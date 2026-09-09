Libanon: Israel erneut wegen weißen Phosphors angeklagt

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Human Rights Watch stellt Israels Einsatz von weißer Phosphormunition im Libanon in Frage und hebt die rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit ihrem Einsatz in bewohnten Gebieten hervor. Die Menschenrechtsorganisation ist der Ansicht, dass die jüngsten Verwendungen dieser Substanz die Mängel des Völkerrechts bezüglich Brandwaffen verdeutlichen. Aber im Libanon geht die Kontroverse über die Frage der zukünftigen Regulierung hinaus: Israel hat bereits einen schweren dokumentierten Präzedenzfall. Human Rights Watch hatte festgestellt, dass israelische Streitkräfte weißen Phosphor in Wohngebieten im Südlibanon eingesetzt hatten, wodurch Zivilisten illegal schweren Verbrennungen, Bränden und Atemwegsschäden ausgesetzt wurden.

Israelischer weißer Phosphor erneut im Libanon involviert

Die neue Position von Human Rights Watch kommt, da Israels Einsatz von weißer Phosphormunition erneut im Libanon gemeldet wird. Für die Organisation zeigen diese Ereignisse die Notwendigkeit, die internationalen Regeln für solche Waffen zu stärken.

Das rechtliche Problem ist kein absolutes Verbot von weißem Phosphor. Diese Substanz kann verwendet werden, um einen Rauchschutz zu erzeugen, ein Ziel zu markieren oder einen Bereich zu beleuchten. Ihre Verwendung wird jedoch äußerst problematisch, wenn sie über oder in der Nähe von Gebieten auftritt, in denen Zivilisten anwesend sind.

Weißer Phosphor entzündet sich im Kontakt mit Sauerstoff und kann eine Temperatur von etwa 815 Grad Celsius erreichen. Seine Fragmente können tiefe Verbrennungen verursachen, Knochen erreichen und weiterbrennen, solange sie der Luft ausgesetzt sind.

In einem Wohngebiet erhöht die Streuung von Dutzenden oder Hunderten von Glühfragmenten das Risiko für die Bevölkerung erheblich. Gebäude, Ernten und andere brennbare Materialien können ebenfalls feuern und den Schaden weit über den ursprünglichen Aufprallpunkt hinaus verlängern.

Human Rights Watch hat bereits illegale Nutzung gefunden

Die Frage der Legalität der israelischen Verwendung von weißem Phosphor im Libanon beginnt nicht mit den jüngsten Ereignissen. Human Rights Watch hatte bereits mehrere israelische Angriffe im Süden des Landes untersucht, nachdem die Grenzkonflikte im Oktober 2023 begannen.

Die Organisation war zu dem Schluss gekommen, dass Israel zumindest weißen Phosphor verwendet hatte17 Gemeinden im Südlibanonzwischen Oktober 2023 und Juni 2024. Von diesen hatten fünf Gemeinden Luftexplosionen von Munition über besiedelten Wohngebieten erlebt.

HRW war der Ansicht, dass diese Nutzung in bewohnten Gebieten die Zivilbevölkerung ungerechtfertigten Risiken aussetzte. Die Organisation forderte Israel auf, den Einsatz von weißem Phosphor, der von Artillerie in besiedelten Gebieten projiziert wird, sofort einzustellen.

Die NGO war auch zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung von weißem Phosphor in einigen Dörfern nicht den Vorsorgeverpflichtungen entsprach, die den Kriegführenden auferlegt wurden. Die Anwesenheit von Zivilbevölkerungen macht es besonders schwierig, eine Munition zu verwenden, deren Fragmente sich über ein großes Gebiet verteilen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Human Rights Watch argumentiert nicht, dass jede Verwendung von weißem Phosphor automatisch verboten ist. Sie behauptet, dasseinige dokumentierte israelische Nutzungen im Libanon waren illegal, weil die Umstände, unter denen sie durchgeführt wurden, und die Risiken für Zivilisten.

Mindestens 173 Menschen waren in Boustane betroffen

Einer der wichtigsten dokumentierten Fälle betrifft das Dorf Boustane im Bezirk Tyre. Ein israelischer Angriff auf weißen Phosphor am 15. Oktober 2023 hatte Auswirkungen auf einen großen Teil der Bevölkerung.

Nach Angaben von Human Rights Watch von lokalen Behörden, zumindest173 menschen brauchten medizinische versorgungnach Exposition gegenüber weißem Phosphor. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Atemwegssymptome, die mit der Rauchinhalation in Verbindung gebracht wurden.

Die Bewohner beschrieben einen starken Geruch und Atembeschwerden nach dem Angriff. Von weißem Phosphor produzierter Rauch kann zu ernsthaften Reizungen der Atemwege, Augen und Schleimhäute führen.

Die Schädigung beschränkte sich daher nicht auf diejenigen, die direkt von brennenden Fragmenten betroffen waren. Die Verwendung der Substanz in oder in der Nähe eines Dorfes kann Bewohner betreffen, die sich nicht am Aufprallpunkt befinden.

Boustane ist genau die Art von Situation, die das rechtliche Argument von HRW nährt. Wenn Munition, die signifikante weiße Phosphor-Dispersion produziert, in einer zivilen Umgebung verwendet wird, muss ihr Benutzer die Vorhersagbarkeit von Schäden berücksichtigen.

Dhayra, Aïta al-Shaab und andere dokumentierte Dörfer

Human Rights Watch hatte auch die Verwendung von weißem Phosphor in Dhayra, der Grenzstadt Tyre District, dokumentiert. Die Organisation hatte Videos analysiert und Beweise gesammelt, um die Verwendung dieser Substanz zu identifizieren.

Andere Orte im südlichen Libanon waren betroffen. Die HRW-Erhebung hatte Verwendungen in mindestens 17 Gemeinden festgestellt, darunter auch in mehreren Gebieten, in denen die Sprengkörper in der Luft über Wohngebieten explodierten.

Diese Dispergiermethode ist besonders gefährlich. Eine weiße Phosphormunition, die in der Höhe explodiert, projiziert viele entzündete Fragmente in einen erweiterten Bereich, anstatt ihre Auswirkungen auf einen bestimmten Punkt zu konzentrieren.

In einem offenen Bereich ohne Zivilisten kann diese Funktion verwendet werden, um schnell einen Rauchschutz zu erzeugen. In einem Dorf verwandelt es ein großes Gebiet in ein potenziell gefährliches Gebiet.

Infolgedessen hatte Human Rights Watch die israelischen Streitkräfte aufgefordert, sich auf alternative Lösungen zu konzentrieren, die nicht die gleichen Risiken darstellen. Insbesondere haben die Armeen Rauchmunition, die keinen weißen Phosphor enthält und einige der gleichen taktischen Effekte ermöglicht.

Auch landwirtschaftliche Flächen verbrannten

Im Südlibanon wirft die Verwendung von weißem Phosphor auch das Problem der Umwelt- und Agrarschäden auf. Brandfragmente können Brände auf Feldern, Olivenhainen, Wäldern und trockenen Vegetationsgebieten verursachen.

Diese Zerstörungen haben direkte wirtschaftliche Folgen für Grenzdörfer. Ein Großteil ihrer Tätigkeit hängt von der Landwirtschaft ab, einschließlich Oliven, Tabak und anderen Kulturen.

Brände können auch verhindern, dass Menschen nach einem Angriff zurückkehren. Unvollkommen verbrauchte Munition bleibt gefährlich, da Phosphor wieder entzünden kann, wenn er wieder Sauerstoff ausgesetzt ist.

Die Verschmutzung eines Gebiets erfordert daher Sicherheitsoperationen vor der normalen Rückkehr der Bevölkerung. Im Zusammenhang mit wiederholten Bombardements werden diese Operationen für Hilfsdienste und spezialisierte Teams schwieriger.

Die Wirkung von weißem Phosphor hört nicht unbedingt mit dem Ende des Bombardements auf. Sie können die Risiken für die Bewohner verlängern und die Sanierung des Landes erschweren.

Warum seine Verwendung illegal sein kann

Weißer Phosphor nimmt eine besondere Situation im Gesetz des bewaffneten Konflikts ein. Es gibt keinen internationalen Vertrag, der die Substanz als Waffe vollständig verbietet, im Gegensatz zu chemischen Waffen oder bestimmten anderen Waffenkategorien.

Seine Verwendung unterliegt jedoch weiterhin den allgemeinen Regeln des humanitären Völkerrechts. Die Streitkräfte müssen zwischen militärischen Zielen und Zivilpersonen unterscheiden, unterschiedslose Angriffe vermeiden, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit respektieren und alle möglichen Vorkehrungen treffen, um den der Bevölkerung zugefügten Schaden zu verringern.

Daher muss eine Waffe nicht vollständig verboten werden, um ihre Verwendung in einer bestimmten Situation illegal zu machen. Autorisierte Munition kann in einer Weise verwendet werden, die dem humanitären Völkerrecht widerspricht.

Genau auf diesem Boden kritisiert Human Rights Watch Israel. Die Organisation ist der Ansicht, dass der Einsatz von weißem Phosphor, der von Artillerie in dicht besiedelten Gebieten projiziert wird, ein so hohes Risiko für zivile Schäden schafft, dass die israelischen Streitkräfte diese Methode aufgeben sollten.

HRW hatte Israel aufgefordert, den Einsatz von luftexplosiver weißer Phosphormunition in bewohnten Gebieten zu verbieten. Sie ist der Ansicht, dass die Existenz weniger gefährlicher Rauchlösungen die Verpflichtung verstärkt, Wege zu wählen, um die Risiken für die Zivilbevölkerung zu verringern.

Ein Fehler im CCW

Die neue Intervention von Human Rights Watch zeigt auch einen Fehler im internationalen Recht auf. Protokoll III des VN-Waffenübereinkommens regelt den Einsatz von Brandwaffen, insbesondere in Gebieten, in denen Zivilisten konzentriert sind.

Aber seine Definition von Brandwaffen enthält eine Ausnahme für Munition, deren Brandwirkung als sekundär angesehen wird. Der weiße Phosphor, der offiziell zur Rauchbildung verwendet wird, kann daher bestimmten spezifischen Beschränkungen nach dem Protokoll entgehen.

Diese Unterscheidung wird von Human Rights Watch in Frage gestellt. Für eine Person, die mit weißem Phosphor verbrannt wurde, ändert die erklärte Absicht, einen Rauchschutz zu erzeugen, nicht die physischen Folgen der Exposition.

Mehrere Jahre lang hatte die Organisation daher Staaten aufgefordert, Protokoll III zu stärken. Sie hofft, dass Munition mit weißem Phosphor strengeren Beschränkungen unterliegen wird, wenn sie vorhersehbare Brandwirkungen erzeugt.

Die heute verteidigte Position basiert genau auf den vor Ort beobachteten Praktiken. Für HRW ist Libanon ein neues Beispiel für die Folgen einer Regelung, die bestimmte Brandmunition nicht ausreichend abdeckt.

Israel ruft generell zum Rauchen auf

Israel hat historisch behauptet, dass seine Munition mit weißem Phosphor in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht verwendet wird, einschließlich zur Herstellung von Rauchschutzschilden. Dies wird verwendet, um Bewegungen von Soldaten zu maskieren oder den Gegner daran zu hindern, bestimmte Positionen zu beobachten.

Diese Begründung erschöpft jedoch nicht die rechtliche Frage. Selbst wenn eine Munition ein legitimes militärisches Ziel verfolgt, unterliegt ihre Verwendung weiterhin den Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung.

Der Ort des Angriffs, die Anwesenheit von Populationen, die Art der Verteilung und die Existenz weniger gefährlicher Alternativen müssen berücksichtigt werden. Deshalb konzentriert HRW seine Kritik auf die Verwendung von weißem Phosphor in Wohngebieten.

Untersuchungen im Libanon verwendeten verschiedene Arten von Elementen, um diese Munition zu identifizieren. Die Organisation analysierte Fotos, Videos, Zeugnisse und in einigen Fällen die Eigenschaften der gefundenen Projektile.

Andere internationale Organisationen haben auch die Verwendung von israelischem weißem Phosphor im Libanon seit 2023 dokumentiert. Diese Erkenntnisse verwandelten allmählich das, was zunächst als eine Reihe von Einzelfällen erscheinen könnte, in ein wiederkehrendes Problem des Schutzes der Zivilbevölkerung.

Amnesty International erwähnt mögliches Kriegsverbrechen

Menschenrechte Watch ist nicht die einzige Organisation, die das Problem der Legalität aufgeworfen hat. Amnesty International hatte bereits im Oktober 2023 mehrere israelische Angriffe auf weißen Phosphor im Südlibanon untersucht.

Im Fall von Dhayra war Amnesty der Ansicht, dass ein Angriff wie folgt untersucht werden sollte:mögliche kriegsverbrechenDie Organisation stellte unter anderem die Schäden fest, die der Zivilbevölkerung zugefügt wurden, und den Kontext, in dem Munition eingesetzt wurde.

Die Definition von Kriegsverbrechen erfordert jedoch eine genaue rechtliche und sachliche Analyse jedes Angriffs. Es reicht nicht aus, die Anwesenheit von weißem Phosphor festzustellen, um automatisch ein Kriegsverbrechen abzuschließen.

Die Wiederholung dokumentierter Vorfälle verstärkt jedoch die Forderung nach unabhängigen Untersuchungen. Es stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung der Kommandeure, die den Einsatz dieser Munition in bewohnten Gebieten genehmigt haben.

Libanon fordert seit langem Konten

Die libanesischen Behörden haben wiederholt die israelische Verwendung von weißem Phosphor auf ihrem Territorium verurteilt. Beirut hat auch Beschwerden und Beweise an internationale Gremien über Angriffe im Süden übermittelt.

Das Thema übersteigt jetzt den einzigen unmittelbaren körperlichen Schaden. Brand, Landverschmutzung und die Zerstörung von Lebensgrundlagen haben nachhaltige Folgen für Grenzgemeinden.

Die jüngste Wiederaufnahme des Einsatzes dieser Munition findet auch vor dem Hintergrund einer scharfen israelischen Eskalation im Südlibanon statt. Nabatiyeh und mehrere umliegende Gemeinden haben in den letzten Tagen eine Reihe von Streiks erlitten, die zu Dutzenden von Toten und Verletzten geführt haben.

Diese Gleichzeitigkeit verstärkt die Besorgnis über den Schutz der Zivilbevölkerung. Die Vereinten Nationen fordern eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und fordern alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht zu respektieren.

HRW will libanesischen Präzedenzfall in internationale Reform umwandeln

Für Human Rights Watch zeigen nun dokumentierte Episoden im Libanon die konkreten Grenzen der aktuellen Regelungen. Die Organisation will, dass Staaten die Lücke schließen, die es bestimmten weißen Phosphormunition ermöglicht, den strengsten Beschränkungen für Brandwaffen zu entkommen.

Diese Forderung nach Reform ändert jedoch nichts an den bestehenden Verpflichtungen. Selbst in Ermangelung eines universellen Verbots von weißem Phosphor bleibt Israel bei der Durchführung von Militäroperationen im Libanon an die Prinzipien der Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Vorsicht gebunden.

Frühere Human Rights Watch-Umfragen zeigen, dass dieses Thema nicht mehr theoretisch ist. Die Organisation dokumentierte israelische Nutzungen in mindestens 17 libanesischen Gemeinden und beobachtete Schüsse über Wohngebieten mit erheblichen gesundheitlichen Folgen für einige Bevölkerungsgruppen.

Die neue Nutzung, die 2026 gemeldet wurde, lässt eine Datei wieder aufleben, die nie geschlossen wurde. Zukünftige Überprüfungen müssen genau feststellen, wo diese Munition eingesetzt wurde, unter welchen Bedingungen, welchen Schaden sie verursacht hat und ob die Umstände ihres Einsatzes weitere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen.