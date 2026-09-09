Südlibanon: Guterres fordert Einstellung der Feindseligkeiten

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UN-Generalsekretär António Guterres forderte am Mittwoch, den 9. September, eine « sofortige Einstellung der Feindseligkeiten » im Südlibanon und drückte seine tiefe Besorgnis über die Intensivierung der israelischen Militäroperationen in und um Nabatiyah aus. Er verurteilte die Zunahme der zivilen Opfer, die Vertreibung durch Evakuierungsbefehle und das Ausmaß der Zerstörung. Der Führer der Vereinten Nationen forderte Israel auch auf, seine Truppen aus dem libanesischen Territorium abzuziehen und forderte alle Parteien auf, die Souveränität des Libanon und die Resolution 1701 des Sicherheitsrates zu respektieren.

Guterres alarmiert durch Klettern in Nabatiyah

Die UNO erhebt nach mehreren Tagen der Gewalt im Südlibanon ihren Ton. António Guterres äußerte « eine tiefe Besorgnis » über die Eskalation der israelischen Militäroperationen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Situation im Nahen OstenNabatiyeh und die umliegenden Orte.

Sein Sprecher, Stéphane Dujarric, übermittelte diese Position in einer Erklärung. Der Generalsekretär äußerte sich besorgt über die Zunahme der zivilen Opfer durch die Angriffe und ihre direkten Folgen für die Bevölkerung.

Guterres wies darauf hin, dass Frauen und Kinder unter den Getöteten oder Verletzten seien. Er verurteilte auch das Leid und die Vertreibung, die durch Evakuierungsbefehle an die Bewohner mehrerer Sektoren verursacht wurden.

Die Verbreitung dieser Ordnungen führt zur Ausreise von Familien, die teilweise bereits in früheren Phasen des Konflikts vertrieben wurden. Zu diesem Druck kommt die Zerstörung hinzu, die in den bombardierten Gebieten, insbesondere um Nabatiyah, beobachtet wurde.

Die Intervention des Generalsekretärs findet in einem besonders angespannten Kontext statt. Drei Tage israelischer Angriffe in der Region Nabatiyah führten zu 27 Toten und 69 Verletzten, laut Berichten im Libanon.

Zivile Opfer im UN Call Center

António Guterres stellt den Schutz der Zivilbevölkerung in den Mittelpunkt seiner Intervention. Er verurteilt den Anstieg der Zahl der Opfer unter den Bewohnern des Südens und erinnert daran, dass die Konfliktparteien weiterhin den Verpflichtungen des Völkerrechts unterliegen.

Für den Generalsekretär entbindet der militärische Charakter der Zusammenstöße keine Partei davon, die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen. Das humanitäre Völkerrecht verlangt unter anderem eine Unterscheidung zwischen militärischen Zielen und zivilen Personen oder Infrastrukturen.

Diese Anforderung gilt für Wohnungen, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Dienste. Guterres glaubt, dass Angriffe, die direkt auf Zivilisten oder ziviles Eigentum abzielen, nicht akzeptiert werden können.

Der Beamte der Vereinten Nationen beschränkt seine Besorgnis nicht auf die unmittelbar durch die Bombenanschläge verursachten Opfer. Er erwähnte auch die Folgen von Evakuierungen, die ganze Bevölkerungen zwangen, ihre Häuser unter oft schwierigen Bedingungen zu verlassen.

Diese Bewegungen treten auf, während mehrere südliche Orte bereits erhebliche Zerstörung erfahren haben. Einige Familien sind gezwungen, eine Unterkunft außerhalb ihres Dorfes zu suchen.

UN besorgt über Angriffe auf Krankenhäuser

Die Pressemitteilung legt großen Wert auf die Gesundheitssituation. António Guterres äußerte « tiefe Besorgnis » über Berichte über israelische Streiks gegen Krankenhäuser und Gesundheitspersonal.

Er erwähnte auch Angriffe auf öffentliche Institutionen. Diese Vorfälle werfen besondere Bedenken auf, da militärische Operationen näher an die Infrastruktur rücken, die für den täglichen Betrieb von Städten und Dörfern notwendig ist.

Der Schutz medizinischer Einrichtungen ist eine zentrale Verpflichtung des humanitären Völkerrechts. Krankenhäuser und Gesundheitspersonal erhalten besonderen Schutz, auch in Gebieten, in denen militärische Operationen stattfinden.

Guterres verurteilte auch Beschränkungen des Zugangs zu humanitärer Hilfe. Wenn Straßen gefährlich oder unpassierbar werden, finden es medizinische und humanitäre Teams schwieriger, die Verletzten oder Vertriebenen zu erreichen.

In einer Region, in der die Bevölkerungsbewegung zunimmt, wird der Zugang zu Pflege, Wasser, Nahrung und Unterkunft schnell zu einem wichtigen Thema. Die Vereinten Nationen sind besorgt, dass die Fortsetzung der Angriffe diese Bedürfnisse weiter verschärft.

« Angriffe auf Zivilisten können nicht akzeptiert werden »

Der Generalsekretär forderte alle Parteien auf, ihre internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Er erinnerte insbesondere an die Regeln des humanitären Völkerrechts zum Schutz von Zivilisten und zivilem Eigentum.

Diese Formulierung richtet sich an alle an Feindseligkeiten beteiligten Akteure. Die Vereinten Nationen bestehen darauf, dass der Schutz der Bevölkerung jederzeit gewährleistet sein muss, unabhängig von den militärischen Umständen.

Guterres beharrte auf Angriffen, die direkt gegen Zivilisten gerichtet waren. Nach der von seinem Sprecher geäußerten Position können solche Operationen nicht als akzeptabel angesehen werden.

Dieser Appell kommt, da die libanesischen Behörden selbst versuchen, das Nabatiyah-Gebiet zu stabilisieren. Präsident Joseph Aoun, Sprecher Nabih Berri und Premierminister Nawaf Salam haben mehrere Kontakte geführt, um die Eskalation einzudämmen.

Diese Bemühungen wurden von arabischen und internationalen Bemühungen begleitet. Eine relative Ruhepause wurde berichtet, aber die anhaltende Präsenz von Militäroperationen birgt ein hohes Risiko erneuter Kämpfe.

Guterres fordert sofortige Einstellung der Feindseligkeiten

Die wichtigste politische Botschaft des Generalsekretärs ist nicht nur, eine Verringerung der Intensität der Operationen zu fordern. António Guterres fordert ausdrücklichsofortige Einstellung der Feindseligkeiten im Südlibanon.

Diese Forderung kommt, da die Situation in Nabatiyah weiterhin fragil ist. Die libanesischen Behörden versuchen, die durch diplomatische Kontakte erreichte Ruhezeit in eine dauerhafte Stabilisierung vor Ort umzuwandeln.

Insbesondere die libanesische Armee hat ihre Patrouillen in der Stadt intensiviert. Der Zweck dieser Präsenz ist es, die Bevölkerung zu beruhigen und die staatliche Kontrolle in einem Gebiet zu stärken, das gerade mehrere Tage lang Streiks erlebt hat.

Der Appell von Guterres bietet zusätzliche internationale Unterstützung für Beiruts Bemühungen, die Angriffe zu beenden. Der Generalsekretär beschränkte sich jedoch nicht darauf, das Ende der laufenden Operationen zu fordern.

Er sprach auch die Frage der israelischen Militärpräsenz auf libanesischem Territorium an. Mit diesem Antrag werden die Ereignisse in Nabatiyeh in den breiteren Rahmen der Verpflichtungen aus den für Libanon geltenden internationalen Übereinkünften gestellt.

Israel fordert Abzug seiner Truppen aus dem Libanon

António Guterres forderte Israel aufabzug seiner truppen aus dem libanesischen territoriumDie Berufung erfolgt parallel zu seinem Antrag auf Einstellung der Feindseligkeiten.

Der Generalsekretär besteht daher auf der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität des Libanon. Für die Vereinten Nationen bleiben diese Prinzipien das Herzstück jeder dauerhaften Beilegung des Konflikts entlang der Grenze.

Beirut fordert regelmäßig den israelischen Rückzug aus den libanesischen Gebieten, in denen die israelischen Streitkräfte bleiben. Die libanesischen Behörden betrachten diese Präsenz als Verletzung der nationalen Souveränität.

Das Problem erschwert die Bemühungen, den Süden nachhaltig zu stabilisieren. Sie führt auch eine politische und militärische Konfrontation mit Israel, während die libanesische Regierung auch versucht, die Rolle der Armee in der Region zu stärken.

Guterres fordert daher, dass die Rückkehr zur Ruhe nicht nur auf einer vorübergehenden Einstellung der Streiks beruht. Er forderte die Anwendung eines internationalen Rahmens, um die Ursachen der Konfrontation nachhaltig zu reduzieren.

Resolution 1701 rückt ins Zentrum der Anforderungen

Der Generalsekretär forderte alle Parteien auf, ihren Verpflichtungen aus dersicherheitsratsresolution 17012006 am Ende des Krieges zwischen Israel und der Hisbollah angenommen.

Diese Entschließung bleibt der wichtigste internationale Rahmen für die Sicherheit im Südlibanon. Dazu gehören die Achtung der libanesischen Souveränität und der Einsatz der libanesischen Armee im Süden neben der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon.

Es sieht auch ein Gebiet zwischen Litani und der Blauen Linie vor, in dem keine anderen Streitkräfte als die des libanesischen Staates und der UNIFIL anwesend sein sollen. Ihre vollständige Umsetzung steht jedoch weiterhin im Zentrum anhaltender Differenzen zwischen den verschiedenen Akteuren.

Indem Guterres ausdrücklich an die Resolution 1701 erinnert, versucht er, die Deeskalation in einen bereits vom Sicherheitsrat genehmigten Rahmen zu stellen. Ziel ist es, zu vermeiden, dass befristete Regelungen eine dauerhaftere institutionelle Lösung ersetzen.

Die derzeitige Stärkung der Präsenz der libanesischen Armee in Nabatiyah gewinnt in diesem Zusammenhang zusätzliche Bedeutung. Beirut versucht, seine Fähigkeit zu demonstrieren, direkt in die Stabilisierung des Südens einzugreifen.

UN verspricht Engagement im Südlibanon

António Guterres versicherte schließlich, dass sich die Vereinten Nationen weiterhin für die Beendigung der Gewalt einsetzen würden. Die Organisation will auch ihre Bemühungen zum Schutz der Zivilbevölkerung fortsetzen.

Die Vereinten Nationen wollen die Bemühungen um eine dauerhafte Lösung des Konflikts unterstützen. Zu diesem Engagement gehören das politische Handeln des Generalsekretärs und die Präsenz der UNIFIL im Südlibanon.

Die unmittelbare Priorität bleibt jedoch die Einstellung der militärischen Sequenz, die Nabatiyah und seine Umgebung hart getroffen hat. Die Ereignisse der letzten Tage haben gezeigt, dass eine plötzliche Wiederaufnahme der Operationen schnell zu einem schweren zivilen Rekord führen könnte.

Der Appell von Guterres am Mittwoch kommt, als die libanesischen Behörden versuchen, die Ruhe zu konsolidieren, die sie nach ihren diplomatischen Kontakten erhalten haben. Die Fähigkeit der verschiedenen Parteien, diese Deeskalation und die Entwicklung der israelischen Operationen um Nabatiyah zu respektieren, wird nun bestimmen, ob die von den Vereinten Nationen geforderte Einstellung der Feindseligkeiten Gestalt annehmen kann.