Libanon: Fünf-Liter-Benzin indexiert Transport

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Der libanesische Arbeitsminister,Mohammad Haidareine vereinbarung zur berechnung der täglichen transportkostenvergütung für arbeitnehmer auf der grundlage der5 liter benzinDer neue Mechanismus sieht jedoch zwei Garantien vor:libanesische pfund 500.000 pro tag, auch im falle einer verringerung der kraftstoffe oder800.000 £Diese Formel muss es ermöglichen, den an die Arbeitnehmer gezahlten Betrag automatisch an die Schwankungen des Benzinpreises anzupassen.

Fünf Liter Benzin zur Berechnung des Transports

Das angenommene Prinzip bricht mit dem Festbetragssystem, das durch Preisentwicklungen regelmäßig überschritten wird.

Laut Mohammad Haidar einigten sich die beteiligten Partner auf einen Verweis entsprechend5 liter kraftstoff pro tag bei der arbeitDer Wert dieser fünf Liter wird zur Bestimmung der Transportzulage herangezogen.

Der Minister wies darauf hin, dass der Mechanismus durch einen Boden und eine Decke umrahmt werden würde.

Selbst wenn der Benzinpreis stark fällt, muss der Mitarbeiter mindestenslibanesische pfund 500.000 pro tagAuf der anderen Seite wird eine Erhöhung des Kraftstoffs nicht in der Lage sein, die Zulage darüber hinaus zu zahlen800.000 £ pro tagnach der angekündigten formel.

Diese Bestimmung ist wichtig. Ohne eine Untergrenze hätte eine vorübergehende Senkung des Benzinpreises automatisch zu einer Verringerung der Zulage geführt. Die 500 000-Pfund-Schwelle garantiert somit einen Mindestbetrag.

Gleichzeitig begrenzt die Grenze von £ 800.000 die Exposition der Unternehmen gegenüber einem neuen Anstieg der Kraftstoffpreise.

Transportkosten: zwischen £ 500.000 und £ 800.000

Die Formel kann einfach zusammengefasst werden.

Wenn der Wert von fünf Litern Benzin zwischen 500.000 und 800.000 Pfund liegt,die transportzulage folgt diesem wert.

Wenn fünf Liter weniger als 500.000 Pfund kosten, wird der Mitarbeiter weiterhin 500.000 Pfund erhalten.

Wenn der Preis 800.000 £ übersteigt, bleibt die Zulage auf 800.000 £ begrenzt.

Die Regelung schafft somit einen Korridor, in dem sich die Zulage nach Kraftstoffen und nicht nach einem nach jeder größeren Änderung neu zu verhandelnden Betrag entwickeln kann.

Diese Entwicklung ist seit mehreren Wochen in Vorbereitung. Am 7. September 2026 wurde dieIndexkommissionhatte bereits die Einrichtung eines dauerhaften Mechanismus in Betracht gezogen, der die Transportvergütung mit den Kraftstoffpreisen verknüpft. Eine spezialisierte Kommission wurde dann ernannt, um die Formel zu studieren.

Das von Mohammad Haidar verkündete Prinzip spiegelt diese Richtung wider.

Eine Reaktion auf steigende Benzinpreise

Der Fall kam mit dem Anstieg der Reisekosten für Mitarbeiter in den Vordergrund.

Das Tagegeld für den Transport im Privatsektor wurde bisher auf450.000 libanesische pfund. – In den letzten Tagen haben sich die Regierungsvertreter, Arbeitnehmervertreter und Arbeitgebervertreter bemüht, diesen Betrag durch eine flexiblere Formel zu ersetzen.

Insbesondere fand ein Treffen statt:25. septemberunter dem Vorsitz des Vizepräsidenten des Rates,Tarek Mitri, mit arbeitnehmer- und arbeitgebervertretern.

Die Minister für Finanzen, Arbeit, öffentliche Arbeiten und Wirtschaft hatten an den Diskussionen teilgenommen.

Die Möglichkeit, vier oder fünf Liter Benzin pro Tag zu behalten, wurde dann untersucht. Die Fünf-Liter-Formel ist endlich die vom Arbeitsminister angekündigte.

Dies stellt auch eine Erhöhung des Bodens gegenüber den derzeit zurückgehaltenen 450.000 Pfund dar. Selbst im Falle eines Kraftstoffabfalls wäre der neue Mindestbezug daher höher als der£50.000 pro tag, etwa 11%.

Für einen Mitarbeiter, der 22 Tage in einem Monat bilanziert, würde eine tägliche Etage von £ 500.000 entsprechen11 millionen pfund monatliche transportkosten.

Bei einem Maximum von 800.000 £ würde die gleiche Anzahl von Tagen darstellen17,6 millionen pfund pro monat.

Diese Beträge hängen natürlich von der tatsächlichen Anzahl der Tage ab, die für die Zulage in Betracht kommen.

Warum Transport an Kraftstoffpreise koppeln

Der Methodenwechsel reagiert auf ein Problem, das seit der Wirtschafts- und Währungskrise immer wieder auftritt.

Mit einem festen Betrag in libanesischen Pfund reduziert jede größere Erhöhung des Kraftstoffs schnell die Kaufkraft der Zulage. Eine neue Verhandlung zwischen Arbeitnehmervertretern, Arbeitgebern und Behörden wird notwendig.

Der Fünf-Liter-Mechanismus versucht, diese Abfolge von Revisionen zu vermeiden.

Wenn Benzin erhöht, wird die Zulage automatisch erhöhen, bis zu 800.000 £. Wenn es sinkt, kann die Zulage auch sinken, aber nie unter £ 500.000.

Die Formel hält daher eine direkte Verbindung zwischen den Energiekosten und einem Teil der Kosten aufrecht, die dem Arbeitnehmer für die Reise zum Arbeitsplatz entstehen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer physisch mit fünf Litern Benzin versorgt. Die Angabe der 5 Liter wird verwendet fürberechnung des monetären werts des tagegelds.

Die Zahlung bleibt in libanesischen Pfund.

Eine signifikante monatliche Auswirkung für die Mitarbeiter

Für Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz täglich besuchen, kann der Unterschied über einen ganzen Monat signifikant werden.

Mit 22 Tagen Anwesenheit stellt die ehemalige £ 450.000 dar9,9 millionen pfund im monat.

Mit dem neuen £ 500.000 Boden würde der Betrag £ 11 Millionen erreichen, dh1,1 millionen zusätzliche pfund.

Wenn der Preis von fünf Litern zu einem Freibetrag von £ 600.000 führt, würde die monatliche Summe £ 13,2 Millionen betragen.

Bei 700.000 £ würde es auf 15,4 Millionen $ steigen.

Und bei der Grenze von 800.000 £ würde es 17,6 Millionen £ für 22 Tage erreichen, tatsächlich berücksichtigt.

Diese Berechnungen messen die Einsätze des neuen Mechanismus, stellen jedoch keinen festen Gehaltszuschlag dar. Die Beförderungsvergütung richtet sich nach der Anzahl der Tage der Anwesenheit und den geltenden Rechtsvorschriften.

Benzinpreis wird zu einer automatischen Referenz

Die Hauptänderung ist daher im Anfangsbetrag geringer als im Verfahren.

Anfang September hatte die Kommission bereits das Prinzip einer Formel angenommen, die sich mit den Energiepreisen entwickeln kann. Mohammad Haidar hatte dann erklärt, dass er die Transportzulage ad hoc verlassen wolle.

Der Fünf-Liter-Mechanismus reagiert auf diese Logik.

Der Arbeitnehmer ist dank der 500 000-Pfund-Schwelle vor einem übermäßigen Rückgang geschützt. Der Arbeitgeber hat eine Obergrenze von 800.000 £.

Zwischen diesen beiden Punkten wird der Kraftstoffpreis zur bestimmenden Variable.

Die Maßnahme kommt zu einer Zeit, in der die Frage der Kaufkraft weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen der Indexkommission steht. Mindestlohn, Familienzulagen und Sozialleistungen sind ebenfalls Teil der Fälle, die von Arbeitnehmervertretern, Arbeitgebern und dem Staat geprüft werden.

Diemindestlohnes bleibt jedoch eine separate Aufzeichnung der Transportkostenvergütung. Die Fünf-Liter-Vereinbarung bedeutet daher an sich keine automatische Änderung des Grundlohns.

Umsetzung, die noch formalisiert werden muss

Die Ankündigung des Arbeitsministers ist ein entscheidender Schritt, aber das Abkommen muss noch dem für seine regulatorische Umsetzung erforderlichen Prozess folgen.

Die vorangegangenen Diskussionen sahen vor, dass die Indexkommission die Formel formalisieren würde, die vor der Annahme der Maßnahmen angenommen wurde, die ihre Anwendung ermöglichen.

Insbesondere muss der genaue Bezugspunkt für die Berechnung des Wertes der fünf Liter und die Modalitäten für die Aktualisierung des Betrags bei Änderungen des offiziellen Kraftstoffpreises angegeben werden.

Die Regelung sollte es Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch ermöglichen, den für jeden Zeitraum geltenden Betrag eindeutig zu kennen.

Der Grundsatz ist jetzt klar festgelegt:5 liter benzin pro tagmit einer transportvergütung zwischen500.000 und 800.000 libanesische pfundDer nächste Schritt wird die formale Übersetzung in die für die betreffenden Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen sein.

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