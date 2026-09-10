Libanon: Neue Regeln für Solarmodule

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Der Libanon versucht, die Ordnung in einem Gebiet wiederherzustellen, das viel schneller gewachsen ist als seine Regulierung. Die Innen- und Gemeindeminister Ahmad Hajjar, Öffentliche Arbeiten und Verkehr, Fayez Rasamny, und Joe Saddi, Energie und Wasser, haben einen gemeinsamen Beschluss zur Installation von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von weniger als 1,5 Megawatt verabschiedet. Am Mittwoch, den 9. September veröffentlicht und am Donnerstag vom Innenministerium weitergeleitet, erlegt sie ein Verfahren mit den Gemeinden, das Eingreifen von zugelassenen Ingenieuren und Kontrollen in Bezug auf Gebäudestruktur, Elektrizität und öffentliche Sicherheit auf.

Diese Verordnung kommt nach einer dramatischen Transformation der libanesischen Energielandschaft. Die dezentrale Photovoltaik-Kapazität stieg von 78 MW im Jahr 2019 auf rund 1.190 MW im Jahr 2024. In fünf Jahren wurde sie mit mehr als fünfzehn multipliziert. Diese Entwicklung resultierte nicht aus einer vom Staat organisierten Energiewende, sondern weitgehend aus dem Zusammenbruch des öffentlichen Stroms. Haushalte und Unternehmen haben direkt in Panels, Batterien und Wechselrichter investiert, um ihre Abhängigkeit von privaten Generatoren zu verringern.

Der neue Text versucht, diese bereits erreichte Energierevolution zu gestalten. Sie muss die Anlagensicherheit verbessern und die Verantwortlichkeiten klären. Aber es führt auch zusätzliche Verwaltungsverfahren in einen Markt ein, der sich gerade außerhalb eines öffentlichen Apparats entwickelt hatte, der nicht genug Strom liefern konnte.

Lokale Genehmigung für Anlagen mit weniger als 1,5 MW

Die Entscheidung betrifft Photovoltaikanlagen mit einer Produktionskapazität von weniger als 1,5 MW. Diese Schwelle umfasst fast alle Wohnanlagen, aber auch viel größere Projekte in Gebäuden, Geschäften, landwirtschaftlichen Betrieben, Industriebetrieben oder anderen privaten Einrichtungen.

Der Eigentümer, der rechtmäßige Bewohner oder sein Vertreter stellen bei der betreffenden Gemeinde einen Antrag. In Gemeinden ohne Gemeinden wird die Datei an die Caimacam übergeben.

Mehrere Dokumente müssen den Antrag begleiten. Der Text enthält ein spezielles Formular und eine Bescheinigung über die Verantwortung, die von einem Statiker unterzeichnet wurde, der beim Orden der Ingenieure von Beirut oder Tripolis registriert ist. Ein zweites Zertifikat muss von einem Elektriker oder Elektromechaniker stammen, der ebenfalls auf einer der beiden Bestellungen registriert ist.

Eine von den Dienststellen der Generaldirektion Stadtplanung ausgestellte Bescheinigung über Dienstbarkeiten und Stadtplanung ergänzt die wichtigsten Verwaltungsanforderungen.

Die Unterscheidung zwischen Verantwortlichkeiten ist wichtig. Die Order of Engineers wird keine Genehmigung erteilen. Seine Rolle beschränkt sich auf die Authentifizierung der Unterschriften von Ingenieuren bei Plänen und Konventionen. Die endgültige Entscheidung obliegt der Gemeinde oder der Caimacam, die die Einhaltung der administrativen, städtischen und technischen Bedingungen und der öffentlichen Sicherheitsanforderungen überprüfen muss.

Die internen Sicherheitskräfte und die Stadtpolizei werden für die Überprüfung von Einrichtungen verantwortlich sein, die gegen die Vereinbarungen verstoßen.

Sobald die Genehmigung erteilt wurde, hat der Begünstigte ein Jahr Zeit, um die Arbeit abzuschließen. Nach Ablauf dieser Frist erlischt die Zulassung automatisch und es muss ein neuer Antrag gestellt werden.

Eine Regulierung, die nach der Sonnenexplosion kommt

Die Bedeutung des Textes wird deutlicher, wenn wir beobachten, was seit Beginn der Finanzkrise passiert ist.

Im Jahr 2019 hatte Libanon nur etwa78 MW dezentrale PhotovoltaikDie Kapazität stieg 2020 auf 92 MW und 2021 auf 206 MW. Die Beschleunigung wurde 2022 spektakulär: Das Land erreichte 869 MW. Im Jahr 2023 stieg die Gesamtmenge auf 1.081 MW, bevor sie etwa1 190 MW im Jahr 2024Gemäß dem Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien 2025-2030.

Jahr Dezentrale Photovoltaik-Solaranlagen 2019 78 MW 2020 92 MW 2021 206 MW 2022 869 MW 2023 1 081 MW 2024 1 190 MW

Das Jahr 2022 ist der eigentliche Bruchpunkt. In 12 Monaten wurden weitere 663 MW installiert. Der Anstieg verlangsamt sich dann, aber der Strukturwandel ist bereits erreicht.

Dieser Anstieg ist ohne die Stromkrise im Libanon nicht zu verstehen. Mit dem finanziellen Zusammenbruch von 2019, dem Mangel an Währung und der Unfähigkeit des Staates, Kraftstoffkäufe normalerweise zu finanzieren, brach die öffentliche Produktion zusammen. Die Haushalte mussten zwischen langen Kürzungen und teuren Abonnements von privaten Erzeugern wählen.

Der Anstieg der Kraftstoffpreise nach der Abschaffung der Subventionen veränderte die wirtschaftliche Berechnung weiter. Ein Solarsystem erforderte eine große Anfangsinvestition, aber es reduzierte dann die Rechnung des Generators.

Zehntausende Haushalte und Unternehmen trafen diese Entscheidung, ohne auf eine öffentliche Strategie zu warten.

Das Ergebnis ist außergewöhnlich in der Größenordnung des libanesischen elektrischen Systems. Die Erzeugung erneuerbarer Energien machte im Jahr 2018 nur 2,6% des tatsächlich gelieferten Stroms aus. Sein Anteil erreicht21,6% im jahr 2024hauptsächlich solar und hydraulisch.

Dies ist eine der wenigen massiven Veränderungen in der libanesischen Wirtschaft seit Beginn der Krise, die hauptsächlich durch private Investitionen von Haushalten und Unternehmen finanziert wurde.

Gebäudesicherheit wird zu einer echten Herausforderung

Dieses extrem schnelle Wachstum brachte jedoch ein eigenes Risiko mit sich.

Eine Photovoltaik-Anlage ist nicht nur ein Haushaltsgerät. Die Paneele fügen eine dauerhafte Belastung der Dächer hinzu. Metallstrukturen müssen Wind standhalten. Draht transportiert große Dauerströme. Batterien, soweit vorhanden, erfordern geeignete Einbau- und Lüftungsbedingungen.

Diese Probleme nehmen eine besondere Dimension im Libanon an, wo ein Teil des Wohnungsbestands alt ist und unkontrollierte Änderungen von Gebäuden häufig vorkommen.

Die Anforderung, einen Statiker einzubeziehen, reagiert direkt auf dieses Risiko. Letzterer muss die Verantwortung für die Kapazität des Gebäudes übernehmen, um die Installation zu unterstützen. Der Eingriff eines Elektrikers oder Elektromechanikers muss gleichzeitig die mit Anschlüssen verbundenen Risiken verringern.

Das schnelle Wachstum der Solarunternehmen hatte auch einen extrem heterogenen Markt geschaffen. Neben spezialisierten Unternehmen sind viele Installateure mit sehr unterschiedlichen Qualifikationsniveaus entstanden.

Das Libanon Center for Energy Conservation führt auch eine Liste der empfohlenen Unternehmen und führt ihre Bewertung durch. Im Jahr 2026 wird diese Qualifikation regelmäßig aktualisiert, um die Qualität der Einrichtungen und das Vertrauen der Verbraucher zu verbessern.

Der neue Mechanismus verschiebt jedoch einen Teil der Verantwortung auf Ingenieure und lokale Behörden. Im Falle eines Ausfalls bei der Installation ermöglichen die Dokumente theoretisch eine klarere Identifizierung der beruflichen Verantwortlichkeiten.

Verwaltungskosten können zur Hauptkritik werden

Diese Verbesserung der Sicherheit hat ein Gegenstück: Sie macht die Installation komplexer.

Die Person muss nun eine Datei erstellen, Ingenieure suchen, ein Zertifikat für Stadtplanung erhalten und auf die Zustimmung der Gemeinde oder des Caimacam warten, bevor sie mit der Arbeit beginnt.

Jeder Schritt kann Kosten verursachen.

Bei einer großen Gewerbeanlage von mehreren hundert Kilowatt dürften diese Kosten im Vergleich zur Projektsumme niedrig bleiben. Für einen Haushalt, der ein paar Paneele auf seinem Dach installieren möchte, ist die Situation anders. Professionelle Gebühren und Verfahren können einen erheblichen Teil der Investition ausmachen.

Wahrscheinlich wird die neue Verordnung in diesem Bereich wirklich beurteilt werden.

Ein schnelles, standardisiertes und kostengünstiges Verfahren kann den Sektor professionalisieren, ohne seine Entwicklung zu verlangsamen. Ein langsames oder von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliches Verfahren könnte im Gegenteil kleine Einrichtungen entmutigen und Schwarzarbeit fördern.

Auch die Kapazität der Gemeinden ist eine Frage. Nicht alle verfügen über die gleichen technischen und administrativen Ressourcen. Einige große Gemeinschaften können komplexe Probleme behandeln. Kleinere Gemeinden, insbesondere in ländlichen Gebieten, verfügen über viel begrenztere Ressourcen.

Die verwendung von caïmacam in orten ohne gemeinde ermöglicht es, das gesamte gebiet legal abzudecken. Es allein garantiert nicht die Geschwindigkeit der Behandlung.

Ein vorläufiger Rahmen für die Stromregulierungsbehörde

Der vielleicht aufschlussreichste Aspekt der Entscheidung ist ihre Rechtsgrundlage.

Der Text legt fest, dass diese Regeln bis zur Veröffentlichung der entsprechenden Verfahren und Standards durch die Stromregulierungsbehörde gemäß Artikel 26 des Gesetzes 462 von 2002 gelten.

Diese Erwähnung fasst einen Teil der Geschichte des libanesischen Elektrizitätssektors zusammen.

Gesetz 462, das vor fast einem Vierteljahrhundert verabschiedet wurde, sah die Schaffung einer unabhängigen Regulierungsbehörde vor. Seit Jahren ist diese Institution nicht wirklich vorhanden und blockiert einige der für den Strommarkt geplanten Reformen.

Die Einrichtung der Regulierungsbehörde ist daher eine wesentliche Änderung. In mehreren Bereichen müssen jedoch noch endgültige technische Regeln erstellt werden.

Die gemeinsame Entscheidung der drei Ministerien dient somit als Übergangsmechanismus: Sie schafft sofort Regeln für einen Markt, der bereits über mehr als ein Gigawatt Kapazität verfügt, ohne auf die Fertigstellung der gesamten Regulierungsarchitektur zu warten.

Dieser Kalender veranschaulicht ein besonderes Merkmal der libanesischen Energiewende:der Markt ging dem Staat voraus.

Die Panels wurden massiv installiert, bevor das Land einen institutionellen Rahmen hatte, der an ihre Bedeutung angepasst war.

Solar liefert jetzt so viel Energie wie ein wichtiger Akteur im System

Die installierte Kapazität gibt auch eine Vorstellung davon, was Photovoltaik jetzt darstellt.

Im Jahr 2024 produzierten dezentrale Anlagen über1 706 GWh Strom, nach dem nationalen Plan für erneuerbare Energien. Die gesamte erneuerbare Produktion, einschließlich Wasserkraft, erreichte 2.223 GWh.

Der nationale Strombedarf wurde in diesem Jahr auf 17.278 GWh geschätzt, während das tatsächliche Angebot nur 10.290 GWh betrug.

Dezentrale Solarenergie allein produziert über16,6% des tatsächlich im land gelieferten stromsin diesem Jahr. Dieser Vergleich sollte mit Vorsicht interpretiert werden, da ein Teil der Solarproduktion selbst verbraucht wird und nicht über das öffentliche Netz läuft. Es zeigt jedoch das Gewicht, das durch die Technologie gewonnen wurde, die fünf Jahre zuvor marginal blieb.

Der Sektor absorbierte auch den Schock des Krieges von 2024. Die LCEC schätzt, dass131 MWc Photovoltaikpaneele wurden zerstörtMehr als 244.000 Panels. Parallel dazu wurden im Laufe des Jahres weitere 240 MWc installiert. Der Nettogewinn hätte somit trotz der Zerstörung etwa 109 MWc betragen.

Diese Widerstandsfähigkeit erklärt, warum Regulierung dringend wird. Solar ist keine vorübergehende Lösung mehr, die von einigen Haushalten während der Kürzungen verwendet wird. Es ist jetzt eine strukturelle Komponente der nationalen Stromversorgung.

Regulierung, ohne eine der wenigen Investitionen zu brechen, die funktioniert

Die Regierung muss daher ein empfindliches Gleichgewicht finden.

Das erste Ziel ist legitim: zu verhindern, dass potenziell gefährliche Anlagen in Gebäuden ohne strukturelle oder elektrische Steuerung platziert werden. Da Systeme leistungsfähiger werden, wird die Überwachung unerlässlich.

Die zweite Frage ist die wirtschaftliche. Solar hat sich gerade deshalb entwickelt, weil es Haushalten und Unternehmen ermöglicht, einige der elektrischen Systemausfälle zu umgehen. Das Hinzufügen von Fristen, Gebühren oder übermäßiger Bürokratie würde diesen Vorteil verringern.

Der dritte Punkt betrifft die territoriale Gerechtigkeit. Eine Verordnung, deren Anwendung stark von der Verwaltungskapazität der Gemeinden abhängt, könnte erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen schaffen. Die Verfahren müssen daher einheitlich genug sein, um zu vermeiden, dass die Installation in einer Gemeinde einfach und in einer anderen viel schwieriger ist.

Schließlich bleibt die Frage der bestehenden Anlagen wichtig. Libanon hat jetzt Hunderttausende von Panels in den Jahren des extrem schnellen Marktwachstums installiert. Der neue Text behandelt Installationsanwendungen, aber die Sicherheitsherausforderung beschränkt sich nicht auf zukünftige Projekte. Einige der vorhandenen Flotten erfordern möglicherweise auch Kontrollen, insbesondere wenn die Arbeiten ohne eine gründliche strukturelle oder elektrische Untersuchung durchgeführt wurden.

Die Entscheidung vom 9. September stellt somit eine neue Etappe dar. Zwischen 2019 und 2024 stieg die dezentrale Solarkapazität von 78 auf 1.190 MW, weil die Libanesen nach einer Alternative zu Stromausfällen und Generatoren suchten. Der Staat interveniert nun, um diesen Markt nach seiner Expansion zu organisieren.

Der nächste Schritt wird die Electricity Regulatory Authority sein. Der gemeinsame Text der drei Ministerien ist ausdrücklich eine Übergangsregelung. Die von der Regulierungsbehörde angenommenen Standards werden bestimmen müssen, ob der Libanon in der Lage ist, den aus der Krise entstandenen Solarboom in eine echte regulierte Komponente seines elektrischen Systems umzuwandeln, ohne es schwieriger zu machen, in seine Entwicklung zu investieren.