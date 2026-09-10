Südlibanon: Ali al-Taher-Explosion erschüttert Nabatiyé mit einem Erdbeben von 4.1 auf der Richterskala

- Advertisement -

25

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Eine Explosion außergewöhnlicher Macht erschütterte das Gebiet von Nabatiyah am Donnerstagabend, dem 10. September, als die israelischen Streitkräfte Ali al-Tahers Untergrundnetzwerke zerstörten. Bei 2108 registrierten die seismologischen Stationen ein Signal, das einer Größe von4.1, etwa 13 Kilometer westlich-südwestlich von Nabatiyah. Das Ereignis, das in einem großen Teil des Südlibanon zu spüren ist, entspricht der Zerstörung von Tunneln auf den Höhen von Ali al-Taher, die Israel in den letzten Tagen die nächste Neutralisierung angekündigt hatte. Die Macht der Deflagration verleiht einer Militäroperation eine neue Dimension, die sich nicht mehr auf die Kontrolle des unterirdischen Komplexes beschränkt: Sie verändert physisch ein dominantes Nabatiyah-Gebiet und mehrere umliegende Orte.

Die Aufzeichnung von seismologischen Netzwerken bedeutet daher nicht, dass ein natürliches Erdbeben Nabatiyah getroffen hat. Automatische oder halbautomatische Systeme können eine signifikante unterirdische Explosion als seismisches Ereignis erkennen und ihr Größe zuschreiben. Die am Donnerstagabend aufgezeichnete Aufnahme zeigt auch eine manuelle Beurteilung und eine Tiefe von 10 Kilometern an, die nicht als die tatsächliche Tiefe der Explosion interpretiert werden sollte. Im unmittelbaren Kontext von Ali al-Taher, wo eine Tunnelzerstörungsoperation in Vorbereitung war, entspricht das Signal der Deflagration, die die Region gerade erschüttert hat.

Eine Explosion aufgezeichnet als Magnitude 4.1

Abbrand erfolgte am21 h 08 min 48 s, nach seismologischen Daten angezeigt Donnerstag Nacht. Das Signal erreichte eine Größenordnung von4,1 mb, mit einem angegebenen rand von ±0,2.

Der Standort liegt im Gebiet Nabatiyah, etwa 13 Kilometer westlich-südwestlich der Stadt. Diese instrumentale Lage sollte als ungefähr betrachtet werden, wenn eine Explosion beteiligt ist, nicht ein tektonisches Erdbeben.

Für die Bewohner ist die wissenschaftliche Unterscheidung jedoch weniger wichtig als die empfundene Kraft. Eine Explosion, die in der Lage ist, ein Signal dieser Größenordnung zu erzeugen, gibt genug Energie in den Boden ab, um von Instrumenten aus der Ferne aufgezeichnet zu werden, die normalerweise dazu bestimmt sind, Erdbeben zu überwachen.

Es erklärt auch, warum die Explosion weit über den Punkt der Zerstörung hinaus gefühlt werden konnte.

Die Veranstaltung fand nach mehreren Tagen statt, als die israelischen Streitkräfte die Neutralisierung des Untergrundnetzwerks von Ali al-Taher vorbereiteten. Israel hatte am 4. September angekündigt, dass es nach mehreren Wochen des Kampfes die operative Kontrolle über die Höhen und den Zugang zu Tunneln übernommen habe. Die israelische Armee deutete dann an, dass der Prozess der Zerstörung unterirdischer Anlagen noch nicht abgeschlossen sei.

Die Deflagration am Donnerstagabend scheint diese neue Phase zu materialisieren.

Ali al-Taher, Wochen des Kampfes vor der Zerstörung

Die Zerstörung erfolgte nach einer Schlacht, die sich allmählich auf diese strategische Höhe zwischen Nabatiyah al-Fawqa und Kfar Tebnit nördlich von Litani konzentrierte.

Ali al-Taher dominiert einen großen Teil der Region Nabatiyah. Die Höhe, die etwa 600 Meter hoch ist, ermöglicht es, mehrere Achsen zu beobachten, die Nabatiyah, die Litani und die Höhen von Iqlim al-Tuffah verbinden. Diese Position erklärt die militärische Bedeutung des Sektors in den letzten Monaten.

Israel behauptet, ein riesiges Untergrundsystem der Hisbollah entdeckt zu haben. Nach Angaben der israelischen Armee umfasste der Komplex Einrichtungen, in denen Kämpfer längere Zeit unter der Erde bleiben konnten: Wohnräume, Generatoren, Waffenlager und Operationssäle.

Nicht alle diese Behauptungen wurden von der israelischen Armee unabhängig verifiziert.

Die Existenz eines großen Tunnelnetzes in diesem Sektor wird jedoch jetzt von mehreren übereinstimmenden Quellen festgestellt. Eine internationale Nachrichtenagentur berichtete am 4. September, Israel habe angekündigt, Hisbollah-Kämpfer aus dem Netzwerk evakuiert und die operative Kontrolle über den Kamm übernommen. Ein libanesischer Militärbeamter gab an, dass die israelischen Streitkräfte unter anderem den Zugang zum Süden kontrollierten und andere Eingänge überwachten.

Die Zerstörung dieser Infrastrukturen war noch in Vorbereitung.

Mehr als 15 Tunnel wurden bereits energetisiert

Die Explosion am Donnerstagabend ist nicht die erste Episode dieser Operation.

Die6. septemberMehr als 15 Tunnel wurden bereits gleichzeitig im Nabatiyah-Gebiet zwischen dem Beaufort-Schloss und Ali al-Taher betrieben, wie aus dem Feld berichtet wurde.

Diese Zerstörungen hatten hohe Detonationen in der gesamten Region verursacht.

Der Unterschied am Donnerstagabend ist die Bedeutung des aufgezeichneten Signals. Eine seismische Größe von 4,1 gibt einen Hinweis auf die Energie, die in den Keller übertragen wird, auch wenn es nicht erlaubt, direkt und einfach die Menge der verwendeten Sprengstoffe zu berechnen.

Insbesondere wäre es falsch, eine Größe von 4,1 mechanisch in eine Menge Sprengstoff umzuwandeln. Die erfasste Energie hängt von vielen Parametern ab: Lasttiefe, Geologie, Tunnelgeometrie, Gesteinsfragmentation und Anteil der tatsächlich als seismische Wellen übertragenen Energie.

Die Zahl erlaubt jedoch einen qualitativen Vergleich: Es ist eine erhebliche Deflagration.

Ein Tag, der bereits von den Streiks auf Ali al-Taher geprägt war

Die Explosion kommt nach einem weiteren Tag des militärischen Drucks auf die Region.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten die israelischen Streitkräfte bereits die Zahl der Angriffe um Ali al-Taher erhöht. Mindestens vier Überfälle wurden auf dem Kamm gemeldet, begleitet von Artilleriefeuer. Andere Angriffe zielten auf Qantara, Mansouri und Beit al-Sayyad.

Am Donnerstag wurden die Operationen um Nabatiyah al-Fawqa und den Fuß des Kamms fortgesetzt.

Die Serie von Bombardements und die massive Deflagration von 2108 deuteten darauf hin, dass die Operation in eine andere Phase eingetreten war. Nach der Suche nach Zugangskontrolle und Inspektion der Galerien arbeiten die israelischen Streitkräfte nun daran, das Netzwerk unbrauchbar zu machen.

Diese Zerstörung könnte weitergehen.

Die genaue Größe des Komplexes und die Anzahl der noch intakten Galerien sind nicht öffentlich bekannt. Es ist daher nicht möglich, am Donnerstagabend zu sagen, dass die Explosion das Ende der Operation markiert.

Die Zerstörung von Tunneln kann auch die Oberfläche stören

Das Problem geht über das Verschwinden einer unterirdischen militärischen Infrastruktur hinaus.

Die Zerstörung eines großen Netzwerks von Galerien erfordert große Lasten. Abhängig von ihrer Tiefe und Konfiguration können Explosionen Zusammenbrüche, Risse und Oberflächenveränderungen verursachen.

Genau das ist eine der Sorgen um Ali al-Taher.

Der Kamm ist nicht mitten in einem unbewohnten Gebiet isoliert. Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit und andere Orte sind in der Nähe. Wohnen, Straßen, landwirtschaftliche Flächen und zivile Infrastruktur umgeben den Sektor.

Die Bombenanschläge der letzten Wochen haben bereits erhebliche Schäden in den umliegenden Orten verursacht.

Massenzerstörung des unterirdischen Netzes kann indirekten Schaden hinzufügen, selbst wenn Lasten von Häusern weggestellt werden. Ihr Umfang kann erst nach einer Feldbesichtigung ermittelt werden.

Nach 2142 Stunden lag noch keine vollständige Bewertung des durch die Deflagration von 2108 verursachten Schadens vor.

Eine spektakuläre Demonstration der Landtransformation

Die Operation Ali al-Taher wirft auch eine umfassendere Frage für den Südlibanon auf: die physische Transformation des Territoriums durch israelische Militäroperationen.

In den letzten Wochen hat das Strahlen in verschiedenen Regionen zugenommen. Häuser wurden in Mansouri, Bani Hayyan, Khiam und mehreren Grenzdörfern zerstört. Auch am Mittwoch waren Dutzende von Sprengungen allein im Mansouri-Gebiet registriert worden.

In Ali al-Taher ist das Ausmaß anders, weil die Zerstörung auf ein unterirdisches Netzwerk abzielt.

Aber die territoriale Konsequenz ist vergleichbar: Israel trifft nicht mehr nur rechtzeitig ein Ziel. Es zerstört die Infrastruktur und verändert die Räumlichkeiten, um ihre Wiederverwendung zu verhindern.

Aus israelischer Sicht zielt diese Politik darauf ab, die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah dauerhaft zu unterdrücken.

Auf libanesischer Seite wirft sie direkt die Frage der Souveränität und Integrität des Territoriums auf. Die libanesische Armee verurteilte am Mittwoch erneut die Fortsetzung der israelischen Zerstörung und dachte, dass sie ihren eigenen Einsatz behinderte.

Libanesische Armee warnt vor Eskalation

Am Vorabend der Explosion hatte das libanesische Armeekommando einen besonders harten Ton angenommen.

Er beschuldigte Israel, seine Angriffe auf Wohngebiete und Institutionen zu verstärken und seine Abrissoperationen im Süden fortzusetzen. Laut Militärbericht, über7.700 israelische verstößeseit der rahmenvereinbarung vom 26. juni registriert sind.

Vor allem glaubte das Kommando, dass fortgesetzte Operationen die Armee daran hinderten, die ihr übertragenen Aufgaben zur Wiederherstellung der Stabilität normal auszuführen.

Die Zerstörung der Tunnel von Ali al-Taher verdeutlicht diesen Widerspruch.

Die libanesische Regierung bekräftigt ihren Wunsch, das staatliche Waffenmonopol auszuweiten und die territoriale Sicherheit nur regulären Institutionen zu überlassen. Gleichzeitig verfolgt Israel direkt groß angelegte militärische Operationen auf libanesischem Territorium gegen die Infrastruktur, die es der Hisbollah zuschreibt.

Die libanesische Armee ist daher aufgerufen, die Kontrolle über einen Raum zurückzugewinnen, dessen Land selbst weiterhin durch israelische Operationen verändert wird.

Ali al-Taher wird auch ein Argument in der Debatte über Waffen

Einige Stunden vor der Explosion zitierte Kataëb-Präsident Sami Gemayel Ali al-Taher auf einer Pressekonferenz zur Abrüstung.

Er fragte die Regierung, ob es irgendwelche « Ali al-Taher 2, 3 oder 4 » im Libanon gäbe, einschließlich in Bekaa, Beirut, Metn oder Kesrouan.

Sein Argument war, dass die mögliche Existenz von unterirdischer militärischer Infrastruktur in bewohnten Gebieten die umliegenden Orte in israelische Ziele verwandeln könnte.

Die Verwüstung am Donnerstagabend verleiht diesem Anliegen auf brutale Weise Substanz.

Es löst offensichtlich nicht die politische Debatte über die Hisbollah. Die Partei und ihre Anhänger sind der Ansicht, dass ihre militärischen Fähigkeiten angesichts Israels nach wie vor notwendig sind, während ihre Gegner glauben, dass sie das Territorium jetzt mehr entlarven als schützen.

Aber die Explosion zeigt sehr konkret, was die Anwesenheit eines unterirdischen Militärkomplexes bedeutet, wenn sie zum Ziel einer Zerstörungsoperation wird.

Eine Größe 4.1, die nicht als Erdbeben dargestellt werden sollte

In den nächsten Stunden kann die Art und Weise, wie das Ereignis in seismologischen Anwendungen auftritt, selbst Verwirrung stiften.

Die am Donnerstagabend aufgenommene Aufnahme präsentiert das Ereignis in vertrauter Form für Benutzer von Erdbebenanwendungen: Größe, Tiefe, Koordinaten und Zeit.

Dies ist nicht genug, um es zu einem natürlichen Erdbeben zu machen.

Steinbruchexplosionen, Atomtests und große militärische Explosionen erzeugen auch seismische Wellen. Die Überwachungsnetzwerke erkennen sie, weil ihre Sensoren die Vibrationen des Bodens messen, unabhängig von ihrer Herkunft.

Die angezeigte Tiefe des10 kmvor allem sollte nicht behauptet werden, dass die Tunnel von Ali al-Taher in diese Tiefe absteigen. Das wäre eine Fehlinterpretation. Der tiefe Ort eines explosiven Ereignisses kann schlecht eingeschränkt sein und einige Behandlungen verwenden konventionelle Tiefen, wenn sie nicht genügend Daten haben.

Was am Donnerstagabend relevant ist, ist das Zeichen der Größe 4.1 und ihre zeitliche und geografische Übereinstimmung mit der Zerstörung des Komplexes.

Was die Explosion für die nächsten Stunden verkünden kann

Die Frage ist nun, ob diese Deflagration die Hauptzerstörungsoperation ist oder nur ein Schritt.

Israel hatte angekündigt, dass es die operative Kontrolle über das Netzwerk übernommen hatte und es neutralisieren wollte. Frühere Operationen zeigen, dass Zerstörungen in mehreren Sequenzen durchgeführt werden können, um verschiedene Galerien und Zugänge zu behandeln.

Neue Explosionen sind noch möglich.

Der zweite zu überwachende Punkt wird der Zustand des Bodens sein. Die Aufklärung wird erforderlich sein, um festzustellen, ob die Deflagration einen weiteren Zusammenbruch oder Schäden um Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit und Gebiete in der Nähe des Kamms verursacht hat.

Schließlich wird die Reaktion des libanesischen Staates entscheidend sein. Eine genug starke Explosion, um ein seismisches Signal der Stärke 4,1 im Herzen des libanesischen Territoriums zu erzeugen, ist eine weitere spektakuläre Episode einer Kampagne, die die Armee bereits als unvereinbar mit der Stabilisierung des Südens anprangert.

BIS21:42 donnerstag, 10. septemberDie Deflagration von Ali al-Taher ist die letzte große Entwicklung dieser Sequenz. Der Boden hat aufgezeichnet, was die Bewohner von Nabatiyah gerade gehört und gefühlt haben: Die Zerstörung des Untergrundnetzes ist in eine Phase außergewöhnlicher Macht eingetreten.