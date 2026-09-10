Libanon: Elektrizität leuchtet soziale Wut auf

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Im Libanon wird die Frage der Elektrizität wieder zu einem makroökonomischen Problem sowie zu einem Gegenstand des öffentlichen Dienstes. Nach einer vorübergehenden Verbesserung zu Beginn des Jahres 2026 wurde die Stromversorgung aus dem Libanon erneut vertraglich geregelt, wodurch Haushalte und Unternehmen zu Privatgeneratoren zurückkehrten, als ihre offiziellen Tarife stark anstiegen. Die Kilowattstunde der Generatoren in städtischen Gebieten stieg von 30.244 £ im Februar auf 48.241 £ im August, ein Anstieg von fast 60 Prozent in sechs Monaten. Gleichzeitig muss EDL einen außergewöhnlichen Schock bei den Dieselkraftstoffkosten mit einem Preis von fast 1.500 US-Dollar pro Tonne gegenüber einer Budgetannahme von 680 US-Dollar absorbieren. Joe Saddi hat lange verzögerte institutionelle Reformen eingeleitet, aber das unmittelbare Problem ist akuter: Der Sektor bleibt strukturell unterfinanziert, verliert immer noch einen sehr hohen Anteil der eingespeisten Energie und es fehlt ein Produktionsmodell, das robust genug ist, um die Verbraucher vor Ölschocks zu schützen.

Das Problem ist nicht mehr nur der Schnitt: Es ist der wirtschaftliche Preis von Strom

Seit Jahren wird die libanesische Stromdebatte durch die Anzahl der von EDL gelieferten Stromstunden zusammengefasst. Diese Maßnahme ist nach wie vor unerlässlich, reicht aber nicht mehr aus. Seit dem Zusammenbruch des Finanzsystems und der Explosion des privaten Sonnensystems kauft der Verbraucher jetzt eine Sammlung von Quellen: ein paar Stunden LEDL, mehrere Stunden Generator und, für Haushalte oder Unternehmen, die in der Lage waren, zu investieren, einen Anteil von Solar mit Batterien. Daher sind die relevanten wirtschaftlichen Kosten nicht mehr die LED-Rate für sich genommen, sondern die konsolidierte Rechnung, die erforderlich ist, um 24 Stunden Service zu erhalten.

Diese konsolidierte Rechnung liegt weit über dem, was der öffentliche Tarif vorschlägt. Wenn EDL seinen Strom reduziert, verbraucht der Haushalt nicht unbedingt weniger Strom; Es ersetzt einfach eine private Quelle, die für die öffentliche Quelle teurer ist. Kurzfristig werden die Kosten daher durch einen Rückgang der EDL-Produktion auf den privaten Sektor übertragen. Auf makroökonomischer Ebene wirkt diese Substitution wie eine diffuse Energiesteuer: Sie reduziert das verfügbare Einkommen der Haushalte, verringert die Geschäftsmargen und erhöht die Kosten für jede stromintensive Ware oder Dienstleistung.

Es ist dieser Mechanismus, der den Anstieg der Unzufriedenheit im Jahr 2026 erklärt. Der Verbraucher mag hören, dass die institutionelle Reform voranschreitet, aber er ist der Ansicht, dass der Sektor auf zwei einfachen Variablen basiert: der Anzahl der erhaltenen Stunden und den monatlichen Gesamtausgaben. Diese beiden Variablen entwickelten sich jedoch im Sommer in die falsche Richtung. Die Kluft zwischen Verwaltungsreform und täglicher wirtschaftlicher Erfahrung wird so zu einem politischen Risiko für das Ministerium sowie zu einer Bremse für die Erholung.

Generatorschock: Fast 60% Anstieg der Kilowattstunde seit Februar

Offizieller Richtwert für die Stadtentwicklung. Quelle: Ministerium für Energie und Wasser.

Indikative Simulation: August 2026 + 10 Ein Paket, ohne Ergänzungen.

Offizielle private Stromtarife zeigen das Ausmaß des Schocks. Im Februar 2026 setzte das Energieministerium den Richtsatz auf 30.244 Pfund pro Kilowattstunde in städtischen Gebieten fest. Er sprang im April auf 49.395 £, kehrte im Juni auf 41.973 £ und dann im Juli auf 40.746 £ zurück. Im August geht es auf 48.241 £ zurück. Das August-Niveau ist damit fast 60% höher als im Februar. In ländlichen oder abgelegenen Gebieten ist der Tarif noch höher, da das offizielle Netz einen Koeffizienten für die zusätzlichen Kosten für Verteilung und Betrieb hinzufügt.

Die Kilowattstunde ist nur ein Bestandteil der Rechnung. Die Skala enthält auch eine feste Gebühr, einschließlich £ 385.000 für 5 Ampere und £ 685,000 für 10 Ampere. Ein Haushalt, der im August 300 kWh am Generator mit einem Abonnement von 10 Ampere verbraucht, unterstützt etwa 15,16 Millionen Pfund oder fast 169 Dollar zu einem Preis von 89.700 Pfund pro Dollar. Bei 500 kWh nähert sich die Rechnung 277 $; Bei 700 kWh übersteigt sie 384 $. Diese Berechnungen verwenden ausschließlich den offiziellen Tarif und beinhalten keine nicht autorisierten Zuschläge.

Das relative Gewicht hängt offensichtlich vom Einkommen ab. Für einen Haushalt mit 1.500 US-Dollar pro Monat stellt eine Generatorrechnung von 277 US-Dollar mehr als 18 Prozent des Einkommens dar, noch vor der Rechnung von EDL, Wasser, Telekommunikation oder Wohnraum. Für einen Rentner oder einen öffentlichen Angestellten, der auf einem deutlich niedrigeren Niveau bezahlt wird, wird der Anteil viel höher. Das soziale Problem ist daher nicht nur die absolute Höhe des Tarifs, sondern auch sein Verhältnis zu Einnahmen, die nicht auf den Anstieg der Energiekosten folgten.

Die Behörden unterscheiden auch zwischen dem durch Kraftstoff wirtschaftlich gerechtfertigten Anstieg und missbräuchlichen Praktiken. Anfang September verschärfte die Regierung die Kontrollen der Betreiber, die zusätzliche Kosten, ungeplante Wartungskosten oder Erhöhungen ohne regulatorische Grundlage anwenden würden. Dieser Eingriff zeigt, dass der Erzeugermarkt zwei Realitäten verbindet: eine objektive Erhöhung der Produktionskosten und manchmal erhebliche lokale Marktmacht, da der Abonnent normalerweise nicht die Möglichkeit hat, seinen Nachbarlieferanten frei zu wählen.

EDL erleidet einen Kostenschock, den keine Governance-Reform sofort absorbieren kann

Budget Assumption 2026 von EDL im Vergleich zum Weltniveau, das von der Institution im August zitiert wurde.

Die finanzielle Lage von EDL verschlechterte sich durch die Ölpest. Die Institution hatte ihr Budget für 2026 unter der Annahme von etwa 680 US-Dollar pro Tonne vorbereitet. Im August berichtete er, dass der Weltmarktpreis sich 1.500 Dollar näherte, ein Anstieg zwischen 88 Prozent und 91 Prozent gegenüber seiner Arbeitsannahme. Für einen kraftstoff- und kraftstoffabhängigen Wärmeerzeuger ist dieser Unterschied nicht marginal: Er verändert die variablen Produktionskosten völlig und macht die Haushaltssalden, die einige Monate zuvor gebaut wurden, obsolet.

In einem normalen Elektrizitätsunternehmen werden drei Mechanismen verwendet, um diese Art von Schock zu absorbieren: eine Tarifformel, die den Verkaufspreis, Kraftstoffverträge oder Sicherungsinstrumente schnell an die Preise anpasst, oder eine Bilanz, die stark genug ist, um die Differenz vorübergehend aufzufangen. EDL hat keinen dieser Stoßdämpfer vollständig. Die Zinssätze wurden seit 2022 grundlegend überarbeitet, aber das Establishment bleibt politisch und sozial eingeschränkt; der Zugang zu Finanzierung ist begrenzt; und seine Bilanz trägt das Erbe jahrzehntelanger Defizite.

So wird das Schiedsverfahren brutal. Die Produktion von mehr mit viel teurerem Kraftstoff erhöht den Cashflow-Anforderungen. Die Produktion reduziert den Bedarf an Heizöl, treibt die Verbraucher jedoch zu Generatoren, die noch höhere Stückkosten haben. Eine starke Anhebung des EDL-Tarifs würde sein finanzielles Gleichgewicht schützen, aber eine neue Belastung auf die Haushalte übertragen. Die Forderung an das Finanzministerium, die Differenz zu finanzieren, würde die Wiedereinführung des Haushaltssubventionsmechanismus bedeuten, der seit langem zu den öffentlichen Defiziten beiträgt. Keine dieser Entscheidungen ist neutral.

Diese Einschränkung hilft zu verstehen, warum der Minister nicht einfach eine nachhaltige Steigerung der Ernährung anordnen kann. Die physische Frage der verfügbaren Kapazitäten ist untrennbar mit der finanziellen Fähigkeit verbunden, Kraftstoff zu kaufen und die Produktionskosten zu decken. In solch einem fragilen System kann ein zusätzliches Megawatt den Service verbessern, aber den Cashflow verschlechtern, wenn die entsprechende Energie nicht in Rechnung gestellt und eingelöst wird.

Öffentliche unbezahlte Zahlungen ziehen etwa $ 50 Millionen pro Monat an der EDL-Schaltung ab

Dieser Kraftstoffschock fügt ein ungewöhnlich großes Wiederherstellungsproblem hinzu. Joe Saddi berichtete im Juli, dass der Staat und seine Institutionen der EDL Ende Dezember etwa 250 Millionen Dollar im Rückstand schuldeten und dass er fünf Monate lang Zahlungen von 50 Millionen Dollar pro Monat verlangte. Der Minister besteht darauf, dass es sich nicht um einen Vorschuss aus dem Consolidated Revenue Fund handelt, sondern um die Abrechnung von Rechnungen und Verpflichtungen für den tatsächlich verbrauchten Strom oder um vom Staat gewährte Befreiungen.

Wirtschaftlich ist die Unterscheidung wichtig. Ein Haushaltsvorschuss stellt eine öffentliche Finanzierung dar, um ein Defizit zu füllen. Die Zahlung einer Rechnung ist ein normales Geschäftseinkommen des Unternehmens. Wenn EDL Energie an Regierungen, Wasserbehörden oder Gemeinden liefert, ohne bezahlt zu werden, agiert es de facto als Geldgeber für den Rest des öffentlichen Sektors. Es muss jedoch sofort für den Kraftstoff bezahlen. Der daraus resultierende Cashflow schränkt seine Fähigkeit zur Aufrechterhaltung oder Steigerung der Produktion direkt ein.

Das Problem zeigt auch eine Inkonsistenz in der Sanierungspolitik. Der Staat verlangt, dass Haushalte Rechnungen bezahlen, die jetzt weitgehend an den Dollar indexiert sind, und versucht, illegale Verbindungen zu reduzieren. Diese Politik ist schwer zu legitimieren, wenn öffentliche Institutionen selbst große Rückstände anhäufen. Die Finanzdisziplin von EDL impliziert daher, dass der öffentliche Sektor dem gleichen Haushaltsdruck unterliegt wie Privatkunden.

Fast 40% der in das Netz eingespeisten Energie bleibt verloren

Indikative Aufschlüsselung der Verluste der Weltbank im Jahr 2023.

Die zweite strukturelle Schwäche betrifft technische und kommerzielle Verluste. Die Weltbank schätzte, dass im Jahr 2023 rund 40 Prozent des in das EDL-Netz eingespeisten Stroms nicht zu normal geladener und eingelöster Energie führten. Etwa 4 Prozent waren für Transportnetzverluste, 9 Prozent für technische Vertriebsverluste und 25 Prozent für kommerzielle Verluste, hauptsächlich Diebstahl, illegale Verbindungen und Rechnungsstellungs- oder Wiederherstellungsfehler. Die Größenordnung bedeutet, dass nur sechs von zehn Einheiten eingespritzter Energie nützliche und kommerziell gewinnbare Energie werden.

Diese Struktur verändert die Tarifdebatte. Angenommen, EDL kauft oder produziert 100 Stromeinheiten. Wenn 38 bis 40 Einheiten vor der Einlösung technisch oder kommerziell verschwinden, müssen die Kosten der verbleibenden Einheiten nicht nur ihre eigenen Produktionskosten, sondern auch die Kosten für Energieverluste decken. Ein Anstieg des Kraftstoffpreises wird daher durch die Verluste des Systems verstärkt. Solange diese Verluste nicht sinken, erfordert eine Kostendeckungspolitik entweder einen höheren Satz oder eine Subvention oder eine Verschlechterung des Cashflows.

Deshalb reicht auch die Erhöhung der Produktionskapazität, die oft als zentrale Lösung dargestellt wird, nicht aus. Das Hinzufügen von Megawatt zu einem Netzwerk, das fast 40% seiner Energie verliert, kann das Volumen erhöhen, ohne die finanzielle Lebensfähigkeit zu beeinträchtigen. Die Reform muss gleichzeitig Produktion, Netz, Zähler, Abrechnung und Rückgewinnung betreffen. Die Wirtschaft des Sektors ist systemisch: Die Verbesserung einer Verbindung korrigiert nicht die von anderen verursachten Verluste.

Vermächtnis: 1,8 Milliarden Dollar Defizit im Jahr 2018 und jahrzehntelange Subtarife

Die Krise von 2026 ist auch das Ergebnis eines Modells, das lange vor dem finanziellen Zusammenbruch aufgebaut wurde. Das Energieministerium erinnert daran, dass EDL im Jahr 2018 ein finanzielles Defizit von 1,8 Milliarden US-Dollar hatte. Die damals identifizierten Ursachen waren bereits bekannt: ein durchschnittlich niedrigerer Preis als die Produktionskosten, alte und ineffiziente Anlagen, etwa 16 % der technischen Verluste und 21 % der nichttechnischen Verluste. Das System verkaufte daher subventionierte Energie, während es vor der Erholung eine beträchtliche Menge verlor.

Die makroökonomischen Kosten beschränkten sich nicht auf die Gewinn- und Verlustrechnung von EDL. Steuerliche Transfers an das Unternehmen erhöhten das öffentliche Defizit und den Bedarf an Staatsschulden. Gleichzeitig erforderte ein schlechter Service, dass die Haushalte eine zweite Rechnung an die Generatoren zahlten. Der Verbraucher finanzierte den Sektor zweimal: als Steuerzahler durch öffentliche Transfers und dann als Kunde durch private Abonnements.

Der IWF stellte 2023 weiter fest, dass die Zollerhöhung vom November 2022, obwohl unerlässlich, nicht allein die finanzielle Lebensfähigkeit garantieren würde. Seine Wirksamkeit hing von der Rückgewinnung, der Verringerung nichttechnischer Verluste, der Erhöhung der Stromversorgung und dem Management des Wechselkursrisikos zwischen dem Kauf von Kraftstoff und dem Eingang von Rechnungen ab. Drei Jahre später bleiben diese Bedingungen genau diejenigen, die die Funktionsfähigkeit von EDL bestimmen.

Die tatsächlichen Kosten für die Wirtschaft übersteigen bei weitem die Stromrechnung

Für ein Unternehmen fungiert Elektrizität als transversaler Input. Ein Anstieg der Kosten wird an fast alle Sektoren weitergegeben: Kühlkette, Gastronomie, Industrie, Handel, Telekommunikation, Wasserpumpen, Krankenhäuser, Büros oder Lagerhallen. Die Energierechnung reduziert zuerst die Gewinnmarge; Wenn sie zu hoch wird, gibt das Unternehmen sie an seine Preise weiter. Strom füttert die Inflation daher durch die Kosten, auch wenn die Binnennachfrage niedrig bleibt.

Dieser Mechanismus ist in einer Rezessionswirtschaft besonders nachteilig. Ein Unternehmen, das gleichzeitig mit einer geringeren Nachfrage und höheren Energiekosten konfrontiert ist, kann den Anstieg nicht immer an seine Kunden weitergeben. Sie reduziert dann ihre Marge, verschiebt Investitionen, verringert ihre Mitarbeiter oder ist fest. Energie wird somit zu einem Kanal, über den ein externer Ölschock in einen Rückgang der inländischen Investitionen und des realen BIP umschlägt.

Der internationale Vergleich ist ungünstig. Der IWF schätzte im Jahr 2023, dass der Zielpreis für Strom, der von privaten Erzeugern produziert wird, etwa 45 bis 50 Cent pro kWh betrug, verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von damals fast 16 Cent. Obwohl sich diese Referenzen seitdem weiterentwickelt haben, zeigt die Lücke ein strukturelles Problem: Die Stromerzeugung mit Tausenden von kleinen Dieseleinheiten ist viel teurer als der Anschluss von effizienten Kraftwerken oder erneuerbaren Energien an ein Hochleistungsnetz.

Die Mehrkosten wirken sich auch auf die externe Wettbewerbsfähigkeit aus. Ein libanesischer Industrieller, der exportiert, kann seine Preise nicht immer erhöhen, weil er türkischen, jordanischen, ägyptischen oder europäischen Konkurrenten gegenübersteht, die oft von zuverlässigerer Energie und normaler Bankfinanzierung profitieren. Strom ist also nicht nur eine Haushaltsausgabe; Es reduziert die Fähigkeit des Libanon, seine Exportbasis zu erweitern und die Währungen zu generieren, die seine Wirtschaft braucht.

Solar reduzierte die Abhängigkeit, schuf aber eine zweistufige elektrische Wirtschaft

Die Photovoltaik-Explosion seit 2019 hat die Branche grundlegend verändert. Die Weltbank schätzte die Off-Grid-Solarkapazität bis Ende 2023 auf rund 1.000 MW, und die neuesten nationalen Schätzungen zeigen ein noch höheres Niveau. Diese Kapazität hat es vielen Haushalten und Unternehmen ermöglicht, ihre Abhängigkeit von Generatoren zu verringern und einige der Kürzungen bei EDL aufzufangen.

Aber Solar ist keine einheitliche Lösung. Es erfordert eine erhebliche Anfangsinvestition, insbesondere wenn es mit Batterien kombiniert werden muss, um den Abend und die Nacht abzudecken. So können Haushalte mit Kapital ihre Stromrechnungen erheblich reduzieren. Kleinere Haushalte bleiben von teurem Privatstrom abhängig. Die Energiekrise führt also zu einer Art Wohlstandsungleichheit: Wer investieren kann, zahlt langfristig weniger, während wer kein Kapital hat, weiterhin die teuerste Kilowattstunde kauft.

Massive Solarentwicklung schafft auch ein Problem der Koordination mit dem Netzwerk. Eine große dezentrale Kapazität kann die Nachfrage während des Tages entlasten, ersetzt jedoch kein Transport-, Versand- und Lagersystem. Ohne Investitionen in das Netz und ohne klare Regulierung riskiert das Land, private Vermögenswerte hinzuzufügen, ohne ein integriertes elektrisches System zu bauen.

Joe Saddi macht Fortschritte bei der Regulierung, aber der politische Kalender ist kürzer als der elektrische Kalender

Joe Saddis Mandat zeichnet sich durch mehrere institutionelle Fortschritte aus. Die seit 2002 durch das Gesetz 462 vorgesehene Regulierungsbehörde für Elektrizität wurde endlich in Gang gesetzt. Der Ministerrat hat im Juli 2026 eine neue sektorale politische Note verabschiedet, während ein kostengünstiger Produktionsplan mit der Autorité, EDL, EDF und der Finanzierung durch die Agence française de développement erstellt werden soll. Erstmals seit langer Zeit will die Reform daher klar zwischen Regulierung, Planung und Betrieb unterscheiden.

Die Autorité hat auch einen Aufruf zur Interessenbekundung veröffentlicht, der bis zu 350 MWc netzgekoppelter Solarenergie umfasst, die auf mehrere Projekte verteilt sind und bis zu 1.000 MWh Batteriespeicher enthalten. Gleichzeitig sucht es dezentrale Wärmeprojekte von 20 bis 100 MW, die hauptsächlich mit Erdgas betrieben werden und die Möglichkeit haben, Notkraftstoff zu verwenden. Das Ziel ist sowohl wirtschaftlich als auch technisch: die Diversifizierung des Kraftstoffmixes, die Verringerung der Exposition gegenüber Dieselkraftstoff und die Einführung neuer Kapazitäten mit einem besser lesbaren Wettbewerbsrahmen.

Diese Ankündigungen sollten jedoch nicht mit der verfügbaren Kapazität verwechselt werden. Ein Solar- oder Wärmeprojekt umfasst Studien, Finanzierung, Verträge, Genehmigungen, Bau und Anschluss. Selbst wenn der Prozess richtig funktioniert, ist die Zeit in Monaten oder Jahren. Die Reform kann daher wirtschaftlich konsequent sein und kurzfristig politisch unpopulär bleiben, wenn der Verbraucher weiterhin vier Stunden D-EDL und eine hohe Stromrechnung erhält.

Die Herausforderung des Ministers ist genau diese zeitliche Asymmetrie. Fehler, die sich über zwei Jahrzehnte angesammelt haben, können nicht in einem Jahr korrigiert werden, aber das Haushaltseinkommen ist monatlich und die Rechnung ist es auch. Der Erfolg der Energiepolitik wird also beurteilt werden, bevor die meisten neuen Investitionen ihre Wirkung entfalten.

Warum einfach den Preis von edl erhöht, löst das Problem nicht

Eine rein buchhalterische Lesart könnte zu einer einfachen Lösung führen: die Erhöhung des öffentlichen Tarifs sogar zur Deckung der vollen Produktionskosten. Diese Option würde das Betriebsergebnis theoretisch verbessern, könnte jedoch fehlschlagen, wenn sie nicht mit einer Verringerung der Verluste und einer Erhöhung der Rückforderungsquote einhergeht. Ein höherer Satz für einen Kundenstamm, der nicht alle zahlt, garantiert nicht mehr Einnahmen.

Es gibt auch eine soziale Schwelle. Wenn der Preis des Produkts zu nahe am Preis des Generators liegt, ohne die Versorgungsstunden signifikant zu verbessern, kann der Verbraucher die Reform als Preiserhöhung ohne Serviceüberlegung wahrnehmen. Andererseits schafft die künstliche Beibehaltung eines zu niedrigen Tarifs ein Defizit. Die wirtschaftliche Lösung besteht daher weniger darin, zwischen niedrigen und hohen Tarifen zu wählen, als einen Preis zu erstellen, der die Kosten eines zunehmend effizienteren Systems widerspiegelt.

Diese Logik beinhaltet zuverlässige Zähler, regelmäßige Abrechnung, geringere Verluste und eine Preisformel, die auf Kraftstoffschwankungen reagieren kann, ohne bei jedem Schock auf eine politische Entscheidung warten zu müssen. Sie erfordert auch gezielte Mechanismen für schutzbedürftige Haushalte. Eine gleichmäßige Subventionierung jeder Kilowattstunde kommt den Großverbrauchern mehr zugute; die direkte Unterstützung einkommensschwacher Haushalte bewahrt ein kohärenteres Preissignal.

Echte Reform ist ein Problem der Investition und Sequenzierung

Aus wirtschaftlicher Sicht fehlt es dem Sektor nicht nur an Megawatt; es fehlt an einer glaubwürdigen Abfolge der Investitionen. Die erste besteht darin, Geschäftsverluste zu reduzieren und die Erholung zu verbessern, da jeder zurückgewonnene Dollar Kraftstoff oder Wartung finanzieren kann. Die zweite ist die Sicherung einer kostengünstigeren Produktion, einschließlich Gas und erneuerbarer Energien. Drittens soll das Netz modernisiert werden, damit diese neue Produktion tatsächlich verteilt werden kann.

Die Reihenfolge dieser Schritte zählt. Der Aufbau erheblicher Produktionskapazitäten vor der Korrektur von Verlusten kann den Finanzbedarf erhöhen, ohne die Einnahmen proportional zu erhöhen. Umgekehrt verbessert die Reduzierung von Verlusten, ohne mehr zu produzieren, die Konten, reagiert aber nicht auf die Unzufriedenheit der Benutzer. Die Reform muss daher gleichzeitig auf mehreren Achsen erfolgen, jedoch mit quantifizierten Zielen: Verluste, Rückgewinnungsquoten, Versorgungsstunden, Durchschnittskosten von kWh und getätigte Investitionen.

Die Finanzierung ist die letzte Sperre. Das libanesische Bankensystem ist nach wie vor weitgehend nicht in der Lage, langfristige Großprojekte zu finanzieren. Der Stromsektor ist daher stärker von ausländischen Investoren, internationalen Finanzinstituten und unabhängigen Erzeugeranlagen abhängig. Im Gegenzug werden diese Investoren glaubwürdige Verträge, eine wirksame Regulierungsbehörde, Preissichtbarkeit und die Zahlungsfähigkeit des öffentlichen Käufers verlangen. Die Governance-Reform ist daher keine sekundäre administrative Frage: Sie bestimmt direkt die Kapitalkosten.

Soziales Risiko: eine Energierechnung, die verfügbares Einkommen absorbiert

Der Streit um Elektrizität schließt sich nun anderen sozialen Spannungen an. Militärs und Beamte im Ruhestand fordern Aufwertungen, weil ihre Einkommen durch die Krise zerstört wurden. Apotheken und kleine Unternehmen berichten von komprimierten Margen. Der Tourismus war enttäuschend und die Rezession von 2026 reduzierte die Nachfrage. In diesem Zusammenhang ist eine Generatorrechnung, die sich um mehrere zehn Dollar pro Monat erhöht, kein sektoraler Vorfall; Sie entzieht einer bereits geschwächten Wirtschaft sofort die Kaufkraft.

Der Effekt ist regressiv. Wohlhabende Haushalte können in Solarenergie investieren, die Isolierung verbessern, effiziente Geräte kaufen oder eine höhere Rechnung aufnehmen. Kleinere Haushalte haben weniger Möglichkeiten und reduzieren den Verbrauch, manchmal auf Kosten des thermischen Komforts, der Kühlung oder anderer wichtiger Anwendungen. Die durchschnittlichen Kosten pro Kilowattstunde sind daher nur ein Teil des Problems: Auch der Anteil der Energie am verfügbaren Einkommen muss betrachtet werden.

Für Unternehmen kann die gleiche Logik die Konzentration beschleunigen. Große Strukturen haben bessere Mittel, um Solaranlagen zu installieren, ihre Einkäufe zu verhandeln und Geräte zu amortisieren. Kleine Unternehmen tragen höhere Stückkosten und weniger Finanzierungsmöglichkeiten. Langfristig kann Energieineffizienz daher die Struktur des Produktionsgefüges verändern, indem die am meisten kapitalisierten Akteure bevorzugt werden.

Was die kommenden Monate wirklich ermöglichen werden, zu beurteilen

Die Leistung von Joe Saddi kann nicht anhand einer einzigen Variable bewertet werden. Die Anzahl der EDL-Stunden muss steigen, ohne jedoch ein vom Finanzministerium finanziertes Defizit wiederherzustellen. Verluste sollten reduziert werden, jedoch ohne Verzögerung nur für bereits solvente Abonnenten. Die Tarife müssen Kosten widerspiegeln, ohne jedoch Strom unzugänglich zu machen. Neue Kapazitäten müssen finanziert werden, jedoch in einem ausreichend glaubwürdigen Rahmen, um kostspielige Verträge und improvisierte Entscheidungen der Vergangenheit zu vermeiden.

Drei Indikatoren werden besonders aufschlussreich sein: die Erholung der rund 250 Millionen US-Dollar, die der öffentliche Sektor schuldet, die Entwicklung der Verluste des Netzwerks gegenüber dem im Jahr 2023 beobachteten Niveau von fast 40% und die Fähigkeit von EDL, die Versorgungsstunden trotz des Ölschocks schrittweise zu erhöhen. Längerfristig wird es notwendig sein zu messen, ob Solarprojekte mit Speicherung und Gasproduktion sich effektiv von der Nachfrage nach Zinsen zu Finanzierung und dann Bau bewegen.

Die politische Schwierigkeit besteht darin, dass dieser potenzielle Fortschritt in einer Wirtschaft beurteilt wird, in der der Verbraucher bereits die Kosten für das Warten zahlt. Solange die öffentliche Produktion niedrig bleibt, bleibt der private Generator der Kontinuität des Systems sicher. Und solange die Kosten mit Dieselkraftstoff verbunden bleiben, verwandelt sich jeder Ölschock in einen Anstieg der Rechnungen, Inflationsdruck und Verlust der Wettbewerbsfähigkeit in wenigen Wochen. Die nächste Entwicklung der Erzeugerpreise und -stunden wird daher einen konkreteren Hinweis geben als die institutionellen Ankündigungen über die tatsächliche Fähigkeit des Sektors, sein Krisengleichgewicht zu überwinden.

Übersichtstabelle

Indikator Wert Wirtschaftliche Lesung EDL Stromversorgung Feb 2026 7-9 uhr/tag Vorübergehende Verbesserung Generatorrate Feb 2026 30 244 LBP/kWh Basislinie Generatorrate August 2026 48 241 LBP/kWh +60 % in sechs monaten Gasoil – EDL-Haushalt 680 usd/t Haushaltsannahmen Gasöl – Peak 2026 1.500 usd/t +88 bis +91 % Öffentliche Rückstände in Richtung EDL $ 250 Millionen am Ende Dezember. Kassenlast Geforderte Zahlung pro Monat 50 Millionen Dollar über fünf Monate Sammlung, kein Vorschuss Netzverluste 2023 40 % 4% transport, 9% technische verteilung, 25% kommerzielle EDL-Defizit 2018 1,8 Mrd. USD Vererbung des subventionierten Modells Solarprojekte EOI 2026 bis zu 350 MWc Mit 1000 MWh Speicher Dezentralisierte thermische 20 bis 100 MW/Projekt Vorrangiges Erdgas

Referenzen und Links

Libanesisches Ministerium für Energie und Wasser, 14. August 2026 —Pressemitteilung von EDL über Gasöl in der Nähe von $ 1.500 / t im Vergleich zu $ 680 budgetiert, die Abnahme der Erholung und das Risiko für die Kontinuität des Dienstes. https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101173/

Libanesisches Ministerium für Energie und Wasser, 23. Juli 2026 —Erklärungen von Joe Saddi zu den 7 bis 9 Stunden Macht im Februar, den 250 Millionen Dollar an öffentlichen Rückständen und der monatlichen Nachfrage von 50 Millionen Dollar. https://energyandwater.gov.lb/ar/details/101156/

Libanesisches Ministerium für Energie und Wasser —Offizielle Monatsgebühr für private Generatoren im Jahr 2026. https://www.energyandwater.gov.lb/ar/prices?type=2

Weltbank, Libanon Erneuerbare Energien und Systemstärkungsprojekt —Netzwerkverluste von fast 40 Prozent im Jahr 2023: rund 4 Prozent Transport, 9 Prozent technische Verteilungsverluste und 25 Prozent kommerzielle Verluste. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099091124181525582/pdf/BOSIB-c26029b-4517-48c7-a0c1-b95eb42d17a7.pdf

IWF, Artikel IV 2023 —EDL-Tarifstruktur, müssen die Erholung verbessern und Verluste reduzieren; hohe Kosten für private Generatoren. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2023/English/1LBNEA2023002.ashx

Libanesisches Ministerium für Energie und Wasser, Sektorplan 2019 —EDL-Defizit von 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 und historische Ursachen: Subtarif, ineffiziente Kraftwerke und hohe Verluste. https://energyandwater.gov.lb/ar/details/100511/

Libanesisches Ministerium für Energie und Wasser, 21. Juli 2026 —Neuer Policy Note für den Stromsektor und Vorbereitung eines East-Cost Generation Plan. https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101159/

Elektrizitätsregulierungsbehörde, 2. September 2026 —EOI: Bis zu 350 MWc Solar mit 1000 MWh Speicher und dezentralen Wärmeprojekten von 20 bis 100 MW. https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101187/

Weltbank, Rapid Damage and Needs AssessmentSchäden und Verluste des Energiesektors im Zusammenhang mit dem vorherigen Konflikt; Wiederaufbaubedarf. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099030125012526525/pdf/P506380-e58e9761-b29e-4d62-97c3-ebf5a511c4e1.pdf