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Mehr als ein Jahr nach Joe Saddis Ankunft im Ministerium für Energie und Wasser sind die institutionellen Reformen vorangekommen, aber die öffentliche Elektrizität im Libanon bleibt zutiefst mangelhaft. Die Elektrizität im Libanon (EDL) erkannte im Juli 2026 noch durchschnittlich etwa vier Stunden pro Tag an, verglichen mit sieben bis neun Stunden, die im Februar erreicht wurden. Dem Netz fehlen fast 1.000 Megawatt verfügbare Kapazität und die öffentliche Einrichtung selbst warnt, dass es täglich zu einem allgemeinen Zusammenbruch des Systems kommen kann. Der Kontrast ist auffällig: Die Regierung hat endlich die seit 2002 geplante Regulierungsbehörde eingerichtet, eine neue sektorale Politik verabschiedet und die Tür für neue Investitionen geöffnet, aber die Haushalte bleiben von privaten Generatoren und Solar abhängig, um den größten Teil ihres Bedarfs zu decken.

Sieben bis neun Stunden im Februar, etwa vier Stunden im Juli

Allein die Zahl fasst die Dauer der Krise zusammen. Laut Joe Saddi konnte EDL bis Ende Februar 2026 zwischen sieben und neun Stunden Strom pro Tag liefern. Diese Verbesserung sei ohne weitere direkte finanzielle Beteiligung des Consolidated Revenue Fund an die öffentliche Einrichtung erreicht worden, was der Minister als einen wichtigen Schritt hin zu einem nachhaltigeren Betrieb darstellte.

Ein paar Monate später war dieser Fortschritt weitgehend ausgelöscht worden. Am 13. Juli berichtete die EDL offiziell, dass die nationale durchschnittliche Diät etwa vier Stunden täglich betrug. Mit anderen Worten, ein durchschnittlicher Haushalt erhielt nur etwa ein Sechstel des öffentlichen Stroms des Tages und musste für die verbleibenden 20 Stunden eine andere Quelle finden.

Der Durchschnitt maskiert auch geografische und technische Unterschiede. Linien, die wesentliche Einrichtungen versorgen, profitieren von besonderen Bedingungen. Der Flughafen, der Hafen, die Gerichtsgebäude, die Zentralgefängnisse oder einige Wasserpumpstationen müssen eine höhere Stromversorgung aufrechterhalten. Aus Gründen der Netzwerkkonfiguration können einige Wohngebiete, die mit den gleichen Abfahrten verbunden sind, auch eine höhere Stromversorgungszeit genießen.

EDL begann mit der Veröffentlichung von Daten von elektronischen Zählern, die auf Verteilerabfahrten installiert wurden, um die tatsächlichen Stunden zu dokumentieren. Dieser Ansatz verbessert die Transparenz, ändert aber nichts an dem zugrunde liegenden Problem: Im Jahr 2026 ist das öffentliche Netz nach wie vor nicht in der Lage, Dauerstrom bereitzustellen.

Strom im Libanon: Fast 1.000 MW fehlen im Netz

Der Rückgang der Fütterungsstunden ist in erster Linie auf ein physikalisches Problem der verfügbaren Produktion zurückzuführen. Im Sommer berichtete EDL, dass bis zu 1.000 Megawatt Netzkapazität fehlten. Dieses Defizit schwächt das Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch und verringert erheblich die Marge, die dem Manager zur Aufnahme eines Vorfalls zur Verfügung steht.

Ein elektrisches Netzwerk muss jederzeit eine sehr genaue Balance halten. Wenn die verfügbare Kapazität zu niedrig wird, werden Änderungen in Frequenz und Spannung schwieriger zu kontrollieren. Ein Kraftwerk, das stoppt, eine Leitung, die auslöst oder ein plötzlicher Anstieg der Nachfrage kann dann Kettenstörungen verursachen.

EDL selbst verwendete ein alarmierendes Vokabular. Das Establishment warnte, dass der Mangel an Kapazitäten einen « Blackout », d.h. einen allgemeinen Zusammenbruch des Netzwerks, zu jeder Zeit und möglicherweise jeden Tag ermöglichte. Diese Fragilität verhindert auch, dass das Unternehmen normale Fütterungszeiten garantiert, wenn mehrere Vorfälle gleichzeitig auftreten.

Das Problem liegt daher nicht nur in der theoretischen Anzahl der im Libanon gebauten Anlagen. Dies ist auf die tatsächliche verfügbare Leistung, den verfügbaren Kraftstoff, den Zustand der Produktionseinheiten, die Wartung und die Kapazität des Übertragungssystems zur Stromversorgung zurückzuführen. Ein bestehendes Kraftwerk auf dem Papier stellt nicht unbedingt eine sofort mobilisierbare Kapazität dar.

Diese Situation macht das DC-Ziel sehr weit entfernt. Bevor EDL auch nur 24 Stunden abdeckt, muss eine ausreichende Produktion vorhanden sein, um die Leistung schrittweise zu erhöhen, ohne die Stabilität des Systems zu gefährden.

Joe Saddis Versprechen waren in erster Linie Reformversprechen

Als Joe Saddi im Februar 2025 sein Amt antrat, erbte er einen Sektor, der von jahrzehntelangen Defiziten, unvollständigen Investitionen und verzögerten politischen Entscheidungen geprägt war. Von seiner ersten großen öffentlichen Intervention am 26. März 2025 an bestand der neue Minister auf einem Bruch mit den Zwischenlösungen und versprach, die verbleibenden Gesetze anzuwenden.

Sein erstes Projekt betrifft Governance. Das Gesetz 462 von 2002 sah eine unabhängige Behörde zur Regulierung des Elektrizitätssektors vor. Seit mehr als 20 Jahren war diese Institution nie effektiv eingerichtet worden, obwohl sie Lizenzen regulieren, den Wettbewerb fördern und die Regulierungsfunktionen von den politischen Entscheidungen des Ministeriums weiter trennen musste.

Die Regierung ernannte schließlich die Elektrizitätsregulierungsbehörde am 11. September 2025. Joe Saddi präsentierte diese Entscheidung dann als Eckpfeiler der Reorganisation des Sektors. Die Verzögerung vor seiner Ankunft ist beträchtlich: Mehr als zwei Jahrzehnte trennen die Annahme des Gesetzes von der effektiven Einrichtung seiner Regulierungsbehörde.

Diese Reform ist real und messbar. Es produziert jedoch nicht sofort zusätzliche Megawatt. Die Einrichtung einer Regulierungsbehörde kann Bieter, Investitionen und Marktüberwachung mittelfristig verbessern, aber nicht sofort eine nicht verfügbare Anlage oder Einheit reaktivieren.

Genau hier liegt die von den Verbrauchern empfundene Kluft. Die institutionelle Architektur schreitet voran, während der tägliche Dienst sehr unzureichend bleibt. Für eine Familie, die vier Stunden LED erhält, ersetzt der Erfolg einer Verwaltungsreform nicht die zwanzig Stunden, in denen sie sich auf eine Batterie, Solarmodule oder einen Generator verlassen muss.

Eine neue Politik im Juli 2026 genehmigt

Die Regierung unternahm am 23. Juli 2026 einen weiteren Schritt, indem sie eine neue Strompolitik genehmigte. Der Text konzentriert sich auf die Regulierung, den Übergangsrahmen und das langfristige Modell. Sie zielt darauf ab, die Organisation eines seit langem von EDL dominierten und direkt vom Staat geführten Systems schrittweise zu verändern.

Diese Politik ist jedoch kein detailliertes Programm für den Bau von Kraftwerken. Das Ministerium erklärte ausdrücklich im August, nach Kritik des ehemaligen Ministers Walid Fayad. Die Frage der neuen Kapazitäten muss in einem separaten Produktionsplan zu den niedrigsten Kosten behandelt werden.

Dieses Dokument wird mit der Autorité de régulation, der Électricité de France und der Agence française de développement erstellt. Sie muss die zusätzlichen Kapazitäten, ihren Zeitplan und die beste Mischung zwischen den verschiedenen Energiequellen bestimmen. Sie muss auch Kosten, Versorgungssicherheit, Netzbeschränkungen und die für das System erforderliche Flexibilität berücksichtigen.

Diese Methode zielt darauf ab, eine alte Praxis zu vermeiden: über Investitionen oder Technologien zu entscheiden, ohne ein aktualisiertes Gesamtschema zu haben. Sie bestätigt aber auch, dass im September 2026 ein wesentlicher Teil der zukünftigen Produktionsarchitektur in der Planungsphase verbleibt.

Ein Sektor, der ein Defizit von mehr als 30 Milliarden Dollar angehäuft hat

Die aktuelle Krise kann nicht nur durch die Kürzungen von 2026 verstanden werden. Das Energieministerium erinnert daran, dass das jährliche Defizit von LEDL im Jahr 2018 etwa 1,8 Milliarden US-Dollar erreichte. Über mehrere Jahrzehnte hinweg haben die kumulativen Defizite des Sektors 30 Milliarden Dollar überschritten.

Mehrere Ursachen sind dokumentiert. Lange Zeit wurden die Zölle weit unter den tatsächlichen Produktionskosten gehalten. Der Staat gleichte die Lücke durch Haushaltstransfers aus, von denen ein großer Teil zur Finanzierung des Kaufs von Brennstoff für Kraftwerke verwendet wurde.

Hinzu kamen die schlechte Leistung alternder Pflanzen und ihre hohen Betriebskosten. Die Abteilung schätzte auch die technischen Verluste des Netzwerks auf 16% und nicht-technische Verluste auf 21% in seiner historischen Diagnose. Darüber hinaus machten diese beiden Kategorien einen erheblichen Anteil des in das System eingespeisten Stroms aus.

Technische Verluste umfassen den Zustand und die Konfiguration der Übertragungs- und Verteilungsnetze. Nichttechnische Verluste beziehen sich eher auf illegale Verbindungen, Betrug, Fehlzählung und Rechnungsstellung oder Wiederherstellungsschwierigkeiten.

Das Ministerium hat auch historisch den zusätzlichen Verbrauch im Zusammenhang mit der Anwesenheit von syrischen Flüchtlingen auf etwa 500 MW geschätzt. Diese Zahl gehört zu früheren Industriediagnosen und sollte nicht mit dem aktuellen verfügbaren Kapazitätsdefizit verwechselt werden, das von EDL im Jahr 2026 angekündigt wurde.

Preise erhöht, aber die Servicequalität folgte nicht

Jahrelang bestand eines der Paradoxe von EDL darin, Strom zu einem von seinen Kosten getrennten Preis zu verkaufen. Das Netz basierte auf einem offiziellen Wechselkurs von £ 1500 pro Dollar und Preisen, die nach dem Zusammenbruch der libanesischen Währung nicht mehr mit den Kraftstoffkosten zusammenhingen.

Eine große Zollreform begann 2022. Für einige Verbraucher wurde der variable Preis vor mehreren Anpassungen um 27 Cent pro Kilowattstunde erhöht. Das Prinzip bestand darin, die Einnahmen näher an die Produktionskosten zu bringen und es EDL zu ermöglichen, seine Aktivitäten weiter zu finanzieren.

Dies hat die Rechnung für Haushalte grundlegend verändert. Der Verbraucher zahlt jetzt für öffentlichen Strom viel näher an den realen Kosten als vor der Krise, während die Anzahl der bereitgestellten Stunden viel niedriger ist als bei einem normalen Dienst.

Die Verbesserung der Einnahmen hat daher noch nicht zu einer proportionalen Verbesserung der Lebensmittel geführt. Die Tarifreform adressiert das finanzielle Problem von EDL, löst aber nicht nur Produktionsbeschränkungen, notwendige Investitionen in das Netz, unbezahlte Zahlungen oder Verluste.

Das Ergebnis ist besonders schwierig für Haushalte. Sie unterstützen eine EDL-Rechnung, die teurer geworden ist, während sie weiterhin eine zweite private Strominfrastruktur finanziert. Die tatsächlichen Stromkosten sind nicht auf den von der öffentlichen Einrichtung geforderten Betrag beschränkt.

Der Staat selbst schuldet zig Millionen an EDL

Eines der aufschlussreichsten Hindernisse betrifft die öffentliche Verwaltung. Im Juli 2026 forderte Joe Saddi öffentlich, dass der Staat und seine Institutionen die der EDL geschuldeten Beträge begleichen sollten. Der Minister schätzte die kombinierte Wirkung bestimmter Ausnahmen und Schulden öffentlicher Einrichtungen gegenüber der Institution auf etwa 50 Millionen Dollar pro Monat.

Die Zahl ist beträchtlich für ein Unternehmen, das seinen Treibstoff kaufen und seine Operationen mit seinen Einnahmen finanzieren muss. Fünfzig Millionen Dollar pro Monat würden 600 Millionen Dollar entsprechen, wenn diese Rate über zwölf Monate anhalten würde.

Joe Saddi stellte das Problem in Bezug auf die finanzielle Verantwortung des Staates. Sie ist der Ansicht, dass EDL nicht verpflichtet werden kann, ein Gleichgewicht zu erreichen, wenn öffentliche Einrichtungen Strom verbrauchen, ohne ihren Bedarf vollständig oder regelmäßig zu regulieren.

Diese Frage zeigt, dass die Reform nicht nur Einzelpersonen, illegale Verbindungen oder Gebiete betrifft, in denen eine Erholung schwierig ist. Der Staat selbst muss sein Verbraucherverhalten ändern und die tatsächlichen Energiekosten seiner Verwaltungen in die öffentlichen Haushalte einbeziehen.

Der Kontrast zum Februar ist wichtig. Saddi wies darauf hin, dass es der EDL gelungen sei, sieben bis neun Stunden Macht zu erreichen, ohne einen Dollar oder ein zusätzliches Pfund vom Finanzministerium zu verlangen. Einige Monate später stellte er die Staatsverschuldung und die Befreiungen als eines der Hindernisse für die Kontinuität dieser Verbesserung in Frage.

Solar hat zugenommen, weil das öffentliche Netzwerk gefallen ist

Der Zusammenbruch der EDL hat die libanesische Energielandschaft grundlegend verändert. Seit Beginn der Wirtschaftskrise haben Photovoltaikmodule in Gebäuden, Häusern, Geschäften, landwirtschaftlichen Betrieben und Industrieanlagen zugenommen.

Dies hat es einem Teil der Bevölkerung ermöglicht, ihre Abhängigkeit von Generatoren zu reduzieren. Es schuf auch eine dezentrale Produktionskapazität, die vor der Krise in dieser Größenordnung nicht existierte.

Aber diese Entwicklung wurde weitgehend als private Antwort auf das Scheitern des öffentlichen Dienstes durchgeführt. Haushalte mit ausreichenden Ressourcen kauften Panels, Wechselrichter und Batterien. Diejenigen, die nicht über die Mittel verfügen, bleiben stärker von LEDL- und Nachbarschaftsgeneratoren abhängig.

Auch einzelne Solarsysteme können ein nationales Netz nicht vollständig ersetzen. Eine moderne Wirtschaft braucht ein System, das Industrie, Infrastruktur, Krankenhäuser, Wassersysteme, Verkehr und Versorgungsunternehmen in großem Maßstab mit stabiler Energie versorgen kann.

Die Herausforderung von Joe Saddi besteht daher darin, erneuerbare Energien in das System zu integrieren, anstatt zwei Parallelwelten entstehen zu lassen: ein unterernährtes öffentliches Netzwerk und eine Vielzahl unabhängiger privater Einrichtungen.

350 MW Solar und 1000 MWh Batterien gesucht

Die Strategie beginnt, eine konkretere Form anzunehmen. Im Jahr 2026 veröffentlichte die Regulierungsbehörde einen Aufruf zur Interessenbekundung, um zukünftige Produktionsprojekte zu identifizieren. Die Frist für die Akteneinreichung wurde schließlich bis zum 30. September 2026 verlängert.

Der Solar Shutter deckt eine Gesamtkapazität von bis zu 350 MWc ab. Diese Leistung würde sich auf maximal fünf vernetzte Projekte verteilen, ein großer Unterschied zu einzelnen Dachinstallationen.

Diese Anlagen müssen von Batteriespeichern bis zu 1000 MWh begleitet sein. Die Speicherung ist unerlässlich, um einen Teil der Solarproduktion während des Tages aufzunehmen und wiederherzustellen, wenn die Produktion zurückgeht oder die Nachfrage steigt.

Die Aufforderung betrifft auch dezentrale Wärmeprojekte. Jede Einheit könnte zwischen 20 und 100 MW netto liefern. Erdgas muss der Hauptkraftstoff sein, mit der Möglichkeit, Schweröl als Backup-Lösung zu verwenden.

Diese Zahlen zeigen, dass die Regierung erhebliche neue Fähigkeiten vorbereitet. Sie zeigen auch, warum die Auswirkungen auf Rechnungen und Fütterungsstunden noch nicht sichtbar sind: Ab dem 9. September befindet sich das Verfahren noch in der Phase der Identifizierung von Investoren und potenziellen Projekten.

250 Millionen Dollar von der Weltbank, um einen Teil des Systems wieder aufzubauen

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Finanzierung von 250 Millionen US-Dollar durch die Weltbank für erneuerbare Energien und die Stärkung des Stromsystems. Davon müssen 220 Millionen an EDL und 30 Millionen an das Litani-Büro zurückgehen.

Das Projekt stellt 65 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um die operativen und kommerziellen Systeme von EDL zu stärken. Diese Komponente muss insbesondere die Management- und Steuerungsinstrumente verbessern, die für den Betrieb eines modernen Elektrounternehmens erforderlich sind.

Ein Umschlag von 170 Millionen US-Dollar soll die an das Netzwerk angeschlossene erneuerbare Produktion erhöhen und die Infrastruktur stärken. In diesem Zusammenhang sollen rund 90 Millionen US-Dollar zur Finanzierung eines 150-MW-Solarkraftwerks in Bekaa verwendet werden.

Das Programm umfasst auch eine nationale Beobachtungsstelle. Diese Ausrüstung ist entscheidend für die Echtzeitüberwachung von Produktion, Transport und Vertrieb, insbesondere wenn variablere erneuerbare Quellen in das Netzwerk integriert werden.

Fortgeschrittene Zähler müssen ebenfalls eingesetzt werden. Ihr Interesse geht über das bloße Lesen des Verbrauchs hinaus: Sie können die Abrechnung verbessern, bestimmte Anomalien erkennen, Verluste verfolgen und EDL einen viel genaueren Überblick darüber geben, was in ihrem Netzwerk passiert.

Die Sanierung des Postens Ashrafieh, der während der Explosion des Hafens von Beirut am 4. August 2020 beschädigt wurde, ist ebenfalls eine der angekündigten Investitionen. Diese Arbeit zeigt, wie der Wiederaufbau des Sektors alte Bedürfnisse mit den Schäden kombiniert, die durch aufeinanderfolgende Krisen verursacht werden.

Der private Generator bleibt der echte tägliche Rettungsdienst

Für die Verbraucher ist das Problem viel unmittelbarer. Wenn öffentlicher Strom vier Stunden am Tag zur Verfügung steht, müssen die verbleibenden zwanzig Stunden anderweitig abgedeckt werden. Der private Generator spielt weiterhin eine zentrale Rolle in vielen Vierteln.

Das Ministerium veröffentlicht einen monatlichen Richtsatz zur Regulierung der Abrechnung von Generatoren. Bis Juni 2026 wurde der Preis für Kilowattstunden auf 41.973 Libanesische Pfund zuzüglich Fixkosten festgelegt, die unter anderem mit dem unterzeichneten Ampling verbunden waren.

Zu diesem Preis entsprechen 100 kWh, die von einem Generator verbraucht werden, etwa 4,2 Millionen Pfund vor festen Gebühren. Ein Verbrauch von 200 kWh entspricht etwa 8,4 Millionen Pfund, immer vor diesen Kosten.

Diese Beträge verdeutlichen das Gewicht des Parallelsystems auf den Haushalt. Sie sollten nicht direkt mit einer EDL-Rechnung verglichen werden, ohne Preis- und Gebührenunterschiede zu berücksichtigen, aber sie zeigen, warum das Fehlen eines öffentlichen Stroms konkrete wirtschaftliche Kosten verursacht.

Das Generatorsystem ist in der Tat eine dezentrale Dieselproduktion, die direkt von den Verbrauchern finanziert wird. Es reagiert auf einen Bedarf, der durch Rationierung entsteht, jedoch mit erheblichen finanziellen, ökologischen und gesundheitlichen Kosten.

Echte institutionelle Reformen, aber noch keine Dienstleistungsreform

Die Bilanz von Joe Saddi kann daher nicht auf das Fehlen einer Verbesserung reduziert werden. Seit 2025 hat der Sektor institutionelle Veränderungen durchlaufen, die jahrelang verzögert wurden.