Libanon: Das Bild der bewaffneten Männer belebt alte Dämonen

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Männer, die Schlange marschierten, einige bewaffnet, andere mit versteckten Gesichtern, um den Abgeordneten Kataëb Nadim Gemayel: Bilder, die aus einem Ende August organisierten Lager auf den Höhen von Tannourine ausgestrahlt wurden, überschritten schnell den Rahmen der parteiischen Aktivität. Die Militärstaatsanwaltschaft nahm den Fall auf und bat die Sicherheitsdienste, die Teilnehmer zu identifizieren, die mit Waffen auftauchten, um die Rechtmäßigkeit ihres Hafens zu überprüfen. In einem Libanon, in dem das Waffenmonopol im Zentrum einer großen politischen Konfrontation steht und in dem die Erinnerung an den Bürgerkrieg Milizen und bewaffneten Demonstrationen anhängt, geht die Sequenz weit über die Erteilung von Waffengenehmigungen hinaus.

Die gerichtliche Untersuchung muss die Fakten und mögliche Straftaten feststellen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es nichts, was die Versammlung als Bildung einer Miliz oder Vorbereitung auf eine bewaffnete Aktion beschreiben könnte. Aber die Inszenierung ist genug, um Unwohlsein zu verursachen: Sie kommt, wenn der Staat behauptet, sein Waffenmonopol wiederherstellen zu wollen, die Armee aufgefordert wird, ihre Autorität auf das gesamte Territorium auszudehnen, und die Debatte über die Entwaffnung der Hisbollah das politische Leben tief polarisiert.

Gemayels Name gibt diesen Bildern schließlich eine besondere historische Resonanz. Nadim Gemayel ist der Sohn von Bashir Gemayel, Führer der libanesischen Streitkräfte während eines Teils des Bürgerkriegs, 1982 zum Präsidenten der Republik gewählt und dann vor seinem Amtsantritt ermordet. Das Lager, in dem die Bilder aufgenommen wurden, trägt seinen Namen. In einem Land, in dem Fotos bewaffneter Männer, die hinter Politikern marschieren, zum visuellen Gedächtnis der Jahre 1975-1990 gehören, wurde die Parallele fast sofort in der öffentlichen Debatte aufgezwungen.

Militärjustiz will bewaffnete Männer identifizieren

Der Fall entstand auf Fotos und Videos, die Anfang September veröffentlicht wurden. Sie zeigen Nadim Gemayel bei der « Kampagne Bachir Gemayel », organisiert in Tannourine Jurd, im Batrun District. Etwa 30 Männer erscheinen in einigen Bildern. Viele tragen Waffen und einige haben ihre Gesichter bedeckt.

Die Kundgebung fand am 29. und 30. August statt. Nadim Gemayel organisiert dieses Camp seit mehreren Jahren im Gedenken an seinen Vater. Die Bilder verbreiteten sich dann in sozialen Netzwerken, wo sie politische Kontroversen verursachten.

Die Datei hat nun das Social Media Feld verlassen.

Der Regierungskommissar des Militärgerichts, Richter Claude Ghanem, schickte eine Rechtshilfekommission an den Geheimdienst der internen Sicherheitskräfte und an die libanesischen Streitkräfte. Er bat sie, die Bilder zu untersuchen und die vollständige Identität der Personen festzustellen, die dort bewaffnet erschienen.

Die Militärstaatsanwaltschaft muss dann die betroffenen Personen einladen, um unter anderem festzustellen, ob die Waffen rechtmäßig gehalten wurden und ob ihre Mitnahme genehmigt wurde.

Daher bleibt das Verfahren in diesem Stadium eine Untersuchung. Das Vorhandensein einer Waffe auf einem Foto allein macht es nicht möglich, eine Straftat abzuschließen. Das libanesische Recht sieht Genehmigungsregelungen vor, und die Ermittler müssen die Situation jeder betroffenen Person speziell überprüfen.

Auch das Justizsystem scheint die Versammlung nicht als militärische Ausbildung oder Miliztätigkeit eingestuft zu haben. Eine solche Einstufung kann daher nicht als feststehende Tatsache angesehen werden.

Diese rechtliche Umsicht löscht jedoch nicht die politische Frage, die sich aus den Bildern ergibt.

Eine Parade, die im schlimmsten politischen Moment fällt

In einem anderen Zusammenhang könnte die Sequenz als lokale Polemik um ein Partisanenlager behandelt worden sein. Im September 2026 nahm sie eine nationale Dimension an.

Der Libanon hat eine der heikelsten Waffendebatten seit dem Ende des Bürgerkriegs durchgemacht. Die Regierung verteidigt den Grundsatz, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschließlich dem Staat gehören muss. Die Vereinigten Staaten verstärken ihren Druck für die Entwaffnung der Hisbollah. Die libanesische Armee wird als die einzige legitime militärische Institution dargestellt, die ihre Autorität über das gesamte Territorium ausübt.

Die Kataëb gehören genau zu den Formationen, die diese Linie seit langem verteidigen.

Die Partei widersetzt sich den Waffen der Hisbollah außerhalb staatlicher Kontrolle und fordert ein Monopol der Streitkräfte durch öffentliche Institutionen. Die Bilder von bewaffneten Personen, die einen seiner Abgeordneten umgeben, schaffen somit einen politischen Widerspruch, der von seinen Gegnern sofort ausgenutzt werden kann.

Unterstützer und Beamte, die der Hisbollah nahestehen, haben die Videos auch weitgehend weitergegeben, indem sie ihre Gegner beschuldigten, das zu praktizieren, was sie in Bezug auf die Bildung von Schiiten anprangern.

Der Vergleich hat seine Grenzen. Natürlich zeigen Tannourines Bilder nicht die Existenz einer militärischen Organisation ähnlich der Hisbollah, die eine bewaffnete Struktur, ein Arsenal und eine Befehlskette hat, die seit mehreren Jahrzehnten aufgebaut wurde. Die Konsolidierung der beiden Realitäten würde das Verständnis des Problems verhindern.

Aber politisch schwächt die Episode den Diskurs, dass keine bewaffnete Demonstration außerhalb der regulären Streitkräfte toleriert werden sollte.

Der Grundsatz eines staatlichen Waffenmonopols kann nur dann nachhaltig funktionieren, wenn er ohne Unterschied in der gemeinschaftlichen, parteilichen oder historischen Rechtfertigung gilt.

Gerade deshalb ist die Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung von besonderer Bedeutung.

Das Gespenst der Milizen bleibt im Libanon tief verwurzelt

Im Libanon ist eine Kolonne bewaffneter Männer hinter einem politischen Führer niemals ein neutrales Bild.

Der Bürgerkrieg, zwischen 1975 und 1990, zersplitterte das Territorium zwischen Gemeinschaft und politischen bewaffneten Organisationen. Dämme, Uniformen, individuelle Waffen, Trainingslager und Gewaltdemonstrationen gehörten zum Alltag.

Der Kataëb nimmt einen zentralen Platz in dieser Geschichte ein.

1936 von Pierre Gemayel gegründet, hatte die Partei während des Krieges eine wichtige bewaffnete Organisation. Bachir Gemayel etablierte sich allmählich als eine der Hauptfiguren des christlichen Lagers und spielte eine entscheidende Rolle bei der Vereinigung der wichtigsten christlichen Streitkräfte unter dem Banner der libanesischen Streitkräfte.

Am 23. August 1982, als die israelische Armee einen Teil des Libanon besetzte, wurde er am 14. September 1982 bei der Explosion der Kataëb-Belagerung in Ashrafieh ermordet, bevor er sein Amt antreten konnte.

Seine Ermordung bleibt eines der politisch aufgeladensten Ereignisse in der libanesischen Zeitgeschichte.

Für seine Anhänger verkörpert Bachir Gemayel ein starkes und souveränes Staatsprojekt. Für seine Gegner bleibt seine Reise untrennbar mit dem Bürgerkrieg, christlichen Milizen und der Allianz mit Israel während eines Teils des Konflikts.

Vierundvierzig Jahre nach seinem Tod teilte sich sein Gedächtnis weiter.

Es ist in diesem Zusammenhang, dass der Name des Camping Bachir Gemayel den Bildern eine zusätzliche symbolische Ladung gibt. Die Kundgebung findet nicht unter einem politisch neutralen Namen statt: Sie beansprucht ausdrücklich die Erinnerung an einen Kriegsherrn, der zum Präsidenten gewählt wurde.

Zu sehen, wie sich junge Männer, einige bewaffnet und maskiert, in diesem Kontext entwickeln, reicht aus, um Referenzen zu reaktivieren, die die libanesische Gesellschaft nie vollständig übertroffen hat.

Der Libanon von 2026 ist jedoch nicht der von 1975

Die Parallele zum Bürgerkrieg muss jedoch unter Kontrolle bleiben.

Der Libanon befindet sich heute nicht in der Situation von 1975. Die libanesische Armee bleibt eine strukturierte nationale Institution. Die Sicherheitsdienste funktionieren. Das politische System brach trotz seiner Krisen nicht in rivalisierende Verwaltungen aus. Es gibt keine Beweise in diesem Fall, dass die Kataëb eine militärische Organisation vorbereiten, um den Staat zu ersetzen.

Die Reaktion der Gerechtigkeit ist sogar ein grundlegender Unterschied zu den ersten Kriegsjahren.

Wenige Tage nach der Verteilung der Bilder fordert die Militärstaatsanwaltschaft die Geheimdienste auf, die bewaffneten Männer zu identifizieren und plant, ihre Genehmigungen zu überprüfen. Der Staat greift daher genau ein, um festzustellen, ob das Gesetz eingehalten wurde.

Es wäre daher übertrieben, die Bilder als mechanisch angekündigte Rückkehr zum Bürgerkrieg darzustellen.

Aber Bürgerkriege bleiben nicht nur in Institutionen. Sie bestehen in gemeinschaftlichen Erinnerungen, Symbolen und Reflexen. Im Libanon bleibt diese Dimension besonders stark, weil der Konflikt ohne wirkliche nationale Erinnerungsarbeit endete.

Taefs Vereinbarung beendete die Kämpfe. Die Milizen wurden offiziell aufgelöst und ihre Waffen übergeben, mit der bemerkenswerten Ausnahme der Hisbollah, deren Arsenal im Namen des Widerstands gegen die israelische Besatzung aufrechterhalten wurde.

Aber ehemalige Warlords sind in die Politik eingetreten oder geblieben. Gemeinschaftsgeschichten des Konflikts koexistierten weiterhin. Es gibt immer noch keine gemeinsame historische Lesart der fünfzehn Kriegsjahre.

Ein Bild kann diese Brüche sehr schnell aufwecken.

Das Waffenmonopol kann keine variable Geometrie sein

Der Fall kommt vor allem zu einer Zeit, in der das Konzept des staatlichen Gewaltmonopols zu einem der Hauptkriterien für den politischen Wiederaufbau des Libanon wird.

Die Debatte beginnt mit der Hisbollah, weil ihr Arsenal bei weitem die wichtigste organisierte Militärmacht jenseits des staatlichen Kommandos ist. Der Krieg mit Israel hat dieses Thema noch dringlicher gemacht.

Aber die Glaubwürdigkeit des Prinzips hängt von seiner Universalität ab.

Wenn der Staat behauptet, dass keine Partei allein entscheiden kann, Waffen für ihre Gemeinschaft, Sicherheit oder Geschichte zu besitzen oder einzusetzen, muss diese Regel auch für die Gegner der Hisbollah gelten.

Hier erhält die Untersuchung der Bilder rund um Nadim Gemayel institutionellen Spielraum.

Die Justiz darf keine politische Gleichwertigkeit zwischen verschiedenen Parteien zeigen. Sie musste eine viel einfachere Frage beantworten: Wurden sichtbare Waffen legal gehalten und getragen, und respektierten die in den Videos gezeigten Aktivitäten das Gesetz?

Die Antwort muss aus der Umfrage kommen und nicht aus politischen Zugehörigkeiten.

Eine strenge Durchsetzung des Gesetzes kann sogar die Position derjenigen stärken, die die Entwaffnung der Hisbollah fordern. Es würde argumentieren, dass das staatliche Monopol kein Instrument ist, das sich gegen eine bestimmte Gemeinschaft richtet, sondern eine allgemeine Regel, die für alle gilt.

Umgekehrt würde jeder Eindruck von selektiver Toleranz sofort das Argument nähren, dass die Frage der Waffen als Instrument im religiösen Machtgleichgewicht verwendet würde.

Eine Gesellschaft, die bereits unter hohem Sicherheitsstress steht

Der Moment, den diese Kontroverse gewählt hat, verstärkt das Unbehagen.

Der Südlibanon erlebt eine weitere Eskalation der israelischen Operationen trotz des Waffenstillstands im Juni. Die Streiks der letzten Tage haben mehrere zivile Opfer gefordert. Dörfer werden bombardiert und energetisiert. Am Mittwoch meldete die libanesische Armee etwa 7.700 israelische Verstöße seit dem Abkommen vom 26. Juni.

Gleichzeitig spaltet die Frage der Abrüstung der Hisbollah die politischen Formationen tief.

Diese nationale Spannung wird durch lokalisiertere Gemeinschaftsvorfälle verstärkt. Am 6. September musste die Armee in Sin al-Fil eingreifen, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit jungen Menschen gekommen war, die mit der Gruppe « Soldaten Gottes » und anderen in Verbindung standen, die wegen ihres Auftretens der Hisbollah nahe standen. Militärische Geheimdienste intervenierten, um zu verhindern, dass der Vorfall degenerierte.

Für sich genommen bedeutet keines dieser Ereignisse, dass sich der Libanon auf eine interne Konfrontation zubewegt.

Zusammengenommen zeigen sie jedoch, warum jede bewaffnete Demonstration heute eine Destabilisierungskapazität hat, die größer ist als in einer ruhigeren Zeit.

Das Land hat einen Krieg, der im Süden nicht wirklich vorbei ist, eine noch tiefe Wirtschaftskrise, einen politischen Konflikt um die Waffen der Hisbollah und die Erinnerung an die Gemeinschaft, die nach wie vor sehr präsent sind.

In diesem Umfeld tragen die politischen Entscheidungsträger eine besondere Verantwortung für die Symbole, die sie verwenden.

Nadim Gemayel steht vor politischem Widerspruch

Nadim Gemayel lieferte in den frühen Tagen der Kontroverse keine detaillierte öffentliche Erklärung, um die Art der sichtbaren Waffen oder die während des Lagers organisierten Aktivitäten zu klären.

Dieser Mangel an Reaktion lässt Raum für gerichtliche Untersuchungen und politische Interpretation.

Für den Abgeordneten für Achrafieh geht das Problem jedoch über die kriminelle Frage hinaus.

Seine politische Position basiert weitgehend auf der Verteidigung der staatlichen Souveränität, der Opposition gegen die Waffen der Hisbollah und dem politischen Erbe seines Vaters. Bilder, die diese Erinnerung mit bewaffneten Männern verbinden, setzen seine Rede direkt der Doppelmoral-Anschuldigung aus.

Die Frage ist nicht, ob etwa 30 Teilnehmer in einem Lager die militärische Kapazität der Hisbollah haben. Das tun sie offensichtlich nicht.

Es geht um die Kohärenz des verteidigten Grundsatzes.

Während das Bild von bewaffneten Männern hinter einem Hisbollah-Beamten als unvereinbar mit dem Staat angesehen wird, kann ein ähnliches Bild um einen Abgeordneten Kataëb nicht einfach als folkloristisch angesehen werden, nur weil der militärische Maßstab anders ist.

Das Gesetz wird die Legalität von Waffen bestimmen. Die Politik wird sich für ihre Symbolik verantworten müssen.

Gerechtigkeit wird zum Schiedsrichter einer viel breiteren Debatte

Die Untersuchung, die unter der Aufsicht des Regierungskommissars vor dem Militärgericht durchgeführt wurde, kommt daher zu einem besonders heiklen Zeitpunkt.

Geheimdienste müssen Personen identifizieren, die bewaffnet erscheinen. Jede vorladung wird ihre genehmigungen und die spezifischen umstände, unter denen die bilder aufgenommen wurden, überprüfen.

Diese Elemente werden die Fakten schrittweise von der Kontroverse trennen.

Insbesondere werden sie bestimmen, ob der Fall der legal festgehaltenen Waffen bleibt, die in einem politisch unangenehmen Umfeld ausgestellt wurden, oder ob Straftaten begangen wurden.

Unterscheidung ist unerlässlich.

Im ersten Fall wird das Problem in erster Linie politisch und symbolisch bleiben. In der zweiten wird die Justiz die individuellen Verantwortlichkeiten und mögliche Folgemaßnahmen festlegen müssen.

Für den libanesischen Staat geht es jedoch über Nadim Gemayel hinaus.

In einer Zeit, in der die Regierung sagt, sie wolle das Waffenmonopol wiederherstellen und ausschließlich der Armee den Schutz des Territoriums anvertrauen, wird jeder Fall von parteiischen Waffen zu einem Test der Kohärenz.

Die nächste konkrete Entwicklung wird daher von den Sicherheitsdiensten kommen. Sie müssen der Militärstaatsanwaltschaft die Identität der Männer, die auf den Bildern bewaffnet erscheinen, übergeben und die Rechtmäßigkeit ihrer Waffen überprüfen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird zeigen, ob die Tannourine-Episode eine Polemik mit den Geistern des Bürgerkriegs bleiben wird oder ob sie zu einer Strafverfolgung vor der Militärjustiz führen wird.