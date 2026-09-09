Bankenkrise im Libanon Ep.4: Reale Liquidität der Banken im April 2026
April 2026: Die Zentralbank hat 54,26 Milliarden Dollar an Auslandsvermögen. Aber entfernen Sie das Gold (42,71 Md) Zwei weitere Tests bestätigen dies: Die auf Fremdwährungseinlagen angewandte regulatorische Quote von 14% würde bereits die veröffentlichten liquiden Aktiva übersteigen, und die reale Liquidität der Geschäftsbanken (Netto-Cash nach entsprechenden Schulden) macht nur 4,89% der Kundeneinlagen in Fremdwährung aus – knapp über dem aufsichtsrechtlichen Boden von 3%. Der tatsächliche Rückstand: 1,59 Milliarden US-Dollar, noch vor den operativen Anforderungen. Unterdessen bleiben die Einlagen der Banken bei der Zentralbank (89,90% der Kundeneinlagen in Fremdwährung) eine inländische Schuld, keine unabhängige externe Liquidität.
Quellen: Außenbilanz der Libanesischen Zentralbank (April 2026), konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken (April 2026).
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