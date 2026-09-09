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Die öffentliche Schule Mansouri im südlibanonischen Bezirk Tyrus ist nach einer neuen israelischen Operation am Mittwoch, dem 9. September, direkt bedroht. Ein kleines israelisches Telepilotflugzeug warf laut mehreren libanesischen Medien explosives Material auf das Dach des Gebäudes, bevor in der Nähe eine große Explosion gemeldet wurde. Der Vorfall ereignete sich einige Tage nach dem für den 15. September geplanten Schuljahr in einer Stadt, die seit mehreren Wochen Evakuierungen, Streiks und Zerstörungen ausgesetzt war. Diese gemischte Schule hatte 336 Schüler nach Daten des Centre for Educational Research and Development (CRDP).

Sprengstoff an der Mansouri Public School

Die Warnung erfolgte am Mittwochmorgen. Eine Reihe libanesischer Medien berichteten, dass ein kleines israelisches ferngesteuertes Flugzeug Sprengstoff direkt auf dem Dach der öffentlichen Mittelschule von Mansuri abgelagert hatte. Auch Bilder der Operation kursierten.

Die ersten Berichte präsentierten diese Operation als Vorbereitung auf die Zerstörung des Establishments. Diese Absicht wurde jedoch von der israelischen Armee in den zum Zeitpunkt des Schreibens verfügbaren Informationen nicht formell bestätigt. Es ist daher angebracht, die beobachtete Tatsache — die Ablagerung von Sprengstoffen auf dem Gebäude — von der Auslegung zu unterscheiden, dass das Gebäude seinen Abriss ankündigen würde.

Kurz danach wurde eine große Explosion in der Nähe der Schule gemeldet. Die ersten verfügbaren Informationen erlaubten noch keine genaue Bestimmung des Ausmaßes des Gebäudeschadens oder die Bestätigung seiner Zerstörung.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurden keine Schüler gemeldet. Das öffentliche Schuljahr muss am 15. September beginnen, da die Sicherheitslage die Bildung im Süden des Landes weiterhin tiefgreifend stört.

Eine Schule mit 336 Schülern im Herzen der Bedrohung

Die betreffende Institution ist keine Randstruktur. Das offizielle Verzeichnis des CRDP identifiziert die Mansouri-Schule als gemischte öffentliche Mittelschule im Bildungsbezirk Tyrus.

Die in diesem Verzeichnis verfügbaren Daten zeigen, dass336 schüler in 12 klassenDie Schule besteht aus drei Kindergartenklassen, sechs Bachelor- und Graduiertenklassen und drei Postgraduiertenklassen.

Die gleichen Daten umfassen 87 Kinder im Kindergarten, 160 in den ersten beiden Zyklen und 89 im dritten. Die Schule arbeitet morgens und verwendet Englisch als erste Fremdsprache.

Laut diesem Blatt besteht sein Personal aus 11 Lehrern oder Verwaltungspersonal und 16 Auftragnehmern. Einundzwanzig Mitglieder des Bildungsteams haben einen Universitätsabschluss.

Die Bedrohung des Gebäudes betrifft daher direkt eine wesentliche Infrastruktur für die Familien von Mansouri. In einer Gegend, in der die Bevölkerungsbewegungen zugenommen haben, würde das Verschwinden der Schule die Möglichkeit einer nachhaltigen Rückkehr der Bewohner weiter erschweren.

Mansouri hatte bereits einen Evakuierungsbefehl erhalten

Der Vorfall vom Mittwoch ist kein isoliertes Ereignis für Mansouri. Dieses Küstengebiet südlich von Tyrus steht seit mehreren Wochen unter besonders starkem israelischem Militärdruck.

Am 5. August befahl die israelische Armee den Bewohnern, das Dorf sofort zu evakuieren. Sie bat sie, nach Norden zu ziehen und sich mindestens einen Kilometer in offene Gebiete zu bewegen.

Israel rechtfertigte diese Warnung dann mit Verletzungen des Waffenstillstands, den es der Hisbollah zuschrieb. Der Befehl war von Bombardements gefolgt und hatte zu einer weiteren Vertreibung der Bevölkerung geführt, während einige Einwohner nach einer Zeit der Disqualifikation in ihre Häuser zurückgekehrt waren.

Mansouri war bereits vor diesem Befehl ins Visier genommen worden. Am 26. Juni, wenige Tage nach der Ankündigung des Waffenstillstands, ließ eine israelische Drohne Flugblätter über den Ort fallen und warnte die Bewohner, dass das Gebiet bedroht sei.

Die Operationen wurden dann im Sommer fortgesetzt. Streiks, Artilleriefeuer und Zerstörung wurden mehrmals in und um die Stadt berichtet.

Diese Abfolge von Ereignissen verleiht der Bedrohung, der die Schule jetzt gegenübersteht, eine besondere Dimension. Eine Schule ist nicht nur für die Bildung unerlässlich: In den Dörfern des Südens hängt ihre Funktionsfähigkeit auch von der Rückkehr von Familien ab.

Eine Schule, die bereits im November 2025 hinterließ

Die öffentliche Schule Mansouri war bereits direkt von den Folgen des Konflikts betroffen. Am 17. November 2025 gab das libanesische Bildungsministerium den Tod seines Direktors Mohammad Shueikh bekannt.

Nach Angaben des Ministeriums wurde sein Fahrzeug von einem Schuss einer israelischen Drohne angegriffen. Die Bildungsministerin Rima Karami forderte daraufhin den Schutz von Schulen, Lehrern und Schülern vor militärischen Operationen.

Diese Episode hatte die Institution in den Mittelpunkt der Besorgnis über die Sicherheit der Bildungsstrukturen im Südlibanon gestellt. Weniger als zehn Monate später ist das Schulgebäude selbst nun bedroht.

Die Schule war vor dieser neuen Phase der Zerstörung öffentlich investiert worden. Die Register der Libanesischen Behörde für öffentliche Beschaffung zeigen Renovierungen speziell für die gemischte öffentliche Mittelschule in Mansouri.

Zwei Beträge sind in diesen Daten für 2025 enthalten. Ein erster Markt erreichte etwalibanesische 6,19 milliarden pfundwährend ein zweiter betrag etwa1,54 milliarden pfund.

Insgesamt stellen die erfassten Beträge nahe beilibanesische pfund 7,73 milliarden. – Diese Kosten veranschaulichen die zusätzlichen Kosten für die Zerstörung des Gebäudes: Zu den Bildungsschäden kommen die Verluste der jüngsten öffentlichen Investitionen in seine Sanierung hinzu.

Der Vorfall ereignet sich an dem Tag, der dem Schutz der Bildung gewidmet ist

Das Datum des Vorfalls verstärkt seinen Umfang. 9. September entspricht demInternationaler Tag zum Schutz der Bildung vor Angriffen, gegründet von den Vereinten Nationen, um auf die Folgen bewaffneter Konflikte für Schüler, Lehrer und Schulen aufmerksam zu machen.

Am Mittwochmorgen gab die libanesische Bildungsministerin Rima Karami bei dieser Gelegenheit eine Nachricht ab. Sie erinnerte daran, dass Bildung kein Kriegsziel werden sollte und forderte den Schutz von Schulen, Lehrern und Schülern.

Der Minister betonte auch die Notwendigkeit, einen sicheren Zugang zu Bildung zu gewährleisten. Sie betonte, dass diese Verantwortung nicht nur in der Verantwortung ihres Ministeriums, sondern auch des libanesischen Staates und der internationalen Gemeinschaft liege.

Seine Botschaft kommt in einer besonders schwierigen Situation für die öffentliche Schule im Südlibanon. Die Zerstörung, Vertreibung und Umwandlung von Siedlungen in Unterkünfte erschweren die Vorbereitung des Schuljahres 2026-2027.

Nach Angaben des Bildungsministeriums und internationaler Organisationen Anfang September,50 öffentliche schulen wurden zerstört oder schwer beschädigtseit dem Ausbruch des Krieges. Mehr200 andere betriebe erlitten moderate oder kleinere schäden.

Mindestens 100.000 gefährdete Kinder in der Schule

Die Situation geht weit über Mansouri hinaus, obwohl der Vorfall vom Mittwoch die Verletzlichkeit der Bildungsinfrastruktur im Süden direkt veranschaulicht. Die Vereinten Nationen glauben, dass die Folgen des Konflikts die Rückkehr von mindestens100.000 kinder.

Etwa 80 öffentliche Schulen wurden vor kurzem noch als Unterkünfte für vertriebene Familien genutzt. Eine Partei sollte in die Schule zurückkehren können, während andere immer noch mit der Anwesenheit von Vertriebenen oder den durch die Kämpfe verursachten Schäden konfrontiert sind.

Mehr340.000 menschenanfang September im Südlibanon und anderen von Konflikten betroffenen Gebieten vertrieben. Einige können nicht in ihre Dörfer zurückkehren, weil ihre Häuser zerstört sind oder weil ihre Gemeinden weiterhin militärischen Operationen ausgesetzt sind.

Für die betroffenen Kinder häufen sich Unterbrechungen. Viele haben bereits längere Zeiträume ohne normale Bildung erlebt, seit die Grenzkonflikte im Jahr 2023 und dann in den nachfolgenden Kriegsphasen begannen.

Ministerin Rima Karami ist bestrebt, die Bildung von Angesicht zu Angesicht fortzusetzen, wo immer die Sicherheitsbedingungen es erlauben. In Gebieten, in denen Schulen nicht funktionieren können, plant das Ministerium, Fernunterricht oder temporäre Lösungen zu nutzen.

Eine Woche vor dem Vorfall in Mansouri hatte der Minister den Süden bereist, um den Zustand der Einrichtungen zu beurteilen. Insbesondere hatte sie angekündigt, dass das Ministerium an der Installation von vorgefertigten Klassen in Gemeinden arbeite, in denen Schulgebäude zerstört worden seien.

Ein schnelllebiger 15. September

Der Mansouri-Vorfall ereignete sich nur sechs Tage vor dem erwarteten Wiedereintrittsdatum. Diese Nähe macht die Bedrohung des Gebäudes zu einem unmittelbaren Problem für Schüler, Lehrer und ihre Familien.

Wenn die Institution schwer beschädigt oder zerstört werden sollte, sollte das Ministerium eine Alternative für mehrere hundert Studenten finden. Transfer in eine andere Schule, Installation von temporären Klassen oder Fernunterricht gehören zu den Lösungen, die bereits in den betroffenen Gebieten verwendet werden.

Die Sicherheitslage macht es jedoch schwierig, diese Vereinbarungen zu organisieren. Eine Ersatzschule muss selbst zugänglich sein und sich in einem sicheren Bereich befinden, um Kinder täglich unterzubringen.

Das Problem betrifft auch die Lehrer. Bevölkerungsverschiebungen haben einen Teil des Bildungspersonals von ihrem Arbeitsplatz wegbewegt und machen manchmal das Reisen in südliche Institutionen schwierig oder gefährlich.

Mansouri hat jetzt mehrere Hindernisse: wiederholte Vertreibung seiner Bewohner, militärische Operationen, Schäden an Eigentum und direkte Bedrohung seiner öffentlichen Schule. Diese Faktoren beeinträchtigen die Wiederaufnahme des normalen täglichen Lebens, auch wenn der Kampf vorübergehend abnimmt.

Die Zerstörung von Schulen, ein Präzedenzfall, der bereits im Süden beobachtet wurde

Die Angst vor Mansouri wird durch die jüngsten Präzedenzfälle verstärkt. Am 12. August kündigte die libanesische Armee die Zerstörung mehrerer ziviler Infrastruktur in Zawtar al-Sharqiyah, Gouvernement Nabatiyah, durch israelische Streitkräfte an.

Nach dem Kommando der Armee hatte die Zerstörungöffentliche schule, klinik, kinderkrippe und mehrere häuserDie militärische Institution hatte eine Politik angeprangert, die die Wiederherstellung der Stabilität und die Rückkehr der Bevölkerung verhindert.

Dieser Präzedenzfall erklärt, warum die Ablagerung von Sprengstoffen auf dem Dach der Mansouri-Schule sofort die Angst vor dem Abriss weckt. Es ist jedoch nicht allein möglich zu sagen, dass das Gebäude das gleiche Schicksal haben wird.

Der genaue Zustand der Schule ist daher das zentrale Element, das in den nächsten Stunden überwacht werden muss. Nach der Explosion, die am Mittwoch in der Nähe der Schule gemeldet wurde, müssen die Behörden den erlittenen Schaden ermitteln und vor allem, ob das Gebäude Anfang September noch seine Schüler aufnehmen kann.