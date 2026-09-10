Das RDCL organisiert eine interaktive Session zum Sieben-Achsen-Reformplan für den Energiesektor im Rahmen des « Beirut Energy Forum 2026 »

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Die Versammlung der libanesischen Führer und Wirtschaftsführer (RDCL) organisierte eine interaktive Sitzung für ihre Mitglieder mit dem Titel « The Seven-Axis Energy Sector Reform Plan: Private Sector Contributions and Emerging Business Opportunities » im InterContinental Phoenicia Hotel im Rahmen des Beirut Energy Forum 2026 unter Teilnahme des Ministers für Energie und Wasser, Seine Exzellenz Joe Saddi; der Senior Energy Expert bei der Weltbank, Dr. Mohamed Zakaria Kamh; das Vorstandsmitglied der libanesischen Investment Development Authority (IDAL), Herr Abbas Ramadan; und Energiefinanzspezialistin Carol Ayat Boukather. Die Sitzung wurde von Dalia Jubaili, einem Mitglied des Verwaltungsrats der DRCL und einem Mitglied des Verwaltungsrats von Jubaili Bros, zusammen mit dem Sekretär der libanesischen Sektion des World Energy Council, Pierre El Khoury, moderiert.

Die Sitzung wurde mit einer Begrüßungsrede der Präsidentin der DRCL, Frau Joumana Saddi Chaya, eröffnet, die betonte, dass Strom nicht nur eine Haushaltslinie, sondern eine Säule des Wirtschaftswachstums ist, und verkündete, dass das Rassemblement gerade dabei ist, einen Energieausschuss einzurichten, um Pläne in konkrete Projekte und Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen einer Partnerschaft zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor umzuwandeln.

Moderatorin Dalia Jubaili sagte, dass das Rassemblement in den letzten vier Jahrzehnten eine Stimme des Vertrauens für den Privatsektor gewesen sei, seine Interessen verteidigte und Reformen befürwortete, die Investitionen, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen förderten. Sie betonte, dass diese interaktive Sitzung Regierung, Investoren und den Privatsektor zusammenbringt, um Energiepläne in konkrete Projekte umzuwandeln.

Der Minister für Energie und Wasser, Seine Exzellenz Herr Joe Saddi, wies darauf hin, dass der Großteil der Lösung aus dem privaten Sektor kommen wird und dass die Rolle der Abteilung darin besteht, den Rahmen zu definieren und die Richtung festzulegen und dann Raum für den privaten Sektor zu lassen. Er überprüfte die sieben Achsen des Plans: Erhöhung der konventionellen Produktionskapazität, erneuerbare Energien, Übergang zu Erdgas, regionaler Stromverbund, Entwicklung von Übertragungsleitungen, Verringerung der nichttechnischen Verluste und Reorganisation der Verteilung sowie Reformen, einschließlich der Umsetzung des Gesetzes 462 und der Aktivierung der Energieregulierungsbehörde. Er wies darauf hin, dass dem Privatsektor jetzt eine Reihe von unmittelbaren Möglichkeiten geboten werden, und erklärte, dass Investoren einen klaren und stabilen Regulierungsrahmen benötigen, und betonte die diplomatische Dimension der Energiefrage und die Bedeutung der Diversifizierung der Versorgungsquellen und der Gewährleistung ihrer Sicherheit.

Der leitende Energieexperte der Weltbank, Dr. Mohamed Zakaria Kamh, sagte, dass das Erreichen der Reformziele politischen Willen und Überwachung auf höchster Ebene erfordert und die Widerstandsfähigkeit des libanesischen Privatsektors begrüßt. Er forderte die Annahme eines einzigen Fensters für Lizenzen und Genehmigungen sowie die optimale Nutzung bestehender dezentraler Kapazitäten für erneuerbare Energien und sagte, dass die Bank Finanzierung, Wissen und bewährte Verfahren bereitstelle und dass die Umsetzung vom politischen Willen abhängig bleibe.

Die Energiefinanzspezialistin Carol Ayat Boukather betonte, dass die Senkung der Stromkosten eine wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung und die Entstehung neuer wettbewerbsfähiger Industrien sei. Er forderte ein schnelles und einheitliches Verfahren für die Lizenzierung kleiner Projekte und erklärte, dass öffentlich-private Partnerschaftsprojekte unerlässlich sind, um einen Plan zu den niedrigsten Kosten zu erreichen, und dass die Unfähigkeit von Investoren, das Staatsrisiko zu bewerten, Banken- und Finanzreformen sowie internationale Garantien erfordert, die von der Weltbank unterstützt werden.

Abbas Ramadan, Mitglied des IDAL-Vorstands, erklärte, dass das Vertrauen der Investoren auf Stabilität, glaubwürdigen Regulierungsbehörden und berechenbarer Politik beruht, und erklärte, dass Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien das Vorrecht der Behörde sind, die Anreize und Steuerbefreiungen bietet, um sie zu unterstützen, und dass es heute erforderlich ist, die Entscheidung zu treffen und die Distanz zwischen Zinsen und Umsetzung zu verkürzen.

In Bezug auf Herrn Pierre El Khoury erklärte er, dass das Hauptziel der Veranstaltung darin bestehe, integrierte technische Lösungen zu entwickeln, die auf die politische Bühne gebracht werden könnten, so dass Anfragen aus dem Privatsektor an den Ministerrat und die zuständigen Verwaltungen weitergeleitet würden.

Abschließend stimmten die Teilnehmer darin überein, dass der technische Fahrplan jetzt klar ist und dass eine Reihe von unmittelbaren Möglichkeiten zur Verfügung stehen, aber dass große Investitionen weiterhin durch das Staatsrisiko, langsame Genehmigungsverfahren und das Tempo der legislativen und regulatorischen Umsetzung behindert werden. Sie erklärten, dass die Aktivierung der Regulierungsbehörde und die Modernisierung der Rechtsvorschriften eine Priorität für die Umstrukturierung des Sektors sind und dass alle sieben Achsen auf ein einziges Ziel ausgerichtet sind: zuverlässige und erschwingliche Elektrizität, die das Wachstum unterstützt und das Vertrauen wiederherstellt, wobei die Notwendigkeit betont wird, von der Planung zur Umsetzung überzugehen. Das Rassemblement erklärte, dass es seine Arbeit mit den betroffenen Parteien fortsetzen werde, um die Verpflichtungen in realisierte Projekte umzuwandeln.