Simon Karam im Vatikan: Hinter der Verweigerung der Mediation, Libanons diplomatischer Kampf um den Süden

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Simon Karams Vertreibung in den Vatikan mag den Verhandlungen mit Israel, den Bombenanschlägen im Süden und den direkten Diskussionen mit Washington zweitrangig erscheinen. Doch es nimmt eine andere Dimension an, wenn wir genau die Funktion seines Besuchers betrachten. Simon Karam wurde nicht als bloßer Diplomat nach Rom geschickt: Er führte die libanesische Delegation zu Verhandlungen mit Israel. Seine Mission kam auch nach Joseph Aouns Besuch im Vatikan und der Verhandlungsprozess durchlief eine schwierige Phase. Die wichtigste Information ist jedoch die Klarstellung von Beirut: Der Heilige Stuhl muss über den Stand der Diskussionen informiert werden, aber er wird nicht gebeten, sein Vermittler zu werden.

Diese Leugnung verdient mehr Aufmerksamkeit als die spektakuläre Hypothese der päpstlichen Mediation. Es vermittelt ein Verständnis der libanesischen Strategie. Beirut versucht nicht, den amerikanischen Kanal zu ersetzen. Vielmehr soll das diplomatische Umfeld um Verhandlungen erweitert werden, deren Ergebnisse sich direkt auf die Souveränität des Landes, die Erhaltung der Bewohner im Süden und die Zukunft der internationalen Präsenz auswirken. Der Vatikan ist also gefragt, was er wirklich bringen kann: eine politische Begleitungsfähigkeit, ein ständiges Interesse am Libanon und eine konkrete Präsenz bei den Menschen im Süden. Sie hat jedoch nicht die Rolle oder den Einfluss, die den Vereinigten Staaten bei den Verhandlungen zugewiesen wurden.

Warum den Verhandlungsführer selbst schicken?

Simon Karams Wahl ist die erste Überlegung. Während der einzige Zweck der Vertreibung darin bestand, normale Beziehungen zum Heiligen Stuhl aufrechtzuerhalten, hatte der Libanon andere diplomatische Kanäle. Die Tatsache, dass der Leiter der mit Israel verhandelnden Delegation für diese Mission verantwortlich war, zeigte, dass der Inhalt der Gespräche der Kern der Vertreibung war.

Auch die Sequenz ist wichtig. Joseph Aoun ging nach Rom und traf den Papst im vergangenen Monat. Simon Karams Besuch wird als Fortsetzung dieses Kontakts dargestellt. Es geht also nicht darum, plötzlich einen neuen Kanal zu öffnen. Beirut versucht, zwischen der Präsidentschafts- und Verhandlungsebene zu folgen.

Karam muss vor allem seine Gesprächspartner über ihren wirklichen Zustand informieren. Diese Formel wird deutlich, wenn die Informationen über den nächsten Schritt widersprüchlich sind. Eine achte Sitzung in Rom war noch vorgesehen, aber die Chancen, sie im Oktober abzuhalten, schienen fragiler zu sein. In der siebten Sitzung wurden wesentliche Meinungsverschiedenheiten nicht beigelegt. Die israelische Akte der « gelben Linie », der Abzug der Streitkräfte im Süden und die Frage der Hisbollah-Waffen bleiben miteinander verflochten.

Die Mission im Vatikan kommt daher zu einer Zeit, in der es eine Lücke zwischen der Existenz eines diplomatischen Prozesses und seiner Fähigkeit, ein Ergebnis zu erzielen, gibt.

Das ist wahrscheinlich das, was Simon Karam zu erklären hat. Sie sagt nicht nur, dass eine Verhandlung existiert, sondern erklärt auch, was sie daran hindert, voranzukommen.

Die Verweigerung der Mediation ist kein Detail

Beirut achtet darauf, klarzustellen, dass es keinen Antrag auf Mediation an den Vatikan gibt. Diese Klarstellung macht es möglich, eine sofortige Interpretation auszuschließen: die eines Libanon, der einen neuen Vermittler sucht, weil der bestehende Kanal gescheitert wäre.

Ein solcher Ansatz hätte erhebliche politische Bedeutung gehabt. Den Heiligen Stuhl zu bitten, die Diskussionen neu zu beginnen, hätte bedeutet, dass die derzeitige Architektur nicht mehr genug war. Dies hätte auch die Frage der amerikanischen Reaktion aufgeworfen, da Washington den Prozess direkt unterstützt.

Nichts in den vorgelegten Dokumenten deutet auf eine solche Änderung hin.

Im Gegenteil, die gleichzeitigen Schritte von Nawaf Salam in Washington zeigen, dass die Regierung die Vereinigten Staaten weiterhin als den wichtigsten externen Hebel betrachtet, der in der Lage ist, auf Israel einzuwirken. Der Premierminister fordert die Amerikaner auf, zur Durchsetzung des dreiseitigen Rahmens beizutragen, den israelischen Rückzug zu sichern und ihre Unterstützung für die libanesische Armee fortzusetzen.

Karams Verdrängung muss daher zusätzlich zu diesem Ansatz verstanden werden, nicht in Konkurrenz dazu.

Die Leugnung schützt auch die Mission des Diplomaten. Wenn er als Vermittler vorgestellt würde, würde jedes seiner Treffen als Versuch interpretiert werden, einen parallelen Kanal zu schaffen. Durch die formale Begrenzung des Zwecks des Besuchs auf Information und Koordination behält Beirut einen diplomatischen Spielraum, ohne die Struktur der Verhandlungen zu ändern.

Dieser Unterschied ist erheblich.

Der Vatikan hat bereits einen besonderen Zugang zum Süden

Das zweite konkrete Element betrifft die Anwesenheit des Heiligen Stuhls im Libanon. Die erwähnte Rolle ist nicht am Verhandlungstisch, sondern vor Ort, durch den apostolischen Nuntius.

Der Vatikan beobachtet direkt die Situation in den südlichen Regionen und hilft durch diese Präsenz, Libanesen zu unterstützen, die versuchen, in ihren Ortschaften zu bleiben. Dieser Punkt erlaubt uns zu verstehen, warum das Verhandlungsthema für den Heiligen Stuhl über die internationale Politik hinaus von Interesse ist.

Auch das Problem des Südens ist demographisch.

Bombardements zerstören Häuser. Militärische Operationen machen bestimmte Gebiete schwer zu leben. Vertriebene können dauerhaft von ihren Dörfern entfernt bleiben. Da diese Situation anhält, wird die Frage der Rückkehr komplexer.

Der Wiederaufbau ist also nicht nur eine Folge des künftigen Abkommens. Es bedingt die Aufrechterhaltung des menschlichen Gefüges der Region.

Die Rolle des Vatikans nimmt hier eine besondere Dimension an. Es geht nicht darum, eine militärische Linie mit Israel auszuhandeln, sondern die menschlichen Folgen von Verhandlungen zu verfolgen, die nur langsam zum Rückzug und zur Stabilisierung führen.

Die christliche Präsenz im Süden ist natürlich Teil dieser Sorge. Sie kann jedoch nicht vom Rest der Bevölkerung isoliert werden. Die Dörfer der Region bilden einen gemischten sozialen Raum, und die Aufrechterhaltung der verschiedenen Gemeinschaften trägt zur territorialen Kontinuität des Libanon bei.

Menschen dort zu helfen, wird sowohl zu einer Frage der Souveränität als auch zu einer humanitären Frage.

Was Karam dem Vatikan über die Blockade erklären kann

Der mögliche Inhalt von Simon Karams Präsentation kann aus den Akten rekonstruiert werden, die die Verhandlungen blockieren, ohne ihm irgendwelche Kommentare zu geben, über die die Quellen nicht berichten.

Das erste Problem ist territorial. Israel unterhält eine Präsenz im Süden. Die in den verfügbaren Informationen beschriebene « gelbe Linie » funktioniert als fortgeschrittene Verteidigungslinie. Seine Tiefe variiert je nach Sektor. Es zielt darauf ab, bestimmte Bedrohungen aus israelischen Orten in der Nähe der Grenze zu entfernen.

Aber diese Linie befasst sich nicht mit der Frage der Waffen, die in der Lage sind, aus einer höheren Tiefe zu operieren. Israel versucht daher auch, seine Handlungsfähigkeit über seine Landpositionen hinaus aufrechtzuerhalten.

Für Beirut stellt diese Logik ein offensichtliches Problem dar. Ein militärischer Rückzug würde einen Teil seiner Reichweite verlieren, wenn Israel weiterhin einen großen Teil des libanesischen Territoriums als ein Gebiet betrachten würde, in dem es frei eingreifen könnte.

Das zweite Problem betrifft die Reihenfolge der Mittelbindungen. Der Libanon will, dass der israelische Rückzug und die Wiederherstellung der staatlichen Autorität gemeinsam voranschreiten. Er weigert sich, dass ein Teil bis zur Fertigstellung des anderen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt bleiben sollte.

Das dritte Problem betrifft die Hisbollah. Washington glaubt nach den in den Akten berichteten Informationen, dass sich die libanesischen Maßnahmen zu Waffen nicht schnell genug bewegen. Die Hisbollah hingegen weigert sich, die Abrüstung als distanzierte Voraussetzung für den israelischen Rückzug, die Rückkehr der Einwohner und die Freilassung der Gefangenen zu betrachten.

Der libanesische Verhandlungsführer befindet sich daher zwischen mehreren inkompatiblen Zeitplänen.

Es ist diese Komplexität, die der Vatikan verstehen muss, wenn er den Libanon sinnvoll begleiten will.

Der echte Knoten: Gleichzeitigkeit

Vielleicht ist das wichtigste Wort in der offiziellen libanesischen Position Gegenseitigkeit.

Nawaf Salam fordert nicht nur die Anwendung des dreigliedrigen Rahmens. Er forderte, dass die Prinzipien der Gegenseitigkeit und Progressivität zu konkreten Maßnahmen werden sollten. Diese Formulierung reagiert direkt auf das Risiko eines unausgewogenen Prozesses.

Beirut will sich nicht in einer Situation befinden, in der der Staat eine lange Reihe von Verpflichtungen erfüllen sollte, während der israelische Rückzug verschoben bleiben würde. Umgekehrt fordern US-amerikanische Gesprächspartner Ergebnisse zum Thema Waffen.

Der angestrebte Mechanismus besteht daher darin, die Verpflichtungen in überprüfbare Schritte zu reduzieren.

Israel unternimmt eine Rückzugsaktion. Der libanesische Staat verstärkt seine Kontrolle. Eine Überprüfung wird vorgenommen. Eine neue Etappe beginnt.

Theoretisch reduziert diese Methode das Misstrauen. In der Praxis erfordert es eine sehr genaue Vereinbarung darüber, was die ausreichende Durchführung einer Etappe darstellt.

Wer überprüft, ob der Staat seiner Verpflichtung nachgekommen ist? Welche Folgen hat ein Vorfall? Setzt ein israelischer Streik den Prozess aus? Erlaubt es eine Waffenentdeckung Israel, seinen Rückzug zu verzögern? Wann wird davon ausgegangen, dass ein Gebiet tatsächlich der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates unterliegt?

Die verfügbaren Dateien geben keine endgültigen Antworten auf diese Fragen.

Genau deshalb ist die Forderung von Nawaf Salam, einen Verifikationsmechanismus einzurichten, wichtig. Der Konflikt betrifft nicht mehr nur die Endziele. Es geht um die Regeln, um dies zu erreichen.

Warum der Heilige Stuhl trotz seiner Abwesenheit vom Tisch zählt

Der Vatikan kann diese Meinungsverschiedenheiten technisch nicht lösen. Sein Interesse an Beirut liegt auf einer anderen Ebene.

Libanon versucht zu verhindern, dass Verhandlungen auf eine militärische Machtbeziehung zwischen Israel und der Hisbollah reduziert werden. In dieser Konfiguration kann der libanesische Staat eher als ein Raum erscheinen, in dem andere Akteure verhandeln, als als die Partei, deren Souveränität wiederhergestellt werden muss.

Die diplomatische Beteiligung mehrerer Akteure ermöglicht es, den Staat in den Mittelpunkt zu stellen.

Der Vatikan kann dieses Prinzip verteidigen, ohne in die operativen Modalitäten der Abrüstung einzutreten. Sie kann die Erhaltung der Bevölkerung, die territoriale Integrität und den Aufbau von Institutionen unterstützen.

Diese Unterscheidung erklärt, warum eine politische Rolle nützlich sein kann, ohne eine Vermittlung zu werden.

Es ermöglicht dem Libanon auch, seine Unterstützung zu diversifizieren. Washington hat den Haupthebel auf Israel. Die Vereinten Nationen bilden den internationalen Rechtsrahmen. Die Europäische Union unterstützt die Armee. Der Heilige Stuhl kann dazu beitragen, das Verschwinden der menschlichen und institutionellen Dimension allein hinter militärischen Überlegungen zu verhindern.

Es ist eine ergänzende Diplomatie.

Der Schatten der Post-UNIFIL-Ära

Simon Karams Mission kommt auch, als eine zweite Säule der südlichen Sicherheit unsicher wird: UNIFIL.

Das Ende der Mission, so wie sie heute besteht, zwingt den Libanon, darüber nachzudenken, was sie ersetzen wird. Die verfügbaren Informationen weisen auf zwei Arten hin: die Aufrechterhaltung einer Form der internationalen Präsenz oder die Einrichtung eines neuen Mechanismus mit einem angemessenen Rechtsrahmen.

Es wurde noch keine endgültige Lösung gefunden.

Diese Unsicherheit verstärkt das Ausmaß der Vertreibung im Vatikan. Wenn die internationale Präsenz abnimmt, während die Einigung mit Israel unvollständig bleibt, könnte der Süden in eine Periode eintreten, in der mehrere Sicherheitselemente gleichzeitig schwächer werden.

Die libanesische Armee wäre aufgerufen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Sie würde zusätzliche Ressourcen benötigen. Internationale Verbindungsmechanismen sollten überdacht werden. Der israelische Rückzug sollte mit diesem Übergang verbunden sein.

Das Problem ist also nicht nur, ob die Verhandlungen erfolgreich sind. Es ist auch wichtig zu wissen, welche Architektur existieren wird, um ihr Ergebnis anzuwenden.

Der Vatikan hat keine operative Antwort auf diese Frage. Aber sein Wissen über die Situation und sein diplomatisches Netzwerk können dazu beitragen, die internationale Mobilisierung im Libanon aufrechtzuerhalten.

In diesem Zusammenhang wird es nützlicher, den Heiligen Stuhl zu informieren, bevor Entscheidungen getroffen werden, als danach zu fragen, sobald die Vereinbarungen bereits vereinbart wurden.

Rom, Washington und der Vatikan: Drei Räume, die nicht zu verwechseln sind

Die Gleichzeitigkeit mehrerer Ansätze kann den Eindruck einer ungeordneten Multiplikation von Mediationen erwecken. Die Rollen sind unterschiedlich.

Washington ist das politische Gravitationszentrum des Prozesses. Die Vereinigten Staaten haben eine Beziehung zu Israel und sind direkt an der Architektur der Diskussionen beteiligt.

Rom ist der vorgesehene Ort für Treffen zwischen den Parteien. Ihre Funktion liegt im Verhandlungsprozess selbst.

Der Vatikan ist ein dritter Raum. Er begrüßt keine parallelen Verhandlungen über die verfügbaren Elemente. Er empfing den Leiter der libanesischen Delegation, um den Status des Prozesses zu verstehen und seine Koordination mit Beirut aufrechtzuerhalten.

Diese drei Ebenen erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse.

Sie zu verwirren, würde den Umfang von Simon Karams Besuch überschätzen. Im Gegenteil, ihre Trennung macht es möglich, ihre wirkliche Nützlichkeit zu verstehen.

Der Libanon sucht nicht unbedingt einen neuen Verhandlungsführer. Er sucht weitere Partner, die in der Lage sind, die Prinzipien zu unterstützen, die er in den Verhandlungen bewahren will.

Die Zeit des Besuchs ist aufschlussreicher als sein Protokoll

Das Interesse dieser Mission hängt letztlich weniger mit ihrem Protokollcharakter zusammen als zum Zeitpunkt ihrer Intervention.

Verhandlungen werden nicht abgebrochen, aber sie kommen nicht ausreichend voran. Eine neue Sitzung wird ohne Sicherheit erwähnt. Israel unterhält eine militärische Präsenz im Süden. Der Betrieb geht weiter. Die Hisbollah lehnt mehrere Elemente des Prozesses ab. Washington fordert mehr Ergebnisse aus Beirut. Die Zukunft von UNIFIL fügt eine zusätzliche Frist hinzu.

In dieser Konfiguration muss die libanesische Regierung zwei Szenarien vermeiden.

Die erste wäre ein unausgewogenes Eins-zu-Eins-Verhältnis mit Israel, in dem das militärische Machtverhältnis den Großteil der Ergebnisse bestimmen würde.

Die zweite wäre eine umfassendere regionale Verhandlung, bei der die libanesische Frage durch die Beziehungen zwischen Washington und Teheran absorbiert würde.

Zunehmende internationale Kontakte verringern, zumindest politisch, diese beiden Risiken.

Simon Karams Verschiebung folgt dieser Logik.

Der Heilige Stuhl als politischer Zeuge der Sequenz

Die Funktion, die sich ergibt, ist letztlich die eines aktiven diplomatischen Zeugen und nicht eines Vermittlers.

Der Vatikan muss die libanesischen Forderungen, die Hindernisse und die Folgen der Blockade für die Bewohner kennen. Dieses Wissen ermöglicht es ihm, eine präzisere Position in seinen eigenen internationalen Kontakten einzunehmen.

Es ist weniger spektakulär als geheime Vermittlung. Es ist auch glaubwürdiger angesichts der verfügbaren Informationen.

Die Ablehnung eines Vermittlungsantrags durch die Libanesen mindert nicht unbedingt die Bedeutung des Besuchs. Es definiert seine Grenzen.

Simon Karam geht nicht in den Vatikan, um einen zweiten Verhandlungstisch zu öffnen. Es geht, weil der bestehende Tisch allein nicht ausreicht, um alle libanesischen Interessen zu schützen.

Die Vertreibung offenbart somit eine Diplomatie, die in mehreren Kreisen funktioniert: zu verhandeln, wo militärische Entscheidungen beeinflusst werden können, den UN-Rahmen aufrechtzuerhalten, die Armee mit ausländischen Partnern zu stärken und um Libanon herum Akteure zu erhalten, die in der Lage sind, ihre Stabilität zu verteidigen.

Der Vatikan gehört zu diesem letzten Kreis.

Sein Gewicht wird nicht an seiner Fähigkeit gemessen werden, ein Abkommen zwischen Beirut und Israel auszuarbeiten. Vielmehr wird es seine Fähigkeit messen, die libanesische Souveränität, die Rückkehr der Einwohner und die Beständigkeit der südlichen Gemeinschaften daran zu hindern, sekundäre Variablen in einer anderswo entworfenen Siedlung zu werden.

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