Srar am Rande des Erstickens: In Akkar droht die Abfallkrise fast 160 Ortschaften einzufangen

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33 Jahre Abfall und eine Krise aus Tripolis

Die Sättigung des Standorts Tripolis hat Srar in den Mittelpunkt einer Krise gestellt, die Akkar seit mehr als drei Jahrzehnten erlebt. Der Standort erhält seit mehr als 33 Jahren Abfälle aus der Region. Es musste bereits die Bedürfnisse eines Territoriums aufnehmen, das aus einer großen Anzahl von Gemeinden und Dörfern bestand. Doch angesichts der Notlage in Tripolis wurde die Idee der vorübergehenden Verbringung von Abfällen aus der Stadt erneut vorangetrieben. Das vorgesehene Szenario wurde als Übergangsszenario dargestellt. Die von der Regierung und dem Umweltministerium vorbereiteten Lösungen würden mindestens sechs Monate dauern, bis sie in Betrieb genommen werden. Srar sollte daher in dieser Zeit als Relais dienen. Nach den gesammelten Informationen brachte Nawaf Salam Abgeordnete aus Akkar zusammen, um eine vorübergehende Lösung für die Unterbringung der Abfallstelle in Tripolis für sechs Monate zu suchen. Doch was aus Beirut als Notlösung erscheinen mag, weckte sofort einen alten Konflikt im Norden. Für viele Anwohner und Beamte kann Akkar nicht mehr als Landreserve betrachtet werden, in die Abfälle aus anderen Regionen geleitet werden, wenn ihre eigenen Einrichtungen die Sättigung erreichen.

Die Reaktion ist in der Geschichte des Standortes verwurzelt. Bereits 2015, auf dem Höhepunkt der nationalen Abfallkrise, wurde Akkar als eines der möglichen Ziele für Beirut-Müll angesehen. Elf Jahre später hat der Tripolis-Vorschlag das gleiche Gefühl wieder aktiviert: das einer Region, die aufgefordert wird, die Folgen der öffentlichen Politik zu übernehmen, die anderswo beschlossen wurde, wenn es selbst an Infrastruktur mangelt. Diesmal führte die Opposition zur Schließung von Srar, um von außerhalb des Gouvernements zu verschwenden. Die Krise ist daher nicht gelöst. Sie bewegte sich. Tripolis steht immer noch vor der Sättigung seines eigenen Systems, während die Akkar die politischen und technischen Konsequenzen der Herausforderung von Srar bewältigen muss. Das Problem geht bisher über den Streit zwischen zwei benachbarten Gebieten hinaus. Es zeigt das Fehlen eines Geräts, das einen lokalen Ausfall absorbieren kann, ohne den Notfall in eine andere Region zu übertragen. In einem integrierten System sollte die Sättigung einer Anlage vorbestimmte Lösungen auslösen. Im Norden provoziert es politische Verhandlungen zwischen den Territorien, um herauszufinden, welche die Abfälle akzeptieren, die der andere nicht mehr erhalten kann. Der vorläufige Charakter des Vorschlags reicht nicht mehr aus, um zu beruhigen. Im Libanon sind befristete Vereinbarungen oft von Dauer. Die Annahme von zusätzlichen sechs Monaten kann daher lokal als eine neue regionale Berufung angesehen werden, die die Bewohner ablehnen.

Fast 160 Lokalitäten hängen von einem System ab, das bereits unter Druck steht

Die Fragilität des Dossiers zeigt sich noch deutlicher, wenn wir die Bevölkerung beobachten, der Srar bereits dienen muss. Das System umfasst etwa 160 Ortschaften in Akkar. Diese Zahl verändert sofort die Perspektive. Srar ist kein leerer Raum, um den Überschuss einer großen nahe gelegenen Stadt aufzunehmen. Es ist bereits eines der wesentlichen Bindeglieder in der täglichen Abfallwirtschaft eines Großteils des Gouvernements. Die Addition der von Tripolis produzierten Mengen bedeutet daher nicht die Verwendung ungenutzter Kapazitäten ohne Folgen. Dies bedeutet, dass eine regionale Einrichtung gleichzeitig als lokale Lösung und Sicherheitsventil für eine externe Krise fungieren muss. Die Debatte sollte daher mit einer technischen Bewertung beginnen: Welche Kapazitäten sind tatsächlich verfügbar, welche Mengen gehen täglich ein, welche Restlebensdauer des Standortes und unter welchen Bedingungen werden dort Abfälle behandelt? Die politische Dringlichkeit ging dieser Diskussion voraus. Wenn sich Müll in einer Stadt ansammelt, drängt der Druck die Behörden, sofort einen Ort zu finden, um sie zu bewegen. Das Ziel wird dann zur Priorität, noch bevor die Frage der Behandlung geklärt ist.

Diese Umkehrung fasst eines der historischen Probleme der Abfallpolitik im Libanon zusammen. Das Evakuieren von Straßensäcken ist keine Abfallwirtschaft. Dies bewegt nur ihre physische Präsenz. Eine vollständige Politik beginnt mit der Reduzierung von Mengen, dann Sortierung, getrennte Sammlung, Recycling, die Rückgewinnung von organischen Stoffen und schließlich die Beerdigung von dem, was nicht anders behandelt werden kann. Wenn fast die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit auf den endgültigen Bestimmungsort gerichtet ist, wird die Deponie mechanisch zum Bruchpunkt. Je größer das Volumen ist, das vor Ort ankommt, desto geringer ist seine Lebensdauer. Dann entsteht eine neue Krise, und wir müssen einen anderen Boden finden. Srars Fall zeigt die Grenzen dieser Logik. Eine Infrastruktur, die seit mehr als 33 Jahren in Betrieb ist, kann nicht als unbegrenzte Reserve betrachtet werden. Die Frage ist daher nicht nur, ob es einige Monate zusätzlichen Abfalls aufnehmen kann. Es geht darum, zu bestimmen, was Akkar in den kommenden Jahren mit seinem eigenen Abfall machen wird, wenn die verfügbare Kapazität weiter sinkt. Die Ablehnung von Tripolis-Abfall kann als territoriale Reaktion gelesen werden. Es kann auch als Versuch verstanden werden, eine bereits notwendige Kapazität in etwa 160 Orten zu schützen, die keine unmittelbaren Alternativen haben.

Die Erinnerung an 2015 nährt ein tiefes territoriales Misstrauen

Der Hinweis auf die Krise von 2015 ist nicht anekdotisch. Es erklärt viel von der aktuellen politischen Sensibilität. Zu dieser Zeit hatte die Unfähigkeit, Beirut-Abfälle zu verwalten, zur Suche nach Lösungen in mehreren Regionen geführt. Der Akkar war unter den Gebieten erwähnt worden, die wahrscheinlich einige der Volumina erhalten würden. Diese Perspektive hatte starken Widerstand hervorgerufen. Es basierte auf einem Gefühl der territorialen Ungerechtigkeit: Eine der am stärksten benachteiligten Regionen des Landes musste die Umweltfolgen des Verbrauchs in anderen Gebieten berücksichtigen, ohne von einem vergleichbaren Niveau öffentlicher Investitionen zu profitieren. Die gleiche Argumentation tauchte 2026 wieder auf. Warum sollte Srar zur Lösung von Tripolis werden, wenn die Akkar bereits ihre eigenen Bedürfnisse bewältigen muss? Und warum sollte eine Region eine zusätzliche Gebühr akzeptieren, weil eine andere Einrichtung ihr Limit erreicht hat?

Dieses Misstrauen bedeutet nicht, dass eine interregionale Zusammenarbeit möglich ist. Moderne Abfallpolitik kann auf Anlagen basieren, die mehrere Gebiete bedienen. Einige Infrastrukturen erfordern sogar eine Größenordnung, die groß genug ist, um wirtschaftlich rentabel zu sein. Aber eine solche Vergemeinschaftung muss vor der Krise organisiert werden. Sie erfordert klare Verträge, Kostenaufteilung, Umweltstandards, Kontrollmechanismen und Entschädigungen für das Gastland. Es kann nicht improvisiert werden, wenn sich der Abfall anzusammeln beginnt. Im Fall von Srar kommt der Sechsmonatsvorschlag genau in einem Kontext der Dringlichkeit. Es wird daher weniger als Teil eines geplanten regionalen Systems als als Aufforderung an Akkar gesehen, ein externes Problem vorübergehend zu lösen. Provisorizität schürt sogar Misstrauen. Wenn die in Tripolis versprochenen Lösungen mehr als sechs Monate dauern, was wird dann passieren? Wird der Transfer verlängert? Wenn dann anderswo eine neue Krise entsteht, wird Srar dann noch einmal gefragt werden? Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, behält die lokale Opposition ihre eigene Logik. Es geht nicht nur um ein paar zusätzliche Lkw. Sie betrifft die Funktion, die der Staat dem Gebiet nachhaltig zuzuweisen beabsichtigt.

Hinter dem politischen Kampf, ein schlecht dokumentiertes Umweltproblem

Der vielleicht beunruhigendste Aspekt der Datei ist die Schwäche der öffentlichen Daten, die in den Elementen verfügbar sind, die zum genauen Umweltzustand des Standorts untersucht wurden. Der Korpus stellt seine Rangfolge, seine regionale Rolle, die sehr große Anzahl der betroffenen Orte und den Konflikt um die Aufnahme von Tripolis-Abfällen fest. Sie enthält jedoch keine umfassenden Maßnahmen, um den aktuellen Zustand von Boden, Grundwasser, Emissionen oder Sickerwasser genau zu ermitteln. Diese Abwesenheit sollte gemeldet und nicht durch Behauptungen ausgefüllt werden. Er selbst wirft eine Frage der öffentlichen Ordnung auf. Eine Anlage, die seit mehr als drei Jahrzehnten in Betrieb ist, sollte regelmäßig überwacht, zugänglich und ausreichend detailliert sein, um sicherzustellen, dass die Menschen wissen, was begraben ist, wie Freisetzungen kontrolliert werden und welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn Standards nicht eingehalten werden. Ohne diese Transparenz wird die Debatte fast zwangsläufig politisch. Gegner vermuten das Schlimmste. Die Behörden behaupten, dass die Situation bewältigt werden kann. Dazwischen hat der Bürger wenig, um das Risiko einzuschätzen.

Das Thema ist besonders wichtig in einer Region, in der Agrar- und Wasserressourcen für die lokale Wirtschaft unmittelbar relevant sind. Eine schlecht bewirtschaftete Abfallstelle kann sichtbare Belästigungen wie Gerüche oder Brände verursachen, aber auch schwieriger zu erkennen sein. Flüssigkeiten aus der Zersetzung von Abfällen müssen gesammelt und behandelt werden. Die Gase müssen überprüft werden. Abfälle sollten nicht ohne Vorbereitung unter Bedingungen begraben werden, die ihre Verteilung ermöglichen. Jeder Kapazitätserweiterung sollte daher eine technische Studie über den Zustand der bestehenden Anlage vorausgehen. Im Falle der vorübergehenden Annahme von Tripoli-Abfällen sollte auch das zusätzliche tägliche Volumen und seine Auswirkungen auf die Lebensdauer des Standorts bekannt sein. Diese Informationen sind nicht nebensächlich. Sie bestimmen, ob die vorgeschlagene Übertragung ein überschaubares Risiko darstellt oder eine einfache Möglichkeit, die Sättigung zu verzögern. Die Srar-Krise zeigt, dass Vertrauen nicht mehr nur auf politischen Zusicherungen beruhen kann. Nach 33 Jahren Betrieb und mehreren Episoden nationaler Kontroversen benötigt die Region Daten. Ohne sie reaktiviert jeder Transfervorschlag automatisch den Verdacht, dass der Provisorische dauerhaft wird und die Folgen lokal bleiben.

Tripolis und Akkar gefangen in der gleichen Abwesenheit von dauerhaften Lösung

Gegen Tripolis zu Akkar wäre eine unvollständige Lektüre. Die beiden Territorien stehen tatsächlich vor zwei Manifestationen desselben Problems. Tripolis erreicht die Grenze der Kapazität seines Systems. Der Akkar schützt eine Installation, von der er bereits abhängt. Man sucht nach einer sofortigen Lösung. Der andere weigert sich, diese Lösung zu werden. Weder hat, in der unmittelbaren Zukunft, eine alternative Architektur ausreichend bereit, um den Konflikt zu beseitigen. Die Regierung und das Umweltministerium arbeiten an Lösungen, deren Umsetzung mindestens sechs Monate dauern würde. Diese Verzögerung erklärt die Suche nach einer Übergangsregelung, zeigt aber auch den Rückstand. Infrastruktur, um einen gesättigten Standort zu ersetzen oder zu ergänzen, sollte idealerweise bereit sein, bevor er sein Limit erreicht. Wenn der Zeitplan nach der Sättigung beginnt, werden die Behörden angewiesen, eine Zwischenperiode unter Druck zu verwalten.

Diese Zeit ist die gefährlichste. Wenn Abfälle nicht mehr normal entsorgt werden können, nehmen die Wildablagerungen zu. Die Gemeinden könnten versucht sein, eigene Lösungen zu finden. Abfälle können auf ungeeignetem Land verbrannt oder abgelagert werden. Die Gesundheits- und Umweltkrise breitet sich dann aus, anstatt in einer kontrollierten Einrichtung konzentriert zu bleiben. Die Herausforderung der Regierung besteht darin, den Notfall zu bewältigen, ohne Srar in eine dauerhafte Standardlösung zu verwandeln. Dies bedeutet, einen klaren Zeitplan für die Infrastruktur für Tripolis zu verkünden und den Zeitplan überprüfbar zu machen. Eine Verpflichtung von sechs Monaten ist nur dann von Wert, wenn die Arbeit für diese sechs Monate identifiziert, finanziert und überwacht wird. Andernfalls wird die Frist zu einer einfachen politischen Verhandlungseinheit. Der Akkar hat gerade historische Gründe, an den Zwischenlösungen zu zweifeln. Um lokale Beamte von einer vorübergehenden Zusammenarbeit zu überzeugen, sollte der Staat nachweisen können, dass die Alternative zum vorgesehenen Zeitpunkt tatsächlich fertig sein wird. Andernfalls bleibt die Weigerung von Srar die beste Garantie für die Region, um eine unbefristete Verlängerung zu vermeiden.

Die Rolle der Gemeinden im Herzen eines finanziell fragilen Systems

Die Anwesenheit von etwa 160 Ortschaften im Srar-System wirft auch die Frage der Governance auf. Die Abfallbewirtschaftung basiert zum Teil auf den Gemeinden und ihren Gruppierungen, während ihre Ressourcen sehr ungleich sind. Einige können regelmäßige Sammlung organisieren. Andere sind stärker von gemeinsamen Lösungen abhängig. Die Kosten für Kraftstoff, LKW, Wartung und Personal belasten die lokalen Budgets stark. Die Wirtschaftskrise hat ihre Margen weiter reduziert. Eine Politik, die mehr Sortierung und getrennte Sammlung erfordert, muss daher von Finanzierung und Ausrüstung begleitet werden. Es ist leicht, die Gemeinden zu bitten, die an den endgültigen Standort geschickten Mengen zu reduzieren. Es ist viel schwieriger, dies zu tun, wenn sie kein Sortierzentrum, kein Kompostierungsnetz oder keine stabilen Verträge für recycelbare Materialien haben.

Srar könnte genau in eine regionale Strategie einbezogen werden, anstatt als Deponie behandelt zu werden. Akkar braucht eine Managementkette, in der die Menge für die Endlagerung allmählich abnimmt. Organische Abfälle machen einen erheblichen Anteil der Haushaltsabfälle aus und können nach ordnungsgemäßer Trennung auf andere Weise als durch Deponien behandelt werden. Recycelbare Materialien können auch vorgelagert extrahiert werden. Aber diese Mechanismen erfordern einen Markt, Einrichtungen und organisierte Sammlung. Sie können nicht allein durch eine Sensibilisierungskampagne geschaffen werden. Staat und Gemeinden müssen bestimmen, wer die Geräte finanziert, wer das wiedergewonnene Material kauft und wie die Haushalte an der Sortierung teilnehmen. Das Scheitern vieler Abfallpolitiken beruht genau auf der Konzentration auf das letzte Glied. Solange der LKW weiterhin eine Mischung aus Bio-, Kunststoff-, Papier- und anderen Abfällen an den endgültigen Standort bringt, ist die Kapazität schnell gefüllt. Eine echte Reform des Akkar-Systems sollte daher seinen Erfolg nicht an der Anzahl der nach Srar transportierten Tonnen messen, sondern an der Anzahl der Tonnen, die dort nicht mehr begraben werden müssen.

Sechs Monate, um eine Reproduktion von 30 Jahren Notfallmanagement zu vermeiden

Der Vorschlag, Abfälle aus Tripolis vorübergehend für sechs Monate zu akzeptieren, kann endlich als Warnung gelesen werden. Es zeigt, was passiert, wenn dauerhafte Lösungen nicht bereit sind, wenn sie unverzichtbar werden. Die Regierung muss einen sofortigen Notfall lösen. Akkar will verhindern, dass ein externer Notfall seine eigenen Kapazitäten beeinträchtigt. Beide Positionen sind verständlich. Was fehlt, ist ein System, das sie kompatibel macht. Dies sollte auf drei Elementen basieren: einer streng begrenzten und kontrollierten Übergangslösung, einem öffentlichen Zeitplan für neue Infrastruktur und einer Transformation des Akkar-Systems, um die in Srar ankommenden Mengen zu reduzieren. Ohne diese drei Bedingungen wird sich der Konflikt wiederholen.

Die gegenwärtige Krise hat auch eine nationale Dimension. Srar erinnert daran, dass keine Region auf unbestimmte Zeit zum Abfallbehälter anderer werden kann. Aber es erinnert auch daran, dass keine große Stadt bis zur Sättigung ihrer Installation warten kann, bevor sie die nächste Phase vorbereitet. Das Abfallproblem verschwindet nie. Es ändert sich nur dort, wo die öffentliche Politik versagt. Nach mehr als 33 Jahren Betrieb kommt Srar zu einer Zeit, in der seine Berufung geklärt werden muss. Sollte er weiterhin nur dem Akkar dienen? Kann er sich an einem größeren regionalen System beteiligen? Unter welchen ökologischen und finanziellen Bedingungen? Und vor allem, wie viel Abfall kann es noch erhalten, ohne seine Zukunft zu gefährden? Solange diese Antworten nicht öffentlich und messbar sind, bleibt jeder Lkw von außen ein politisches Symbol. Hinter der Tripolis-Krise und dem Akkar-Widerstand steht daher eine viel einfachere Frage: Ist der Libanon nach Jahrzehnten temporärer Lösungen endlich in der Lage zu planen, was er mit seinen Abfällen machen wird, bevor der nächste Standort voll ist?

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