Generalamnestie: Bassil ergreift den Verfassungsrat

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Die Freie Patriotische Bewegung (CPL) appellierte am Mittwoch, den 9. September, an den Verfassungsrat gegen das vom Parlament am 12. August verabschiedete allgemeine Amnestiegesetz. Sein Führer, der Abgeordnete Gebran Bassil, sagte, dass die Abhilfe auf drei Bedenken beruhte: Gerechtigkeit gegenüber den Opfern, insbesondere dem Militär und den Familien der Getöteten, das Schicksal der islamistischen Gefangenen, die noch nicht vor Gericht gestellt worden waren, und das Risiko, dass ein Mechanismus, der als humanitäre Antwort präsentiert wurde, letztlich dazu dienen würde, die Verantwortung in Korruptionsfällen zu beseitigen. Diese Herausforderung gibt dem Zentrum einen Text, der seit Monaten die Familien von Militärangehörigen, sunnitischen gewählten Vertretern, Verteidigern der Rechte von Gefangenen und mehreren politischen Blöcken geteilt hat.

Bassil bestreitet den Umfang der allgemeinen Amnestie

Die Beschwerde wurde direkt beim Verfassungsrat eingereicht. Gebran Bassil erklärte, dass sein Block die Idee einer Amnestie nicht grundsätzlich ablehnte, sondern dass er die Art und Weise in Frage stellte, in der das Parlament eine gezielte Forderung in eine viel breitere umgewandelt hatte.

Der Präsident der CPL argumentiert, dass das ursprüngliche Ziel darin bestehen sollte, die Situation einer begrenzten Anzahl von Gefangenen, einschließlich Islamisten, zu lösen, die jahrelang ohne endgültiges Verfahren im Gefängnis blieben. Ihm zufolge rechtfertigt diese Frage nicht die Ausweitung der Streichung oder Reduzierung von Strafen auf Kategorien von Straftaten, die nichts mit dem Problem der verlängerten Haft zu tun haben.

Basil erklärt, dass sein Appell auf drei « Sorgen » basiert: Gerechtigkeit, Opfer und unerprobte islamistische Gefangene. Es stellt sicher, dass eine Lösung gefunden werden kann, um justizielle Ungerechtigkeiten zu korrigieren, ohne Amnestie in ein Instrument der Straflosigkeit zu verwandeln.

Militärfamilien im Herzen der ersten Kontroverse

Der erste Reibungspunkt betrifft die Opfer bewaffneter Gewalt und ihre Familien. Der Fall ist besonders sensibel für die Angehörigen von Soldaten und Mitgliedern der Sicherheitskräfte, die bei Zusammenstößen mit islamistischen Gruppen getötet wurden, insbesondere in den Jahren der Konfrontation mit dschihadistischen Organisationen.

Diese Familien haben wiederholt gegen aufeinanderfolgende Versionen des Projekts protestiert. Sie befürchten, dass Personen, die wegen Angriffen auf die Armee, Mord oder Beteiligung an bewaffneten Gruppen verurteilt wurden, von Strafvergünstigungen profitieren könnten, die ihrer Ansicht nach mit der Schwere des Vorfalls unvereinbar sind.

Diese Sorge hat die parlamentarischen Debatten im Frühjahr beeinflusst. Gemeinsame Kommissionen hatten versucht, Mordverbrechen und Terroranschläge gegen Zivilisten oder Militärpersonal von der Amnestie auszuschließen. Sie hatten auch die Aufrechterhaltung des « Personenrechts » betont, dh das Recht der Opfer oder ihrer Familien, ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Entschädigungen geltend zu machen.

Aber die Kontroverse verschwindet nicht mit dieser Garantie. Eine Verringerung der strafrechtlichen Sanktion kann von Familien als teilweise Löschung der Sanktion empfunden werden, auch wenn ihre Persönlichkeitsrechte rechtlich intakt bleiben.

Basil betonte diesen Punkt mit der Feststellung, dass die Verteidigung der Armee eine nationale und nicht-gemeinschaftliche Pflicht sei. Er wies die Vorwürfe zurück, dass die Opposition gegen den Text auf eine bestimmte Gemeinschaft abzielte, und betonte, dass viele Soldaten, die in die Kämpfe fielen, selbst Sunniten waren.

Diese Bemerkung bezieht sich auf eine der explosivsten Dimensionen der Datei. Die Debatte wurde manchmal als Konfrontation zwischen den Verteidigern der Armee und Vertretern der sunnitischen Gemeinschaft dargestellt, von denen einige seit langem das Problem der islamistischen Gefangenen haben.

Im Gegenteil, die CPL versucht, die beiden Themen zu trennen. Für Basil sollte die Verteidigung der Rechte von getöteten oder verletzten Soldaten nicht als Feindseligkeit gegenüber sunnitischen Gefangenen interpretiert werden, die nicht vor Gericht gestellt wurden.

Wer sind die « islamischen Gefangenen »?

Der zweite Kern der Kontroverse betrifft genau « islamische Gefangene », ein Ausdruck, der sehr unterschiedliche Gerichtssituationen abdeckt. Einige wurden wegen schwerer Handlungen im Zusammenhang mit bewaffneten Gruppen, dschihadistischen Organisationen oder Angriffen auf Sicherheitskräfte verurteilt.

Andere haben lange Zeiträume in Untersuchungshaft ohne endgültiges Urteil verbracht. Diese Kategorie ist seit Jahren eines der Hauptargumente, die von Familien und Abgeordneten für eine Amnestie vorgebracht werden.

Dies ist die zweite Kategorie, mit der sich Bassil angeblich befassen will. Er sagte, er suche nach einer Korrektur des Textes, damit die Maßnahme wirklich denen zugute käme, die ungewöhnlich lange Haft ohne Gerichtsverfahren erlitten hätten, und nicht denen, die wegen Verbrechen verurteilt wurden, die nichts mit dieser verfahrensrechtlichen Ungerechtigkeit zu tun hatten.

Die sunnitischen gewählten Vertreter, die den Fall eingereicht haben, präsentieren die Amnestie auch als Reaktion auf ein Versagen des Justizsystems. In Gesprächen mit dem Parlamentspräsidenten, Nabih Berri, verurteilten mehrere Abgeordnete das langsame Tempo des Verfahrens und die Existenz von Tausenden von nicht verurteilten Gefangenen in libanesischen Gefängnissen.

Sie betonten auch, dass islamistische Gefangene nur einen Teil dieses Problems darstellen. Das Problem der übermäßigen Untersuchungshaft hat größere Auswirkungen auf das Funktionieren der Strafjustiz und die Überfüllung der Gefängnisse.

Dies ist einer der wenigen Bereiche, in denen sich die gegnerischen Lager einig sind. Die CPL erkennt an, dass eine Person nicht auf unbestimmte Zeit inhaftiert bleiben kann, weil das Justizsystem es versäumt hat, sie innerhalb einer angemessenen Zeit zu beurteilen.

Die Befürworter der Amnestie hingegen argumentieren, dass die Verzögerungen bei den Gerichten und dem Zustand der Gefängnisse eine außergewöhnliche Maßnahme darstellen. Sie sind der Ansicht, dass das Warten auf eine umfassende Reform des Justizsystems eine weitere Ausweitung der Inhaftierung von Personen bedeuten würde, die nie ein endgültiges Urteil erhalten haben.

Das gleiche Gesetz für sehr unterschiedliche Situationen

Uneinigkeit konzentriert sich daher auf die Abhilfe. Basil ist der Ansicht, dass eine gerichtliche Fehlfunktion von den Gerichten und durch gezielte Bestimmungen korrigiert werden muss, nicht durch ein Gesetz, das ausreichend breit gefasst ist, um die Situation von Personen zu ändern, die bereits wegen schwerer Verbrechen verurteilt wurden.

Diese Kritik hilft zu verstehen, warum das Gesetz so schwer zu entwickeln war. Die Parlamentarier versuchten, eine Reihe von Problemen, die rechtlich nicht identisch waren, in demselben Text zusammenzufassen: unerprobte Gefangene, Langzeitgefangene, überfüllte Gefängnisse und einige historische politische Fragen.

Die Gefahr besteht dann darin, eine Kategorie von Maßnahmen einer anderen zuzuordnen. Genau das behauptet die CPL mit ihrem Appell an den Verfassungsrat verhindern zu wollen.

Basil beschuldigte auch Politiker, die ein Regierungsamt innehatten oder das Justizministerium leiteten, das Problem der unerprobten Gefangenen nicht früher gelöst zu haben. Ihm zufolge kann ein jahrelang angehäuftes Versagen keine unkontrollierte Verlängerung der Amnestie rechtfertigen.

Die Debatte über Urteile von 28 und 17 Jahren

Das am 12. August verabschiedete Gesetz beschränkt sich nicht auf eine einfache Amnestie. Es sieht auch eine außergewöhnliche Reduzierung bestimmter Strafen vor, was einige der Kontroversen um seine Begünstigten erklärt.

Während der Arbeit der gemischten Ausschüsse im Mai wies der Vizepräsident des Parlaments, Elias Bou Saab, darauf hin, dass die Parlamentarier einen Zeitraum von28 jahre haftfür die zum Tode Verurteilten. Für Personen, die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurden, wurde die Dauer17 jahre haft.

Diese Zahlen wurden nach mehreren Verhandlungssitzungen ermittelt. Die Kommissionen hatten unter anderem die Justiz-, Verteidigungs- und Innenministerien sowie Vertreter der Armee und des Strafvollzugs konsultiert.

Die Regelung hatte auch zu einer Debatte über die Verwechslung oder Fusion von Urteilen geführt, wenn mehrere Verurteilungen gegen dieselbe Person verhängt wurden. Nach den Erläuterungen zum Abschluss der Arbeit der Kommissionen sollte dieser Mechanismus auf Fälle mit drei oder weniger Straftaten beschränkt werden.

Diese Bestimmungen zeigen, warum die Debatte nicht mit dem Ausdruck « Befreiung islamistischer Gefangener » zusammengefasst werden kann. Abhängig von den Gerichtsakten jedes Inhaftierten kann das Gesetz unterschiedliche Auswirkungen auf die Dauer der Haft oder die Vollstreckung von Strafen haben.

Das „persönliche Recht der Opfer bleibt erhalten

Die Befürworter des Textes betonen ein weiteres Element: die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Opfer. Eine Amnestie oder Strafminderung löscht zivilrechtliche Ansprüche von Verletzten oder ihren Familien nicht automatisch.

Diese Garantie war einer der wichtigsten Kompromisse im Parlament. Insbesondere musste sie sich mit den Sorgen der Familien der getöteten Soldaten sowie der Opfer von Mord, Körperverletzung oder anderen schweren Verbrechen befassen.

Für die betroffenen Familien bleibt diese Unterscheidung jedoch unzureichend. Das Recht auf finanzielle oder zivilrechtliche Entschädigung ersetzt ihrer Ansicht nach nicht die Vollstreckung der gegen den Täter verhängten Strafe.

Die Debatte kontrastiert daher zwei Auffassungen von Gerechtigkeit. Der Gesetzgeber kann davon ausgehen, dass eine ausnahmsweise reduzierte Strafe mit der Wahrung der Rechte des Opfers vereinbar bleibt, während Familien der Ansicht sein können, dass diese Reduzierung die Strafe selbst verletzt.

Korruption, dritter Winkel von Basils Heilmittel

Der dritte von Gebran Bassil angesprochene Punkt ist politisch anders: Korruption. Der Chef der CPL wirft dem Text vor, von einer Antwort auf die Frage der Häftlinge und der Überfüllung zu einer Amnestie abgerutscht zu sein, die nach seiner Meinung Tätern von Finanzverbrechen oder Korruption zugute kommen könnte.

Er behauptet, dass sein Block den Grundsatz einer begrenzten Maßnahme akzeptiert habe. Nach seiner Version entstand das Problem, als diese « bestimmte Situation » verwendet wurde, um die Kategorien zu erweitern, die von der Regelung profitieren könnten.

Basil wirft einigen Beamten vor, das heikle Thema der islamistischen Gefangenen zu nutzen, um Bestimmungen zu erlassen, die es anderen ermöglichen würden, ihrer Verantwortung zu entgehen. Er präsentiert seinen Appell als Verteidigung für die Libanesen, die sich weigern, eine neue Form der Straflosigkeit durch Amnestie zu schaffen.

Dieser Aspekt muss jedoch von einer bereits erlangten gerichtlichen Entscheidung unterschieden werden. Der Appell der CPL ist in diesem Stadium ein politisches und verfassungsmäßiges Argument, das dem Verfassungsrat vorgelegt wird.

Verfassungsrichter müssen die angefochtenen Bestimmungen und ihren genauen Anwendungsbereich prüfen. Folglich bedeutet die Einreichung der Beschwerde nicht, dass der Rat bereits festgestellt hat, dass das Gesetz alle von Basil gemeldeten Finanzdelikte wirksam schützt.

Warum das Thema Korruption besonders sensibel ist

Die Kontroverse nimmt in einem Land, das seit 2019 vom finanziellen Zusammenbruch geprägt ist, eine besondere Dimension an. Ein großer Teil der Bevölkerung fordert die Identifizierung politischer, bankerischer und administrativer Verantwortlichkeiten, die seit mehreren Jahren zu der Krise beigetragen haben.

In diesem Zusammenhang wird jede Maßnahme, die die Strafverfolgung wegen Korruption, Veruntreuung öffentlicher Gelder, unerlaubter Bereicherung oder Finanzkriminalität auslöschen kann, äußerst sensibel. Gegner einer zu breiten Amnestie befürchten, dass eine Gefängnisbestimmung weit über die Gefängnisbevölkerung hinaus Wirkung zeigen wird.

Diese Sorge ist ein historischer Präzedenzfall. Der Libanon hat die Amnestie bereits nach dem Bürgerkrieg als Instrument zur politischen Beilegung eingesetzt, mit nachhaltigen Konsequenzen in der Frage der Rechenschaftspflicht.

Erste große Amnestie seit 1991

Der im August verabschiedete Text ist das erste allgemeine Amnestiegesetz seit 1991. Letzterer hatte einen Großteil der politischen und militärischen Verbrechen, die während des Bürgerkriegs von 1975 bis 1990 begangen wurden, gelöscht.

Das Gesetz von 1991 bleibt mehr als drei Jahrzehnte nach seiner Annahme umstritten. Seine Kritiker sind der Ansicht, dass es die Festlegung von Verantwortlichkeiten für viele Verbrechen verhindert und dazu beigetragen hat, eine Kultur der Straflosigkeit zu etablieren.

Verteidiger der Amnestie von 2026 behaupten jedoch, dass der Vergleich seine Grenzen hat. Der aktuelle Text konzentriert sich auf eine Gefängnis- und Justizkrise, während der 1991er versuchte, fünfzehn Jahre Bürgerkrieg legal zu beenden.

Dieser Unterschied beseitigt nicht das politische Risiko. Jede Erweiterung der Amnestien wirft die Frage auf, wie weit das Parlament gehen kann, um eine Krise ohne Beeinträchtigung der Rechte der Opfer zu lösen.

Eine parlamentarische Adoption bereits sehr widersprüchlich

Das Parlament verabschiedete das Gesetz schließlich am 11. und 12. August. Das Treffen war besonders angespannt gewesen, insbesondere um die Position der Armee und des Verteidigungsministers Michel Menassa.

Die CPL und die Hisbollah hatten das Treffen nach einer Kontroverse im Zusammenhang mit der Tatsache verlassen, dass der Verteidigungsminister nicht in der Lage war, die Intervention vorzustellen, die er dem Projekt widmen wollte. Unter anderem wollte er Besorgnis über die militärische Institution und die Opfer bewaffneter Gruppen äußern.

Die Episode nahm sofort eine Gemeinschaftsdimension an. Einige Beamte waren besorgt, dass eine Intervention der Armee als eine Position der Institution gegen eine Forderung interpretiert werden könnte, die weitgehend von sunnitischen Politikern gestellt wurde.

Bassil wiederholt dieses Argument genau heute, um es zu widerlegen. Er behauptet, dass die Verteidigung des Militärs und ihrer Familien keine feindliche Position für Sunniten ist, zumal viele Soldaten, die selbst Opfer bewaffneter Gruppen waren, zu dieser Gemeinschaft gehörten.

Verfassungsrat jetzt im Mittelpunkt der Akte

Der Appell verschiebt nun die Debatte des Parlaments an den Verfassungsrat. Letztere müssen die Argumente des « starken Libanon »-Blocks prüfen und prüfen, ob die umstrittenen Bestimmungen mit der Verfassung übereinstimmen.

Eine der Fragen wird sein, wie die Kategorien der Begünstigten definiert wurden. Insbesondere müssen die Richter beurteilen, ob die im Gesetz vorgesehenen Ungleichbehandlungen auf Kriterien beruhen, die hinreichend objektiv und mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar sind.

Der Rat kann auch Argumente zu den Befugnissen des Parlaments berücksichtigen. Basil argumentiert, dass ein Mangel an gerichtlicher Macht es dem Gesetzgeber nicht erlaubt, verfassungsmäßige Regeln zu umgehen, indem er ein übermäßig allgemeines System annimmt.

Der Fall stellt somit mehrere schwierig zu vereinbarende Anforderungen. Der Libanon muss auf übermäßige Untersuchungshaft und Gerichtsverzögerungen reagieren und gleichzeitig die Rechte der Opfer schützen und vermeiden, dass eine außergewöhnliche Maßnahme nicht von Straftaten profitiert, die außerhalb seines ursprünglichen Ziels liegen.

Das konkrete Schicksal des Gesetzes hängt nun von der Überprüfung des Verfassungsrates ab. Ihre Entscheidung wird darüber entscheiden, ob der Text, über den am 12. August abgestimmt wurde, in seiner jetzigen Form vollständig umgesetzt werden kann oder ob er von bestimmten angefochtenen Bestimmungen betroffen sein wird.