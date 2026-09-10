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Bayeux Tapestry betritt das British Museum

In 58 Szenen erzählt diese achtfarbige Wollstickerei, die fast 70 Meter lang ist, von der normannischen Eroberung – Harolds Eid, seine Krönung und dann Halleys Komet, das Omen seines Falls. Von der Revolution bedroht, von Napoleon ausgestellt, von den Nazis begehrt: Die Arbeit ging durch alles. Eingeschrieben in das Weltgedächtnis der UNESCO, ist es die älteste bekannte narrative Stickerei. Seit heute ist es im British Museum zu sehen – das erste Mal, dass es seit seiner Gründung vor fast tausend Jahren nach England zurückkehrt, bis Juli 2027.

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