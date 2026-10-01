Syrien-Hisbollah: Geheimgespräche in der Türkei

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Vertreter der syrischen Regierung und der libanesischen Hisbollah haben sich Berichten zufolge im September 2026 heimlich in der Türkei getroffen, um die Spannungen zwischen den beiden Seiten zu verringern, so die am Donnerstag, dem 1. Oktober, veröffentlichten Presseberichte. Das Treffen wurde Berichten zufolge auf Einladung der türkischen Sicherheits- und Geheimdienste organisiert und in einer positiven Atmosphäre abgehalten. Keine der drei Parteien hatte diese Gespräche jedoch zum Zeitpunkt ihrer Unterrichtung öffentlich bestätigt.

Ein solches Treffen würde eine wichtige Entwicklung in den Beziehungen zwischen Damaskus und der Hisbollah seit dem Sturz des Baschar al-Assad-Regimes im Dezember 2024 darstellen. Die libanesische Bewegung war seit mehr als einem Jahrzehnt einer der wichtigsten militärischen Verbündeten Assads und engagierte Tausende von Kämpfern in Syrien gegen bewaffnete Gruppen, die dem Regime entgegengesetzt waren. Im Gegenteil, die neuen syrischen Behörden betrachten diese Präsenz als ein Erbe der ehemaligen Macht und haben versucht, die Netzwerke der Hisbollah auf ihrem Territorium zu reduzieren.

Ziel der Gespräche in der Türkei wäre vor allem pragmatisch gewesen: zu verhindern, dass die seit dem Machtwechsel in Damaskus angehäuften Spannungen in direkte Konfrontation ausarten. Die türkische Vermittlung wäre besonders wichtig, da Ankara zu einem der wichtigsten regionalen Akteure mit engen Beziehungen zu den neuen syrischen Behörden geworden ist.

Syrien-Hisbollah-Treffen der Türkei

Laut am Donnerstag veröffentlichten Informationen nahmen Vertreter der syrischen Regierung und der Hisbollah im September an einem direkten Treffen in der Türkei teil. Die Gespräche wurden angeblich auf Initiative der türkischen Sicherheits- und Geheimdienste organisiert.

Die verfügbaren Informationen über die Identität der Teilnehmer bleiben begrenzt. Kein Name des syrischen Beamten oder der Hisbollah wurde offiziell mitgeteilt. Auch der genaue Ort des Treffens in der Türkei wurde nicht veröffentlicht.

Die von den Medien zitierten Quellen beschreiben dennoch ein Treffen, das gut geführt worden wäre. Sein Ziel war es, die Spannungen zwischen Damaskus und der libanesischen Bewegung zu verringern, deren Beziehungen durch den Sturz von Baschar al-Assad tief gestört wurden.

Direkte Diskussion wäre an sich schon eine Veränderung. Seit Monaten wird das Verhältnis zwischen den neuen syrischen Behörden und der Hisbollah von Misstrauen, Anschuldigungen und Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit der Grenze zum Libanon dominiert.

Der Sturz von Assad störte die Beziehung zur Hisbollah

Während des syrischen Bürgerkriegs engagierte die Hisbollah ihre Kämpfer direkt neben der Armee von Bashar al-Assad. Seine Intervention hatte eine wichtige Rolle in mehreren strategischen Schlachten und bei der Sicherung von Gebieten in der Nähe der libanesischen Grenze gespielt.

Die Bewegung rechtfertigte ihre Intervention mit der Notwendigkeit, Syrien gegen die dschihadistischen Gruppen zu verteidigen und den Libanon vor ihrem Fortschritt zu schützen. Im Gegenteil, seine Gegner betrachteten sein Engagement als entscheidende militärische Unterstützung des Assad-Regimes bei der Unterdrückung der Opposition.

Diese Periode hinterließ einen wichtigen Streit mit mehreren Komponenten der neuen syrischen Macht. Kräfte, die gegen das Assad-Regime gekämpft hatten, standen nach dem Dezember 2024 im Zentrum der neuen syrischen politischen und Sicherheitsordnung.

Für die Hisbollah war der Sturz Assads auch ein großer strategischer Rückschlag. Jahrzehntelang war Syrien das wichtigste Transitgebiet zwischen dem Iran und dem Libanon. Waffen, Ausrüstung und verschiedene Unterstützung für die libanesische Bewegung durchliefen syrisches Territorium.

Der Machtwechsel in Damaskus hat daher ein wesentliches Element dieser geographischen Kontinuität gebrochen.

Die libanesisch-syrische Grenze im Zentrum der Spannungen

Seit dem Fall von Assad ist die Grenze zwischen Libanon und Syrien eines der Hauptthemen der Spannungen. Die neuen syrischen Behörden haben versucht, ihre Kontrolle über die für den Schmuggel genutzten Kreuzungen und Straßen zu verstärken.

Diese Operationen haben manchmal zu Zusammenstößen in Grenzgebieten geführt, in denen familiäre, kommerzielle und politische Netzwerke die Grenzen zwischen den beiden Ländern überschreiten. Die Probleme des Waffenhandels, des Schmuggels und der Bewegung von Kämpfern haben die Beziehungen besonders erschwert.

Für Damaskus ist die Wiederherstellung der effektiven Kontrolle der Grenze eine souveräne Angelegenheit. Für die Hisbollah stellt die Schließung der alten Transitrouten eine bedeutende Veränderung ihres strategischen Umfelds dar.

Eine direkte Diskussion zwischen beiden Seiten kann daher sehr konkreten Bedürfnissen gerecht werden. Dazu gehören die Vermeidung von Zusammenstößen, die Klärung von Regeln für Grenzübertritte und die Vermeidung von Vorfällen, die zu einer Eskalation führen könnten.

Die auf der September-Sitzung veröffentlichten Informationen bestätigen jedoch nicht genau, welche Fälle behandelt wurden.

Ankara als Bürgerbeauftragter

Die Entscheidung der Türkei, Gastgeber des Treffens zu sein, wäre nicht trivial. Ankara unterhält enge Beziehungen zu den neuen syrischen Behörden und hat einen wichtigen Einfluss auf das politische und sicherheitspolitische Gleichgewicht, das nach dem Sturz von Assad entstanden ist.

Die Türkei hat auch Kanäle für den Dialog mit verschiedenen libanesischen und regionalen Akteuren. Seine Geheimdienste haben eine regelmäßige Rolle in sensiblen Verhandlungen, Mediationen oder indirekten Austausch zwischen gegnerischen Parteien gespielt.

In diesem Fall hätte Ankara den syrischen und Hisbollah-Vertretern Raum für direkte Treffen geboten, ohne den Diskussionen sofort eine öffentliche oder politische Dimension zu geben.

Die Sicherheit der Mediation ist ebenfalls bemerkenswert. Nach vorliegenden Informationen kam die Initiative eher von den türkischen Sicherheits- und Geheimdiensten als von einem traditionellen diplomatischen Ansatz.

Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die ersten Diskussionen eher auf praktische und Sicherheitsfragen konzentrierten als auf eine vollständige politische Normalisierung zwischen der Hisbollah und den neuen syrischen Behörden.

Diese Interpretation muss jedoch in Ermangelung einer offiziellen Aufzeichnung bestätigt werden.

Unterschiedliche Interessen, aber eine Notwendigkeit, Konfrontation zu vermeiden

Trotz ihres historischen Antagonismus haben Damaskus und die Hisbollah nun ein gemeinsames Interesse daran, zu verhindern, dass Grenzspannungen zu offenen Konflikten werden.

Die syrischen Behörden müssen ein Territorium stabilisieren, das von mehr als einem Jahrzehnt Krieg geprägt ist, und die Grenzkontrolle wiederherstellen. Eine weitere Konfrontation mit einem libanesischen bewaffneten Akteur würde dieses Ziel erschweren.

Die Hisbollah befindet sich auch in einer Situation, die sich grundlegend von der von Baschar al-Assad unterscheidet. Die Bewegung steht vor israelischen Militäroperationen im Libanon und Druck, sie zu entwaffnen. Die Eröffnung einer neuen Front mit den syrischen Behörden würde diese Schwierigkeiten erheblich vergrößern.

Sicherheitsgespräche können daher ohne politische Versöhnung möglich sein.

Die syrische Regierung muss ihre Wertschätzung der Rolle der Hisbollah während des Bürgerkriegs bei der Suche nach Vorkehrungen zur Stabilisierung der Grenze nicht ändern. Die Hisbollah ihrerseits kann mit Damaskus verhandeln, ohne ihre privilegierte Beziehung zum Assad-Regime wiederzuerlangen.

Die Waffenfrage bleibt besonders sensibel

Die Frage der Waffen- und Versorgungswege ist eine der größten Herausforderungen der neuen Beziehungen zwischen der Hisbollah und Syrien.

Unter Assad war Syrien ein wesentlicher Bestandteil der Achse, die den Iran mit der Hisbollah verbindet. Die Grenze erlaubte den Durchgang von Materialien und stellte eine strategische Tiefe für die Bewegung dar.

Die neuen syrischen Behörden haben versucht, mit dieser Konfiguration zu brechen. Die Stärkung der Grenzkontrolle verringert die Fähigkeit der Hisbollah, ehemalige Logistikrouten zu nutzen.

Diese Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der Israel starken militärischen Druck auf die Bewegung im Libanon ausübt. Die Kontrolle der syrischen Grenze ist daher von weit größerer Bedeutung als die bilateralen Beziehungen zwischen Beirut und Damaskus.

Ein mögliches Sicherheitsabkommen zwischen der syrischen Regierung und der Hisbollah könnte Regeln festlegen, um Konfrontationen zu vermeiden, aber es würde nicht unbedingt die Wiederherstellung der alten Transitrouten bedeuten.

Es gibt keine Informationen über das Treffen in der Türkei, die darauf hindeuten, dass eine solche Vereinbarung erzielt wurde.

Erster Schritt statt Versöhnung

Der positive Charakter der Sitzung sollte daher mit Vorsicht interpretiert werden. Ein Treffen, das ohne Zwischenfälle stattfindet und einen Dialog ermöglicht, bedeutet nicht, dass Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien beigelegt werden.

Das Gewicht des syrischen Krieges bleibt beträchtlich. Die Hisbollah kämpft seit Jahren gegen Gruppen, deren Führer oder ehemalige Mitglieder nun zum neuen politischen und sicherheitspolitischen Umfeld Syriens gehören.

Auch die regionalen Interessen haben sich geändert. Damaskus versucht, seine Beziehungen zu neuen Partnern zu konsolidieren und seine Institutionen wieder aufzubauen, während die Hisbollah mit dem Sturz Assads einen wesentlichen Verbündeten und einen strategischen Weg in Richtung Iran verlor.

Das in der Türkei berichtete Treffen könnte jedoch auf die Verlagerung von einer Phase potenzieller Konfrontation zu einem Versuch hinweisen, Streitigkeiten zu bewältigen. Die Tatsache, dass sich Vertreter beider Seiten nach vorliegenden Informationen darauf geeinigt haben, sich am gleichen Tisch zu treffen, wäre bereits nach fast zwei Jahren angespannter Beziehungen eine Entwicklung.

Die nächsten Schritte werden bestimmen, ob der von den türkischen Diensten eröffnete Kanal auf Ad-hoc-Sicherheitsaustausche beschränkt bleibt oder zu regelmäßigen Diskussionen führt. Vorerst haben weder Damaskus noch die Hisbollah noch Ankara das Treffen öffentlich bestätigt oder die im September eingegangenen Verpflichtungen im Einzelnen dargelegt.

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