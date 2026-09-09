Nabatiyeh: Accalmia nach 27 Todesfällen in drei Tagen

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Eine zerbrechliche Pause fand in Nabatiyah nach drei Tagen israelischer Angriffe statt, was zu 27 Toten und 69 Verletzten in der Region führte. Die von Präsident Joseph Aoun, Sprecher Nabih Berri und Premierminister Nawaf Salam initiierten Kontakte sowie arabische und internationale Bemühungen trugen am Dienstag, dem 8. September, dazu bei, die Eskalation einzudämmen. Vor Ort begann die libanesische Armee, ihre Patrouillen in der Stadt zu intensivieren. Diese Mobilisierung muss nun eine Wiederaufnahme der Zusammenstöße nach einer der tödlichsten Sequenzen der letzten Wochen im Südlibanon verhindern.

Aoun, Berri und Salam mobilisieren für Nabatiyah

Die Priorität der libanesischen Behörden besteht darin, zu verhindern, dass sich Angriffe um Nabatiyah auf andere Teile des Südens ausbreiten. Die drei wichtigsten staatlichen Behörden haben daher die Kontakte am Dienstag verstärkt.

Joseph Aoun leitete einen Teil des Prozesses mit den arabischen und internationalen Partnern des Libanon. Laut Berichten mehrerer libanesischer Medien konzentrierte sich dieser Austausch auf drei Ziele: die Eskalation einzudämmen, die israelischen Angriffe zu stoppen und die Parteien des Rahmens wiederherzustellen, der vereinbart wurde, die libanesische Front zu stabilisieren.

Nabih Berri und Nawaf Salam beteiligten sich ebenfalls an den Bemühungen, die Situation einzudämmen. Diese Mobilisierung erfolgte, als die Streiks zur Vertreibung der Bewohner des Distrikts Nabatiyah führten, insbesondere nach Saida und Beirut.

Der libanesische Außenminister Youssef Rajji führte parallele Konsultationen mit mehreren seiner arabischen Amtskollegen. Dieser Austausch fand statt, als er an einem arabischen Ministertreffen teilnahm.

Das Hauptziel der diplomatischen Aktivitäten ist es, zu verhindern, dass die Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah eine neue Phase großer Kämpfe auslöst. Am Dienstag ermöglichten die ersten Anzeichen einer Beschwichtigung den Behörden, ihre Bemühungen auf die Konsolidierung dieser Ruhe zu konzentrieren.

27 tote und 69 verletzte in drei tagen

Die menschliche Bewertung erklärt die Dringlichkeit der Verfahren. Die dreitägigen israelischen Angriffe in der Region führten laut Berichten im Libanon zu 27 Toten und 69 Verletzten.

Kinder, Frauen und Rettungskräfte gehören zu den Opfern. Nabatiyah und mehrere umliegende Orte waren betroffen.

Kfar Rummane erlitt einen der tödlichsten Angriffe. Am Montag, den 7. September, gab es 12 israelische Streiks. Ein Wohngebäude war betroffen. Zwei Kinder und mehrere Frauen waren unter den Opfern.

Ein Retter wurde auch bei einem separaten Angriff auf ein Fahrzeug getötet. Diese Streiks folgten einem ersten tödlichen Tag am Sonntag in mehreren Gebieten der Region Nabatiyah.

Die israelische Armee behauptet, dass ihre Operationen auf die Aktionen der Hisbollah reagieren. Insbesondere beschuldigt sie die Bewegung des Drohnenstarts gegen ihre Soldaten und die Fortsetzung militärischer Aktivitäten im Südlibanon.

Die Hisbollah lieferte keine detaillierte Antwort auf alle israelischen Anschuldigungen bezüglich dieser Sequenz. Die libanesischen Behörden ihrerseits verurteilten die Streiks und ihre Folgen für die Zivilbevölkerung.

Washington warnt Beirut vor weiterer Eskalation

Auch die libanesischen Bemühungen finden unter starkem Druck der USA statt. Laut Berichten der libanesischen Presse vom Dienstag übermittelte Washington der Regierung von Nawaf Salam eine Nachricht über die Ereignisse in Nabatiyah.

Berichten zufolge erklärten die Vereinigten Staaten libanesischen Beamten, dass Israel seine Operationen nach einem Hisbollah-Angriff auf die israelische Armee, Drohnenstarts und Aktivitäten in der Region intensiviert habe.

Berichten zufolge warnte Washington Beirut, dass eine neue Aktion der Hisbollah eine besonders starke militärische Reaktion Israels provozieren würde.

Diese Nachricht bleibt Information, die von der libanesischen Presse berichtet wird. Es wurde nicht in dieser Form in einer amerikanischen öffentlichen Erklärung vorgestellt.

Es beleuchtet jedoch eines der Hauptthemen der aktuellen Mediation. Die libanesischen Behörden versuchen, die israelischen Angriffe zu stoppen und gleichzeitig eine neue Hisbollah-Operation zu verhindern, die die Feindseligkeiten sofort wiederbeleben könnte.

Der Spielraum Beiruts bleibt also eng. Ein neuer Angriff könnte die nach den Kontakten der letzten Stunden erhaltene Accalmie in Frage stellen.

Libanesische Armee verstärkt Patrouillen in Nabatiyah

Die Stabilisierung muss nun vor Ort erfolgen. Am Dienstag führte die libanesische Armee Patrouillen in Nabatiyeh durch, als die Behörden Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit in der Stadt diskutierten.

Militärpersonal könnte an mehreren Punkten parallel zu Patrouillen in den Nachbarschaften positioniert werden. Diese verstärkte Präsenz würde den Weg für einen weiteren Schritt in Richtung Stabilität ebnen.

Die Rolle der Armee ist von besonderer Bedeutung. Die libanesische Regierung ist bestrebt, die Autorität der staatlichen Institutionen im Süden zu stärken und das Risiko von Zwischenfällen zu verringern, die zu weiteren Streiks führen könnten.

Diese Entwicklung bedeutet nicht, dass die Armee in der Region abwesend war. Libanesische Streitkräfte haben bereits Einheiten im Süden. Die geplanten Maßnahmen betreffen eine operative Stärkung um Nabatiyah nach den Anschlägen der letzten Tage.

Für die Bewohner bleibt das zentrale Thema die unmittelbare Sicherheit. Die Bombenanschläge verursachten große Besorgnis und veranlassten Familien, bestimmte Orte vorübergehend zu verlassen. Wiederholte Angriffe erschweren auch die Rückkehr in die am stärksten exponierten Dörfer.

Eine immer noch sehr fragile Flaute im Südlibanon

Der Rückgang der Intensität der Angriffe am Dienstag löst die Ursachen der Krise nicht. Israel wirft der Hisbollah weiterhin vor, militärische Aktivitäten durchzuführen und Vereinbarungen zur Stabilisierung der Grenze zu verletzen.

Die Hisbollah ihrerseits verurteilt die Fortsetzung der israelischen Operationen im Libanon. Die israelische Militärpräsenz in bestimmten Gebieten des libanesischen Territoriums und die Operationen jenseits dieser Positionen halten die Konfrontation aufrecht.

Jüngste Entwicklungen rund um die strategische Höhe von Ali al-Taher haben ebenfalls Bedenken geäußert. Israel hat angekündigt, dass es die Kontrolle über diese dominante Position mehrere Achsen in der Nähe von Nabatiyah übernommen hat. Diese Situation nährt die Befürchtungen eines erhöhten militärischen Drucks auf die Stadt und die umliegenden Orte.

Die Folge vom 6., 7. und 8. September rückte Nabatiyeh wieder ins Zentrum des Sicherheitssystems im Süden. Für Beirut ist das unmittelbare Ziel nicht nur, ein paar Stunden ohne Streiks zu bekommen. Es soll verhindern, dass ein neuer Vorfall eine neue Serie von Angriffen auslöst.

Die Kontakte unter der Leitung von Joseph Aoun, Nabih Berri und Nawaf Salam ermöglichten einen ersten Rückgang der Spannungen, bieten aber immer noch keine dauerhafte Garantie. Die Botschaft, die Washington zugeschrieben wird, zeigt im Gegenteil, dass das Risiko einer brutalen Erholung besteht.

Die nächsten Maßnahmen der libanesischen Armee in Nabatiyah werden daher besonders beobachtet werden. Ihre Größe, die Positionen, die sie stärken wird und die Fortsetzung oder nicht der Patrouillen werden es ermöglichen zu messen, ob die 8. September-Ruhe nach drei Tagen mit 27 Toten und 69 Verwundeten konsolidiert werden kann.