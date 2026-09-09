Südlibanon: Armee verurteilt 7.700 israelische Verstöße

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Die libanesische Armee behauptet, dass die Fortsetzung der israelischen Angriffe und Verstöße nun das Haupthindernis für den Abschluss ihres Einsatzes im Südlibanon gemäß dem Rahmenabkommen vom 26. Juni 2026 ist. In einem ausführlichen Kommuniqué, das am Mittwoch, dem 9. September, herausgegeben wurde, gab das Kommando an, dass es ungefähr7.700 israelische verstöße in weniger als zweieinhalb monatener behauptet, die operative Kontrolle über mehrere Sektoren übernommen zu haben. Die Armee kündigt auch die Beschlagnahme von1.818 waffen und munitionden Einsatz von sechs festen Dämmen und dreizehn Beobachtungsstellen sowie von ständigen Patrouillen. Sie wirft Israel vor, diese Bemühungen mit ihren Streiks, Zerstörungen und Schießereien in der Nähe des libanesischen Militärs zu gefährden.

Armee Bedingungen weiterhin Einsatz bei Einstellung der Angriffe

Die Botschaft des Kommandos ist besonders direkt. Für die libanesischen Streitkräfte ist die Einstellung der israelischen Angriffe und Verstöße ein « wesentlicher Faktor », um den Einheiten zu ermöglichen, ihren Einsatz fortzusetzen und die im Rahmenabkommen vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen.

Diese Aussage kommt nach mehreren Tagen der Eskalation in der Region Nabatiyah. Die Armee bezieht sich auf eine neue Welle israelischer Angriffe auf Wohngebiete und öffentliche und private Institutionen mit einer hohen Todes- und Verletzungsrate.

Das Kommando zitiert insbesondere den Angriff auf Kfar Rummane im Distrikt Nabatiyah. Mindestens 12 Menschen wurden dort getötet, darunter Frauen und Kinder, so die von der Militärinstitution erwähnten Aufzeichnungen.

Für die Armee ist diese Sequenz nicht nur eine Verletzung der libanesischen Souveränität. Sie bedroht unmittelbar die Sicherheitsvorkehrungen, auf denen der seit dem 26. Juni eingerichtete Mechanismus beruht.

Rund 7.700 Verstöße seit 26. Juni

Die wichtigste Zahl, die am Mittwoch mitgeteilt wurde, betrifft israelische Verstöße seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens. Libanesische Streitkräfteca. 7.700 zwischen dem 26. juni und dem 9. september 2026.

Im Vergleich zu etwa 75 Tagen seit Unterzeichnung der Vereinbarung stellt diese Bilanz einen Durchschnitt von mehr als100 verstöße pro tag. – Dieser arithmetische Durchschnitt bedeutet nicht, dass Verstöße regelmäßig verteilt werden, aber er gibt ein Maß für ihre Häufigkeit nach der libanesischen Militärzählung.

Die Veröffentlichung bietet keine vollständige Aufschlüsselung von 7.700 Vorfällen nach Kategorie. Zu Verstößen können unter anderem Überflüge, Schießereien, Übergriffe, Militäroperationen oder andere Handlungen gehören, die Beirut als den getroffenen Vereinbarungen zuwiderlaufend betrachtet.

Die Armee erwähnt ausdrücklich das israelische Feuer in der Nähe ihrer Soldaten und Patrouillen. Sie glaubt, dass diese Aktionen ihr Militär direkt gefährden und ihre Bewegung in Gebieten erschweren, in denen sie ihre Präsenz stärken müssen.

Das Kommando wirft Israel auch vor, die Zerstörungs- und Zerstörungsoperationen im Süden fortzusetzen. Nach Angaben der Armee sind diese Aktionen mit den Verpflichtungen unvereinbar, die der Region eine schrittweise Stabilisierung ermöglichen sollen.

Sechs Dämme und dreizehn Beobachtungsposten bereits installiert

Angesichts der Fragen zur Anwendung des Rahmenabkommens erläutert die Armee zum ersten Mal den Umfang ihrer Operationen in mehreren Pilotgebieten. Sie erklärt, dass sie unmittelbar nach Abschluss des Abkommens mit der Umsetzung ihres Plans begonnen habe.

Militär6 feste dämme und 13 beobachtungsposteninsgesamt 19 Positionen. Diese Einrichtungen befinden sich auf und innerhalb der Straßen, die nach Zawtar al-Gharbiyah, Frun und Srifa führen.

Die Armee berichtete auch, dass sie 24-Stunden-, 24-Stunden-Mobilpatrouillen durchführte. Ziel ist es, Bewegungen zu überwachen, die betroffenen Sektoren zu überwachen und nicht autorisierte bewaffnete Aktivitäten zu verhindern.

Der Befehl glaubt, dass diese Bestimmungen es ihm ermöglicht haben, « operative Kontrolle » des betreffenden Gebiets zu erhalten. Es behauptet nun, in der Lage zu sein, die Bewegung des Ein- und Ausstiegs innerhalb des Betriebsumfangs zu kontrollieren.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Phasen des Abkommens abgeschlossen sind. Die Armee selbst erklärt, dass die Parteien noch keine vollständige Einigung über die verschiedenen Phasen der Pilotzonen und über die nächsten Schritte erzielt haben.

1.818 waffen und munition beschlagnahmt

Die Pressemitteilung bietet auch eine außergewöhnlich genaue Bestandsaufnahme des wiedergewonnenen oder beschlagnahmten Materials. Spezialisierte Armeeeinheiten geben bekannt, dass sie neutralisiert oder beschlagnahmt habenrund 1.818 waffen und munitionim rahmen ihrer tätigkeit.

Die Bilanz enthält10 raketenwerfer, sieben raketen und sechs drohnenAuch die Armee erholte sich51 nicht näher bezeichnete militärische übersetzungsgeschosse, 10 luftbomben und 1.560 leichte munitionsstücke, plus viele minen und sprengladungen.

Von der Armee angekündigte Ausrüstung Menge Raketenwerfer 10 Roquetten 7 Drohnen 6 Verschiedene von der Armee erwähnte Projektile 51 Luftbomben 10 Leichte Munition 1 560 Sonstige Minen und Ladungen Anzahl nicht angegeben Insgesamt angekündigte Waffen und Munition Etwa 1.818

Die Armee berichtete, dass sie Waffen und Blindgänger abgezogen und die Anwesenheit von bewaffneten Gruppen oder Aktivitäten verhindert habe, die nicht nach libanesischem Recht autorisiert seien. Dieser Wortlaut betrifft die Anwendung der staatlichen Kontrolle in den unter das Abkommen fallenden Sektoren.

Die Häuser wurden auch nach libanesischem Recht und mit Zustimmung ihrer Eigentümer inspiziert. Das Kommando betont, dass die Bewohner bei diesen Operationen zusammengearbeitet haben, um Waffen, Munition und explosive Kriegsreste zu beseitigen.

Zwölf Kilometer umgewälzte Straßen

Militärische Arbeit beschränkt sich nicht auf Rüstungskontrolle. Armeeeinheiten behaupten, ungefähr wieder geöffnet zu haben12 kilometer straßen, um die verbringungen an die betreffenden orte wiederherzustellen.

Das Militär ist auch an der Beseitigung von Trümmern und Operationen beteiligt, die die Rückkehr der Bewohner ermöglichen. Das Kommando bezieht sich auf zivil-militärische Kooperationsaktivitäten, die darauf abzielen, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken.

Soldaten nahmen auch an der Bergung von Leichen von getöteten Personen teil. Diese Missionen finden in Dörfern statt, in denen Zerstörung manchmal den Zugang zu Wohnraum besonders erschwert.

Das erklärte Ziel ist zweierlei: die Sicherheitskontrolle zu etablieren und der Bevölkerung die Rückkehr zu ermöglichen. Die Zahlen für Zawtar al-Gharbiye zeigen jedoch, dass die Präsenz der Armee nicht ausreicht, wenn das Ausmaß der Zerstörung die Umsiedlung von Familien materiell verhindert.

In Zawtar al-Gharbiyé werden nur 16 Prozent der Bevölkerung umgesiedelt

DieZawtar al-Gharbiyéist eines der präzisesten Beispiele, die von der Armee gegeben werden. Rund 70 Prozent der Einwohner schafften es, in die Gegend zurückzukehren, um den Zustand ihrer Häuser zu sehen oder ihr Eigentum wiederzuerlangen.

Aber nur16 prozent der bevölkerung konnten nachhaltig umziehenDas Kommando schätzt diese Rückkehr auf etwa 60 von 450 Familien in der Gemeinde.

Diese niedrige Rate wird in erster Linie durch das Ausmaß der Zerstörung erklärt. Nach militärischer Einschätzung,85% der Häuser in Zawtar al-Gharbiyé sind vollständig zerstörtdie restlichen 15% erlitten teilweise schäden.

Wenn diese Proportionen für den gesamten Wohnpark des Ortes gelten, wäre praktisch kein Wohnraum Schäden entgangen. Der Wiederaufbau wird somit zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für die nachhaltige Rückkehr eines großen Teils der Bevölkerung.

Der Kontrast zwischen der 70% Bevölkerung, die pünktlich zurückkehren können, und den 16%, die tatsächlich bleiben können, zeigt auch den Unterschied zwischen einer physischen Rückkehr in ein Dorf und einer echten Normalisierung. Der Zugang zu einem Ort bedeutet nicht, dass er wieder bewohnbar ist.

Die Armee wirft Israel vor, eine neue Welle der Vertreibung zu verursachen

Die Armee behauptet, dass die jüngsten Angriffe weitere Vertreibungen aus Gebieten verursachten, die zuvor als sicher genug angesehen wurden, um die Bewohner unterzubringen. Diese Entwicklungen stellen die Bemühungen um eine schrittweise Stabilisierung der Dörfer des Südens in Frage.

Der Befehl geht noch weiter, indem er Israel den Willen zuweist, die Glaubwürdigkeit der Armee zu untergraben. Seiner Aussage zufolge würden die wiederholten Verstöße darauf abzielen, die Institution sowohl in der libanesischen Bevölkerung als auch vor der internationalen Gemeinschaft zu untergraben.

Diese Anklage kommt in einem Kontext, in dem die libanesischen Behörden den Einsatz der Armee als eines der Hauptinstrumente der Stabilisierung im Süden darstellen. Ein Scheitern dieses Mechanismus hätte daher politische Folgen, die weit über die betroffenen Sektoren hinausgehen.

Im Gegenteil, die Armee versucht mit unterstützenden Zahlen zu demonstrieren, dass sie mit der Durchführung der geplanten Aufgaben begonnen hat. Es hebt etablierte Posten, Patrouillen, Beschlagnahmungen von Ausrüstung und Operationen mit der Bevölkerung hervor.

Die Rahmenvereinbarung über ihre nächsten Schritte noch unvollständig

Das Kommuniqué enthält jedoch eine wichtige Klarstellung zum tatsächlichen Zustand des Abkommens vom 26. Juni. Die Armee erkennt an, dass noch nicht alle Phasen in Bezug auf Pilotzonen und nachfolgende Phasen vollständig vereinbart werden müssen.

Die libanesischen Einheiten haben daher in Abstimmung mit der libanesischen Militärkoordinierungseinheit begonnen, ihren eigenen Einsatzplan in den vereinbarten Gebieten umzusetzen. Die Fortsetzung der Regelung hängt jedoch von weiteren Diskussionen ab.

Diese Situation macht das Stoppen von Angriffen aus der Sicht des Kommandos noch wichtiger. Eine weitere Verschlechterung der Sicherheit kann verhindern, dass das Militär seine Präsenz auf andere Sektoren ausdehnt und die Definition der nächsten Schritte verzögert.

Das Kommuniqué vom 9. September versucht daher, eine klare Gleichung aufzustellen: Die Armee behauptet, bereit zu sein, ihre Verpflichtungen zu übernehmen, ist aber der Ansicht, dass sie ihre Mission nicht abschließen kann, wenn die israelischen Operationen fortgesetzt werden.

Nach drei Tagen tödlichen Kletterns um Nabatiyah wird der nächste Test daher die Fähigkeit der verschiedenen Akteure betreffen, die Akkalmie zu bewahren. Die libanesische Armee glaubt, dass die Fortsetzung ihres Einsatzes jetzt direkt von der Einstellung der Streiks, der Zerstörung und den Verletzungen abhängt, die sie Israel zuschreibt.