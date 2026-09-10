HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Bayeux Tapestry betritt das British Museum

Nachrichten
Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
19 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Bayeux Tapestry betritt das British Museum

In 58 Szenen erzählt diese achtfarbige Wollstickerei, die fast 70 Meter lang ist, von der normannischen Eroberung – Harolds Eid, seine Krönung und dann Halleys Komet, das Omen seines Falls. Von der Revolution bedroht, von Napoleon ausgestellt, von den Nazis begehrt: Die Arbeit ging durch alles. Eingeschrieben in das Weltgedächtnis der UNESCO, ist es die älteste bekannte narrative Stickerei. Seit heute ist es im British Museum zu sehen – das erste Mal, dass es seit seiner Gründung vor fast tausend Jahren nach England zurückkehrt, bis Juli 2027.

Sehen Sie sich das Originalvideo auf YouTube an

- Advertisement -
Article précédent
11. September 2001 oder der unliquidierte Fall des Jahrhunderts.
11. September 2001 oder der unliquidierte Fall des Jahrhunderts.
Article suivant
Südlibanon: Ali al-Taher-Explosion erschüttert Nabatiyé mit einem Erdbeben von 4.1 auf der Richterskala
Südlibanon: Ali al-Taher-Explosion erschüttert Nabatiyé mit einem Erdbeben von 4.1 auf der Richterskala
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IA

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi