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Die Welt am Rand Ep.1: Das fragmentierte System

Moskau, Teheran, Taiwan: drei Krisen, die getrennt zu sein scheinen, die es aber nicht sind. Eine gegen den Iran abgefeuerte Abfangrakete existiert nicht mehr, um Polen zu schützen. Ein Schiff, das an den Golf geschickt wird, ist im Pazifik nicht mehr verfügbar. Russland, China und Iran müssen sich nicht einmal koordinieren: Jeder profitiert von der Tatsache, dass die anderen beiden amerikanischen Streitkräfte zerstreuen. Die Gefahr kommt nicht unbedingt von einem konzertierten Plan, sondern von einem lokalen Vorfall, der eine Regierung zwingt, zu reagieren – und dann der Gegner, um wiederum zu reagieren. Europa hat diesen Mechanismus bereits erlebt: Am 28. Juni 1914 wurden in Sarajevo zwei Schüsse abgefeuert. Siebenunddreißig Tage später befanden sich die großen europäischen Mächte im Krieg.

Die erste Episode einer Serie, die Woche für Woche den Signalen folgt, die sich seit dem Sommer 2026 angesammelt haben.

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