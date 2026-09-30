Libanon: Ein Kind legt leeren Bauch in 22 Prozent der Haushalte

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Im Libanon richten sich die Wirtschaftskrise und die Folgen des Konflikts nun direkt an die grundlegendsten Bedürfnisse von Kindern. In 22 Prozent der befragten Haushalte lag mindestens ein Kind in den zwei Wochen vor der Umfrage leer, so eine neue Bewertung des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF). Im Großen und Ganzen kämpfen vier von fünf Familien jetzt darum, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, während sich der Zugang zu Pflege, Bildung und angemessener Nahrung verschlechtert.

Der Ende September 2026 veröffentlichte UNICEF-Bericht mit dem Titel „Ein Albtraum ohne Ende beschreibt eine Anhäufung von Schwierigkeiten für Familien, die im Libanon leben. Armut führt dazu, dass einige die Ausgaben für ihre Kinder reduzieren, die medizinische Versorgung aufgeben oder sie von der Schule abziehen. Die Arbeit von Minderjährigen schreitet voran, während gleichzeitig die physischen und psychischen Folgen des Krieges weiter zunehmen.

Die Indikatoren beschreiben somit eine Krise, die nicht mehr nur Einkommen betrifft. Es wirkt sich direkt auf die Nahrung im Haushalt, die Gesundheit der Kinder und ihre Fähigkeit, eine normale Schulbildung zu verfolgen. Für die am meisten gefährdeten Familien geht es bei der Schlichtung jetzt um wesentliche Ausgaben, die nicht konkurrieren sollten.

Im Libanon berichten 22 Prozent der Haushalte, dass ein Kind Hunger hatte

Die Zahl fasst das Ausmaß der sozialen Verschlechterung zusammen: 22 Prozent der von UNICEF befragten Haushalte berichten, dass mindestens eines ihrer Kinder in den zwei Wochen vor der Umfrage auf nüchternen Magen lag. Dieser Anteil bedeutet, dass mehr als jeder fünfte befragte Haushalt von Nahrungsmittelmangel betroffen ist.

Essen ist nur ein Teil des Problems. Nach derselben Einschätzung haben vier von fünf Familien Schwierigkeiten, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die anhaltende Wirtschaftskrise, verbunden mit den Folgen des Konflikts, reduziert den Handlungsspielraum der Haushalte, deren Ressourcen bereits durch mehrere Jahre der Instabilität geschwächt wurden.

Wenn verfügbares Einkommen nicht mehr verfügbar ist, um alle Bedürfnisse gleichzeitig zu decken, müssen Familien zwischen Nahrung, medizinischer Versorgung, Bildung und anderen wichtigen Ausgaben wählen. Der Bericht zeigt, dass diese Schiedsverfahren Kinder direkt betreffen.

Das Phänomen kann daher nicht auf ein einziges Maß an Einkommensarmut reduziert werden. Der gemeldete Hunger in Haushalten ist eine der unmittelbarsten Manifestationen einer Krise, die mehrere Dimensionen des täglichen Lebens betrifft.

Fast ein Drittel der Familien geben die Pflege auf

Die Gesundheitslage ist ein zweiter wichtiger Indikator. Laut UNICEF berichteten 31 Prozent der befragten Haushalte, dass mindestens eines ihrer Kinder nicht die notwendige medizinische Versorgung erhielt. Geldmangel ist der Hauptgrund, der von Familien vorgebracht wird.

Dies bedeutet, dass fast jeder dritte Haushalt die notwendige Betreuung eines Kindes aufgeben musste. In einem System, in dem ein großer Teil der medizinischen Ausgaben von den Haushalten getragen wird, verwandelt die Schrumpfung des Einkommens schnell ein wirtschaftliches Problem in ein Gesundheitsproblem.

Die Folgen können unmittelbar sein, wenn sich die Behandlung verzögert. Sie können auch später auftreten, wenn Krankheiten, Verletzungen oder Störungen, die ein frühzeitiges Management erfordert hätten, nicht ordnungsgemäß überwacht werden.

Für Marcoluigi Corsi, UNICEF-Vertreter im Libanon, müssen die verschiedenen Indikatoren zusammen betrachtet werden. « Kinder und Jugendliche im Libanon sind gezwungen, eine Last zu tragen, die kein Kind tragen sollte », sagte er anlässlich der Veröffentlichung des Berichts.

Er fügt hinzu: « Familien werden an den Rand des Abgrunds gedrängt, während Kinder der Gesundheitsversorgung und Bildung beraubt werden, zur Arbeit gezwungen werden und unter tiefer psychischer Belastung leiden. ».

Kinderarbeit hat sich seit Januar 2025 mehr als verdoppelt

Eine der besorgniserregendsten Entwicklungen betrifft die Arbeit von Minderjährigen. In 14 Prozent der befragten Haushalte arbeitet jetzt mindestens ein Kind, so UNICEF. Dieser Anteil hat sich seit Januar 2025 mehr als verdoppelt.

Dieser Anstieg ist ein direkter Indikator für die Überlebensstrategien einiger Familien. Wenn ein Kind anfängt zu arbeiten, um das Einkommen des Haushalts zu ergänzen, können die Folgen gleichzeitig seine Bildung, Gesundheit und Entwicklung beeinflussen.

Frühe Arbeit erhöht auch das Risiko, die Schule zu verlassen. Die finanziellen Schwierigkeiten, die ein Kind zu einer Erwerbstätigkeit führen, sind oft die gleichen wie diejenigen, die Familien dazu bringen, ihre Ausgaben für Bildung zu reduzieren.

Der Anstieg seit Januar 2025 zeigt vor allem die rasante Verschlechterung. In weniger als zwei Jahren hat sich der Anteil der Haushalte, die von mindestens einem Kind Arbeit berichten, mehr als verdoppelt, während das Bildungssystem auch die Folgen des Konflikts aufnehmen muss.

Seit dem 2. März wurden 261 Kinder getötet und 1.056 verletzt

Zur Wirtschaftskrise kommt in der Tat das menschliche Gleichgewicht des Krieges hinzu. Seit dem 2. März 2026 wurden mindestens 261 Kinder getötet und 1.056 verletzt, so die von UNICEF gesammelten Daten der Vereinten Nationen.

Dies entspricht durchschnittlich sieben Kindern, die während des Berichtszeitraums täglich getötet oder verletzt wurden.

Die Folgen hören nicht bei der Zahl der unmittelbaren Opfer auf. Von den verletzten Kindern, die überlebt haben, leben heute 12 Prozent mit Behinderungen. Für diese Kinder und ihre Familien werden die Auswirkungen des Konflikts daher über die anfänglichen Verletzungen hinausgehen und langfristige Pflege, Rehabilitation und Unterstützung erfordern.

Genau zu einem Zeitpunkt, da fast ein Drittel der befragten Haushalte bereits von Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der notwendigen medizinischen Versorgung ihrer Kinder berichten. Der Konflikt erhöht daher die Gesundheitsbedürfnisse, während die Wirtschaftskrise die Fähigkeit der Familien, auf sie zu reagieren, verringert.

436 schulen beschädigt oder zerstört

Bildung ist die andere große Front der Krise. Laut UNICEF wurden 436 Schulen durch den Konflikt beschädigt oder zerstört. Diese Situation droht fast 100.000 Kindern ein Klassenzimmer zu entziehen.

Auch das Bildungspersonal zahlte einen hohen Preis. Mindestens 86 Lehrer wurden getötet oder verletzt. Diese Verluste betreffen ein Schulsystem, das bereits durch mehrere Jahre der Wirtschaftskrise, Unterbrechungen und Finanzierungsschwierigkeiten geschwächt wurde.

Die Zerstörung der Infrastruktur erklärt jedoch nur einen Teil der Bildungsschwierigkeiten. Fast die Hälfte der befragten Familien gab an, ihre Ausgaben für Bildung reduziert zu haben. In 17 % der Haushalte mussten Kinder aufhören, zur Schule zu gehen.

Auf beide Seiten wird somit Druck ausgeübt. Einige Schulen können aufgrund der durch den Konflikt verursachten Schäden nicht mehr normal funktionieren, während einige Familien nicht mehr über die Ressourcen verfügen, um ihre Kinder im Bildungssystem zu halten.

Selbst bei denen, die weiterhin die Schule besuchen, ist das Lernen gestört. Fast ein Drittel der Kinder konnten nicht normal lernen, hauptsächlich wegen Konzentrationsschwierigkeiten und emotionalen Störungen.

770.000 kinder mit psychischen problemen

Die am wenigsten sichtbaren Folgen der Krise gehören auch zu den am weitesten verbreiteten. UNICEF schätzt, dass in den vergangenen sechs Monaten 770.000 Kinder unter psychischer Belastung gelitten haben.

Mehr als die Hälfte der befragten Haushalte beobachtete eine Verschlechterung des emotionalen Wohlbefindens ihrer Kinder. Fast zwei Drittel der Kinder berichten von Anzeichen von Angst oder Nervosität.

Diese Daten geben den Schwierigkeiten in Schulen eine weitere Dimension. Ein Kind kann offiziell ausgebildet bleiben, während es weniger in der Lage ist, an Klassen teilzunehmen, sich zu konzentrieren oder zu lernen, weil es Angst, Vertreibung, Verlust eines Verwandten oder wirtschaftliche Unsicherheit hat, die seine Familie erlebt.

Psychische Gesundheit scheint somit eine Verbindung zwischen den verschiedenen Dimensionen der Krise zu sein. Krieg schafft ein direktes Trauma, während Armut die tägliche Unsicherheit von Nahrung, Pflege, Wohnraum und Bildung erhöht.

Unter den 18-25-Jährigen waren 67% arbeitslos

Die Aussichten bleiben schwierig, wenn Kinder das Erwachsenenalter erreichen. Eine frühere Bewertung, die UNICEF im Jahr 2026 unter jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren durchführte, zeigte, dass nur noch 22 Prozent in der Schule oder Universität waren.

Finanzielle Schwierigkeiten waren das Haupthindernis für die Weiterbildung. Zum Zeitpunkt der Umfrage waren 67% der befragten Jugendlichen arbeitslos.

Diese Zahlen verdeutlichen das Risiko einer nachhaltigen Verkettung. Armut kann zum Schulabbruch führen oder Kinder zur Arbeit drängen. Diskontinuierliche Ausbildung reduziert dann ihre Berufsaussichten, während der Arbeitsmarkt nur wenige Möglichkeiten für junge Menschen bietet, die das Erwachsenenalter erreichen.

Die Folgen der aktuellen Krise könnten sich daher auch nach einer möglichen Verbesserung der Sicherheitslage fortsetzen. Die Wiederherstellung zerstörter Gebäude wird nicht ausreichen, wenn Familien nicht mehr die Mittel haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken, wenn junge Menschen die Schule abbrechen oder wenn psychische Traumata nicht angegangen werden.

Vier von fünf Familien in Schwierigkeiten

Die verschiedenen von UNICEF veröffentlichten Indikatoren beschreiben die gleiche Dynamik. Vier von fünf Familien kämpfen um ihre Grundbedürfnisse; 22% berichten, dass mindestens ein Kind auf nüchternen Magen gelegen hat; 31% mussten die notwendige Betreuung für ein Kind aufgeben; 14% haben jetzt mindestens einen berufstätigen Minderjährigen.

Darüber hinaus wurden seit dem 2. März 261 Kinder getötet und 1.056 verletzt, 12 Prozent der verletzten Überlebenden leben mit Behinderungen. Gleichzeitig wurden 436 Schulen beschädigt oder zerstört, fast 100.000 Kinder drohten, ihre Klassenzimmer zu verlieren, und mindestens 86 Lehrer wurden getötet oder verletzt.

Die psychologischen Kosten sind ebenso hoch: 770.000 Kinder haben in den vergangenen sechs Monaten unter psychischer Belastung gelitten. Mehr als die Hälfte der Familien erleben eine Verschlechterung ihres emotionalen Wohlbefindens und fast zwei Drittel von ihnen erleben Angst oder Nervosität.

Für UNICEF bedeutet die Reaktion auf die Notlage daher, gleichzeitig mehrere Bedürfnisse zu erfüllen. « Die Rehabilitation des Libanon erfordert den sofortigen Schutz der Kinder und die Achtung ihres Rechts auf Gesundheitsversorgung, Bildung, Schutz und Möglichkeiten, ihre Zukunft aufzubauen », betont Marcoluigi Corsi.

Die Dringlichkeit bleibt in erster Linie die wichtigste Zahl im Bericht: In mehr als einem von fünf Haushalten im Libanon hatte ein Kind in den zwei Wochen vor der Untersuchung Hunger bis zur Leere.

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