Europa steht vor einem neuen Energiewinter: Nach Russland belebt das Risiko von Ormuz die Angst vor teurem Gas

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Gas gibt über 80 Euro zurück und erinnert an die europäische Fragilität

Der europäische Energiemarkt nähert sich dem Winter 2026-2027 unter dem Druck, den die Regierungen nach der großen Krise, die durch den Bruch mit dem russischen Gas verursacht wurde, teilweise kontrolliert hatten. Im September überstieg der europäische Gaspreis 80 Euro pro Megawattstunde, ein Niveau, das der höchste seit Ende 2022 ist. Diese Erholung kommt in einem ganz anderen Kontext als der, der den Kontinent vier Jahre zuvor gestört hatte. Russland ist nicht mehr das einzige Gravitationszentrum der europäischen Energieverwundbarkeit. Die Spannungen um den Iran und die Straße von Ormuz stellen nun ein direktes Risiko für Flüssiggas- und Öltransporte dar, die den Golf mit den Weltmärkten verbinden. Die Krise zeigt also eher eine Transformation des Problems als sein Verschwinden. Europa hat eine große geographische Abhängigkeit verringert, indem es seine Versorgung diversifiziert, maritime Importe ausbaut und neue Aufnahmekapazitäten für Flüssigerdgas aufbaut. Diese Diversifizierung hat es jedoch abhängiger vom ununterbrochenen Betrieb von Schifffahrtsrouten und einem globalen Markt gemacht, auf dem eine Fracht an den Käufer mit dem höchsten Preis umgeleitet werden kann. Unter diesen Bedingungen wird die Straße von Ormuz zu einem europäischen Risiko, auch wenn keine Grenze der Union in der Nähe liegt.

Die Spannung ist umso höher, als die Energie in Erwartung arbeitet. Es besteht keine Notwendigkeit, dass alle Stromströme gestoppt werden, um die Preise zu erhöhen. Die Möglichkeit der Schließung, Verkehrsbeschränkung oder Angriffe auf die Infrastruktur reicht aus, um die Risikoprämie zu erhöhen. Händler müssen die Wahrscheinlichkeit einer Verzögerung oder Unterbrechung integrieren. Versicherer überprüfen ihre Bedingungen neu. Die Reeder können ihre Entscheidungen ändern. Käufer suchen nach alternativen Sendungen, bevor sie überhaupt wissen, ob sie notwendig sind. Der Preisanstieg wird zu einer Form des Schutzes vor Unsicherheit. Dieser Mechanismus erklärt, warum die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran rund um Ormuz von den europäischen Märkten so genau verfolgt werden. Die Frage geht über die Beziehung zwischen den beiden Ländern hinaus. Es betrifft den Betrieb einer Arterie, durch die große Energiemengen fließen. Die iranischen Behörden haben die vollständige Wiedereröffnung der Straße an bestimmte Bedingungen in Gesprächen mit den Vereinigten Staaten geknüpft. Sie warnten auch, dass, wenn der Iran sein Öl nicht exportieren und seine eigene Sicherheit gewährleisten könnte, die regionale Infrastruktur nicht unbedingt geschützt wäre. Diese Aussagen verstärken die Volatilität, auch wenn Mediatoren gleichzeitig ein diplomatisches Ergebnis anstreben. Für Europa ist die erste Bedrohung des Winters daher noch keine weit verbreitete physische Knappheit. Dies ist die Rückkehr zu einem Gaspreis, der hoch und instabil genug ist, um die Haushalte, die Industrie und die öffentlichen Finanzen zu belasten.

Nach russischem Gas hat Europa seine Abhängigkeit geändert, anstatt das Risiko zu beseitigen

Die 2022 begonnene Krise zwang Europa, sein Versorgungssystem dringend zu ändern. Russische Importe per Pipeline hatten lange Zeit einen beträchtlichen Anteil des auf dem Kontinent verbrauchten Gases geliefert. Ihre drastische Reduzierung hat die europäischen Staaten veranlasst, nach anderen Lieferanten zu suchen, ihre Speicher schnell zu füllen und mehr verflüssigtes Erdgas zu importieren. Neue Infrastruktur wurde gebaut oder beschleunigt, einschließlich schwimmender Terminals. Die Vereinigten Staaten sind zu einem viel größeren Lieferanten geworden. Katar und andere Produzenten sind ebenfalls prominenter geworden. Diese Transformation trug dazu bei, das Szenario einer großen Versorgungsunterbrechung zu vermeiden. Es gab Europa auch mehr Flexibilität als ein System, das von wenigen Pipelines abhängig ist. Ein LNG-Tanker kann theoretisch sein Ziel ändern. Eine Fracht kann auf dem internationalen Markt gekauft werden. Mehrere Anbieter können miteinander konkurrieren.

Diese Flexibilität hat jedoch ihren Preis. Flüssigerdgas verbindet Europa weiter mit dem Weltmarkt. Da Asien seine Einkäufe erhöht, müssen die europäischen Verbraucher möglicherweise mehr bezahlen, um Fracht anzuziehen. Wenn Konflikte die Golfstraßen bedrohen, wird das Risiko schnell an die europäischen Preise weitergegeben. Die Abhängigkeit beruht also nicht mehr allein auf dem politischen Willen eines Lieferanten. Es basiert auf einem breiteren Set: LNG-Verfügbarkeit, Meerengebetrieb, Verflüssigungsfähigkeiten, asiatischer Wettbewerb, Hafeninfrastruktur und Wetterbedingungen. Diese Entwicklung stellt nicht notwendigerweise einen Anstieg dar. Mehrere Lieferanten zu haben, bleibt sicherer als fast ausschließlich von einer Quelle abhängig zu sein. Aber es verändert die Art des Risikos. Europa ist widerstandsfähiger gegenüber der Entscheidung eines einzelnen Akteurs geworden und stärker globalen Marktstörungen ausgesetzt.

Ormuz illustriert diesen Wechsel perfekt. Ein erheblicher Teil der Energieexporte des Golfs muss diesen Weg gehen. Katar, ein wichtiger Akteur im Bereich Flüssigerdgas, ist direkt auf diese Route angewiesen, um seine Lieferungen zu versenden. Eine dauerhafte Störung hätte daher eine Wirkung, die weit über die direkt für Europa bestimmten Mengen hinausgeht. Asiatische Käufer würden auch nach Alternativen suchen. Die anderswo verfügbare Ladung würde teurer werden. Es wird erwartet, dass die europäischen Staaten stärker mit China, Japan, Südkorea und anderen großen Importeuren konkurrieren werden. Eine regionale Krise würde sich somit in einen globalen Wettbewerb um die gleichen Moleküle verwandeln.

Aktien schützen vor einer Pause, nicht gegen alle Preise

Europa hat jedoch ein wesentliches Instrument: seine Lager. Reserven ermöglichen eine Verschiebung des Verbrauchs und begrenzen die unmittelbaren Folgen von Importstörungen. Sie wirken als Stoßdämpfer zwischen dem internationalen Markt und dem Verbraucher. Aber ihre Existenz wird manchmal überinterpretiert. Die Speicherung ist keine dauerhafte Energiequelle. Es enthält ein fertiges Volumen, das rekonstruiert werden muss. Seine Effizienz hängt vom Füllstand zu Beginn des Winters, der Temperatur, dem industriellen Verbrauch und der Dauer einer Unterbrechung ab.

Ein milder Winter kann den Druck erheblich reduzieren. Ein kalter Winter erzeugt den gegenteiligen Effekt. Mehrere Wochen niedriger Temperaturen erhöhen die Heizung in Wohngebäuden und beschleunigen die Probenahme. Wenn diese Zeit mit einer Störung in Ormuz zusammenfällt, muss Europa in einer Zeit, in der der Weltmarkt bereits angespannt ist, mehr kaufen. Das Problem wird dann weniger das der physischen Existenz des Gases als das seines Preises. Länder mit erheblichen finanziellen Ressourcen können weiterhin Fracht anziehen. Fragilere Volkswirtschaften und einige Importländer außerhalb Europas könnten verdrängt oder reduziert werden. Die europäische Energiesicherheit kann daher indirekte Folgen für andere Regionen haben.

Die Erhöhung über 80 Euro pro Megawattstunde sollte in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden. Es bedeutet nicht, dass die europäischen Reserven erschöpft sind oder dass es bereits einen allgemeinen Mangel gibt. Es zeigt an, dass der Vertrag dem Risiko einen viel höheren Wert zuschreibt. Dieser Preis wird dann differenziert übermittelt. Haushalte mit Festpreisverträgen können vorübergehend geschützt werden. Neue Verträge integrieren schrittweise die Marktbedingungen. Energieintensive Unternehmen hingegen erleben schnellere Variationen, wenn sie ihre Einkäufe erneuern müssen. Regierungen können beschließen, bestimmte Rechnungen zu subventionieren, aber dieser Schutz überträgt einen Teil der Kosten auf öffentliche Haushalte. Es gibt daher keinen Mechanismus für die nachhaltige Entfernung teurer Energie. Die Kosten werden letztlich vom Verbraucher, dem Steuerzahler, dem Unternehmen oder einer Kombination der drei getragen.

Die europäische Industrie riskiert, die Energiekrise ein zweites Mal zu bezahlen

Für die Industrie kommt der Anstieg des Gases zu einer besonders heiklen Zeit. Energieintensive Sektoren mussten sich bereits seit 2022 an steigende Kosten anpassen. Chemie, Düngemittel, Glas, Metallurgie, Keramik und andere Tätigkeiten nutzen Gas entweder als Energiequelle oder direkt als Rohstoff. Wenn sein europäischer Preis dauerhaft höher bleibt als der von Wettbewerbern in anderen Regionen, wird die Kluft zu einem Problem der Wettbewerbsfähigkeit. Ein Unternehmen kann einen Ausbruch für einige Wochen absorbieren. Es kann kaum eine industrielle Strategie über mehrere Jahre aufbauen, wenn es seine Energiekosten ignoriert.

Diese Unsicherheit kann schon vor einer Fabrikschließung Auswirkungen haben. Investitionen werden aufgeschoben. Neue Fähigkeiten können anderswo aufgebaut werden. Internationale Konzerne vergleichen die Produktionskosten in Europa mit den Kosten einer Niederlassung in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten oder Asien. Energie wird dann zu einem industriepolitischen Thema. Die europäischen Regierungen müssen nicht mehr nur garantieren, dass sich die Haushalte heizen können. Sie müssen den Unternehmen eine ausreichende Sichtbarkeit bieten, um weiterhin investieren zu können.

Die Ormuz-Krise ist besonders problematisch, weil sie uns daran erinnert, dass verflüssigtes Erdgas, das zur Verringerung der russischen Abhängigkeit verwendet wird, nicht unbedingt billige Energie ist. Es bietet eine strategische Diversifizierung, aber seine Kette ist teuer: Extraktion, Verflüssigung, Versand, Regasifizierung und dann Routing. Da der globale Wettbewerb zunimmt, können die Preise schnell steigen. Europa muss daher vermeiden, eine Sicherheitslösung in eine strukturelle Abhängigkeit vom Spotmarkt zu verwandeln. Langfristige Verträge können einen Teil der Volatilität verringern, aber sie schaffen andere Verpflichtungen, da die Union versucht, ihren Verbrauch fossiler Brennstoffe schrittweise zu reduzieren. Der Kontinent muss genug Gas für das nächste Jahrzehnt sichern, ohne Mengen zu blockieren, die mit seinen Klimazielen unvereinbar sind. Ormuz macht dieses Gleichgewicht noch schwieriger.

Katar wird gleichzeitig Lieferant und Vermittler

Katars Position verdeutlicht die Schnittstelle zwischen Diplomatie und Energie. Doha spielt eine Vermittlerrolle in den Gesprächen zwischen Washington und Teheran. Gleichzeitig hängt seine Energiewirtschaft von der freien Passage von LNG-Tankern durch die Straße ab. Das Land hat daher ein direktes Interesse daran, eine Eskalation zu verhindern, die die Golfexporte gefährden würde. Die Vermittler arbeiten daran, die amerikanischen und iranischen Positionen um eine Formel zur Wiederherstellung der normalen Zirkulation näher zusammenzubringen. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die iranischen Bedingungen in Bezug auf Ormuz, während Washington einen starken wirtschaftlichen Druck auf Teheran aufrechterhielt.

Für Europa hat diese Vermittlung eine unmittelbare wirtschaftliche Dimension. Jeder Schritt, der das Risiko auf der Straße reduzieren kann, kann die Erwartungen lindern. Umgekehrt kann eine Unterbrechung der Diskussionen schnell an die Märkte weitergegeben werden. Diese Situation zeigt, wie sehr die europäische Energiesicherheit heute von der Diplomatie abhängt, in der die Union nicht immer der zentrale Akteur ist. Washington, Teheran, Doha und Golf produzierende Staaten können direkt den Preis beeinflussen, den eine deutsche Fabrik oder ein italienischer Haushalt zahlt.

Diese diplomatische Abhängigkeit stellt eine strategische Frage. Europa hat stark in die Infrastruktur investiert, um Gas aus verschiedenen Quellen zu importieren. Es verfügt jedoch nur über geringe Kapazitäten, um Seerouten und politische Krisen, die diese Lieferanten betreffen, zu kontrollieren. Die physische Diversifizierung muss daher mit einer geopolitischen Diversifizierung einhergehen. Dies bedeutet die Aufrechterhaltung der Versorgung aus mehreren Regionen und die Entwicklung von Verbindungen zwischen europäischen Ländern. Dies bedeutet vor allem eine schrittweise Verringerung der von der Wirtschaft benötigten Gasmenge. Jede Einheit des vermiedenen Konsums reduziert die Exposition gegenüber Ormuz, dem globalen Markt und zukünftigen Krisen.

Erneuerbare Energien schützen Europa, ersetzen aber noch nicht das gesamte Gas

Die rasante Entwicklung erneuerbarer Energien ist in diesem Zusammenhang sowohl eine Sicherheitspolitik als auch eine Klimapolitik. Eine Megawattstunde, die von einer Windkraftanlage oder einem Solarpanel erzeugt wird, erfordert nicht die Passage eines LNG-Tankers durch eine strategische Straße. Je mehr das elektrische System auf heimische Quellen angewiesen ist, desto weniger kann eine externe Krise seine Kosten direkt beeinflussen. Aber dieser Schutz hat immer noch Grenzen. Sonne und Wind sind variabel. Das Netz muss über Speicher-, Verbindungs- und Pilotfähigkeiten verfügen, die es übernehmen können. Gas spielt diese Rolle weiterhin in mehreren Ländern.

Die Energiewende reduziert somit die Abhängigkeit, ohne sie sofort zu beseitigen. Wärmepumpen, Gebäudeisolation und industrielle Effizienz können den Gasverbrauch strukturell senken. Diese Investitionen sind weniger sichtbar als ein neues LNG-Terminal, aber sie haben einen großen Vorteil: Sie reduzieren die Nachfrage in jeder zukünftigen Krise. Eine gut isolierte Wohnung verbraucht weniger als jede Gasquelle. Eine effizientere Anlage bleibt unabhängig vom Lieferanten weniger exponiert.

Der Winter 2026-2027 könnte somit einen bereits im Gange befindlichen Wandel beschleunigen. Die Krise von 2022 zeigte die Gefahr einer übermäßigen Abhängigkeit von russischem Gas. Die Spannung um den Ormuz herum zeigt, dass ein Wechsel des Lieferanten nicht genug ist. Echte Sicherheit besteht darin, mehrere Quellen zu haben und gleichzeitig die erforderliche Gesamtmenge zu reduzieren. Diese Entwicklung braucht Zeit. Während des Übergangs wird Europa globalen Marktkrisen ausgesetzt bleiben.

Ein kalter Winter würde das Preisrisiko in einen politischen Test verwandeln

Die unvorhersehbarste Variable ist das Wetter. Wenn der Winter mild ist, sinkt die Lagerung langsamer und die Nachfrage bleibt unter Kontrolle. Die Märkte könnten eine vorübergehende Störung von Ormuz ohne eine größere Versorgungskrise absorbieren. Wenn die Temperaturen niedrig sind, ändert sich die Situation. Heizung erhöht den Verbrauch, während Fracht schwieriger oder teurer wird.

Das Problem würde dann politisch werden. Regierungen sollten entscheiden, wie weit sie Haushalte und Unternehmen schützen. Die Energiefördermechanismen, die in früheren Krisen eingeführt wurden, haben gezeigt, dass ein massiver Schutz für die öffentlichen Finanzen sehr kostspielig sein kann. Zu allgemeine Beihilfen subventionieren auch Verbraucher, die einen Teil der Erhöhung absorbieren könnten. Überzielte Hilfen lassen die Mittelschicht schwer zu unterstützenden Rechnungen ausgesetzt. Jedes Land reagiert dann anders, was zu Lücken auf dem europäischen Markt führen kann.

Die Industrie würde ein vergleichbares Dilemma darstellen. Ist es notwendig, das Gas eines Kraftwerks zu subventionieren, um Arbeitsplätze zu erhalten, wenn sein Wirtschaftsmodell nicht mehr wettbewerbsfähiger gegenüber nachhaltiger Energie ist? Oder akzeptieren Sie eine Reduzierung bestimmter Aktivitäten auf die Gefahr einer beschleunigten Deindustrialisierung? Diese Fragen gehen weit über den Winter hinaus. Sie bestimmen das europäische Wirtschaftsmodell für das nächste Jahrzehnt.

Die Schwelle von 80 Euro pro Megawattstunde wirkt daher weniger als absolute Grenze als als Warnung. Er wies darauf hin, dass die Energiepreise schnell wieder zu einem zentralen politischen Thema werden könnten. Ein neuer nachhaltiger Anstieg könnte die Debatten über Kaufkraft, öffentliche Beihilfen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu einer Zeit reaktivieren, in der mehrere Regierungen bereits über begrenzte Haushaltsmargen verfügen.

Ormuz enthüllt die neue Geographie der europäischen Abhängigkeit

Europa hat seine Widerstandsfähigkeit seit der Krise von 2022 zweifellos gestärkt. Es hat mehr Kapazitäten für den Import von Flüssigerdgas, mehr Lieferanten und eine neue Erfahrung der schnellen Verbrauchsreduzierung. Es ist daher nicht in der gleichen Situation wie zu Beginn des Bruchs mit Russland. Aber die aktuelle Krise offenbart das Gegenstück dieser Transformation. Das Risiko ist global geworden.

In der Vergangenheit war die Hauptfrage, ob das Gas durch eine bestimmte Pipeline ankommen würde. Heute befasst sie sich gleichzeitig mit maritimen Routen, asiatischen Preisen, Terminals, LNG-Carriern, Spannungen im Nahen Osten und der Verfügbarkeit amerikanischer Fracht. Die Abhängigkeit ist weniger konzentriert, aber komplexer.

Die Straße von Ormuz wird damit zum Symbol der neuen europäischen Energiesicherheit. Europa ist nicht ausschließlich von dieser Passage abhängig. Es hängt ausreichend vom globalen Markt ab, der von diesem Übergang beeinflusst wird, um einen sofortigen Preisanstieg zu bewirken. Unterschiede sind unerlässlich. Es erklärt, warum eine teilweise Schließung den Kontinent beeinflussen kann, auch wenn kein LNG-Tanker, der für einen europäischen Hafen bestimmt ist, direkt blockiert wird.

Die Vorbereitung des Winters ist daher nicht mehr nur das Auffüllen des Lagers. Sie besteht darin, mehrere Versorgungswege aufrechtzuerhalten, Importkapazitäten zu erhalten, den Verbrauch nach Möglichkeit zu reduzieren und Investitionen zu beschleunigen, die den Gasbedarf strukturell reduzieren. Die Verhandlungen um Ormuz werden einen Teil des Drucks in den kommenden Monaten bestimmen. Aber sie werden die zugrunde liegende Verwundbarkeit nicht ansprechen. Nachdem Europa gelernt hat, mit viel weniger russischem Gas zu leben, entdeckt es, dass es jetzt lernen muss, mit einem globalen Markt zu leben, auf dem eine Krise von Tausenden von Kilometern seine Rechnungen wieder springen lassen kann.

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