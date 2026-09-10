Libanon: Gemayel drückt Abrüstungsstaat

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Der Präsident des Kataëb, der Abgeordnete Sami Gemayel, stellte die Regierung am Donnerstag, dem 10. September, vor seine eigenen Verpflichtungen zum Waffenmonopol. In einer formellen parlamentarischen Anfrage an die Exekutive stellte er die Frage, was seit aufeinanderfolgenden Ministerratsbeschlüssen zur Abrüstung tatsächlich umgesetzt worden sei, welche Hindernisse ihrer Umsetzung im Wege stünden und vor allem welchen Zeitplan sich der Staat selbst gesetzt habe. Seine Intervention erfolgt, da sich die israelischen Operationen im Südlibanon intensivieren und die Zerstörung von Tunneln, Depots und Infrastruktur, die der Hisbollah zugeschrieben werden, die Angst vor einer Ausweitung der Angriffe auf andere Regionen nährt. Für Gemayel ist das Problem nicht mehr die Existenz von Regierungsentscheidungen, sondern ihre Übersetzung vor Ort.

Der Führer des Kataëb nimmt somit eine sowohl für Präsident Joseph Aoun als auch für die Regierung von Nawaf Salam günstige Position ein und kritisiert die Langsamkeit der Hinrichtung. Er erinnert an mehrere Entscheidungen, die seit der Bildung des Kabinetts getroffen wurden: die in der Ministererklärung enthaltene Verpflichtung für das staatliche Waffenmonopol, die Entscheidung vom 2. März über das Verbot der militärischen Aktivitäten der Hisbollah, die Entscheidung vom 9. April über die Rüstungskontrolle in Beirut und die Entscheidungen vom 5. und 7. August über die Vorbereitung und Umsetzung eines Armeeplans. Seine Frage ist bewusst einfach: « Was haben Sie getan, was wollen Sie tun und wie sieht der Zeitplan aus? »

Gemayel verwandelt Waffen in parlamentarische Kontrolle

Die Initiative verändert den Charakter der Debatte. Die Kataëb fordern die Regierung nicht mehr nur auf, die Abrüstung zu beschleunigen. Sami Gemayel nutzt nun ein parlamentarisches Aufsichtsinstrument, um eine offizielle Antwort der Exekutive zu erhalten.

Er wirft dem Hohen Haus vor, nicht ausreichend darüber zu diskutieren, was auf libanesischem Territorium geschieht. Der Kataëb hatte bereits eine Sitzung zur Regierungspolitik beantragt. Dennoch dankte Gemayel dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri dafür, dass er eine Sitzung, die mit dem Jahrestag der Ermordung von Bachir Gemayel zusammenfallen würde, verschoben hatte.

Der Ansatz zielt nun darauf ab, die Regierung zu Fortschritten zu zwingen. Gemayel fragte, was in den Beschlüssen des Ministerrats umgesetzt worden sei, welchen Status der Militärplan habe, welche Hindernisse seine Umsetzung verhinderten und welche Fristen gesetzt worden seien.

Diese Unterscheidung zwischen Entscheidungsfindung und Ausführung ist der Kern seiner politischen Offensive. Ihm zufolge ist der Inhalt der Regierungsentscheidungen bereits ausreichend klar. Daher fordert er keine neue Grundsatzerklärung zur Souveränität oder zum Waffenmonopol, sondern messbare Informationen über ihre Umsetzung.

« Warum nicht mit sicheren Bereichen beginnen? »

Eines der spezifischsten Themen von Gemayel betrifft die Geographie der Abrüstung.

Die Regierung und die Armee können sich auf die militärische Situation im Süden berufen, wo israelische Operationen, Sprengungen und Bombardierungen jede Aktion erheblich erschweren. Gemayel fragte jedoch, warum diese Schwierigkeit den Staat daran hindern würde, in Gebieten zu beginnen, die nicht direkt von den Kämpfen betroffen sind.

Es wirft ausdrücklich die Frage nach der möglichen Existenz von Tunneln und Waffenlagern in anderen Teilen des Landes auf. Seine Argumentation ist, den Fall des Südens von dem des Restes des Territoriums zu trennen: Selbst wenn militärische Bedingungen eine vollständige Anwendung in Gebieten verhindern, die israelischen Operationen ausgesetzt sind, könnte der Staat in Beirut, Bekaa, Metn, Kesrouan oder anderen Gebieten, die relativ weit von der Front entfernt sind, handeln.

Dieser Ansatz zielt direkt auf die Hisbollah ab. Gemayel benutzte die Bedingungen der Regierungsentscheidungen, die er so interpretierte, dass die Partei ihre Waffen an den Staat übergeben und die Armee und die Sicherheitsdienste mit der Verantwortung für ihre Ausführung betraute.

Der Herr Abgeordnete bittet daher die Regierung zu erklären, was ihn eigentlich davon abhält, zu starten.

Der frühere Ali al-Taher füttert das sichere Argument

Gemayel setzt diesen Druck in die aktuelle militärische Eskalation. Es bezieht sich direkt auf die Tunnel und Zerstörungen, die um Ali al-Taher beobachtet wurden, ein Gebiet im Nabatiyah-Gebiet, das kürzlich wiederholten israelischen Streiks ausgesetzt war.

Für ihn ist die mögliche Präsenz militärischer Infrastruktur in bewohnten Gebieten nicht mehr nur eine Debatte über Souveränität. Sie setzt die Zivilbevölkerung unmittelbar israelischen Streiks aus.

Er stellte eine besonders ernste Frage: Gibt es « Ali al-Taher 2, 3 oder 4 » in Bekaa, Beirut, Metn oder Kesrouan?

Der Wortlaut soll die Debatte bewegen. Der Kataëb bezieht sich nicht mehr nur auf Abrüstung als Umsetzung der libanesischen Verfassung oder internationale Verpflichtungen. Sie präsentieren es als eine Maßnahme zum sofortigen Schutz der Bevölkerung.

Das Argument basiert auf den jüngsten Entwicklungen der israelischen Operationen. Streiks beschränken sich nicht mehr auf wenige Grenzgebiete. Nabatiyah und seine Umgebung wurden mehreren Angriffen ausgesetzt, während die israelische Armee regelmäßig behauptet, Tunnel, Depots, Kämpfer oder die Infrastruktur der Hisbollah anzugreifen.

Aus Gemayels Sicht kann daher jede militärische Infrastruktur in der Nähe eines Wohngebiets zu einem israelischen Ziel werden und die umliegenden Bewohner aussetzen.

Diese Analyse bleibt politisch umstritten. Die Hisbollah und ihre Verbündeten glauben, dass ihr Arsenal eine Verteidigungsfähigkeit gegen Israel ist und dass eine Abrüstung unter israelischem militärischen Druck den Libanon schwächen würde. Gemayel kehrt diese Logik um: Er glaubt, dass das Halten von Waffen außerhalb des Staates jetzt das Risiko von Krieg und Zerstörung erhöht.

Der Aufruf aus Nabatiyah erhält eine politische Dimension

Sami Gemayel begrüßte auch einen kürzlichen Aufruf von Einwohnern in Nabatiyah, den Staat zu bitten, seine Autorität durchzusetzen, die Armee zu schicken und jede nichtstaatliche bewaffnete Präsenz zu verhindern.

Dieser Hinweis ist nicht unerheblich. Nabatiyah liegt im Herzen einer Region, in der die Hisbollah historisch gesehen eine wichtige politische und soziale Siedlung hat. Einen lokalen Appell für das Waffenmonopol vorzubringen, erlaubt Kataëb zu argumentieren, dass diese Behauptung nicht mehr nur von Parteien kommt, die traditionell gegen die Hisbollah sind.

Gemayel präsentiert diese Bitte sogar als die von « allen Libanesen ».

Diese Verallgemeinerung ist offensichtlich eine Frage des politischen Diskurses und kein Maß für die öffentliche Meinung. Die Hisbollah unterhält eine wichtige Basis und ihre Unterstützer verteidigen weiterhin ihre militärischen Fähigkeiten. Aber die Existenz kritischer Stimmen in Gebieten, die direkt Bombardierungen ausgesetzt sind, wird zu einem wichtigen politischen Element.

Die Frage der Abrüstung ist daher zunehmend mit den territorialen Kosten der Konfrontation mit Israel verbunden.

Regierungsentscheidungen sind jetzt der Bezugspunkt

Eine der wichtigsten Veränderungen von 2026 ist genau die Position des Staates.

Jahrelang kritisierten die Gegner der Hisbollah aufeinanderfolgende Regierungen, weil sie zweideutige Formulierungen zu den Waffen des « Widerstands » beibehalten hatten. Gemayel glaubt heute, dass diese Phase veraltet ist.

Er behauptet, dass der Staat « nicht mehr ein Komplize » der Hisbollah ist und betont, dass die Regierung selbst Entscheidungen getroffen hat, die das Waffenmonopol bestätigen.

Das ändert die Kataëb-Strategie. Ihr Ziel ist nicht mehr der Inhalt der Regierungspolitik, den sie in ihren Prinzipien unterstützen, sondern ihr Umsetzungstempo.

Gemayel sorgt dafür, dass er nicht versucht, Joseph Aoun oder Nawaf Salam zu schwächen. Im Gegenteil, er behauptet, den Präsidenten und die Regierung zu unterstützen, weil sie das Ziel eines souveränen, freien und unabhängigen Staates teilen.

Der Druck wird daher als fordernde Unterstützung dargestellt: Da die Regierung die seit Jahren von den Souveränisten geforderten Entscheidungen getroffen hat, muss sie nun zeigen, dass sie anwendbar sind.

Kalender wird zum schwierigsten Thema

In diesem Punkt wird die Reaktion der Regierung wahrscheinlich am meisten erwartet.

Die Festlegung eines genauen Abrüstungszeitplans beinhaltet die Bestimmung der betroffenen Gebiete, der Mittel, die der Armee zur Verfügung gestellt werden, der Modalitäten für die Rückgewinnung oder Zerstörung von Waffen, die Verwaltung der militärischen Infrastruktur und die Reaktion auf jeglichen Widerstand der Hisbollah.

Dies bedeutet auch, den Krieg im Süden zu berücksichtigen.

Die libanesische Armee selbst behauptet, dass israelische Operationen ihren Einsatz und ihre Missionen behindern. Am 9. September verurteilte sein Kommando die Intensivierung der israelischen Angriffe, die Sprengung und Zerstörung von Gebäuden und glaubte, dass sie bestehende Arrangements und Stabilisierungsbemühungen gefährdeten.

Die Regierung ist daher zwischen zwei Imperativen gefangen, die in Konflikt geraten können: die Anwendung des Waffenmonopols zu beschleunigen und den Ausbruch einer internen Konfrontation zu verhindern, während die israelische Armee ihre Operationen fortsetzt.

Gemayel weigert sich, dass diese Schwierigkeit eine Rechtfertigung für Untätigkeit im ganzen Land wird. Genau deshalb besteht er auf « sicheren Gebieten ».

Das Gespenst des zivilen Friedens im Herzen der Uneinigkeit

Das sensibelste Argument betrifft die Gefahr interner Konflikte.

Gegner einer erzwungenen und schnellen Anwendung der Abrüstung haben lange gewarnt, dass eine Konfrontation zwischen der Armee und der Hisbollah den zivilen Frieden gefährden könnte. In einem Land, das durch den Krieg von 1975-1990 und mehrere interne Zusammenstöße seitdem gekennzeichnet ist, belastet diese Sorge jede Sicherheitsentscheidung.

Gemayel weist jedoch die Logik des Verzichts auf die Anwendung einer staatlichen Entscheidung mit der Begründung zurück, dass die betreffende Gruppe sie mit Gewalt ablehnen könnte.

Ihm zufolge ist die Berufung auf den zivilen Frieden gleichbedeutend mit der Anerkennung, dass eine Organisation ein bewaffnetes Vetorecht über Institutionen hat.

« Die Rebellion, entweder unterwerfen wir uns ihr oder wir konfrontieren sie », fasste er zusammen und glaubte, dass der Staat bereits beschlossen hat, seine Entscheidungen durchzusetzen und jetzt nicht von ihrer Ausführung zurücktreten kann.

Diese Formulierung stellt die Debatte auf einen besonders heiklen Boden. Die Regierung muss interne Konfrontationen vermeiden und gleichzeitig zeigen, dass ihre Entscheidungen nicht nur deklaratorisch sind.

Es ist genau das Gleichgewicht, das Gemayel politisch zu erschweren sucht.

Angst vor Verhandlungen, die den Staat umgehen würden

Der Präsident des Kataëb stellte schließlich ein weiteres Risiko vor: die Ohnmacht der staatlich führenden ausländischen Mächte, direkt mit den bewaffneten Akteuren zu verhandeln.

Wenn die Regierung anscheinend nicht in der Lage ist, ihre eigenen Entscheidungen umzusetzen, könnten Israel und die Vereinigten Staaten schließlich mit nichtstaatlichen Kräften diskutieren, indem sie libanesische Institutionen umgehen.

Diese Hypothese dient ihrem zentralen Argument: Abrüstung soll nicht nur Waffen von der Hisbollah abziehen; Sie sollte es dem Staat ermöglichen, wieder zum unverzichtbaren Gesprächspartner bei den Verhandlungen über die territoriale Sicherheit zu werden.

In diesem Sinne hätte die Nichtumsetzung von Regierungsentscheidungen zwei Konsequenzen. Es würde eine Infrastruktur ermöglichen, die von Israel getroffen werden könnte, und gleichzeitig die politische Autorität Beiruts in den Verhandlungen schwächen.

Gemayel spricht damit von einem « feinen Schritt » für das Land.

Die parlamentarische Frage zwingt nun die Regierung zu antworten

Das Interesse des Ansatzes am Donnerstag liegt in seiner Einfachheit.

Die Regierung kann sich nicht mehr nur daran erinnern, dass sie für ein Waffenmonopol ist. Genau diese Position erkennen ihn die Kataeb an.

Er muss jetzt erklären, was er getan hat.

Die Antwort sollte insbesondere den Status des Militärplans, die Maßnahmen, die seit den Beschlüssen vom Frühjahr und August bereits umgesetzt wurden, die Hindernisse und die Möglichkeit, mit der Entwaffnung in Gebieten zu beginnen, die nicht direkt von israelischen Operationen betroffen sind, klären.

Sie wird auch die Frage des Zeitplans beantworten müssen.

Aus diesem Grund stellt Sami Gemayel nun die politische Verantwortung der Exekutive. Der Führer von Kataëb bittet die Regierung nicht mehr, zwischen den Waffen der Hisbollah und denen des Staates zu wählen: Ihm zufolge wurde diese Wahl bereits in den offiziellen Entscheidungen getroffen. Er bittet ihn, öffentlich zu erklären, wann und wie er beabsichtigt, ihn in die Realität zu verwandeln.

Der nächste Schritt wird daher die offizielle Antwort der Regierung sein. Es wird die Kluft zwischen den seit Anfang des Jahres angesammelten souveränen Entscheidungen und ihrer effektiven Anwendung vor Ort messen.