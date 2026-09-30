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Südlibanon: 11 Milliarden Dollar benötigt, 89 Millionen Dollar geplant

Der Südlibanon braucht 11 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau. Ein Jahr nach dem Waffenstillstand begann fast nichts.

Der Zerstörungsrekord ist schwindelerregend: 11.095 Gebäude komplett zerstört, 17.891 Wohneinheiten betroffen, 3,1 Millionen Kubikmeter Schutt. Ganze Dörfer wie Aytaroun, Bint Jbeil oder Naqurah wurden von der Karte entfernt. Die wirtschaftlichen Gesamtkosten des Konflikts betragen 14 Milliarden Dollar.

Doch das Budget 2026 stellt nur 89 Millionen Dollar für den Wiederaufbau bereit – ein Tropfen Wasser im Ozean, um die Bedürfnisse zu decken.

Der Grund ist, dass internationale Geber ihre Hilfe für die Entwaffnung der Hisbollah konditionieren, die sich weigert, mit dem Plan der Regierung zusammenzuarbeiten. Infolgedessen ein expliziter Markt zwischen Geld und Waffen und ein Wiederaufbau, der von einem politischen Arm als Geisel genommen wurde.

Eine zaghafte Finanzierung zeichnet sich ab: ein Darlehen der Weltbank in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, 434 Millionen von Katar zugesagt (insbesondere für Energie). Aber nach Angaben der Weltbank wird es immer noch 3 bis 5 Milliarden öffentliche und 6 bis 8 Milliarden private geben – eine Gleichung, die niemand zu lösen weiß.

Unterdessen warten Zehntausende von Familien im Süden immer noch darauf, nach Hause zurückzukehren.

📌 Analyse factuelle et sourcée de LibnaNEWS.

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