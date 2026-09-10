11. September 2001 oder der unliquidierte Fall des Jahrhunderts.

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Michel EmandelGhanem

Am 4. November 1998 verabschiedete die UN-Generalversammlung ohne Abstimmung eine Resolution, in der das Jahr 2001 zum Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen der Vereinten Nationen erklärt wurde. Der Text war einige Wochen zuvor vom iranischen Präsidenten Mohammad Khatami als ausdrückliche Antwort auf Samuel Huntington vorgeschlagen worden, dessenDer Schock der Zivilisationenhatte sich gerade als die Grammatik der Welt nach dem Kalten Krieg durchgesetzt. Im Jahr 2000 veröffentlichte die UNESCO einen globalen Kulturbericht über kulturelle Vielfalt, Pluralismus und Konflikte und stellte fest, dass die meisten Konflikte innerhalb der Nationalstaaten jetzt eine kulturelle Komponente haben. IXndder Frankophonie-Gipfel sollte im Oktober 2001 in Beirut zum Thema Kulturdialog stattfinden: der erste französischsprachige Gipfel in einem arabischen Land, der für das ausgewählt wurde, was er demonstrieren sollte.

Den Rest kennen wir. Der Gipfel wurde um ein Jahr verschoben und fand vom 18. auf den 20. Oktober 2002 in Beirut statt, mit dem gleichen Thema und einer Erklärung, die inzwischen zu einem Selbstverteidigungsspiel wurde. Am 2. November 2001, sieben Wochen nach den Anschlägen, verabschiedete die UNESCO-Generalkonferenz in Paris die Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt. Bahjat Rizk, der 35 Jahre lang Mitglied der libanesischen Delegation in diesem Forum war, bemerkt in seinem letzten Buch Ironie:der Gipfel über den Dialog der Kulturen wurde durch den Zusammenstoß der Kulturen verschoben. Das Jahr des Dialogs ist unter einem anderen Datum in der Geschichte geblieben.„

Es ist dieses Datum, das wir zum fünfundzwanzigsten Mal feiern. Ich denke, es lohnt sich zu fragen, was es genau erinnert – und es gegen eine Lesart zu fragen, die in der Zwischenzeit auferlegt wurde, die das Kulturelle als zweite Variable hält, die von den Mächten angerufen wird, wenn ihre Interessen ein Dressing brauchen. Es ist die beruhigendste Lektüre, weil es uns vom Zoll befreit. Sie ist, glaube ich, auch diejenige, die uns entwaffnet hat.

Was 1919 bereits entschieden hatte

Die Gewohnheit wurde genommen, den 11. September als Anfang zu behandeln: Anfang des Jahrhunderts, Beginn eines neuen Krieges, Eintritt in ein Zeitalter des Terrors. Er hätte mehr Recht, eine Rückkehr zu sehen. Was sich an diesem Tag herausstellte, war achtzig Jahre zuvor, zwischen 1914 und 1923, während der ersten Globalisierung der Identitätsfrage in Form gebracht worden.

Die großen Reiche – osmanisch, habsburgisch, russisch usw., von denen Amin Maalouf nostalgisch ist – hatten die Pluralität nicht gelöst: sie hatten sie verwaltet, durch Hierarchie, differenzierte Steuern, persönlichen Status und die Errichtung derhirses für die Osmanen. Koexistenz ohne Gleichheit, aber Koexistenz. Ihr Zusammenbruch hinterließ eine Leere, die das wilsonianische Nationalitätenprinzip mit einer einzigartigen Form, dem Nationalstaat, ausfüllen wollte, der auf Räume verallgemeinert wurde, die dort nicht vorbereitet waren. Die Anwendung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung in einem gemischten Raum bedeutet, zuerst das Volk zu definieren. Daher muss das Kriterium gewählt werden: Sprache, Blut, Religion, Moral. Wir müssen identifizieren, klassifizieren, sortieren. Und wenn das Kriterium nicht mit der Geographie übereinstimmt, bleibt die Geographie mit dem Kriterium übereinstimmen.

Genau diese Logik führte 1915 zur Deportation und Vernichtung der Armenier aus dem Osmanischen Reich. Und es ist die gleiche Logik, die in Antoura, auf dem libanesischen Berg, praktiziert wird, wo ein Waisenhaus für die überlebenden Kinder eingerichtet wurde: Sie erhielten türkische Namen, sie wurden türkisch unterrichtet, sie wurden bekehrt (siehe M.E. Ghanem, Les Voix d’Antoura). Vier Parameter administrativ neu geschrieben, auf Kinder, einer nach dem anderen, in einem Register. Was die Grenze nicht ausrichten konnte, konnte die Schule. Dieses Beispiel ist nicht isoliert. Schauen wir uns die Welt um uns herum an; die Beispiele sind Legion.

Die Fortsetzung ist bekannt und liest sich als eine Reihe von Daten: Sykes-Picot-Abkommen im Mai 1916, Balfour-Erklärung im November 1917, Abhandlung von Sèvres im August 1920, Proklamation des Großlibanon am 1. Novemberundseptember 1920, Vertrag von Lausanne im Juli 1923 -montierte eine Konvention des obligatorischen Austauschs von Bevölkerungen, die mehr als eine Million orthodoxe Christen und ein paar hunderttausend Muslime bewegt, und die die Entflechtung der Völker eine Klausel des Völkerrechts gemacht. Grenzen wurden von Männern gezogen, die nicht innerhalb lebten, nach ausgewählten Parametern von außen: Religion im Libanon, Dynastie anderswo, Sprache in Mitteleuropa. Einhundertzehn Jahre nach Sykes-Picot wurde der Gazastreifen erneut durch eine vorübergehende Route abgeschnitten: die « gelbe Linie » des Waffenstillstands vom Oktober 2025, eine mobile, schlecht definierte Einsatzlinie, die jeden Tag entschied, wer zirkulieren konnte und wer erschossen wurde. Die Linie ist direkt: Balfour 1917, das Mandat, die Teilung von 1947. Sie sind keine Analogien, sie sind die gleiche Datei. Jahrhundert wartete 1944 auf Raphaël Lemkin, um das Wort zu schmiedenvölkermordund 1948 für eine Konvention, um es zu definieren. Er nannte das Ding, nachdem er es zweimal getan hatte.

Wir leben immer noch in dieser Architektur. Die heutigen Konflikte – die Ukraine, Palästina, Libanon, Berg-Karabach, Neukaledonien – finden mit wenigen Ausnahmen auf Linien statt, die zwischen 1919 und 1923 gezogen wurden, oder auf solchen, die durch eine ähnliche Geste der Entkolonialisierung geerbt wurden. In der Ukraine basiert die russische Rechtfertigung immer noch auf Sprache und Narrativ: die Behauptung, dass die ukrainische Nation als solche nicht existiert, an einer Grenze, die von der Auflösung eines Imperiums geerbt wurde. Der im Jahr 2022 aufgerufene Parameter war 1919.

Die Leugnung von 1946

Bahjat Rizks eigener Beitrag liegt in einer Annäherung der Texte, und diese Annäherung ist effektiver als eine Theorie.

Buch VIIIUntersuchungHerodotus berichtet über die athenische Antwort auf Sparta-Abgesandte:was die griechische welt eint, ist die gemeinsame sprache, das blut, die schreine und die opfer, die gleichen manierenVier Elemente, um 450 v. Chr., nicht zu verteidigen, sondern weil sie beobachtet wurden. Herodot nimmt keine Partei zwischen den Griechen und den Persern; Er weiß es.

Fünfundzwanzig Jahrhunderte später drängte die Konstituierende Unesco-Akte, die am 16. November 1946 verabschiedet wurde, die Organisation, das Verständnis zwischen den Nationen « ohne Unterscheidung in Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion » zu fördern. Das gleiche Raster, Begriff für Begriff oder fast, mit dem umgekehrten Zeichen. Wo Herodot auflistet, was vereint, listet die Charta auf, was überwunden werden muss.

Rizk zieht eine unangenehme Konsequenz: Der Nachkriegsuniversalismus basierte auf einer Negation, nicht auf einer Definition. Er hat Identitätsparameter verboten, ohne sie zu beschreiben, was darauf hinausläuft, ein Vokabular zu verbieten, ohne ein anderes vorzuschlagen. Die von der Illegitimität getroffenen Identitäten verschwinden nicht; sie hören nur auf, verhandelbar zu sein, und kehren durch Taten zurück. Das institutionelle Symptom dieser Leugnung ist erkennbar: Wir veröffentlichen gerne wiederRasse und Geschichte(1952), wo Levi-Strauss den Universalismus des Hauses philosophisch begründete und er begraben wurdeRasse und Kultur(1971), wo er zweifel an dem anhaltenden zusammenleben von kulturen im selben raum wirft. Der erste Text wurde ein Erbe; der zweite, ein Vorfall.

Daher der Vorschlag, bescheiden in seiner Erklärung und beträchtlich in seinen Auswirkungen: die Parameter – Religion, Sprache, Rasse, Moral – als Rahmen der vorherigen Beschreibung anzuerkennen, um vor dem Konflikt verhandeln zu können, anstatt danach zu vermitteln. Nicht um sie zu weihen, sondern um aufzuhören, jedes Mal überrascht zu sein, wenn sie zurückkommen.

2001: ein konflikt ohne grenzens

Was den 11. September von den Kriegen des vorigen Jahrhunderts unterscheidet, ist weder sein Rekord – 2.977 Tote, weniger als ein gewöhnlicher Tag des Krieges von 14-18 – noch seine Grausamkeit. Es ist ihr Mangel an Territorium. Zum ersten Mal stellte eine weltweite Konfrontation einen Staat gegen etwas, das kein Staat war, ohne Front, ohne Kapital, ohne Bevölkerung zu verteidigen, und dessen Organisation selbst die Form seines wirtschaftlichen Gegners reproduzierte: ein Nebel, transnationale Finanzierung, diasporische Rekrutierung und sofortige Kommunikation. Das Ziel war wegen seiner symbolischen Funktion im Finanzzentrum der Welt, bekannt als « frei », ausgewählt worden. Der kulturelle Konflikt hatte Eigentum erworben, das die Globalisierung definierte: Deterritorialisierung.

Die Antwort war sofort territorial. Wir kämpften gegen Afghanistan, dann gegen den Irak, als ob der Feind eine Hauptstadt gehabt hätte. Mit Gewalt wird die einzige verfügbare Grammatik, die des Staates gegen den Staat, wiederhergestellt. Rizk beobachtet, dass die Vereinigten Staaten weiterhin in der Welt als Super-Nationenstaat agieren, während ihr innerer Raum aus Sprachen, Rassen und verschiedenen Konfessionen besteht – und dass sie sich eines Tages innerhalb der Frage stellen müssen, mit der sie sich außerhalb befassen.

Huntington hatte sich gelegt, und das ist der lehrreichste Punkt. InWer sind wir?(2004) wendet sich der Theoretiker des Kampfes der Zivilisationen der amerikanischen Identität zu und kommt zu dem Schluss, dass sein Überleben die Bestätigung der Gründungswerte erfordert: weiß, angelsächsisch, protestantisch, die der Gründerväter. Ein rassisches Kriterium, ein ethnolinguistisches Kriterium, ein religiöses Kriterium, ein moralisches Kriterium. Die Parameter des Herodoten, identisch, zweitausendfünfhundert Jahre später, unter der Feder desjenigen, der behauptete, nicht eine Nation, sondern die Welt zu beschreiben. Der Kampf der Zivilisationen war weniger eine Prophezeiung auf dem Planeten als der Spiegel einer nationalen Sorge, die auf ihn projiziert wurde. Der 11. September hat es nicht überprüft: er hat es unwiderlegbar gemacht, was nicht dasselbe ist.

Antikulturalistischer Einwand und warum ich es nicht bin

Diese Lesung stößt auf eine Schule, die von Anfang an gesagt werden muss, dass sie die strengste im französischen Bereich ist und dass sie in fast allem, was überprüfbar ist, Recht hat.

Ghassan SalaméDie Versuchung des Mars(Fayard, 2024) behandelt den Kulturalismus als eine Aufforderung der Kultur aus ihrem eigenen Bereich heraus, die sich mit jeder Beschleunigung der Geschichte wiederholt und zum Bruch mobilisiert wird, wo man auf Konvergenz hoffte. Das eigentliche Ziel des Buches ist woanders: die Deregulierung der Gewaltanwendung, der Gestank des Multilateralismus, die Deckelung und dann der Rückfluss der demokratischen Welle, eine verpasste historische Gelegenheit, eine ausgeglichene Ordnung aufzubauen. Kultur ist ein Symptom, keine Ursache. Karim Émile Bitar, ein prominenter Politikwissenschaftler, entwickelt eine verschärfte Version derselben Position: Was auf den 11. September folgte, erklärt sich aus den in Washington getroffenen Entscheidungen, nämlich dem neokonservativen Aufstieg, dem Irak-Krieg, der Auslagerung von Folter – und nicht durch eine Lücke zwischen den Zivilisationen; und im Libanon erfordert der Ausstieg aus der Krise Staatsbürgerschaft, institutionelle Reformen, Dekonfession, nicht die Weihe von Gemeinschaften.

Was die Ursachen der Kriege von 2001-2003 angeht, so haben sie recht und Huntington ist falsch. Keine Notwendigkeit für die Kultur, um die Invasion des Irak zu erklären: Archive sind genug. Meine Meinungsverschiedenheit ist nicht darüber, was diese Kriege auslöste, sondern darüber, was sie wählbar, übertragbar machte und was nach ihnen zurückkam.

Also drei Bemerkungen.

Der erste ist logisch. Zu sagen, dass die Ernte außerhalb ihres Feldes gesucht wurde, setzt voraus, dass dieses Feld begrenzt ist. Bisher hat es niemand definiert. Wir haben keine gemeinsame Definition von Kultur – die UNESCO selbst hat sie aufgegeben, und das ist die Tatsache, dass Rizk nach 35 Jahren im Haus gegangen ist. Man kann einem Konzept nicht vorwerfen, eine Grenze zu überschreiten, die nie zurückverfolgt wurde. Was die antikulturalistische These als Missbrauch beschreibt, ist in Wirklichkeit eine Vakanz: Wenn Kultur überall herbeigerufen wird, liegt es daran, dass sie legitimerweise nirgendwo zugewiesen wird. Instrumentalisierung ist nicht die Wirkung eines Kulturüberschusses in der Politik, sondern eines Definitionsmangels.

Die zweite ist eine Probezeit. Der Vorwurf an Huntington ist nicht widerlegbar. Ist die umgekehrte These mehr? Wenn ein Identitätskonflikt endlich zu Interessen zurückkehrt, dann wird die Stabilität des Gitters im Laufe der Jahrhunderte zu einem Zufall: Herodot listet die Sprache, das Blut, die Schreine und die Moral um 450 v. Chr. auf; Fichte, 1807, in Berlin, unter der napoleonischen Besatzung, Staaten Sprache, Religion, Rasse, Kultur; Renan, 1882 an der Sorbonne, nach dem Verlust von Elsass-Lothringen, verweigerte Punkt für Punkt die gleichen Kriterien; Die UNESCO verbot sie 1946; Huntington bekräftigte sie 2004, um Amerika zu definieren. Fünf Texte, zweitausendfünfhundert Jahre, vier Begriffe. Wenn die Bestätigung und Leugnung einer Identität das gleiche Lexikon leiht, ist dieses Lexikon kein Epiphänomen der Politik: Es ist die Sprache der Politik. Eine Variable, die niemals variiert, ist etwas anderes als eine abhängige Variable.

Der dritte ist streng politisch, und dort ist der Rückfuß. Salamés Multilateralismus und Bitars Bürgerreform sind beide Erben von 1946: Sie beantworten die Identitätsfrage, indem sie sie für illegitim erklären. Aber das libanesische Jahrhundert ist der Gegentest in beide Richtungen. Die konfessionelle Quote vergiftet – Männer können nicht gleichzeitig in Kategorien eingeteilt und wieder vereint werden, noch können sie zwangsweise wieder vereint werden. Aber die Proklamation, dass das Geständnis keine politische Tatsache ist, hat niemals, nicht einmal, einen Milizsoldaten entwaffnet. Sie bewegte die Frage nur aus der verfügbaren Sprache, wo sie ohne einen Widersacher weiterarbeitete. Zwischen der Quote und der Ablehnung gibt es nur noch einen Ort: die Parameter zu benennen, um sie zu verhandeln, vor dem Umzug in die Tat und nicht danach.

Schließlich gibt es ein biographisches Detail, das ich nicht als Argument verwenden möchte, weil es nicht eines ist, sondern eines, das eine kollektive Flugbahn beleuchtet. Ghassan Salamé war von 2000 bis 2003 Kulturminister des Libanon und leitete die Organisationskomitees des Arabischen Gipfels im März 2002 und des Frankophonie-Gipfels im Oktober 2002 – dieses Gipfeltreffens des Dialogs der Kulturen, die am 11. September verschoben wurden. Er war institutionell der Mann des kulturellen Moments. Zweiundzwanzig Jahre später schrieb er den Rückzug. Ein Jahr nach diesem Rückzug vonDie Versuchung des MarsEr wird wieder Kulturminister. Ich sehe keine Widersprüchlichkeit: Das Jahrzehnt des Dialogs wurde nicht widerlegt, es wurde einfach aufgegeben, weil es sich als unwirksam erwies. Aber den Spaten aus Mangel an Griff aufzugeben, bedeutete nicht, zu zeigen, dass es das falsche Werkzeug war; Ein Agronomen sagt das.

Rizks Raster sagt jedoch, welche Kriterien auf dem Spiel stehen und nicht welche: Es eröffnet Verhandlungen, es schließt nicht ab. Das ist sein Limit und seine Ehrlichkeit. Keine Methode wird ein Schiedsverfahren ausnehmen, und ein Schiedsverfahren ist politisch. Aber Verhandlungen zu anerkannten Bedingungen sind immer noch mehr als das Kämpfen zu verbotenen Bedingungen.

Was wir gedenkenheute

25 Jahre später ist die Asymmetrie des Gedächtnisses selbst eine politische Tatsache. Die Toten in New York und Washington haben einen Namen, ein Denkmal, ein Datum, eine jährliche öffentliche Lesung. Die Todesfälle der folgenden zwei Jahrzehnte haben kein stabiles Datum oder zählen: nach den Methoden variieren die irakischen Schätzungen um den Faktor fünf. Eine Gesellschaft erinnert sich an das, was sie benennen kann. Das Gedächtnis ist unter anderem ein Parameter und der diskreteste: Es entscheidet, was passiert ist.

Ich schrieb diese Zeilen im September 2026, während ein offener Krieg zwischen dem Iran und Israel und den Vereinigten Staaten seit Februar, mit dem Ziel, das Regime zu ändern. Das Land Mohammad Khatami, das der Generalversammlung vorgeschlagen hatte, 2001 zum Jahr des Dialogs zu machen, wird jetzt nach der Grammatik von 2003 bombardiert – und der Iran ist genau einer der wenigen Staaten in der Region, die 1919 nicht erfunden wurden, was zeigt, dass der Parameter dort ohne die Notwendigkeit einer Mandatsgrenze funktioniert: Seit 1979 ist er religiös und projiziert nach außen.

Der 11. September 2001 ist nicht das Datum eines Konflikts zwischen Zivilisationen, Entitäten, die niemand jemals abgegrenzt haben konnte: In diesem Punkt haben Antikulturalisten gewonnen, und sie müssen es vorbehaltlos erhalten. Dies ist das Datum, an dem der unliquidierte Fall des vergangenen Jahrhunderts – eine Pluralität, die die Imperien verwaltet hatten und die der Nationalstaat nicht eindämmen konnte – wieder in einer Welt ohne Binnengrenzen erschien, in der weder Territorium noch Staatsbürgerschaft ausreichen, um einen Gegner zu finden. Nachdem wir Huntington widerlegt hatten, konnten wir das Problem nicht lösen. Wir haben vielleicht eine Kontroverse gewonnen und fünfundzwanzig Jahre verloren.

Was wir also gedenken sollten, ist nicht der Angriff. Dies ist unsere anhaltende Unfähigkeit zu definieren, was wir behaupten zu verteidigen, und den Preis, den andere regelmäßig für diesen Mangel an Definition zahlen.

Das Jahrhundert hat gezeigt, dass ein Name in einem Register geändert werden kann. Er zeigte nicht, dass ein Parameter per Dekret gelöscht werden könnte.

Weiter geheneinige verweise:

Bahjat E. Rizk,Ambivalenz von Politik und Kultur. 35 Jahre UnescoErick Bonnier Editions, 2026. Vom gleichen Autor:Parameter von Herodote oder kollektiven kulturellen Identitäten,EditionenEast Day, 2009.Michel Edmond Ghanem,Stimmen von Antoura,VeröffentlichenCalima Artliban, 2026. Vom gleichen Autor:Für eine Politik der Anerkennung der Kulturen, RevueStudien 2026/5 N° 4337, Seiten 19 bis 30. Ghassan Salamé,Mars’ Versuchung. Krieg und Frieden in der XXIejahrhundert, Fayard, 2024. Vom gleichen Autor:Wenn Amerika die Welt neu gestaltetFayard, 2005. Samuel Huntington,Wer sind wir? Nationale Identität und kultureller SchockOdile Jacob, 2004.