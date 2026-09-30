Saudi-Arabien-Israel: Was wäre, wenn die Normalisierung bereits stattgefunden hätte?

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Der Vorfall an Bord des Flydubai-Fluges zwischen Dubai und Tel Aviv konnte nur ein ziemlich spektakuläres Ereignis sein. An Bord brach ein Problem aus, der Code 7500, der auf eine mögliche rechtswidrige Intervention hinweist, wurde ausgegeben, Israel nahm sofort Kampfflugzeuge ab und landete schließlich in Tabuk, Saudi-Arabien, mit einer sehr großen Mehrheit der israelischen Passagiere an Bord. Aber gerade die Banalität, mit der die Situation endlich gemanagt wurde, verdient es, gestoppt zu werden. Ein paar Stunden lang begrüßte ein Land, das Israel nicht offiziell anerkennt, ein Flugzeug, das nach Tel Aviv flog, sich um seine israelischen Passagiere kümmerte und tatsächlich an der Lösung einer Krise teilnahm, die direkt von den israelischen Behörden verfolgt wurde.

Jedes dieser Elemente kann perfekt erklärt werden. Ein Flugzeug in Schwierigkeiten muss landen können. Passagiere müssen unabhängig von ihrer Nationalität geschützt werden. Israel musste reagieren, als ein Flugzeug mit seinen Staatsangehörigen ein Signal aussandte, das einer Entführung entsprechen könnte. Saudi-Arabien musste verwalten, was in seinem Luftraum geschah. Nichts davon beweist die Existenz eines geheimen Abkommens zwischen Riad und Israel. Aber die Anhäufung dieser Elemente wirft eine viel interessantere Frage auf: Was wäre, wenn die Normalisierung, über die wir seit Jahren sprechen, bereits in der Praxis begonnen hätte, während nur ihre Formalisierung blockiert blieb?

Die Frage verdient es umso mehr gestellt zu werden, weil die Episode nicht in Tabuk beginnt. Sobald der Code 7500 ausgegeben wurde, nahm Israel Kampfflugzeuge ab, um die Flydubai Boeing zu treffen. Damals konnten israelische Piloten offensichtlich nicht wissen, wie der Vorfall enden würde. Das Flugzeug fuhr schließlich in Richtung Saudi-Arabien. Die israelischen Kämpfer sind unseres Wissens nicht in den saudischen Luftraum eingedrungen, und es wäre falsch, etwas anderes zu sagen. Aber was wäre passiert, wenn die Situation an Bord unkontrolliert geblieben wäre, als die Boeing die Grenze überquerte?

Dies ist wahrscheinlich eine der interessantesten Fragen in diesem ganzen Fall. Hätten die israelischen Kämpfer ihre Mission an der saudischen Grenze unterbrochen, während ein Flugzeug, das möglicherweise entführt und mehr als hundert Israelis transportiert wurde, seine Route fortsetzte? Hätten die Saudis sofort übernommen? Wäre eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden? Hätten die Amerikaner koordiniert? Es ist durchaus möglich, dass es für solche Situationen Verfahren gibt, ohne dass die Öffentlichkeit die Einzelheiten kennt. Und wenn sie existieren, können sie mehr über die wirklichen Beziehungen zwischen den Staaten der Region sagen als über diplomatische Kommuniqués.

Denn es ist nicht das erste Mal, dass sich die Frage stellt. Während der Konfrontationen mit dem Iran waren die gleichen Fragen bereits über die Flugbahnen israelischer Flugzeuge, Informationen von amerikanischen und arabischen Radaren, Luftverteidigungssystemen und Mechanismen aufgekommen, um zu verhindern, dass ein israelisches Flugzeug von einem Land ins Visier genommen wird, das offiziell nicht sein Verbündeter ist. Natürlich bleiben einige dieser Informationen geheim, und viele der Behauptungen, die auf den von Israel benutzten Luftkorridoren zirkulieren, wurden nie demonstriert. Aber es gibt schon lange eine Reihe von Polichinelle-Geheimnissen in der Region: Staaten, die sich offiziell nicht anerkennen, können bestimmte Interessen perfekt teilen und müssen vor allem wissen, was der andere tut, wenn Raketen, Drohnen oder Kampfflugzeuge die Region durchqueren.

Der Iran war wahrscheinlich der Hauptbeschleuniger dieser diskreten Annäherung. Seit Jahren beobachten Israel und mehrere Golfmonarchien mit Sorge die Entwicklung der iranischen ballistischen Fähigkeiten, sein Atomprogramm und die Ausweitung seines regionalen Einflusses. Ihre Interessen waren nicht identisch und sind es immer noch nicht. Saudi-Arabien hat auch seine diplomatischen Beziehungen zu Teheran wiederhergestellt und versucht nun, eine Konfrontation zu vermeiden, die seine Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung direkt bedrohen könnte. Aber die Existenz von Differenzen löscht nicht die Jahre, in denen Israelis und Saudis Teil der gleichen Bedrohungen mit den gleichen Sorgen betrachteten.

Hinzu kommt die Rolle der Vereinigten Staaten. Washington ist sowohl Israels wichtigster militärischer Verbündeter als auch ein wesentlicher Sicherheitspartner für Saudi-Arabien. In der Region haben die Amerikaner Überwachungsfähigkeiten, Basen, Radare und Kommandofähigkeiten, die es zunehmend theoretisch machen, dass jeder in einem völlig separaten System operieren würde. Es ist nicht einmal notwendig, dass ein israelischer Offizier einen saudischen Offizier direkt anruft, um eine Form der Koordination zu ermöglichen. Wenn die Informationen an ein amerikanisches System zurückgehen, bevor sie an die verschiedenen Partner weitergeleitet werden, kann das Betriebsergebnis im Wesentlichen das gleiche sein, ohne dass eine der beiden Regierungen öffentlich über die Zusammenarbeit sprechen muss.

Hier wird der Flydubai-Vorfall aufschlussreich. Ein Flugzeug von den Emiraten nach Israel steht vor einem ernsten Problem. Israel zieht seine Jäger ab. Das Flugzeug fährt in Richtung Saudi-Arabien. Die Saudis begrüßten seine israelischen Passagiere und die Krise wurde schließlich ohne Zwischenfälle zwischen Ländern gehandhabt, die nicht einmal diplomatische Beziehungen auf dem Papier hatten. Das sieht offensichtlich nicht nach einer Allianz aus. Aber es sieht auch nicht wie zwei völlig fremde Staaten aus.

Die Fortsetzung ist noch interessanter, weil sie genau zeigt, wo die Grenze liegt. Sobald der Notfall beendet war, hätte Israel gerne Militärflugzeuge geschickt, um seine Staatsangehörigen in Tabuk zu finden. Riad weigerte sich. Die Passagiere mussten daher mit anderen Mitteln abreisen, insbesondere mit Flydubai. Die saudische Entscheidung steht nicht im Widerspruch zu dem oben Gesagten. Im Gegenteil, es erlaubt uns, Riads Logik zu verstehen. Ein Zivilflugzeug in Schwierigkeiten zu begrüßen und die Sicherheit seiner Passagiere zu gewährleisten, kann als normale Verpflichtung dargestellt werden. Zu sehen, wie israelische Militärflugzeuge auf saudischem Boden landeten, hätte ein politisch viel schwierigeres Bild hervorgebracht.

Vielleicht berühren wir hier die wirkliche Grenze der gegenwärtigen israelisch-saudischen Beziehung. Alles, was notwendig, diskret, technisch oder durch einen Notfall gerechtfertigt ist, kann möglich werden. Was diese Zusammenarbeit zu einem öffentlichen Symbol machen würde, bleibt verboten. Saudis können mehr als hundert Israelis in Tabuk unterbringen, aber sie wollen kein Foto eines israelischen Militärflugzeugs auf einem saudischen Asphalt. Der Unterschied scheint operativ gering zu sein. Politisch ist es immens.

Daher fragen wir uns, was die genaue Bedeutung des Wortes « Standardisierung » noch immer bedeutet. Wenn man von Botschaften, Botschaftern, offiziellen Besuchen und diplomatischer Anerkennung spricht, hat es offensichtlich nicht stattgefunden. Saudi-Arabien setzt weiterhin formell die Aufnahme von Beziehungen zu Israel für Fortschritte in der palästinensischen Frage voraus. Aber wenn die Normalisierung bedeutet, dass ein Land allmählich die Existenz des anderen in seinem strategischen Umfeld akzeptiert, direkt oder indirekt mit ihm kommunizieren kann, wenn eine Krise eintritt, und gemeinsame Situationen bewältigen kann, ohne sofort einen Vorfall zu verursachen, dann scheint der Prozess viel weiter fortgeschritten zu sein.

Dies kann die Art und Weise sein, wie Standardisierung tatsächlich stattfindet. Man stellt sich oft einen Vorwärts- und einen Nachhervor: Zwei Länder wären Feinde bis zu dem Tag, an dem ihre Führer vor den Kameras ein Abkommen unterzeichnen. In Wirklichkeit können die Dinge viel fortschrittlicher sein. Geheimkontakte treten zuerst auf, dann konvergieren Interessen, Zwischenhändler senden Nachrichten, das Militär lernt sich nicht zu stören, einige Informationen zirkulieren und zuvor unmögliche Situationen werden allmählich banal. Wenn die offizielle Vereinbarung eintrifft, schafft sie manchmal nur einen Teil der Beziehung. Es macht hauptsächlich eine Evolution öffentlich, die einige Jahre zuvor begann.

Saudi-Arabien bleibt jedoch in einer bestimmten Position. Es sind weder die Vereinigten Arabischen Emirate noch Bahrain. Das Königreich beherbergt Mekka und Medina und behält ein beträchtliches Gewicht in der muslimischen Welt. Eine Normalisierung mit Israel hätte daher eine weitaus größere politische und symbolische Bedeutung als jene, die bereits unter dem Abraham-Abkommen erreicht wurden. Darüber hinaus bleibt die Palästinafrage ein Hindernis, das Riad nicht einfach beseitigen kann, insbesondere nach den Kriegen, die die Region gestört haben.

Vielleicht ist das genau der Grund, warum eine inoffizielle Beziehung für jeden geeignet ist, zumindest vorübergehend. Israel profitiert von einem regionalen Umfeld, in dem Saudi-Arabien nicht mehr notwendigerweise feindselig gegenüber jeder seiner Aktionen ist und wo Interessen zusammenlaufen können. Riad behält seine politische Freiheit, behält seine Position zu Palästina bei und vermeidet die symbolischen Kosten der offiziellen Anerkennung. Washington seinerseits kann weiterhin eine regionale Sicherheitsarchitektur aufbauen, ohne auf die Beilegung aller diplomatischen Streitigkeiten zu warten.

Der Vorfall in Tabuk führt jedoch ein zusätzliches Element in diese Beziehung ein: Saudi-Arabien hat objektiv nur Israel gedient. Der Umfang der Geste sollte nicht übertrieben werden. Riad tat, was ein verantwortlicher Staat mit einem Flugzeug in Schwierigkeiten zu tun hatte, und es gab keine Beweise dafür, dass eine Prüfung beantragt worden war. Aber die Beziehungen zwischen Staaten bauen auch auf einer Erinnerung an Krisen und Verhaltensweisen auf, wenn die Situation schwierig wird.

Mehr als hundert Israelis befinden sich in Saudi-Arabien unter potenziell gefährlichen Umständen. Sie wurden begrüßt und geschützt. Israel weiß das. Saudische Beamte wissen, dass Israel es weiß. Ein solcher Präzedenzfall schafft keine rechtliche Verpflichtung, aber er könnte eines Tages in eine viel breitere Diskussion eintreten, insbesondere wenn Riad versucht, etwas über Gaza, die Palästinenserfrage, Jerusalem, Annexionsprojekte oder eine andere regionale Frage zu erfahren.

Die Frage ist daher nicht, ob Mohammed bin Salmane morgen Benjamin Netanjahu eine Rechnung vorlegen wird, zum Beispiel mit Zugeständnissen an einen zukünftigen palästinensischen Staat. Internationale Beziehungen funktionieren selten so einfach. Vielmehr geht es darum, ob Saudi-Arabien diesem informellen politischen Kapital ein Element hinzugefügt hat, das es dann einem Staat ermöglicht, einen anderen daran zu erinnern, dass er verantwortungsvoll gehandelt hat, wenn seine Interessen oder seine Staatsangehörigen direkt betroffen waren.

Der Fall könnte auch eine Spur in der israelischen Meinung hinterlassen. Die Standardisierung mit Saudi-Arabien wird in Israel im Allgemeinen als ein großes geopolitisches Projekt dargestellt, das Washington, amerikanische Sicherheitsvorkehrungen, regionale Sicherheit und die palästinensische Frage kombiniert. Diesmal nahm es eine viel konkretere Form an. Für die Familien der Passagiere war Saudi-Arabien kein diplomatisches Konzept mehr: Es war das Land, in dem ihre Flugzeuge Zuflucht gefunden hatten und in dem ihre Verwandten versorgt worden waren.

Natürlich dürfen wir keine überzogenen Schlüsse ziehen. Eine Notlandung macht keine Allianz und ein paar Stunden Zusammenarbeit, die durch die Umstände auferlegt werden, reichen nicht aus, um die Existenz einer geheimen Normalisierung zu demonstrieren. Aber der Vorfall erfordert zumindest einen anderen Blick auf das Problem.

Seit Jahren wird gefragt, wann Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel normalisieren wird. Vielleicht ist die Frage falsch. Wir sollten uns auch fragen, welcher Teil dieser Normalisierung bereits ohne Botschaft, ohne Vertrag und vor allem ohne offizielles Foto stattgefunden hat.

Tabuk hat uns vielleicht einen Überblick gegeben. Nicht die einer versteckten Allianz, die bereits vollständig konstituiert wäre, sondern die eines Nahen Ostens, in dem die realen Beziehungen begannen, die offiziellen Beziehungen zu überschreiten. Solange all dies diskret, technisch oder durch die Umstände auferlegt bleibt, kann jeder weiterhin seine Position öffentlich verteidigen. Als das Symbol zu sichtbar wird, wie es die Landung israelischer Militärflugzeuge in Saudi-Arabien gewesen sein könnte, schließt Riad die Tür.

Es ist diese Grenze, die interessant ist. Und der Flydubai-Vorfall hatte das Verdienst, ihn für ein paar Stunden sichtbar zu machen.

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