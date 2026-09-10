Südlibanon: Israelisches Dynamit intensiviert sich

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Im Südlibanon war die Nacht vom 9. auf Donnerstag, den 10. September keine Pause. Nach einem Tag, der bereits von Explosionen und Streiks dominiert war, wurden die israelischen Operationen bis in die frühen Morgenstunden fortgesetzt, darunter um Ali al-Taher Ridge in der Region Nabatiyah, Mansuri, Beit al-Sayyad, Qantara und Wadi al-Saluki. Nach 1446 Stunden Beirutzeit konnte keine dauerhafte Rückkehr zur Ruhe beobachtet werden. Vor allem bestätigt die Sequenz eine Entwicklung, die jetzt am Boden sichtbar ist: Über Luftangriffe hinaus werden die Zerstörung von Gebäuden und Sprengungen an mehreren südlichen Orten zu einer wiederkehrenden Methode, was die Rückkehr der Bewohner und den Einsatz der libanesischen Armee erschwert.

Die nacht verlängerte die operationen am mittwoch. Luftangriffe wurden im Bezirk Tyrus, einschließlich Mansuri und Beit al-Sayyad, sowie im Gouvernement Nabatiyah gemeldet, wo Ali al-Taher Ridge wiederholt angegriffen wurde. Qantara wurde ebenfalls getroffen, während die israelische Artillerie weiterhin in Gebieten in der Nähe von Ali al-Taher feuerte. Um 0052 Stunden wurde Artilleriefeuer auf Halta gemeldet. Kurz nach 1 Stunde wurde über weitere Sprengungen in Wadi al-Saluqi berichtet.

Mansouri, Symbol der Zerstörung, die sich niederlässt

Diese Kontinuität zwischen dem 9. September und der Nacht von 10 ist wichtig. Am Mittwoch hatte Mansouri eine außergewöhnlich intensive Abrisskampagne konzentriert. Mehrere libanesische Medien hatten vor Beginn des Abends 33 Explosionen in der Gegend aufgezeichnet, nachdem sie bereits 29 Operationen gegen 16.30 Uhr gezählt hatten. Eine Schule war eines der Gebäude, die von israelischen Anklagen bedroht waren, während Häuser eines nach dem anderen zerstört wurden. Dynamiting ist nicht mehr auf klar identifizierte militärische Positionen beschränkt: In mehreren Dörfern wirkt es sich direkt auf das gebaute Gewebe aus.

Das Phänomen überflutet Mansouri. Explosionen wurden auch am Mittwoch in Bani Hayyan, Khiam, Tayri, Qantara und Wadi al-Saluqi gemeldet. Gepanzerte Bewegungen wurden in Tallousa und östlich von Khiam beobachtet, während Artillerie mehrere Gebiete zwischen Marjayoun, Bint Jbeil und Nabatiyah traf. Die Wiederholung dieser Operationen gibt dem Süden eine permanente Kriegsphysiognomie mit niedriger Intensität, mit Orten, an denen die Bewohner mehrmals am Tag Explosionen hören können, ohne dass ein konventioneller Kampf unbedingt stattfindet.

Das menschliche Gleichgewicht der letzten Tage verstärkt dieses Gefühl der Eskalation. Am 7. September führten Streiks auf Kfar Remmane zu mindestens 12 Todesfällen, darunter zwei Kinder und vier Frauen. Ein weiterer Streik auf der Straße von Marj Harouf nach Zibdine verursachte am Mittwochabend Verletzungen. Nach Angaben der libanesischen Behörden führte der 9. September auch zu einem Todesfall und mehreren Verletzungen bei verschiedenen Anschlägen im Süden. Israel behauptet, Hisbollah-Mitglieder, Waffenbewegungen oder militärische Infrastruktur anzugreifen. Auf libanesischer Seite nährt die Vermehrung der Streiks in Wohngebieten den Vorwurf einer Kampagne, die weit über die Logik militärischer Angriffe hinausgeht.

Libanesische Armee verurteilt fast 7.700 Verstöße

Die libanesische Armee verhärtete seine Rede. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung beschuldigte sie Israel, seine Angriffe auf Wohngebiete und Institutionen zu intensivieren und gleichzeitig Abriss- und Sprengoperationen fortzusetzen. Das Kommando glaubt, dass diese Aktionen bestehende Arrangements bedrohen, die Souveränität des Libanon verletzen und die Armee daran hindern, ihre Stabilisierungsmissionen abzuschließen.

Die von der Institution vorgelegte Zahl ist beträchtlich: Berichten zufolge wurden seit dem Rahmenabkommen vom 26. Juni etwa 7.700 israelische Verstöße registriert. Diese Summe umfasst mehrere Kategorien von Vorfällen. Es ist die offizielle libanesische Zählung, keine unabhängige Bewertung. Aber es zeigt das Ausmaß der Rechtsstreitigkeiten in weniger als drei Monaten angesammelt. Die Armee behauptet auch, in der Nähe ihrer Positionen und Patrouillen erschossen worden zu sein, und ist der Ansicht, dass die Fortsetzung der israelischen Operationen den Abschluss ihres Einsatzes in mehreren Gebieten behindert.

Die Frage ist jetzt weniger theoretisch als am Tag nach dem Waffenstillstand. Libanon setzt sich dafür ein, das staatliche Waffenmonopol zu stärken und die Präsenz der Armee auszubauen. Washington unterstützt diese Richtung und bekräftigt, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschließlich von libanesischen Institutionen getroffen werden muss. Aber aus Beiruts Sicht steht diese Forderung im Widerspruch zur Fortsetzung der israelischen Operationen auf dem Territorium. Die Armee ist aufgerufen, die Kontrolle über einen Raum zurückzugewinnen, in dem ausländische Streitkräfte weiterhin zuschlagen, eintreten und zerstören.

Dynamiting macht Rückkehr schwieriger

Dynamiting macht diesen Widerspruch besonders sichtbar. Laut Israel kann ein Luftangriff auf eine Ad-hoc-Bedrohung reagieren. Der systematische Abriss eines Gebäudes oder einer Gruppe von Häusern wirkt sich nachhaltig auf das Territorium aus. Es verändert die Rückkehrbedingungen, zerstört Immobilienkapital und schafft Wiederaufbaubedürfnisse, die noch lange nach dem Ende der Militäroperationen bestehen bleiben werden. Für die Bewohner ist die Frage nicht mehr nur, wann die Bombardierungen aufhören werden, sondern was sie finden werden, wenn sie zurückkehren können.

Diese Dimension wird in Mansouri immer wichtiger. Das Dorf ist zu einem der Symbole der aktuellen Sequenz geworden, mit wiederholten Zerstörungen und Bildern von Gebäuden, die darauf vorbereitet sind, dynamisch zu sein. Anderswo wurden die gleichen Methoden bereits in den letzten Wochen berichtet. Im Juli verurteilte die libanesische Armee die systematische Zerstörung von Kfar Tebnit, Hadatha, Kounine, Ebl al-Saqi, Khiam, Mansouri, Byout al-Sayyad und Majdelzoun. Im August beschuldigte sie die israelischen Streitkräfte, in Zawtar al-Sharqiyah ein Stadtgebäude, eine öffentliche Schule, eine Klinik, eine Kindertagesstätte und mehrere Häuser zu detonieren.

Die Kosten übersteigen die der zerstörten Mauern. Wenn ein Dorf Häuser, eine Schule, eine Straße oder ein Wassernetz verliert, wird die Rückkehr der Bevölkerung schwieriger und kostspieliger. Vertriebene Familien müssen ihre Unterkunft anderswo ausdehnen. Die Gemeinden müssen Reparaturen finanzieren, während ihre Ressourcen begrenzt sind. Der Staat muss in die Infrastruktur eingreifen. Handel und Farmen verlieren ihre Kunden oder ihre Produktionsmittel. Die Zerstörung des Gebäudes verwandelt sich somit in einen wirtschaftlichen und demografischen Schock.

Libanesische Macht versucht ihre Linie zu bekräftigen

Diese Realität schürt auch die politischen Spannungen in Beirut. Präsident Joseph Aoun bekräftigte am Donnerstag, dass die Wahl der Verhandlungen im Interesse des Libanon und nicht zur Befriedigung einer ausländischen Macht getroffen worden sei. Er betonte auch die Notwendigkeit, die Kriege zu beenden, die das Land zerstörten. Diese Kommentare werden gemacht, während der Staat versucht, seine Präsenz in Nabatiyah und im Süden zu stärken, während er ein Ende der israelischen Operationen fordert.

Die Haltung der USA zur Hisbollah bleibt strenger. Die US-Botschaft in Beirut sagte am Donnerstag, dass die Libanesen staatliche Institutionen gegenüber Parteiwaffen bevorzugten und dass der Süden nicht im Besitz von Milizen oder regionalen Akteuren sei. Die Botschaft unterstützt ausdrücklich die libanesische Armee. Aber es löst nicht das Problem, das durch sein Kommando aufgeworfen wird: Ohne israelische Streiks und Sprengungen zu stoppen, findet der Einsatz des Staates in einem militärischen Umfeld statt, das instabil bleibt.

Um 1446 stunden wurde für donnerstag keine neue offizielle Überprüfung veröffentlicht. Die verfügbaren Informationen bestätigten jedoch die anhaltenden Angriffe und Schießereien in der Nacht und am frühen Morgen, darunter in der Umgebung von Ali al-Taher, Mansuri und mehreren Orten im Gouvernement Nabatiyah. Das Bild bleibt daher das der unerreichbaren Deeskalation: weniger offene Kämpfe als auf dem Höhepunkt des Krieges, aber eine tägliche Abfolge von Streiks, Überfällen, Feuer und Zerstörung.