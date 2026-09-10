Libanon: Zahlungsbilanz kehrt zurück

- Advertisement -

29

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Umkehrung ist spektakulär. Ende Juli 2026 hatte die libanesische Zahlungsbilanz, gemessen an Veränderungen des Netto-Außenvermögens des Finanzsystems, ein kumulatives Defizit von 2,319 Milliarden Dollar, verglichen mit einem Überschuss von 8,920 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Lücke beträgt 11,239 Milliarden Dollar. Der grobe Vergleich übertreibt jedoch die reale Verschlechterung der Devisenströme, da die Statistiken jetzt das monetäre Gold der Bank of Lebanon und damit ihre Wertänderungen enthalten. Das wirtschaftliche Signal bleibt jedoch besorgniserregend: Das Defizit kommt zu einer Zeit, in der das Land in die Rezession zurückgekehrt ist, das Handelsdefizit sich weiter ausgeweitet hat und der Tourismus, einer der Hauptlieferanten frischer Dollar, den Schock des Krieges erlitten hat.

Die Zahlen für Juli zeigen jedoch eine Beugung. Das Netto-Außenvermögen der Libanesischen Bank stieg im Laufe des Monats um 367,9 Millionen US-Dollar und die Geschäftsbanken um 168,8 Millionen US-Dollar. Die monatliche Verbesserung erreichte somit 536,7 Millionen US-Dollar. Es fällt mit der saisonalen Rückkehr der Diaspora und der teilweisen Erholung der Tourismusaktivität zusammen. Die Frage ist nun, ob der Juli den Beginn einer Stabilisierung markiert oder nur eine Sommerpause in einem Jahr, in dem der Außenfinanzierungsbedarf des Libanon deutlich gestiegen ist.

Eine Umkehrung von 11,2 Milliarden Dollar

Die Aufschlüsselung der von der Bank of Lebanon veröffentlichten Daten ermöglicht es, das Phänomen besser zu messen. Zwischen Januar und Juli 2026 sank das Netto-Außenvermögen der Zentralbank um 3,287 Milliarden Dollar. Im Gegensatz dazu stiegen die Geschäftsbanken um 967,7 Millionen. Der Saldo der beiden Komponenten ergibt das kumulative Defizit von 2,319 Milliarden Dollar.

Indikator Ende Juli 2025 Ende Juli 2026 Änderung Zahlungsbilanz der NFA + 8,920 Milliarden Dollar 2.319 Milliarden Dollar $ 11.239 Milliarden BDL NFA, Kumulierung 2026 — 3,287 Milliarden Dollar — NFA der Banken, Kumulierung 2026 — +0,968 Milliarden Dollar — Monatliche Änderung in NFA im Juli — +0,537 Milliarden Dollar — BDL Liquid Reserves Ende Juli — 11,53 Milliarden Dollar — Gold der BDL Ende Juli — 37,45 Milliarden Dollar —

Der Vergleich mit 2025 erfordert jedoch große Vorsicht. Seit Januar 2024 umfasst das Auslandsvermögen der BDL gemäß einem Beschluss des Zentralrats und den methodischen Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds monetäres Gold, von der Zentralbank gehaltene ausländische Wertpapiere und ausländische Währungen sowie Einlagen bei ausländischen Korrespondenten und internationalen Organisationen.

Durch diese Änderung werden die Auswirkungen von Goldpreisänderungen auf die von der NFA berechnete Zahlungsbilanz mechanisch aufgeblasen. BLORINvest stellt weiter fest, dass der zuvor beobachtete starke Anstieg des externen Nettovermögens der BDL hauptsächlich auf die Aufwertung der Goldaktie zurückzuführen ist.

Der Überschuss von 8,92 Milliarden US-Dollar Ende Juli 2025 belief sich daher nicht auf 8,92 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital im Libanon. Die 11,24 Milliarden Differenz zu 2026 stellt kein gleichwertiges Leck von Dollar dar.

Diese methodische Korrektur ist unerlässlich, reicht aber nicht aus, um das negative Signal auszuschließen. Sobald der dramatische Effekt des Vergleichs mit Gold ausgeglichen wurde, zeigen die anderen Indikatoren auch eine Verschlechterung der externen Position der Wirtschaft.

Handelsdefizit liegt bereits bei 8,65 Milliarden Dollar

Das erste Problem ist der Außenhandel. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 erreichten die libanesischen Importe etwa10,1 milliarden dollar, plus 5,6% über ein Jahr. Exporte folgten der entgegengesetzten Richtung: Sie fielen um1,4 milliarden, eine abnahme von 14,1%.

Damit erreichte das Handelsdefizit8,65 milliarden dollargegenüber 7,87 Milliarden im ersten Halbjahr 2025. Es wurde um 786,6 Millionen oder 10 Prozent in einem Jahr gegraben.

Dieser Trend ist besonders ungünstig, weil er während einer Rezession auftritt.

In Zeiten starken Wachstums kann ein Anstieg des Handelsdefizits aus schnelleren Investitionen und Konsum resultieren. Unternehmen importieren mehr Maschinen und Rohstoffe, Haushalte konsumieren mehr und Aktivität schafft zusätzliches Einkommen.

Die libanesische Situation von 2026 ist anders. Die Weltbank prognostiziert einen Rückgang des realen BIP von6,4 %, nach einem geschätzten Wachstum von 4,2% im Jahr 2025. Trotz dieses Rückgangs der Aktivität nehmen die Einfuhren zu und die Ausfuhren gehen zurück.

Mit anderen Worten, die Rezession führte nicht einmal zu einer Kompression der Einfuhren, die normalerweise mit einem starken Rückgang der Inlandsnachfrage einherging.

Der Libanon muss daher mehr Dollar aufbringen, um seine externen Einkäufe zu finanzieren, während seine Wirtschaft gleichzeitig weniger produziert.

Der Anteil der Importe nach Exporten verdeutlicht diese Schwäche. Auf der Grundlage der Daten für das erste Halbjahr, Exportfinanzierung nur rund14 % der einfuhrenFür je 100 US-Dollar Waren, die im Ausland gekauft werden, finanziert die libanesische Wirtschaft daher nur etwa 14 Dollar durch ihre Warenverkäufe.

Der Rest muss durch Dienstleistungen, Tourismus, Diasporatransfers, Investitionen und andere Finanzströme gedeckt werden.

Hier wird das Zahlungsbilanzdefizit immer bedeutender.

Krieg schlägt genau die Quellen der Dollars

Das libanesische Außenmodell basierte schon immer auf einem Paradoxon: Das Land importiert weit mehr Waren als es für den Export braucht, gleicht aber einen Teil dieser Lücke durch Zuflüsse von Kapital und Einkommen aus dem Ausland aus.

Vor 2019 spielte das Bankensystem eine zentrale Rolle. Hohe Zinsen und das Vertrauen in feste Parität zogen Einlagen an, insbesondere die der Diaspora. Die Banken legten einige dieser Dollar bei der Bank des Libanon, die selbst den Staat finanzierte und den Wechselkurs verteidigte.

Dieses Modell brach zusammen, als Neuzugänge nicht mehr ausreichten, um kumulierte Verbindlichkeiten zu finanzieren.

Seit der Krise war der Mechanismus anders, aber die Abhängigkeit von externen Dollars bleibt bestehen. Tourismus, Auslandsüberweisungen und die Cash Economy ersetzten einen Teil des alten Bankenkreislaufs. Dollars kommen direkter in die Wirtschaft und viel weniger durch traditionelle Bankenvermittlung.

Im Krieg von 2026 geht es um dieses neue Modell.

Die Weltbank glaubt, dass der Konflikt im März die10,4 prozentpunktewachstum, das in seiner Abwesenheit hätte verzeichnet werden können. Sie identifiziert den Tourismus und den privaten Konsum als einen der Hauptübertragungskanäle des Schocks.

Während sich die Sommertourismussaison seit dem Frühjahr verbessert hat, hat sie die akkumulierten Verluste nicht ausgeglichen. Stornierungen, Flugunterbrechungen und Sicherheitsunsicherheit reduzierten die erwarteten Einnahmen.

Das Problem wird dann makroökonomisch: Der Libanon braucht weiterhin Milliarden von Dollar, um seine Importe zu bezahlen, während eine der Hauptquellen für Devisenzuflüsse geschwächt ist.

11,53 milliarden liquide reserven, nicht 49 milliarden

Die Unterscheidung zwischen Gold und Reserven, die wirklich mobilisiert werden können, wird hier entscheidend.

Ende Juli erreichten die liquiden Außenreserven der Libanesischen Zentralbank etwa11,53 milliarden dollarDer Wert der Goldaktie war parallel37,45 milliarden.

Hinzufügen von beiden gibt ein beeindruckendes Erbe Bild, fast 49 Milliarden Dollar. Aber wirtschaftlich erfüllen die beiden Kategorien nicht die gleiche Funktion.

Die 11,53 Milliarden liquiden Reserven können zum Geldmanagement und zum Devisenbedarf der Zentralbank beitragen. Es ist durch libanesisches Recht geschützt und kann von der BDL nicht frei verkauft werden. Seine Wertsteigerung stärkt die Bilanz der Institution, schafft aber nicht automatisch Dollar, die zur Finanzierung von Importen oder zur Intervention auf dem Devisenmarkt verwendet werden können.

Diese Unterscheidung erklärt, warum ein Land mit Gold im Wert von mehr als 37 Milliarden Dollar gleichzeitig anfällig für einen Rückgang seiner Devisenzuflüsse bleiben kann.

Es erklärt auch, warum die Entwicklung der liquiden Reserven kurzfristig wahrscheinlich bedeutender ist als der Gesamtwert der externen Vermögenswerte.

Zwischen Ende Juni und Ende Juli blieben sie weitgehend stabil und stiegen von etwa 11,55 Milliarden Dollar auf 11,53 Milliarden Dollar nach einem Rückgang in den ersten zwei Wochen und einem Anstieg von 86 Millionen Dollar in der zweiten.

Diese Stabilität ist gut. Dies bedeutet, dass das kumulative Defizit der NFA nicht zu einer entsprechenden Belastung der liquiden Reserven der Zentralbank geführt hat.

Aber es muss in einem Umfeld platziert werden, in dem der Bedarf an Dollars steigt.

Die Stabilität des Buches hängt auch von diesen Einträgen ab

Das libanesische Pfund bleibt trotz Krieg, Rezession und Inflation bemerkenswert stabil auf seinem aktuellen Niveau. Diese Stabilität ist einer der Hauptbrüche mit den ersten Jahren der Krise.

Sie basiert jedoch auf einem besonderen Gleichgewicht.

Die Weltbank weist darauf hin, dass der Wechselkurs durch die Verwendung von Reserven und eine viel restriktivere Liquiditätspolitik in Büchern gestützt wurde. Insbesondere vermeidet es die Zentralbank, die nationalen Währungsvolumina wiederherzustellen, die die Abwertung und Inflation in den ersten Jahren der Krise angeheizt hatten.

Die massive Dollarisierung reduziert auch die Nachfrage nach Büchern. Ein erheblicher Teil der privaten Gehälter, Mieten, Einkäufe und Transaktionen wird jetzt direkt auf Dollar lauten.

Dieses System stabilisiert den Wechselkurs, beseitigt jedoch nicht die externe Einschränkung. Er bewegt es.

Eine dollarisierte Wirtschaft braucht einen stetigen Fluss von physischen und Bankdollars. Wenn Tourismuseinnahmen, Transfers oder andere Zuflüsse dauerhaft sinken, während die Importe hoch bleiben, treten Spannungen anderswo wieder auf: bei Reserven, Liquidität, Verbrauch oder Preisen.

Die Weltbank warnt auch davor, dass der Wechselkurs weiterem Druck ausgesetzt sein könnte, wenn externe Zuflüsse zurückgehen oder konfliktbedingte Schocks anhalten.

Das Zahlungsbilanzdefizit wird daher weniger das Signal einer sofortigen Abwertung als ein Indikator für die verfügbare Marge zur Aufrechterhaltung der aktuellen Stabilität.

Banken verbessern ihre NFA, finanzieren aber immer noch nicht die Wirtschaft

Das Wachstum von 967,7 Millionen US-Dollar an Nettoauslandsvermögen der Geschäftsbanken seit Anfang des Jahres könnte als gute Nachricht für den Finanzsektor angesehen werden.

Es muss auch mit Vorsicht interpretiert werden.

Im Juli stiegen die Forderungen der Banken an den gebietsfremden Finanzsektor um 210,8 Mio. USD auf 5,9 Mrd. USD. Andere externe Vermögenswerte wuchsen um fast 78 Millionen auf 2,93 Milliarden US-Dollar und gebietsfremde Wertpapierportfolios um 75,7 Millionen auf 1,7 Milliarden.

Gleichzeitig erreichten Einlagen gebietsfremder Kunden21,25 milliarden dollar.

Diese Verbesserung der externen Position bedeutet nicht, dass das libanesische Bankensystem wieder normal funktioniert.

Der Kredit ist nach wie vor extrem niedrig und die Banken tragen weiterhin die Folgen der Krise 2019. S & P hat kürzlich festgestellt, dass Einlagen von nicht ansässigen Kunden, die im Juni rund 21 Milliarden US-Dollar betrugen, deutlich unter den Ende 2017 verzeichneten 43 Milliarden US-Dollar liegen. Die Dollarisierung der Einlagen nähert sich ebenfalls 98%.

Eine andere Abbildung zeigt das Ausmaß des Bruchs. Die Akkreditive eröffnet, um Importe zu finanzieren vertreten nur rund21,3 millionen us-dollar im ersten halbjahr 2026Im Vergleich zu über 10 Mrd. USD an Importen ist dieser Betrag marginal.

Der Außenhandel funktioniert daher weitgehend außerhalb der traditionellen Bankenmechanismen.

Sechs Jahre nach Ausbruch der Krise finanziert der Libanon seine Importe, den Handel und einen Teil seiner Aktivitäten durch Einsparungen von frischen Dollars und Liquidität und nicht durch ein normales Kreditsystem.

Dies ist einer der Gründe, warum die Zahlungsbilanz jetzt anders gelesen werden muss als vor 2019.

Juli bringt 537 Millionen: Verbesserung oder einfacher saisonaler Effekt?

Die ermutigendste Zahl im Bericht vom Juli ist schließlich die monatliche Entwicklung.

Die BDL NFA stieg um 367,9 Millionen Dollar und die Banken um 168,8 Millionen Dollar. Der so erreichte positive Saldo536,7 mio. usd.

Diese Verbesserung steht im Mittelpunkt der Sommersaison, wenn libanesische Expatriates traditionell zahlenmäßig zurückkehren und Währungen in die Wirtschaft einbringen.

Es wäre daher verfrüht, eine strukturelle Umkehr zu sehen.

Wenn der August trotz einer niedrigeren als erwarteten Touristensaison eine weitere Verbesserung bestätigt, kann das in der ersten Jahreshälfte akkumulierte Defizit beginnen, sich zu verringern. Wenn sich die NFAs nach dem Sommer wieder verschlechtern, erscheint der Juli als vorübergehender Effekt des saisonalen Zuflusses.

Dies macht zukünftige Daten besonders wichtig.

Libanons externes Problem beschränkt sich nicht auf das im Juli angekündigte Defizit von 2,319 Milliarden Dollar. Diese Zahl wird stark von einer Methodik beeinflusst, die Gold integriert und den Vergleich mit 2025 spektakulär macht. Echte Wirtschaftsdaten liefern jedoch eine besorgniserregendere Diagnose:ein handelsdefizit von 8,65 milliarden us-dollar in nur sechs monaten, importe um 5,6%, exporte um 14,1%, eine erwartete wirtschaft um 6,4% und tourismuseinnahmen durch den krieg betroffen.

In diesem Zusammenhang stellt sich nicht mehr nur die Frage, ob die Zahlungsbilanz über einen Monat hinweg positiv oder negativ ist. Sie fragte, ob das seit 2019 entstandene Wirtschaftsmodell – Dollarisierung, Diaspora-Transfers, Tourismus und Barfinanzierung von Importen – weiterhin genug Währung generieren könnte, um ein strukturelles Handelsdefizit auszugleichen, ohne die finanziellen Ungleichgewichte wiederherzustellen, die zu der Krise geführt hatten.

Die Zahlen vom August werden eine erste Antwort liefern. Am wichtigsten ist, dass sie feststellen werden, ob die im Juli erhobenen 536,7 Millionen US-Dollar eine Verbesserung der externen Position oder der letzte Effekt einer Sommersaison sind, die dem Libanon in diesem Jahr nicht die erhofften Einnahmen gebracht hat.