daher versuchen, dieses Paradoxon zu vermeiden, indem es den Staat zum obligatorischen Vermittler macht.

Die Formel erlaubt es den Amerikanern auch, eine feste politische Linie beizubehalten, ohne sich selbst zum Immobilismus zu verurteilen. Die Ablehnung des direkten Kontakts hindert den libanesischen Staat nicht daran, einen Vorschlag zu übermitteln, eine Antwort zu sammeln und dann zu den Mediatoren zurückzukehren. Der Mechanismus mag schwerfällig sein, aber er bewahrt eine Hierarchie: die Regierung verhandelt außerhalb; der Regierungsdialog innerhalb der betroffenen Kräfte; Die libanesische Antwort muss dann als staatliche Position formuliert werden.

Die Schwierigkeit ist natürlich, ob diese Architektur funktionieren kann, wenn es bei der Meinungsverschiedenheit nicht um eine detaillierte Anwendung geht, sondern um die Definition der Rolle der Hisbollah.

Hisbollah weigert sich, mit Waffen zu beginnen

Naim Kassem bekräftigte diese Linie mit großer Klarheit beim Gedenken an den zweiten Todestag von Hassan Nasrallah und Hashem Safieddine. Der Generalsekretär der Hisbollah sagte, er sei zum Dialog und zur Diskussion bereit, weigerte sich jedoch, die Frage gemäß der von seinen Gegnern verteidigten Sequenz zu stellen. Für ihn müssen wir zuerst den israelischen Rückzug erreichen, die Rückkehr der Bewohner des Südens ermöglichen und uns mit den Folgen des Krieges befassen. Die interne Diskussion über Verteidigung und Waffen würde dann kommen.

Die Partei fordert auch direkte Verhandlungen mit Israel und fordert ein Einfrieren zugunsten einer Rückkehr zu indirekten Gesprächen. Sie wirft den Behörden vor, wesentliche Elemente im ausgehandelten Rahmen zu schnell gewährt zu haben, und ist der Ansicht, dass der Staat auf Druck verzichtet hat, bevor er ausreichende Garantien erhalten hat. Diese Kritik richtet sich direkt an Nawaf Salams Strategie, die sich auf den diplomatischen Weg konzentriert und darauf abzielt, den israelischen Rückzug, den militärischen Einsatz und die territoriale Kontrolle in einen Verhandlungsmechanismus einzubeziehen.

Der Unterschied ist also tiefer als eine Uneinigkeit über den Zeitplan. Für die Regierung muss die Stärkung des Staates zu mehr internationaler Unterstützung und Garantien führen. Für die Hisbollah würde der Verzicht auf ihre militärischen Mittel, bevor diese Garantien zu Ergebnissen geführt haben, bedeuten, sich des Haupthebels zu berauben, den sie immer noch zu haben glaubt. Die Partei will die Debatte von « wann Waffen aufgeben? » in « welche Verteidigungsstrategie nach dem israelischen Rückzug? » verwandeln.

Der von Washington vorgeschlagene Kanal beseitigt diesen Widerspruch nicht. Es schafft nur eine Möglichkeit, es zu behandeln.

Washington will nicht zwischen Krieg und Status quo wählen

Die amerikanische Position selbst scheint sich unter dem Druck der Ereignisse entwickelt zu haben. Nach mehreren Monaten Verhandlungen steht Washington vor einer unbequemen Gleichung. Ein neuer groß angelegter israelischer Krieg im Libanon birgt erhebliche regionale Risiken. Aber der amerikanische Druck auf Israel, einen schnellen Rückzug zu sichern, ist auch schwer zu verteidigen, wenn die evakuierten Gebiete aus israelischer Sicht die Hisbollah in die Lage versetzen müssen, ihre Fähigkeiten wieder aufzubauen.

Zwischen diesen beiden Optionen scheint die US-Regierung eine Form des kontrollierten Blockierungsmanagements zu bevorzugen. Verhandlungen werden nicht aufgegeben, aber ihr Tempo verlangsamt sich. Die militärischen Gespräche gehen weiter. Begrenztere territoriale Szenarien werden diskutiert. Die libanesische Armee steht weiterhin im Mittelpunkt der vorgeschlagenen Lösungen. Gleichzeitig erwartet Washington, dass die libanesischen Behörden ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, ihre politischen Verpflichtungen in eine effektive Kontrolle des Bodens umzuwandeln.

Diese Strategie erklärt den Wert des indirekten Dialogs mit der Hisbollah durch den Staat. Wenn Washington sich weigert, mit der Partei zu sprechen und einfach die Abrüstung Beiruts fordert, befindet sich die libanesische Regierung allein in einer potenziell großen internen Konfrontation. Wenn die Vereinigten Staaten sich direkt mit der Hisbollah befassen, schwächt dies die Doktrin der Souveränität, die sie verteidigen. Der Durchgang durch den Staat bietet eine dritte Möglichkeit: Vorschläge zu verbreiten, ohne die Art der Gesprächspartner formell zu ändern.

Diese Methode mag rein prozedural erscheinen. Es ist in Wirklichkeit politisch. Sie verpflichtet die Hisbollah, wenn sie die Verhandlungen beeinflussen will, dies über libanesische Institutionen und nicht parallel zu ihnen zu tun.

Regierung wird Vermittler im eigenen Land

Diese Architektur bringt Nawaf Salam jedoch in eine heikle Lage. Der Premierminister ist kein neutraler Vermittler zwischen Washington und der Hisbollah. Seine Regierung hatte ihre eigene Doktrin: eine militärische Entscheidung, die in den Händen des Staates konzentriert war, eine Stärkung der Armee und eine diplomatische Lösung des Konflikts mit Israel. Es sind genau einige dieser Richtlinien, die die Hisbollah herausfordert.

Beirut sollte daher drei Rollen gleichzeitig spielen. Die Regierung würde mit den Vereinigten Staaten und internationalen Vermittlern verhandeln, mit der Hisbollah im Inneren diskutieren und schließlich versuchen, das Ergebnis dieser beiden Austausche in eine nationale Position zu verwandeln. Die Schwierigkeit ist nicht nur die Übertragung von Nachrichten. Es liegt in der Legitimität der endgültigen Antwort.

Wenn die Hisbollah einen amerikanischen Vorschlag ablehnt, sollte die Regierung ihn als vom Libanon abgelehnt betrachten? Wenn die Exekutive eine Vereinbarung akzeptiert, die die Partei ablehnt, kann sie sie dann wirklich vor Ort anwenden? Umgekehrt, wie weit kann der Staat die Forderungen der Hisbollah integrieren, ohne der Partei das Vetorecht bei Verhandlungen zu geben, die offiziell im Namen der Republik geführt werden?

Das Problem des indirekten Kanals erscheint hier in seiner ganzen Komplexität. Sie stärkt den Staat formal, kann aber auch ihre Abhängigkeit von einer Vereinbarung mit einem bewaffneten Akteur offenbaren, der eine autonome Kapazität behält. Es wird daher davon abhängen, wie der interne Dialog organisiert wird.

Zentrales Thema ist nicht mehr nur Abrüstung

Einer der interessantesten Effekte dieses Ansatzes wäre, das Vokabular der Verhandlungen schrittweise zu verschieben. Der Begriff « Abrüstung » konzentriert sofort jeden Widerstand. Er schlägt eine einseitige und definitive Operation vor, mit einem Gewinner und einem Verlierer. Die Debatte kann anders werden, wenn sie in konkrete Funktionen zerlegt wird: Wer kontrolliert eine solche Zone? Wer hat das Recht, bewaffnete Männer einzusetzen? Wer beobachtet die Grenzen? Wer entscheidet über eine Antwort? Was passiert mit militärischen Anlagen? Welche Garantien begleiten den israelischen Rückzug?

Dieser Zerfall befasst sich nicht mit der Frage der Waffen, aber er kann einige seiner Folgen angehen, bevor er den Kern des Problems erreicht. Dies ist genau die Logik der Territorialszenarien, die für den Süden untersucht wurden. In einem bestimmten Gebiet zieht sich Israel zurück, die libanesische Armee stationiert und ein Mechanismus überprüft, ob die vereinbarten Bedingungen erfüllt sind. Wenn das Gerät funktioniert, kann es erweitert werden.

Die Hisbollah hätte dann eine andere Wahl. Von ihm würde nicht mehr verlangt, seine Abrüstung abstrakt zu akzeptieren. Es sollte entscheiden, ob es der Armee erlaubt, die einzige organisierte Kraft in Gebieten zu werden, die allmählich von Israel evakuiert werden. Der Unterschied mag subtil erscheinen, aber er verwandelt eine ideologische Debatte in eine Reihe von operativen Entscheidungen.

Ein weiterer Vorteil für Washington ist, dass es Maßnahmen misst. Eine politische Erklärung zur Souveränität kann auf verschiedene Weise interpretiert werden. Ein Gebiet, das der Armee übergeben wurde, das mehrere Monate lang kontrolliert wurde und frei von militärischen Umsiedlungen der Hisbollah ist ein beobachtbares Ergebnis.

Die vorherige von Ali al-Taher zeigt die Grenzen der Formel

Diskussionen rund um das Gebiet Ali al-Taher zeigen jedoch, warum diese Methode nach wie vor äußerst schwierig ist. Es gibt Vorschläge, es zu einer neuen Versuchszone zu machen, nach einem israelischen Rückzug und einem Einsatz der libanesischen Armee. Beirut will eine klare amerikanische Garantie, die verhindert, dass die israelischen Streitkräfte zurückkehren, sobald das Gebiet an die Armee übergeben wurde. Israel möchte, bevor es seinen Rückzug ausweitet, dafür sorgen, dass die Armee das Gebiet effektiv kontrolliert und dass die Hisbollah keine militärische Präsenz dort wieder aufbauen kann.

Der Kreis ist fast perfekt. Der Libanon erklärt, dass seine Armee seine Autorität nicht vollständig ausüben kann, solange die Besatzung andauert. Israel antwortete, dass er sich nicht ohne Vertrauen in die Autorität zurückziehen könne, die ihm folgen würde. Washington sucht daher nach einer ausreichend genauen Reihenfolge, damit beide Bewegungen koordiniert ablaufen können.

Genau hier kann der indirekte Dialog mit der Hisbollah nützlich werden. Wenn die Partei durch den Staat zustimmt, ein bestimmtes Gebiet nicht militärisch zu reinvestieren, wird eine israelische Rückzugsgarantie besser möglich. Wenn Israel gleichzeitig einen überprüfbaren Rückzug akzeptiert, kann die Regierung der Hisbollah eher ein konkretes Ergebnis als ein Versprechen präsentieren.

Das Problem bleibt das des Vertrauens. Jeder befürchtet, dass der andere das erste Zugeständnis in einen irreversiblen Vorteil verwandeln wird, ohne seinen eigenen zu erfüllen.

Armee im Zentrum aller Antworten

Was auch immer die Formel ist, die libanesische Armee erscheint als Dreh- und Angelpunkt des Systems. Die Vereinigten Staaten wollen einen robusteren und strukturierteren Einsatz, um die Entstehung neuer bewaffneter Positionen in Gebieten unter ihrer Kontrolle zu verhindern. Die libanesische Regierung stellt auch die Armee als die Institution dar, die aufgerufen ist, Souveränität über das gesamte Territorium auszuüben.

Diese Konvergenz ist wichtig, aber sie löst nicht das Problem der Mittel. Ein militärischer Einsatz beschränkt sich nicht darauf, Soldaten in einige wenige Dörfer zu schicken. Die Einheiten müssen in der Lage sein, nachhaltig am Boden zu bleiben, Überwachungskapazitäten, Kommunikation, Logistik und eine Befehlskette müssen an ein Gebiet angepasst sein, in dem das Risiko eines Vorfalls nach wie vor hoch ist.

Vor allem braucht es eine politische Autorität, die in der Lage ist, die Armee zu unterstützen, wenn sie auf Widerstand stößt. Der wirkliche Test wird nicht kommen, wenn die Soldaten eine ruhige Gegend patrouillieren. Es wird kommen, wenn eine nicht autorisierte Einrichtung entdeckt wird, wenn Kämpfer versuchen zurückzukehren oder wenn eine israelische Operation die Vereinbarungen in Frage stellt. An diesem Punkt wird die Armee eine klare politische Entscheidung brauchen.

Der Dialog mit der Hisbollah über den Staat könnte genau dazu dienen, dieses Risiko zu verringern, indem er vorgelagerte politische Verpflichtungen erhält, die die Armee dann nicht mit Gewalt auferlegen würde.

Das Szenario einer libanesischen Konfrontation vermeiden

Die Angst vor einem internen Konflikt bleibt einer der Hauptgründe für Beiruts Umsicht. Die Regierung ist sich bewusst, dass ein brutaler Abrüstungsversuch zu einer Krise führen könnte, die niemand kontrollieren kann. Washington erkennt die Existenz dieser Besorgnis an, während es der Ansicht ist, dass es den Mangel an Fortschritt nicht auf unbestimmte Zeit rechtfertigen kann.

Diese Spannung erklärt die Suche nach einer schrittweisen Methode. Das amerikanische Ziel ist nicht notwendigerweise, in einer einzigen Entscheidung die Übergabe des gesamten Hisbollah-Arsenals zu erreichen. Es geht darum, eine Flugbahn zu schaffen, in der sich das Territorium unter der ausschließlichen Kontrolle des Staates allmählich ausdehnt, während die autonome militärische Funktion der Partei reduziert wird.

Für die Hisbollah wäre die Annahme einer solchen Flugbahn jedoch gleichbedeutend mit der Einleitung eines Prozesses mit einem vorhersehbaren Ergebnis. Sobald die Armee als einzige Kraft in mehreren Gebieten installiert wurde, würde es schwieriger werden, die Existenz eines parallelen Militärapparats anderswo zu verteidigen. Es liegt daher im Interesse der Partei, eine ausreichende Entschädigung bereits in der Anfangsphase zu erhalten: Rückzug Israels, Garantien, Wiederaufbau und Festlegung einer nationalen Verteidigungsstrategie.

Der indirekte Dialog könnte somit weniger zu einer Verhandlung über die sofortige Übergabe von Waffen als zu einer Verhandlung über die politischen Bedingungen für ihren allmählichen Funktionsverlust werden.

Nach UNIFIL macht der Kalender dringender

Das geplante Ende der UNIFIL-Mission fügt eine weitere Dringlichkeit hinzu. Libanon will ein Sicherheitsvakuum im Süden vermeiden. Eine neue internationale Präsenz ist vorgesehen, aber ihr Mandat muss noch festgelegt werden. Es werden mehrere Funktionen genannt: Überwachung der Blauen Linie, Kommunikation zwischen den Parteien und Unterstützung der staatlichen Behörde.

Auch hier steht die Frage der Hisbollah im Mittelpunkt des Problems, ohne dass sie unbedingt im Titel des Mechanismus auftaucht. Eine internationale Truppe kann die Armee nicht ersetzen, um die Anwesenheit von nichtstaatlichen Waffen politisch zu lösen. Es wird in der Lage sein, Kontakte zu beobachten, zu dokumentieren und zu erleichtern, aber die grundlegende Entscheidung wird libanesische bleiben.

Washington hat daher ein Interesse daran, den internen Dialog zu beginnen, bevor der neue Mechanismus eingerichtet wird. Eine internationale Mission kann eine Sicherheitsarchitektur begleiten. Sie allein kann nicht das politische Abkommen schaffen, das ihr Sinn verleiht.

Die Formel von Michel Issa nimmt hier ihren vollen Umfang ein. Die Aushandlung der Hisbollah „mit im ganzen Staat kann vor allem bedeuten, dass internationale Vereinbarungen im Libanon vorangehen oder von Verpflichtungen begleitet werden müssen.

Iran, unsichtbare Anwesenheit von Verhandlungen

Eine weitere Frage bleibt: Inwieweit hat die Hisbollah die Flexibilität, eine solche Vereinbarung abzuschließen? Die libanesische Regierung besteht auf der Notwendigkeit staatlicher Beziehungen zum Iran und weigert sich Teheran, in die souveränen Entscheidungen des Libanon einzugreifen. Die Hisbollah ihrerseits unterhält eine tiefe strategische Beziehung zum Iran, die über die libanesische Innenpolitik hinausgeht.

Jede Verhandlung über ihre militärische Rolle hat daher notwendigerweise eine regionale Dimension. Dies bedeutet nicht, dass jede Entscheidung der Partei von Teheran diktiert würde, aber es wäre schwierig, die libanesische Frage vollständig von der Entwicklung der Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zu isolieren.

Dies trägt wahrscheinlich zur Verlangsamung der USA bei. Washington konzentriert derzeit einen Großteil seiner Aufmerksamkeit auf den Krieg mit dem Iran, Ormuz und Diskussionen über einen möglichen Ausstieg aus der Krise. Eine Entwicklung der amerikanisch-iranischen Beziehungen könnte den Handlungsspielraum im Libanon viel schneller verändern als eine Reihe von Treffen in Beirut.

Der staatliche Kanal hat jedoch einen Vorteil in dieser Konfiguration: Er ermöglicht es, die libanesische Akte offen zu halten, ohne unbedingt auf ein großes regionales Abkommen zu warten.

Anerkennung des Problems, nicht Parteianerkennung

Es wäre daher übertrieben, in der amerikanischen Erklärung die Ankündigung einer Annäherung zwischen Washington und der Hisbollah zu sehen. Es gibt nichts in den verfügbaren Beweisen zu dem Schluss, dass ein direkter Dialog offen ist, geschweige denn Standardisierung. Die Unterscheidung ist genau das Gegenteil: Die Vereinigten Staaten würden die Hisbollah als Teil der zu regelnden Gleichung akzeptieren, während sie sich weigern, sie als einen diplomatischen Kanal anzuerkennen, der sich von dem des Staates unterscheidet.

Dies kann jedoch von Bedeutung sein. Es markiert den Übergang von einer Logik, in der das Problem einfach formuliert ist – die Hisbollah muss ihre Waffen aufgeben – zu einer Logik, in der man einen Mechanismus sucht, um ein Ergebnis zu erzielen, ohne eine interne Konfrontation zu verursachen.

Der Erfolg wird weniger von den Worten der Diplomaten abhängen als von Beiruts Fähigkeit, einen ausreichend glaubwürdigen internen Dialog aufzubauen, um als Brücke zu dienen. Wenn der Staat keine Zusage von der Hisbollah erhalten kann, wird der Kanal nichts übermitteln. Wenn Washington nicht in der Lage ist, überprüfbare Kollegen aus Israel zu bekommen, wird die Regierung nichts Starkes genug haben, um der Partei etwas anzubieten.

Die amerikanische Formel beruht daher auf einer anspruchsvollen Wette: den Staat zu stärken, indem er ihm die Verhandlung eines Problems anvertraut, das genau die Grenzen seiner Autorität offenbart. Sie kann zu einem Instrument der institutionellen Wiederherstellung werden, wenn sich die Verpflichtungen allmählich von bewaffneten Akteuren zu Institutionen verlagern. Sie kann auch die Schwäche des Staates in größerem Maße entlarven, wenn sie lediglich Botschaften zwischen Kräften vermittelt, die weiterhin an ihrer Stelle entscheiden.

Alles wird sich in diesem Unterschied abspielen. Gespräche mit der Hisbollah im ganzen Staat sind für Washington nur dann von Interesse, wenn es am Ende des Prozesses mehr staatliche und weniger parallele Diplomatie gibt.

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