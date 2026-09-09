Libanesische Banken: Vermögenswerte fallen (wieder) auf 100,42 Milliarden, davon weniger als 6 in frisch

- Advertisement -

37

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Libanesische Geschäftsbanken beendeten den Juli 2026 mit 100,42 Milliarden Dollar an konsolidierten Vermögenswerten, ein Rückgang von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 1,84 Prozent seit Dezember 2025. Hinter diesem relativ moderaten Rückgang steht jedoch eine viel ernstere Realität: Das Bankensystem bleibt massiv dollarisiert, die Einlagen erodieren weiter und die Kredite an den Privatsektor sind fast verschwunden. Vor allem die 85,09 Milliarden Dollar an Deviseneinlagen entsprechen nicht 85,09 Milliarden frisch und sofort verfügbar. Der Großteil besteht nach wie vor aus ehemaligen Einlagen, die seit der Krise 2019 blockiert wurden, den « Lollaren », während der reale liquide Anteil viel niedriger bleibt.

Eine Bilanz von 100,42 Milliarden Dollar, aber eine sehr geringe Bankkapazität

Die konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken erreichte Ende Juli 8,98777 Milliarden Libanesische Pfund. Umgerechnet zum offiziellen Kurs von 89.500 Pfund pro Dollar entspricht dieser Betrag 100,42 Milliarden Dollar. Ende Dezember 2025 beliefen sich die Vermögenswerte auf 9.156,11 Milliarden Pfund oder 102,30 Milliarden Dollar bei gleicher Umwandlungsrate.

Die Kontraktion hat somit seit Anfang des Jahres rund 1,88 Milliarden Dollar erreicht. Über 12 Monate sank das Vermögen um 2,18%, was im Juli 2025 9.188,30 Milliarden Pfund entsprach. Dieser Rückgang verlängert die langsame Verdichtung eines Bankensektors, der seit 2019 seine traditionellen Funktionen des Sparens von Inkasso, Einlagenverarbeitung und Finanzierung der Wirtschaft nicht mehr vollständig erfüllt.

Auch der Gesamtwert der Bilanz ist mit Vorsicht auszulegen. Bankaktiva, die in Dollar erfasst oder zum offiziellen Kurs umgerechnet werden, sind nicht unbedingt liquide Aktiva, die zum Nennwert erstattungsfähig sind oder den Einlegern sofort zur Verfügung stehen. Im Falle der Libanesen ist diese Unterscheidung von zentraler Bedeutung, da die Verluste aus Investitionen bei der Libanesischen Zentralbank, die Belastung durch öffentliche Schulden und das Fehlen einer vollständigen Umstrukturierung der Bank bis jetzt kumuliert werden.

Indikator Juli 2026 Änderung Konsolidierte Vermögenswerte 100,42 milliarden -2,18% gegenüber dem vorjahr Kundeneinlagen 86,23 milliarden dollar äquivalent -3,36% gegenüber dem vorjahr Fremdwährungseinlagen 85,09 milliarden dollar -1,87% seit dezember Einlagen in Büchern 101 720 Mrd. LBP -8,61% seit dezember Privatkredite 5,01 mrd. usd äquivalent -7,76 % über ein jahr Bilanzierung der Eigenmittel 5,38 milliarden dollar +12,59% gegenüber dem vorjahr Kredit/Einlagen-Verhältnis 5,81 % 6,09 % im juli 2025

Einlagen fallen auf 86,23 Milliarden US-Dollar

Die Anzahl der Kundeneinlagen ist seit Anfang 2026 um 1,96% gesunken und erreichte Ende Juli 7,717,29 Milliarden Pfund. Bei der offiziellen Rate entspricht dies etwa 86,23 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor erreichten die Einlagen 7.985,92 Milliarden Pfund, was einem jährlichen Rückgang von 3,36 Prozent entspricht.

Die Aufschlüsselung nach Kategorien zeigt, dass die Einlagen der Einwohner weitgehend dominant bleiben. Sie erreichen 5.756,54 Milliarden Pfund oder etwa 64,32 Milliarden Dollar zum offiziellen Kurs. Die Einlagen von Gebietsfremden belaufen sich auf 1.901,80 Mrd. GBP oder rund 21,25 Mrd. USD, während die Einlagen des öffentlichen Sektors rund 659 Mio. USD betragen.

Seit Dezember sind die Einlagen der Einwohner um 2,22 %, die Einlagen der Gebietsfremden um 0,75 % und die Einlagen des öffentlichen Sektors um 13,55 % zurückgegangen. Der letztere Rückgang ist der größte in Prozent, aber er beinhaltet einen viel niedrigeren Bestand als private Einlagen. Der allgemeine Trend ist weiterhin die allmähliche Erosion der Bankressourcen, die durch die im Rahmen der Rundschreiben der Libanesischen Zentralbank erlaubten Rücknahmen und die begrenzten Kapazitäten des Sektors, neue Einlagen nachhaltig anzuziehen, angeheizt wird.

85,09 milliarden in fremdwährung: die verwirrendste zahl

Ende Juli beliefen sich die Deviseneinlagen auf 85,09 Milliarden US-Dollar. Sie sind seit Dezember um 1,87 Prozent gesunken, ein Rückgang von 1,62 Milliarden US-Dollar und 179,9 Millionen US-Dollar allein im Juli. Die Einlagen in Pfund sind seit Dezember um 8,61 Prozent auf 110,720 Milliarden Pfund oder etwa 1,14 Milliarden Dollar zum offiziellen Kurs gesunken.

Diese Struktur bringt die Dollarisierungsrate der Einlagen auf 98,68%. In der Praxis lauten daher fast alle Einlagenverbindlichkeiten des libanesischen Bankensystems auf Fremdwährung, hauptsächlich in Dollar. Diese Dollarisierungsrate bedeutet jedoch nicht, dass die Banken 98,68 Prozent ihrer Einlagen in Form von Dollar-Liquidität halten, die den Kunden zur Verfügung steht.

Der Hauptpunkt ist, dass die Deviseneinlagenstatistik sehr unterschiedliche wirtschaftliche Kategorien kombiniert. Es umfasst ehemalige Dollareinlagen, die seit 2019 Beschränkungen unterliegen, die gemeinhin als « Lollare » bezeichnet werden, aber auch Konten in « frischen Dollar », die aus Mitteln finanziert werden, die nach der Krise in das System eingezahlt wurden, oder durch bestimmte Rückerstattungsmechanismen der Libanesischen Zentralbank.

Lollare und frische Dollar: zwei Dollar nicht gleich wert

Ein Lollar ist eine auf Dollar lautende Bankschuld, über die der Einleger jedoch nicht frei als Dollar in bar oder ins Ausland übertragbar verfügen kann. Seit 2019 haben Banken begrenzte Auszahlungen und Überweisungen auf diese alten Konten. Ihr wirtschaftlicher Wert hängt daher von den Rücknahmemechanismen, den anwendbaren Rundschreiben und der Rate ab, zu der Einleger ihre Gelder einziehen können.

Der frische Dollar ist anders. Im Prinzip entspricht es neuem Geld, das nach Beginn der Krise eingezahlt oder aus dem Ausland überwiesen wird, das in Dollar verfügbar bleibt oder unter den Bedingungen des Kontos übertragbar ist. Es ist diese Art von Einlage, die immer noch als echte Bankeinlage in Fremdwährung im wirtschaftlichen Sinne des Wortes funktioniert.

Die letzte detaillierte Aufschlüsselung, die von der Bank of Lebanon zur Verfügung gestellt wurde, zeigte, dass sich die als « frisch » eingestuften Einlagen im November 2025 auf etwa 5 Milliarden US-Dollar beliefen. Allerdings entsprachen 3,2 Milliarden dieser Summe bereits Salden aus den Mechanismen in den Rundschreiben 158 und 166. Mit anderen Worten, nur etwa 1,8 Milliarden US-Dollar könnten dann als neue Einlagen betrachtet werden, die vollständig liquide und unabhängig von den Mechanismen zur Rückgabe alter Vermögenswerte sind.

Diese Zahlen liefern keine genaue Aufschlüsselung des Juli 2026, da die Bank of Lebanon in ihrer monatlichen Bilanz keine Reihe veröffentlicht, die alte Dollar von neuen Dollar trennt. Sie geben dennoch eine Größenordnung nützlich. Wenn der Bestand an frischen Einlagen in der Nähe von $ 5 Milliarden bliebe, würden etwa 80 Milliarden der 85,09 Milliarden Fremdwährungseinlagen immer noch aus alten Einlagen oder Salden bestehen, die nicht mit neuen freien Dollar vergleichbar sind.

Eine nützliche Schätzung, aber nicht zu verwechseln mit offiziellen Daten

Die Berechnung ist einfach: 85,09 Milliarden Fremdwährungseinlagen, minus etwa 5 Milliarden frische Einlagen, ergeben rund 80,09 Milliarden Dollar alte Einlagen und andere nicht frische Salden. Unter dieser Annahme würden die frischen Dollar nur etwa 5,9% der Deviseneinlagen ausmachen, verglichen mit etwa 94,1% für andere Einlagen.

Aber selbst diese Schätzung überschätzt wahrscheinlich die wirklich neue Liquidität des Systems. Wenn wir von den 5 Milliarden frischen Einlagen die 3,2 Milliarden von den im November 2025 beobachteten Salden der Rundschreiben 158 und 166 abziehen, betrug der echte neue und vollständig liquide Anteil dann fast 1,8 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu den 85,09 Milliarden Einlagen im Juli wäre dieser Betrag knapp über 2%.

Daher müssen drei Ebenen unterschieden werden. Der erste ist der Buchwert der Deviseneinlagen oder 85,09 Milliarden Dollar. Der zweite ist der Bestand an Konten, die als frisch eingestuft wurden und zum letzten verfügbaren Datum fast 5 Milliarden US-Dollar betrugen. Der dritte ist der wirklich neue Teil und hat nichts mit den Mechanismen der Restitution alter Einlagen zu tun, der viel schwächer war.

Diese Unterscheidung erklärt, warum es falsch wäre, 85,09 Milliarden Dollar als Bankreserve zu präsentieren. Die meisten bleiben ein Anspruch der Einleger auf ein System, das diese Verpflichtungen immer noch nicht vollständig erfüllen kann.

Seit 2019 ist fast die Hälfte der Einlagen aus den Bilanzen verschwunden

Vergleich mit der Vorkrisensituation ergibt die Messung des Schocks. Ab Juni 2019 erreichten die Bankeinlagen rund 172,1 Milliarden US-Dollar. Bis Ende Juli 2026 repräsentieren sie nur etwa 86,23 Milliarden Dollar zum offiziellen Kurs.

Die Kontraktion nähert sich 85,9 Milliarden US-Dollar oder fast 50% des Lagerbestands. Dies erklärt sich aus einer Kombination aus Abhebungen, Umrechnungen, Rückzahlungen von Krediten mit Sperreinlagen, Abschreibungen von Einlagen in Pfund und einer schrittweisen Reduzierung alter Salden durch die von der Libanesischen Zentralbank eingerichteten Mechanismen.

Auch die Deviseneinlagen gingen stark zurück. Sie lagen im Juni 2019 bei knapp 123,1 Milliarden US-Dollar und erreichen jetzt 85,09 Milliarden US-Dollar. Der Rückgang liegt bei über 38 Milliarden US-Dollar oder fast 31 Prozent.

Dieser Rückgang bedeutet jedoch nicht, dass 38 Milliarden Dollar in bar von den Banken kamen. Ein Teil der Bewegung spiegelt Buchhaltungstransaktionen, Verrechnungen zwischen Krediten und Einlagen sowie progressive Rückzahlungen zu Zinssätzen oder zu Bedingungen wider, die nicht immer einer vollständigen Rückerstattung in frischen Dollar entsprechen.

Kredit bricht auf nur 5,01 Milliarden US-Dollar ein

Die andere wichtige Zahl im Juli betrifft Kredite an den Privatsektor. Ihre Aktien sind seit Dezember um 3,63% auf 448.470 Milliarden Pfund oder etwa 5,01 Milliarden Dollar gesunken. Über ein Jahr beträgt der Rückgang 7,76%.

Fremdwährungskredite allein stellen etwa 4,86 Milliarden Dollar dar, nach einem Rückgang von 4,49 Prozent seit Dezember. Pfund Credits erreichen £ 13.930 Milliarden oder etwa $ 156 Millionen zum offiziellen Zinssatz. Obwohl sie seit Jahresbeginn um 33,71% gestiegen sind, bleibt ihr Gewicht in der Gesamtbilanz marginal.

Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen fiel auf 5,81%, von 5,91 Prozent im Dezember und 6,09 Prozent im Juli 2025. Mit anderen Worten, pro 100 US-Dollar Äquivalent der in Banken erfassten Einlagen sind jetzt weniger als 6 US-Dollar private Kredite.

Dieses Verhältnis ist für ein normales Bankensystem außergewöhnlich niedrig. Eine Bank sammelt traditionell Einlagen, um einen Teil davon in Kredite an Haushalte und Unternehmen umzuwandeln. Im Libanon ist diese Vermittlerfunktion fast restlos geworden.

Kredite sind seit der Vorkrise um mehr als 90 % gefallen

Vor dem finanziellen Zusammenbruch erreichten Bankkredite an den Privatsektor im September 2019 rund 54,5 Milliarden US-Dollar. Mit nur 5,01 Milliarden US-Dollar Ende Juli 2026 sank die Aktie um rund 49,5 Milliarden US-Dollar.

Dies entspricht einer Kontraktion von mehr als 90%. Dies ist viel schwerwiegender als der Rückgang der Einlagen und veranschaulicht die sich verändernde Natur des libanesischen Bankensektors. Banken verwalten weiterhin Konten und Zahlungen, finanzieren aber nur sehr wenig Unternehmensinvestitionen, Wohnraum, Konsum oder Betriebskapitalanforderungen.

Das Verhältnis von Fremdwährungskrediten zu Fremdwährungseinlagen betrug nur 5,71%, verglichen mit 6,05% im Vorjahr. Bei Buchkrediten liegt die Quote bei 13,70 Prozent, aber dieser Anstieg ist vor allem auf die extreme Schwäche der nationalen Währungseinlagenbasis und einen einmaligen Anstieg einiger Kredite, insbesondere für den ansässigen Finanzsektor, zurückzuführen.

Das Verschwinden von Bankkrediten hat dazu beigetragen, einen wachsenden Teil der Wirtschaft in Richtung Selbstfinanzierung, Barzahlung und Off-Bank-Finanzierung zu treiben. Wertpapierfirmen müssen sich mehr auf ihre eigenen Mittel, Aktionäre, Überweisungen aus dem Ausland oder private Kreditgeber verlassen.

Kapitalaufschwung bedeutet noch keine Rekapitalisierung

Die Kapitalkonten der Banken sind seit Anfang des Jahres um 9,33% auf 481.630 Milliarden Pfund oder etwa 5,38 Milliarden Dollar gestiegen. Über ein Jahr betrug der Anstieg 12,59 Prozent, und der Juli verzeichnete einen signifikanten monatlichen Anstieg von 29.600 Milliarden Pfund oder etwa 331 Millionen Dollar.

Dies könnte den Eindruck einer raschen Verbesserung der Bankenstärke erwecken. Eine detaillierte Lektüre zeigt jedoch, dass dies weitgehend auf buchhalterische Bewertungseffekte zurückzuführen ist. Im Juli profitierte die Erhöhung des Kapitals von einer Erhöhung des Buchwerts des Portfolios von libanesischen Eurobonds und ausländischen Wertpapieren, die von Banken gehalten werden.

Eine Erhöhung der Eigenmittel im Zusammenhang mit der Aufwertung von Vermögenswerten stellt keine Zuführung von neuem Kapital durch die Aktionäre dar. Es bedeutet auch nicht, dass die seit 2019 akkumulierten Verluste absorbiert wurden. Die tatsächliche Solvenz der Institute kann nur nach Erfassung von Verlusten, realistischer Bewertung der Vermögenswerte und Festlegung eines Restrukturierungsrahmens angemessen bewertet werden.

Darüber hinaus bleibt der Kontrast zwischen 5,38 Milliarden US-Dollar an Eigenmitteln und über 86 Milliarden US-Dollar an Einlagen beträchtlich. Dieser Bericht allein reicht nicht aus, um ein Kapitaldefizit zu messen, aber er zeigt, warum die Qualität und Bewertung von Vermögenswerten ein zentrales Thema ist.

Die offizielle Rate gibt eine Rechnungseinheit an, keinen Bergungswert

Die Verwendung des Kurses von 89.500 £ zur Umwandlung der Bilanz ermöglicht es, die verschiedenen Buchhaltungslinien zu vergleichen. Es löst jedoch nicht das grundlegende Problem des wirtschaftlichen Werts von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Daher können 100,42 Milliarden US-Dollar an Buchhaltungsvermögen nicht direkt mit 86,23 Milliarden US-Dollar an Einlagen verglichen werden, um zu dem Schluss zu kommen, dass das System einen ausreichenden Überschuss hat. Einige Vermögenswerte können schwierig zu sanieren, stark abgeschrieben oder mit Geschäftspartnern selbst in Schwierigkeiten verbunden sein.

Dasselbe gilt für Einlagen. Ein $ 100.000 Lollar wird immer noch als Dollarforderung anerkannt, aber seine sofortige Verfügbarkeit für den Kunden unterscheidet sich sehr von der eines $ 100.000 Friish-Kontos. Die Existenz einer gemeinsamen Rechnungseinheit beseitigt daher nicht den Unterschied in Liquidität und wirtschaftlichem Wert.

Es ist diese Asymmetrie, die die libanesischen Bankenstatistiken besonders schwierig macht, ohne Wiederaufbereitung zu lesen. Sie beschreiben die Buchhaltungseinträge richtig, aber sie sagen sich nicht, wie viele echte Dollar-Einleger sich erholen können oder wie viel Geldbanken sofort mobilisieren können.

Frische Dollar kommen zurück, aber sie reparieren das System noch nicht

Die Aktivität auf neuen Konten zeigt jedoch, dass ein kleiner Teil der Bankvermittlung wieder zu funktionieren beginnt. Ende Juli 2026 wurden seit der Einführung des neuen Clearingsystems 76.180 Schecks in frischen Dollar mit einem kumulativen Wert von rund 960,7 Millionen US-Dollar freigegeben.

Diese Zahl stellt einen Zahlungsfluss seit 2023 dar und keinen Bestand an Einlagen. Es ist daher nicht notwendig, die 5 Milliarden frischen Einlagen zu addieren oder sie zur direkten Schätzung der Beträge auf den Konten zu verwenden. Es zeigt jedoch, dass echte nutzbare Dollar wieder durch Banken zirkulieren.

Die Bank of Lebanon hat ein separates Clearingsystem für solche Schecks eingerichtet, um zwischen frischen und alten Einlagen zu unterscheiden. Diese institutionelle Trennung selbst bestätigt, dass ein frischer Dollar und ein ehemaliger Bankdollar nicht als ein einziges Finanzprodukt analysiert werden können.

Die Zunahme dieser Instrumente spiegelt eine begrenzte Erholung bei einigen Bankdienstleistungen wider. Es stellt noch keine Rückkehr des Vertrauens dar, die ausreicht, um Kredite wiederherzustellen oder Dutzende Milliarden Dollar an neuen Ersparnissen anzuziehen.

Der Juli zeigt vor allem eine Branche, die weiter schrumpft

Die Zahlen für Juli 2026 beschreiben daher weniger einen 100-Milliarden-Dollar-Bankensektor als ein System, das sich noch in der Phase der Reduktion befindet. Die Vermögenswerte sinken, die Einlagen sinken und die Kredite schrumpfen noch schneller. Die Erhöhung der buchhalterischen Eigenmittel ist ein begrenztes positives Signal, ändert aber nichts an dem zentralen Problem der Bewertung von Vermögenswerten und der Rückzahlung von Einlegern.

Die 85,09 Milliarden Dollar an Deviseneinlagen sind nach wie vor das beste Beispiel für die Kluft zwischen Rechnungslegungsstatistik und wirtschaftlicher Realität. Die überwiegende Mehrheit dieses Betrags besteht nicht aus neuen frei verfügbaren Dollars. Bei der letzten verfügbaren detaillierten Aufschlüsselung beliefen sich die frischen Konten auf nur wenige Milliarden Dollar und ihr tatsächlicher neuer Teil war noch kleiner.

Die nächste Frage wird daher sein, ob die Bankbilanz von einem Monat zum anderen um einige Prozentpunkte variiert, anstatt wie die Verluste erfasst und verteilt werden. Bis ein Restrukturierungsrahmen klar zwischen erstattungsfähigen Vermögenswerten, Lollaren, frischen Dollars und aufzufangenden Verlusten unterscheidet, werden die 100,42 Milliarden Dollar, die von den Banken gepostet werden, eher ein Buchhaltungsfoto als ein Maß für ihre tatsächliche finanzielle Leistungsfähigkeit bleiben.