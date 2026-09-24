Air France nimmt Flüge nach Libanon am 26. September wieder auf

- Advertisement -

54

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Air France plant die Wiederaufnahme ihrer Direktflüge zwischen Paris und Beirut ab Samstag, den 26. September 2026, nach mehreren Monaten der Sicherheitsstörungen im Nahen und Mittleren Osten. Das französische Unternehmen hatte seinen Dienst im Libanon im Rahmen des regionalen Konflikts eingestellt und die Unterbrechung wiederholt verlängert. Die angekündigte Rückkehr von Air France erfolgt, während der Verkehr am Rafic Hariri International Airport in Beirut deutlich niedriger ist als 2025.

Air France will am Samstag nach Beirut zurückkehren

Die Flüge von Air France nach Libanon sollen nun am Samstag, den 26. September, wieder aufgenommen werden. Das Unternehmen muss daher nach einer langen Unterbrechungszeit seine Verbindung mit Beirut wiederherstellen.

Diese Erholung bleibt jedoch mit der sich verändernden Sicherheitslage in der Region verbunden. Wie bei früheren Unterbrechungen kann das Programm angepasst werden, wenn sich die geopolitische Situation oder Überflugbedingungen ändern.

Air France überwacht ständig die Situation in den bedienten Gebieten und im von ihren Flugzeugen ausgeliehenen Luftraum. Das Unternehmen stellt die Sicherheit seiner Passagiere und Besatzungen in den Mittelpunkt seiner Entscheidungen über die Wiederaufnahme oder Aussetzung eines Ziels.

Die Wiederherstellung von Beirut bedeutet keine vollständige Normalisierung des gesamten regionalen Netzwerks des französischen Unternehmens. Air France hält derzeit Beschränkungen für bestimmte andere Ziele im Nahen Osten aufrecht.

Flüge von und nach Riad müssen bis einschließlich 28. September ausgesetzt bleiben. Diejenigen, die Dubai betreffen, werden bis einschließlich 13. Oktober ausgesetzt. Tel-Aviv arbeitet jedoch normalerweise nach den neuesten verfügbaren Informationen.

Der Beschluss von Beirut stellt daher eine spezifische Entwicklung im Regionalprogramm von Air France dar.

Transavia nimmt Flüge ab 25. September wieder auf

Die Rückkehr der Air France-KLM-Gruppe in den Libanon muss einen Tag früher mit Transavia beginnen. Das Low-Cost-Unternehmen plant, seine Verbindungen mit Beirut am Freitag, den 25. September wieder aufzunehmen.

Die beiden Fluggesellschaften würden ihre Flüge nach Libanon im Abstand von 24 Stunden wieder aufnehmen: Transavia Freitag, dann Air France Samstag.

Diese Erholung ist besonders wichtig für die Verbindungen zwischen Libanon und Frankreich. Frankreich beherbergt eine große libanesische Gemeinschaft und ist einer der wichtigsten europäischen Märkte für Reisen von und nach Beirut.

Paris spielt auch eine Rolle als Korrespondenzplattform. Die Rückgabe von Air France betrifft daher nicht nur Fluggäste, deren Endziel die französische Hauptstadt ist. Das Paris-Charles de Gaulle-Netzwerk ermöglicht Verbindungen zu vielen europäischen und interkontinentalen Destinationen.

Die Neugründung der beiden Unternehmen erhöht daher die Reisemöglichkeiten zwischen Libanon und Europa nach mehreren Monaten, die durch ein reduziertes internationales Angebot gekennzeichnet sind.

Verlängerte Aussetzung seit Februar 2026

Die letzte lange Unterbrechung der Verbindung der Gruppe mit Beirut begann am 28. Februar 2026 vor dem Hintergrund einer starken Verschlechterung der Situation im Nahen Osten.

Damals verursachten die amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran erhebliche Störungen im regionalen Luftverkehr. Mehrere Lufträume waren geschlossen oder eingeschränkt worden, was internationale Fluggesellschaften zwang, ihre Programme und Strecken zu ändern.

Air France hatte ihre Flüge von Beirut, Tel Aviv, Dubai und Riad eingestellt. In seinem im März veröffentlichten Programm für den Sommer 2026 gab das Unternehmen noch an, dass diese Unterbrechungen aufgrund der regionalen Krise und der Beschränkungen bestimmter Luftraume aufrechterhalten wurden.

Die Suspendierung von Beirut wurde anschließend mehrmals verlängert.

Im Juli bestätigte Air France erneut die Unterbrechung ihrer Flüge in die libanesische Hauptstadt aufgrund der Sicherheitslage. Das Unternehmen wies daraufhin darauf hin, dass die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit von einer weiteren Bewertung der Bedingungen vor Ort abhängen würde.

Diese Vorsicht erklärt die aufeinanderfolgenden Verschiebungen, die im Laufe des Jahres beobachtet wurden. Ein Datum für die Wiederaufnahme des Luftverkehrs wird sich wahrscheinlich noch schnell ändern, wenn die Sicherheit des Betriebs direkt von der Entwicklung eines Konflikts abhängt.

Paris-Beirut-Verbindung regelmäßig gestört

Air Frances Service nach Libanon hat seit der Verschlechterung der regionalen Spannungen im Jahr 2024 mehrere Unterbrechungen erlebt.

Das Unternehmen hatte seine Flüge nach Beirut Ende Juli 2024 angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten eingestellt. Mehrere Erweiterungen folgten vor verschiedenen Phasen der Erholung.

Air France hatte ihren Flug Paris-Beirut am 1. Februar 2025 mit fünf wöchentlichen Flügen wieder aufgenommen. Die Rückkehr des Unternehmens war eines der Zeichen einer allmählichen Normalisierung des internationalen Dienstes des Libanon.

Das Jahr 2026 unterbrach diese Dynamik erneut.

Diese aufeinanderfolgenden Aussetzungen verdeutlichen die Abhängigkeit des libanesischen Luftverkehrs von der regionalen Sicherheitslage. Internationale Fluggesellschaften berücksichtigen nicht nur die Bedingungen im Libanon, sondern auch die Bedingungen im Luftraum, durch den sie fliegen.

Die Schließung des Luftraums oder ein erhöhtes Risiko auf bestimmten Strecken können Umwege verursachen, Flugzeiten und -kosten erhöhen oder zu einer vollständigen Aussetzung führen.

Eine Rückkehr erwartet, da der Flugverkehr zurückgeht

Die bevorstehende Übernahme von Air France findet in einem schwierigen Kontext für den internationalen Flughafen Rafic Hariri statt.

Zwischen Januar und August 2026 wurden 3.581.861 Reisende registriert, ein Rückgang von 24,17 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2025.

Die Ankunft erreichte 1.814.097 Passagiere in acht Monaten, ein Rückgang von 26,57 Prozent in einem Jahr. Die Abfahrten beliefen sich auf 1.766.630 Passagiere, ein Rückgang von 21,54%.

Der Sommer hat sich jedoch verbessert. Im August verzeichnete der Flughafen Beirut 835.903 Passagiere. Die Aktivität stieg im Vergleich zum Juli um 15,78%.

Der August-Verkehr blieb jedoch um 10,04 Prozent niedriger als im gleichen Monat 2025. Dieser Unterschied zeigt, dass die Erholung im Sommer die seit Anfang des Jahres akkumulierten Störungen noch nicht ausgeglichen hat.

Die Rückkehr einer großen europäischen Fluggesellschaft wie Air France kann dazu beitragen, das Angebot an Sitzplätzen für den Libanon schrittweise wiederherzustellen. Seine Wirkung wird jedoch von den tatsächlich programmierten Frequenzen und insbesondere von der Stabilität des Dienstes in den kommenden Wochen abhängen.

Die Rückkehr ausländischer Unternehmen bleibt schrittweise

Die Luftfahrtsituation im Nahen Osten bleibt gemischt. Seit den großen Störungen Anfang 2026 haben mehrere Unternehmen bestimmte Strecken schrittweise wiederhergestellt, während andere die Aussetzung von Zielen beibehalten, die als empfindlicher gelten.

Entscheidungen sind nicht konsistent. Jedes Luftfahrtunternehmen führt seine eigene Risikobewertung unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Behörden, der Überflugbedingungen, der Versicherung und der Sicherheit der Besatzung durch.

Die Rückkehr von Air France nach Beirut muss daher in diese fortschrittliche Bewegung und nicht in eine allgemeine und sofortige Normalisierung des Regionalverkehrs einbezogen werden.

Für den Libanon ist die Kontinuität der internationalen Beziehungen ein besonders wichtiges Thema. Das Land ist bei seinen internationalen Passagierbewegungen stark auf den Luftverkehr angewiesen. Landwege bieten nur wenige Alternativen, und der Seeverkehr ist kein vergleichbarer Ersatz für Passagiere.

Die Anwesenheit von großen ausländischen Unternehmen spielt auch auf die Möglichkeiten der Korrespondenz. Es erweitert die Auswahlmöglichkeiten für Reisende und erhöht die Kapazität zwischen Beirut und den wichtigsten internationalen Drehkreuzen.

Eine Erholung noch abhängig von der regionalen Situation

An zwei Tagen ab dem angekündigten Datum ist die Wiedereinführung der Strecke Paris-Beirut daher die wichtigste Änderung im Programm von Air France für Libanon.

Passagiere, die von früheren Stornierungen betroffen waren, wurden vom Unternehmen individuell kontaktiert. Die Aussetzungsfristen gingen auch mit Änderungen oder Verschiebungen einher.

Für Passagiere, die in den nächsten Tagen eine Reise gebucht haben, bleibt die Überprüfung des Flugstatus vor dem Abflug notwendig. Programme können sich entsprechend den Betriebs- und Sicherheitsbedingungen immer noch schnell entwickeln.

Wenn der angekündigte Zeitplan eingehalten wird, muss Transavia diese neue Phase am Freitag, dem 25. September, eröffnen, bevor Air France am Samstag, dem 26. September, nach Beirut zurückkehrt. Die Kontinuität dieser Flüge über ihre Erholung hinaus wird nun der wichtigste Indikator für eine dauerhafte Stabilisierung der Verbindung zwischen Frankreich und Libanon sein.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews