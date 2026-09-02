Trump will Straße von Ormuz umbenennen

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Donald Trump schlug am Mittwoch, den 2. September vor, die Straße von Ormuz in « Trump Strait » oder « Trump Strait » umzubenennen und sagte, dass die Vereinigten Staaten nun diese strategische Seeroute im Herzen ihrer Konfrontation mit dem Iran kontrollierten. Hinter der Provokation des amerikanischen Präsidenten steckt eine viel ernstere militärische Behauptung: Washington ist der Ansicht, dass es die Fähigkeiten des Iran ausreichend geschwächt hat, um den Aufsteiger in einer Passage zu übernehmen, die vor dem Krieg von etwa einem Fünftel der weltweiten Ölflüsse geliehen wurde. Diese Proklamation kommt jedoch zu einer Zeit, in der die Kämpfe gerade wieder aufgenommen wurden, als die amerikanischen Streitkräfte erneut iranische Anlagen um Ormuz bombardieren und die Handelsschifffahrt weiterhin Angriffen ausgesetzt ist.

Sollten wir seinen Namen in Trump Strait ändern

Donald Trump startete am Mittwoch seinen Vorschlag zu Truth Social, seinem sozialen Netzwerk, indem er ihn direkt mit der Militärmachtbeziehung zu Teheran verknüpfte. « Sollten wir nun, da wir unter amerikanischer Kontrolle stehen, den Namen der Straße von Ormuz in TRUMP STRAIT ändern? », fragte der US-Präsident. Er stellte dann die Passage als « heißer als je zuvor » dar. Der Vorschlag wird von keinem rechtlichen oder diplomatischen Verfahren begleitet, das den internationalen Namen der Straße effektiv ändern würde. Es ist vor allem eine politische Erklärung, die amerikanische Kampagne gegen den Iran als Sieg darzustellen.

Dieser Ausgang ist jedoch nicht isoliert. Seit einigen Wochen behauptet Donald Trump, dass die Vereinigten Staaten allmählich die Kontrolle über Ormuz übernommen haben. Am Dienstag, dem 1. September, ein paar Stunden vor seinem Vorschlag, seinen Namen zu ändern, versicherte er bereits, dass Washington « fast vollständige » Kontrolle über die Passage hatte. Aus seiner Sicht wäre diese Situation einer der Gründe, warum die Vereinigten Staaten keine dringende Vereinbarung mit Teheran mehr benötigen würden. Der Präsident verwandelt damit die Meerenge in ein Maß für den Erfolg seiner Strategie: Iran daran zu hindern, die Navigation zu kontrollieren, würde bedeuten, seinen wichtigsten wirtschaftlichen Hebel im Krieg zu beseitigen.

Eine Proklamation nach neuen Bombardements

Die gewählte Zeit gibt der Erklärung einen bestimmten Anwendungsbereich. Die US-Streitkräfte haben gerade ihre Bombardements gegen iranische Ziele nach mehreren Wochen des relativen Rückgangs wieder aufgenommen. Am 30. August trafen sie zwei Raketenwerfer auf der iranischen Insel Larak in der Straße. Washington erklärt, dass solche Ausrüstung an Minenverankerungsoperationen beteiligt sein könnte, die zivile und militärische Gebäude bedrohen könnten.

Die Kampagne wurde am 1. September erweitert. Das US-Zentralkommando gab bekannt, dass es Luftverteidigungssysteme, Radare, maritime Fähigkeiten, Minenverankerungsfähigkeiten und Kommunikationseinrichtungen der Revolutionsgarden getroffen habe. Diese Ziele haben eines gemeinsam: Sie tragen direkt zur Fähigkeit des Iran bei, die Straße zu überwachen, zu verteidigen oder zu stören. Als Donald Trump am nächsten Tag erklärte, er habe Ormuz unter amerikanische Kontrolle gestellt, behauptete er daher politisch das Ergebnis dieser Militäroperationen.

Der Iran hat jedoch nicht aufgehört zu reagieren. Raketen und Drohnen wurden in Einrichtungen gestartet, in denen US-Streitkräfte in mehreren Ländern der Region stationiert waren, darunter Jordanien. Gleichzeitig behauptet Teheran weiterhin, dass es über die notwendigen Mittel verfügt, um die Navigation in der Straße einzuschränken, wenn die Operationen der Vereinigten Staaten fortgesetzt werden. Die « Strait of Trump » wird daher ausgerufen, da der Kampf um seine Kontrolle noch lange nicht vorbei ist.

US-Kontrolle über Ormuz bleibt umstritten

Die Überlegenheit der US-Marine und der Luft in der Region ist beträchtlich. Es bedeutet jedoch nicht, dass Washington die Souveränität über die Straße ausübt oder garantieren kann, dass dort kein Angriff stattfinden wird. Der Iran hat eine lange Küste nördlich der Kreuzung, Küstenraketen, Drohnen, kleine Marineeinheiten und Minenverankerungsfähigkeiten. Selbst durch die Bombenanschläge stark geschwächt, können diese Kräfte den Verkehr immer noch stören.

Am 25. August behauptete Donald Trump, dass alle Minen in internationalen Gewässern der Straße zerstört oder entfernt worden seien. Er hatte auch gedroht, jedes iranische Gebäude zu zerstören, das im Prozess der Verlegung neuer Gebäude gefangen war. Washington erklärt, es habe Überwachungskapazitäten, um iranische Bewegungen zu überwachen. Der Angriff auf Larak fünf Tage später zeigt jedoch, dass die US-Streitkräfte die Bedrohung durch neue Minen immer noch für ernst genug halten, um einen Angriff auf iranisches Territorium zu rechtfertigen.

Zwei Öltanker mit saudischem Rohöl wurden ebenfalls am 1. September von Projektilen getroffen, als sie das Ormuz-Gebiet durchquerten. Jedes Schiff beförderte etwa zwei Millionen Barrel. Es wurden keine Todesfälle gemeldet und der Ursprung der Projektile wurde in den ersten verfügbaren Informationen nicht formell festgestellt. Der Vorfall reicht jedoch aus, um zu zeigen, dass eine von Washington beanspruchte militärische Kontrolle noch nicht einer vollständigen Normalisierung der kommerziellen Navigation entspricht.

Ormuz, Irans Haupthebel gegen die Vereinigten Staaten

Die Straße von Ormuz steht in keinem Verhältnis zu ihrer Größe. Es liegt zwischen dem Iran im Norden und dem Oman im Süden und ist der Seeausgang vom Golf zum Indischen Ozean. Vor dem Konflikt passierten etwa ein Fünftel der weltweiten Ölströme, wobei erhebliche Mengen an verflüssigtem Erdgas hinzugefügt wurden. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait und der Irak sind bei ihren Energieexporten in unterschiedlichem Maße auf diesen Weg angewiesen.

Diese Geographie gibt Teheran eine Druckkapazität, die das konventionelle militärische Machtverhältnis nicht bietet. Der Iran kann nicht mit der amerikanischen Luftmacht konkurrieren, aber er kann die globalen Kosten des Konflikts erheblich erhöhen, indem er die Navigation gefährlich macht. Ein paar Minen, Raketen oder Drohnenangriffe können zu höheren Versicherungsprämien führen, Kreuzungen verlangsamen und einige Reeder dazu bringen, das Gebiet zu meiden.

Washington versucht genau, diesen Hebel zu neutralisieren. Infolgedessen zielen Bombardierungen gegen iranische Radare, Kommunikation und Marinefähigkeiten nicht nur darauf ab, amerikanische Militärschiffe zu schützen. Sie müssen es Tankern und LNG-Betreibern ermöglichen, unabhängig von den Bedrohungen Teherans zu zirkulieren. In dieser Perspektive ist die Kontrolle über Ormuz allmählich zu einem vollen Kriegsziel geworden.

Trump behauptet seit Juli die Rolle des « Wächters » der Straße

Der Vorschlag, Ormuz in seinem Namen umzubenennen, erweitert eine Reihe von Aussagen von Donald Trump. Bereits im Juli hatte der Präsident erklärt, dass die Vereinigten Staaten die Straße kontrollieren und für ihre Sicherheit bezahlt werden sollten. Er hatte Washington als den zukünftigen « Wächter » dieser Seeroute dargestellt, wenn man bedenkt, dass die Länder, deren Exporte US-Schutz genießen, auf ihre Kosten teilnehmen sollten.

Dieses Design verwandelt die Freiheit der Navigation in einen Sicherheitsdienst, der von der amerikanischen Macht bereitgestellt wird. Sie wird vom Iran herausgefordert, der seine Präsenz in der Straße als ein Recht betrachtet, das sich aus seiner Geographie ableitet und jeden Versuch Washingtons ablehnt, seine dominierende Autorität zu werden. Oman, der die andere Bank kontrolliert, spielt traditionell eine diskretere Rolle und versucht, den internationalen Verkehr zu erhalten.

Trump Straits Vorschlag drückt nun diese Logik auf das Symbol. Der amerikanische Präsident behauptet nicht mehr nur, dass seine Streitkräfte die Passage sichern: Er schlägt vor, ihm seinen eigenen Namen zu geben, als ob die militärische Überlegenheit eine neue geopolitische Realität geschaffen hätte.

Trump Strait hätte keinen automatischen Rechtswert

Donald Trump kann jedoch den internationalen Namen der Straße nicht einseitig ändern. Die Vereinigten Staaten können einen bestimmten Namen in ihren eigenen Dokumenten oder Karten wählen, aber eine solche Entscheidung verpflichtet andere Regierungen oder internationale Organisationen nicht, ihn zu verwenden. Ormuz steht nicht unter amerikanischer Souveränität und grenzt direkt an Iran und Oman.

Der Vorschlag ist daher im Wesentlichen politischer Natur. Es zielt darauf ab, Donald Trump persönlich mit dem zu verbinden, was er als amerikanischen militärischen Erfolg bezeichnet. Es ist auch eine Botschaft an Teheran: Washington behauptet, den Iran aus der Kontrolle über die Passage entfernt zu haben, mit der er die Weltwirtschaft bedroht hat.

Dieser Ansatz erinnert an andere geografische Initiativen des US-Präsidenten. Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 befahl Donald Trump der Bundesregierung, den Begriff « Golf von Amerika » zu verwenden, um den Golf von Mexiko zu bezeichnen. Der Ormuz-Vorschlag ist Teil dieser Politik der Namensänderung, aber in einem viel sensibleren Kontext, da er diesmal ein Gebiet im Herzen eines Krieges betrifft.

Weitere Provokation nach Teheran

Für den Iran kann die Formel kaum als bloßer Witz angesehen werden. Die Straße ist ein zentrales Element ihrer nationalen Sicherheit und Wirtschaft. Ein Teil der iranischen Exporte muss in diese Richtung gehen, obwohl die US-Blockade das Volumen des von den Terminals des Landes verschifften Rohöls stark reduziert hat.

Die Erklärung kommt hauptsächlich nach amerikanischen Bombardierungen auf iranischem Territorium. Im Süden des Landes wurden zivile Opfer gemeldet, darunter ein Streik in einem Haus, in dem in der Nähe von Sirik eine Heirat stattfand. Teheran reagierte mit Raketen und Drohnen gegen amerikanische Interessen in mehreren Ländern.

In diesem Zusammenhang läuft die symbolische Angabe des Namens des amerikanischen Präsidenten in der Straße darauf hinaus, die iranische Niederlage zu verkünden, während Teheran immer noch behauptet, den Kampf fortsetzen zu können. Die amerikanische Kommunikation kann somit selbst zu einem Eskalationsfaktor werden, wenn die iranische Führung zu zeigen versucht, dass die von Donald Trump beanspruchte Kontrolle nicht existiert.

Öl erinnert an Kampf nicht vorbei

Märkte bleiben besonders empfindlich auf jede Entwicklung rund um Ormuz. Nach dem Wiederaufleben der Streiks überstieg der Brent $ 95 pro Barrel, während sich der US-Rohöl-WTI über $ 90 niederließ. Betreiber integrieren nun das Risiko einer weiteren Verkehrsreduzierung, Angriffe auf Tanker oder eine Ausweitung der Kämpfe auf die Energieinfrastruktur des Golfs.

Auch der Seeverkehr bleibt unter seinem normalen Niveau. Die verfügbaren Daten zeigen von Tag zu Tag erhebliche Schwankungen, was darauf hindeutet, dass Unternehmen ihre Bewegungen weiterhin an das Bedrohungsniveau anpassen. Flüssigerdgasexporte sind ebenfalls betroffen, da Sendungen außerhalb der Straße transportiert werden, um einige Kreuzungen zu reduzieren.

Diese Indikatoren sind ein konkreteres Maß für die Ormuz-Kontrolle als politische Erklärungen. Eine wirklich sichere Passage sollte eine nachhaltige Rückkehr des Verkehrs und eine Senkung der Energierisikoprämie ermöglichen. Diese Standardisierung ist noch nicht erreicht.

Ein Sieg verkündet vor dem Ende der Schlacht

Der Vorschlag für « Trump Strait » fasst schließlich zwei Dimensionen der Präsidentschaftsstrategie zusammen. Der erste bezieht sich auf die persönliche Kommunikation: Donald Trump versucht erneut, seinen Namen mit einem großen geografischen Gebiet zu verbinden. Der zweite ist militärisch: Er will die sechsmonatige Kampagne gegen den Iran so darstellen, dass sie es den Vereinigten Staaten ermöglicht hat, Teherans Hauptdruckmittel zu neutralisieren.

Die Lage vor Ort bleibt jedoch unsicherer. Amerikanische Streitkräfte dominieren das Gebiet militärisch, aber sie schlagen weiterhin die iranischen Fähigkeiten an, gerade weil sie sie immer noch für gefährlich halten. Der Iran startet weiterhin Raketen und Drohnen, bedroht die Navigation und behauptet, weitere Beschränkungen verhängen zu können. Kommerzielle Schiffe bleiben Angriffen ausgesetzt.

Der nächste Schritt wird daher weniger auf dem Namen der Meerenge als auf den verbleibenden Öltankerbewegungen und den iranischen Fähigkeiten liegen. Wenn sich der Verkehr nachhaltig normalisiert, wird Washington die Sicherheit von Ormuz als strategische Errungenschaft präsentieren können. Wenn Teheran mit weiteren Angriffen gegen die Schifffahrt erfolgreich ist, wird es im Gegenteil gezeigt haben, dass die vom US-Präsidenten proklamierte Trump-Straße eine umstrittene Straße bleibt.