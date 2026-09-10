Libanon: Soziale Wut auf die Haushaltskrise

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Die soziale Herausforderung geht auf den Libanon zurück, wenn der Staat wahrscheinlich weniger Raum hat, um darauf zu reagieren. Die Soldaten im Ruhestand sind diese Woche auf die Straße zurückgekehrt, während Beamte und andere Kategorien des öffentlichen Sektors eine weitere Korrektur der Gehälter und Renten fordern. Die Bewegung begleitet die Überprüfung des Haushalts 2027 durch die Regierung von Nawaf Salam. Aber hinter den Forderungen steckt eine schwierigere Gleichung: Die libanesische Wirtschaft wird bis 2026 voraussichtlich um 6,4 Prozent schrumpfen, die Inflation steigt auf 17,5 Prozent und die öffentliche Entschädigung absorbiert bereits einen erheblichen Teil des Haushalts. Jede weitere Erhöhung muss daher aus höheren Einnahmen finanziert werden, auf die Gefahr hin, dass die privaten Haushalte einen Teil dessen besteuern, was der Staat ihnen durch Löhne gewähren würde.

Es ist dieses Paradoxon, das die gegenwärtige Spannung erklärt. Rentner haben gute Gründe, ihre Renten als unzureichend zu betrachten. Der Währungskollaps, der 2019 begann, zerstörte den größten Teil ihrer Kaufkraft. Aber der Staat hat keinen Zugang mehr zu den Mechanismen, die es einst erlaubten, die Kosten der Erhöhungen zu verzögern. Es kann nicht mehr normal von den Märkten leihen. Sie kann die Bank des Libanon nicht auffordern, ihre Defizite auf unbestimmte Zeit zu finanzieren, ohne eine weitere Destabilisierung des Pfunds zu riskieren. Und sie muss gleichzeitig den Wiederaufbau, die öffentlichen Dienste, die Armee und eine Wirtschaft finanzieren, die von einem neuen Krieg getroffen wurde.

So fordert die Straße heute eine Korrektur, die fast jeder erkennt, ist notwendig, aber dass noch niemand einen Weg gefunden hat, es nachhaltig zu finanzieren.

Renten noch weit von ihrem Wert im Jahr 2019

Die Demonstrationen von pensionierten Militärangehörigen sind nicht neu. Sie kehren seit mehreren Jahren mit einer Regelmäßigkeit zurück, die das Fehlen einer strukturellen Lösung widerspiegelt.

Vor der Krise wurden die öffentlichen Löhne und Renten in einem Pfund gezahlt, das rund 1,507,5 Pfund pro Dollar betrug. Der Zusammenbruch der Währung ließ diese Referenz verschwinden. Auch nach den seitdem gewährten Mehrfachvergütungen, Beihilfen und Zuschlägen liegt die tatsächliche Vergütung deutlich unter dem Niveau von 2019.

Der Staat hat die Korrekturen schrittweise aufgestockt, ohne die Gehaltsskala wieder aufzubauen.

Das Ergebnis ist ein System, bei dem das offizielle Verwaltungsgehalt nicht mehr dem tatsächlich gezahlten Einkommen entspricht. Neben den Grundgehältern gab es Multiplikatoren, befristete Zulagen, Sozialhilfe, Anwesenheitszulagen und verschiedene Zuschläge.

Im Februar 2026 vergab die Regierung Salam erneut sechs zusätzliche Gehälter an öffentliche und Vertragsbedienstete mit entsprechenden Zuschlägen für das Militär. Der Aufwand liegt zwischen 700 Millionen und 800 Millionen US-Dollar pro Jahr nach Schätzungen der Regierung, die in den Haushaltsdiskussionen verwendet wurden.

Dieser Betrag ist für das Finanzministerium beträchtlich. Sie ist jedoch nach wie vor unzureichend für die Begünstigten.

Dies ist die ganze libanesische Anomalie: Ausgaben von fast 800 Millionen Dollar können die öffentlichen Finanzen stark belasten, während der Empfänger ein Einkommen hat, das als zu niedrig angesehen wird, um normal zu leben.

Das Problem ergibt sich aus dem Ausmaß des Zusammenbruchs seit 2019. Das reale BIP verlor während der Krise einen beträchtlichen Teil seines Wertes. Die Preise wurden schrittweise dollarisiert. Der öffentliche Lohn folgte nicht dem gleichen Weg.

Rentner sind in einer besonders schwierigen Lage. Im Gegensatz zu einigen Arbeitnehmern haben sie weniger Möglichkeiten, ihre Rente mit einer anderen Tätigkeit zu ergänzen. Sie tragen jedoch die gleichen Gesundheits-, Lebensmittel-, Strom-, Transport- und Wohnkosten wie der Rest der Bevölkerung.

Ihre Wut spiegelt daher nicht nur einen kategorischen Anspruch wider. Es zeigt die Grenzen des Fünf-Jahres-Modells: schrittweise den Zusammenbruch der Einkommen kompensieren, ohne ihren früheren Wert wiederherstellen zu können.

Libanon erneut in Rezession

Die Schwierigkeit wird in diesem Jahr durch die plötzliche Umkehr der Wirtschaft verschärft.

Der Libanon hatte seine erste wirkliche Erholung seit Beginn der Krise im Jahr 2025 verzeichnet. Die Weltbank schätzt das reale Wachstum in diesem Jahr auf 4,2 Prozent. Konsum, Tourismus, Investitionen und eine gewisse Währungsstabilisierung hatten zu Hoffnung auf den Beginn der Normalisierung geführt.

Der im März 2026 begonnene Krieg unterbrach diese Dynamik.

In ihrem letzten Wirtschaftsbericht zum Libanon, der am 21. August veröffentlicht wurde, plant die Weltbank nunreale BIP-Schrumpfung um 6,4% im Jahr 2026.

Die Lücke zum kriegsfreien Szenario erreichte 10,4 Wachstumspunkte.

Das bedeutet, dass das Haushaltsproblem nicht nur Militärausgaben oder Zerstörung sind. Der Konflikt verringert auch die Größe der Wirtschaft, aus der der Staat seine Einnahmen beziehen kann.

Der Tourismus wurde getroffen. Der Verbrauch ist zurückgegangen. Menschen wurden vertrieben. Wohnungen, Unternehmen und Infrastruktur wurden zerstört. Lieferketten werden gestört und ein Teil der Investition wird verschoben.

Diese Rezession fügt einen Anstieg der Preise hinzu. Die Weltbank plant17,5% inflation im jahr 2026insbesondere aufgrund logistischer störungen, der transportkosten und des anstiegs des erdöls.

Für Rentner und Beamte reduziert diese Inflation den Wert der Erhöhungen, die einige Monate zuvor erzielt wurden.

Für die Regierung macht sie eine neue Lohnkorrektur politisch notwendiger und macht sie wirtschaftlich gefährlicher.

Es ist das Herz der Sackgasse.

Steigende Löhne sind möglich, finanzieren sie langfristig viel weniger

Zu sagen, dass der Staat die Löhne absolut nicht erhöhen kann, wäre falsch. Er tat es im Februar.

Das eigentliche Problem ist woanders:es kann sie nicht nachhaltig erhöhen, um die anforderungen zu erfüllen, ohne mehrere hundert millionen dollar zusätzliche dauerhafte einnahmen zu finden.

Eine Gehaltserhöhung ist kein außergewöhnlicher Aufwand. Sie kommt jeden Monat zurück, dann jedes Jahr. Wenn es auch die Renten wechselt, erstrecken sich seine Kosten über mehrere Jahrzehnte.

Der Haushaltsentwurf 2027 verdeutlicht diese Einschränkung.

Bei geplanten Ausgaben geht es um6,9 milliarden dollarFast 15% mehr als im Haushalt 2026. Ähnliche Vergütungen und Ausgaben würden bereits mehr als die Hälfte der Gesamtsumme ausmachen.

Finanzminister Yassine Jaber sagte, dass die bereits beschlossenen Erhöhungen hinzugefügt wurden700 bis 800 millionen dollarausgaben.

Eine neue allgemeine Aufwertung würde daher den Haushaltssaldo schnell verändern, wenn keine zusätzlichen Einnahmen geschaffen würden.

Die Regierung will jedoch einen defizitfreien Haushalt vorlegen.

Diese Disziplin soll nicht nur den Internationalen Währungsfonds befriedigen. Sie reagiert auf das Trauma der Krise.

Seit Jahren finanziert der libanesische Staat strukturelle Defizite durch Schulden. Die Banken haben einen großen Teil der Einlagen beim Staat und der Bank des Libanon platziert. Als das System 2019 zusammenbrach, wurden die Verluste schließlich auf die Einleger, die Währung und die Wirtschaft als Ganzes übertragen.

Wenn man heute zu den direkt oder indirekt von der Libanesischen Zentralbank finanzierten Defiziten zurückkehrt, würde man riskieren, einen Teil dieses Mechanismus wieder herzustellen.

Die derzeitige Stabilität des Pfunds beruht unter anderem auf einer restriktiven Geldpolitik und auf dem Fehlen einer massiven Schatzfinanzierung durch Geldschöpfung.

Die Regierung ist daher zwischen zwei Zwängen gefangen: Erhöhung der Einnahmen, um den öffentlichen Sektor zu erhalten, ohne den Mechanismus wieder zu öffnen, der zum Zusammenbruch beigetragen hatte.

Bis Februar musste der Staat bereits Steuern erheben, um in der Lage zu sein, zu erhöhen

Die Anfang des Jahres getroffene Entscheidung zeigt, wie eng die Marge ist.

Als die Regierung die sechs zusätzlichen Gehälter im Februar akzeptierte, suchte sie gleichzeitig nach neuen Einnahmen.

Sie beschloss eine zusätzliche Steuer auf300.000 pfund auf 20 liter benzinund vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer von11% bis 12%Zusätzliche Zölle auf Container waren ebenfalls vorgesehen.

Die Botschaft war klar: Eine dauerhafte Erhöhung der Vergütung sollte mit dauerhaften Einnahmen einhergehen.

Auf dem Papier ist die Logik budgetär.

Sozial wird es viel problematischer.

Die Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer. Es betrifft Haushalte, wenn sie ausgeben. Eine Gassteuer betrifft nicht nur Autofahrer. Es wird zum Transport, Vertrieb und allmählich zum Preis eines großen Teils der Waren übertragen.

Der Staat kann daher einem Mitarbeiter zusätzliche 100 US-Dollar geben und gleichzeitig seine monatlichen Ausgaben erhöhen.

Genau dieser Mechanismus war es, der die Proteste im Februar in Beirut und Tripolis provozierte.

Das Problem bleibt heute bestehen.

Je mehr Beamte eine Lohnanpassung erhalten, die durch Verbrauchersteuern finanziert wird, desto wahrscheinlicher wird ein Teil dieser Korrektur durch die steigenden Lebenshaltungskosten aufgefangen. Und private Haushalte, die nicht unbedingt von der Erhöhung profitieren, unterstützen auch neue Steuern.

Eine Maßnahme zur Lösung einer sozialen Krise kann daher eine andere schaffen.

Öffentliche Einnahmen steigen, aber kein Cashpool verfügbar

Die Situation ist für die Demonstranten umso schwieriger zu verstehen, da die Einnahmen des Staates erheblich gestiegen sind.

Sie gingen von ungefähr3,9 milliarden us-dollar im jahr 2024 auf fast 6 milliarden us-dollar im jahr 2025Nach den in diesem Sommer analysierten Daten. Auf den ersten Blick könnte dieser Anstieg darauf hindeuten, dass die Regierung jetzt die Mittel hat, die Löhne wiederherzustellen.

Das wäre zu schnell.

Ein Teil dieses Fortschritts kommt von einer besseren Sammlung. Eine andere ist die Aufwertung von Steuern, Zöllen und Steuerbemessungsgrundlagen nach mehreren Jahren, in denen ein Teil der Abgaben infolge der Abwertung des Pfunds fast symbolisch geworden war.

Diese zusätzlichen Einnahmen sind nicht alle mit dem gleichen Satz reproduzierbar.

Vor allem muss der Staat mit neuen Ausgaben konfrontiert werden: Krieg, Hilfe für Vertriebene, Wiederaufbau, Verwaltung, militärische Bedürfnisse und Wiederaufbau der Infrastruktur.

Die Weltbank warnt auch davor, dass die Verbesserung der öffentlichen Finanzen im Jahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 im zweiten Halbjahr voraussichtlich einem zunehmenden Druck ausgesetzt sein wird. Die Rezession verlangsamt die Einnahmen, wenn die Bedürfnisse steigen.

Der im Jahr 2025 verzeichnete Haushaltsüberschuss wird auf3,9 % des BIPDaher bedeutet nicht, dass der Staat sicher mehrere hundert Millionen Dollar an zusätzlichen dauerhaften Ausgaben schaffen kann.

Ein außergewöhnliches Einkommen kann einen außergewöhnlichen Aufwand finanzieren. Sie sollte nicht dazu verwendet werden, eine Lohnverpflichtung zu schaffen, die 2028, 2029 oder 2030 noch zu zahlen sein wird.

Einleger, Bank of Lebanon und Steuern: die zweite Front

Ein weiteres Element nährt das Gefühl der Ungerechtigkeit: die Bankaufzeichnung.

Seit 2019 sind Einleger um einen Großteil ihrer Ersparnisse beraubt worden. Die Libanesische Zentralbank finanziert schrittweise bestimmte Abhebungen im Rahmen der seit der Krise eingerichteten Mechanismen.

Wir müssen hier Verwirrung vermeiden.

Mehrwertsteuereinnahmen oder Gassteuer werden nicht legal in einen Fonds eingezahlt, um Einleger zu erstatten. Die Behauptung, die Lohnsteuern würden direkt auf Bankabhebungen umgeleitet, wäre daher ungenau.

Aber die konsolidierte Wirtschaft erzählt eine komplexere Geschichte.

Der Staat muss seinen Haushalt ausgleichen, weil er sich nicht mehr auf Geldfinanzierung verlassen kann. Gleichzeitig muss die Libanesische Zentralbank ihre Währungen erhalten, das Pfund stabilisieren und die Finanzierungsmechanismen für die Einleger, um schrittweise einen Teil ihrer Mittel zurückzugewinnen.

Beide Institutionen ziehen daher ihre Margen aus derselben verarmten Wirtschaft.

Je mehr Ressourcen die Bank of Lebanon mobilisiert, um Abhebungen zu sichern, ohne den Wechselkurs zu destabilisieren, desto kritischer wird die Währungsdisziplin. Je mehr der Staat seine Ausgaben erhöht, desto mehr Steuereinnahmen muss er aufbringen, um zu vermeiden, dass er erneut nach Geldmitteln fragt.

Steuern, öffentliche Löhne und die Rückzahlung von Einlagen sind daher nicht durch direkte Buchführung verbunden. Sie stehen unter dem gleichen Zwang der Ressourcen.

Es ist diese Realität, die eine politisch explosive Frustration schürt: Haushalte zahlen mehr Steuern und Steuern, während Beamte das Gefühl haben, dass sie ihre Kaufkraft nicht zurückgewinnen und dass die Einleger weiterhin nur einen Bruchteil ihrer Ersparnisse zurückerhalten.

Der Haushalt 2027 bringt das Problem tatsächlich voran

Der aktuelle Haushaltsentwurf geht nicht auf diesen Widerspruch ein.

Er beinhaltet die Kosten der bereits gewährten Maßnahmen, sieht jedoch in seiner ursprünglichen Fassung keine umfassende zusätzliche Rekonstruktion der Gehaltstabelle vor.

Nach den in der Presse berichteten Elementen des mittelfristigen Haushaltsrahmens wäre für mehrere Jahre keine vergleichbare Erhöhung geplant.

Genau das beunruhigt die Gewerkschaften.

Für sie wäre es, den Haushalt 2027 im Staat zu akzeptieren, bereits unzureichende Löhne einzufrieren, während die Inflation weiter steigt.

Für das Finanzministerium wäre das Versprechen weiterer Erhöhungen ohne identifizierte Einnahmen gleichbedeutend mit einer Belastung für künftige Haushalte, die der Staat nicht finanzieren kann.

Beide Seiten können daher wirtschaftlich kohärente Argumente verteidigen und gleichzeitig zu unvereinbaren Positionen führen.

Beamte können nicht lange von amputierten Einkommen leben.

Der Staat kann nicht bezahlen, was er nicht einzieht.

Und steigende Steuern auf eine Rezessionswirtschaft können die Aktivität, von der zukünftige Einnahmen abhängen, weiter reduzieren.

Eine soziale Herausforderung, die jetzt militärische Rentner übertrifft

Es ist dieses Schloss, das den gegenwärtigen Manifestationen eine größere Reichweite verleiht.

Rentner sind am sichtbarsten. Ihre Organisation ermöglicht es ihnen, Äxte zu blockieren und den Druck schnell um den Grand Serail zu konzentrieren. Die gleichen Schwierigkeiten betreffen jedoch Beamte, die öffentliche Bildung, die libanesische Universität, die Justiz und viele Verwaltungen.

Das Risiko für die Regierung besteht nicht nur in einer Zunahme von Demonstrationen.

Es geht um eine Koalition von Kategorien, die keine einmalige Prämie mehr fordern, sondern das gesamte Modell des Ausstiegs aus der Krise herausfordern.

Seit 2019 verwaltet der Staat die Staatseinnahmen im Wesentlichen durch sukzessive Korrekturen. Mit dieser Methode wurde ein vollständiger Verabreichungsbruch vermieden. Sie hat die Frage der Reallöhne nie gelöst.

Die Rezession von 2026 reduziert nun die Möglichkeit, diesen Weg fortzusetzen.

Die Salam-Regierung muss gleichzeitig eine neue Währungskrise vermeiden, das Haushaltsgleichgewicht aufrechterhalten, die Folgen des Krieges finanzieren, die Armee unterstützen, die Bankenumstrukturierung vorantreiben und den Zusammenbruch ihrer eigenen öffentlichen Dienste verhindern.

Die Rentner fordern, dass der Staat zuerst eine viel unmittelbarere Verpflichtung einhält: Denjenigen, die für ihn gearbeitet haben, zu erlauben, von ihrer Rente zu leben.

Die in dieser Woche eröffneten Diskussionen müssen diesen Widerspruch nun in Zahlen umwandeln. Das Finanzministerium war für die Bewertung der Kosten der Vorschläge verantwortlich, die mit den Vertretern der Rentner vor der weiteren Prüfung des Haushalts 2027 diskutiert wurden. Es ist diese Berechnung, mehr als politische Erklärungen, die darüber entscheiden wird, ob die Regierung noch Raum für Kompromisse hat oder ob die soziale Herausforderung in eine neue Phase eintreten wird.