Nabatiyah, 147 Häuser ausgelöscht: Wenn der Krieg auch die Erinnerung an den Südlibanon zerstört

- Advertisement -

32

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Nabatiyah wird die Zerstörung nicht nur an der Anzahl der unbewohnbaren Wohnungen gemessen. Dazu gehören auch alte Häuser, Familienhäuser, Empfangsräume und Gebäude, die fast zwei Jahrhunderte lokaler Geschichte erzählten. In seiner Ausgabe vom 29. September 2026 widmet Asharq Al-Awsat dieser weniger sichtbaren Dimension des Krieges eine Untersuchung. Die Zeitung berichtet nur in Nabatiyah,147 alte häuser komplett zerstörtisraelische Bombenanschläge in den letzten beiden Kriegen. Viele waren zwischen 80 und 150 Jahre alt. Einige Häuser und Familienempfangsräume waren vor fast zwei Jahrhunderten gebaut worden.

Es geht also um mehr als den Wiederaufbau von Immobilien. Ein neues Haus kann, zumindest materiell, nach Plänen, die dem Original nahe kommen, wieder aufgebaut werden. Das Verschwinden eines historischen Hauses ist etwas anderes. Es löscht eine Architektur, Archive, eine alte Beziehung zur Stadt und manchmal die physische Spur von Familien, die an ihrer politischen und sozialen Geschichte teilgenommen haben. Die Untersuchung von Asharq Al-Awsat wirft somit eine Frage auf, die für den Wiederaufbau des Südens von zentraler Bedeutung sein könnte: Wie können wir ein Erbe wiederherstellen, wenn der Wert dessen, was verschwunden ist, nicht nur in Quadratmetern berechnet werden kann?

Fast zwei Jahrhunderte altes Erbe

Die Zahl von 147 Häusern gibt eine erste Maßnahme der Zerstörung. Es reicht jedoch nicht aus, die Art der betreffenden Gebäude zu berücksichtigen. Asharq Al-Awsat stellt am 29. September 2026 fest, dass ihr Alter im Allgemeinen zwischen 80 und 150 Jahren variierte. Einige Häuser und Diwaniyat, diese Familienempfangs- und Geselligkeitsräume, waren etwa 200 Jahre alt.

Diese Konstruktionen dokumentierten verschiedene Perioden der Nabatiyah-Geschichte und, im weiteren Sinne, Jabal Amel. Ihr Interesse kam von ihrer Architektur, aber auch von ihrer Funktion. Sie gehörten alten Familien und für einige Persönlichkeiten, die einen Platz im politischen oder sozialen Leben des Südens eingenommen hatten.

Das traditionelle Haus war nicht nur eine Wohnung. Es könnte als Treffpunkt, Empfang und Familienübertragung dienen. Ihre Architektur spiegelte auch die Techniken, Materialien und Organisationsformen der Gesellschaft zum Zeitpunkt ihrer Errichtung wider.

Das Verschwinden dieser Gebäude bricht somit mehrere Kontinuitäten auf einmal. Es verändert die Stadtlandschaft. Es entfernt materielle Zeugen aus der Vergangenheit. Es beraubt auch nachfolgende Generationen von Räumen, in denen ein Teil der lokalen Geschichte physisch wahrnehmbar blieb.

Asharq Al-Awsat stellt diese Verluste nicht als bloße statistische Folge der Bombenanschläge dar. Die Zeitung baut ihre Untersuchung auf der Idee einer Löschung des architektonischen Erbes des Südens auf.

Diese Einschränkung erfordert jedoch eine Unterscheidung zwischen dem, was der Bericht festlegt, und dem, was interpretiert wird. Die Anzahl der zerstörten Häuser und ihr Alter werden als von der Zeitung gesammelte Gegenstände dargestellt. Die Idee der absichtlichen Zerstörung der Erinnerung ist eine breitere Lesart, die insbesondere von den befragten kulturellen und sozialen Akteuren unterstützt wird.

Auch der alte Markt von Nabatiyeh war betroffen

Bei der Zerstörung geht es nicht nur um Privateigentum. Asharq Al-Awsat bezieht sich auch auf den alten Nabatiyah-Markt, von dem einige laut der Zeitung auf die Mamlukenzeit zurückgehen.

Der Markt gehört zu einer anderen Kategorie von Vermögenswerten. Ein Familienhaus behält die Erinnerung an eine Abstammung und ihre Umgebung. Ein alter Markt erzählt die kollektive Geschichte einer Stadt. Es behält die Spuren des Handels, des Handels, des Reisens und des täglichen Lebens.

Seine Zerstörung wirkt sich daher direkt auf die städtische Kontinuität aus.

In einer Stadt, die durch Kriege verwandelt wurde, dienen antike Gebäude auch als Wahrzeichen. Sie ermöglichen es, eine Nachbarschaft zu erkennen und eine Verbindung zu früheren Generationen aufrechtzuerhalten. Wenn diese Sehenswürdigkeiten gleichzeitig verschwinden, kann der Wiederaufbau eine Stadt hervorbringen, die materiell neu, aber historisch verarmt ist.

Dies ist eines der Probleme, die beim Baubeginn auftreten werden. Sollen wir identisch wieder aufbauen? Behalten Sie die Ruinen? Einige Fassaden wieder herstellen? Dokumentieren Sie die Gebäude, bevor sie verschwinden? Oder konzentrieren Sie sich auf den schnellen Wiederaufbau von Wohnungen?

Die Quelldateien liefern noch keine institutionelle Antwort auf diese Fragen. Auf der anderen Seite zeigen sie, dass die Größe der Verluste jetzt erfordert, dass sie gelegt werden.

Familien, die nicht mit der Hisbollah verwechseln

Eines der sensibelsten Elemente der Untersuchung von Asharq Al-Awsat betrifft die politische Identität einiger betroffener Familien.

Die Zeitung weist darauf hin, dass mehrere alte zerstörte Häuser Familien oder Figuren gehörten, die historisch von der Hisbollah entfernt oder sogar politisch gegen die Partei waren. Diese Feststellung wird verwendet, um eine Lesart in Frage zu stellen, dass Zerstörung nur Gebäude oder Infrastruktur im Zusammenhang mit der Hisbollah betreffen würde.

Dieses Element verdient eine sorgfältige Formulierung. Die Tatsache, dass ein Haus einer Familie gehört, die sich der Hisbollah widersetzt, begründet nicht an sich, warum es geschlagen wurde. Ebenso bestimmen die bereitgestellten Akten nicht individuell das militärische Motiv für jede der 147 Zerstörungen.

Information ist jedoch wichtig.

Es zeigt, dass die Karte der Eigentumsverluste die der direkt mit der Hisbollah verbundenen Strukturen übersteigt. Elemente der Südgeschichte, die zu verschiedenen politischen Traditionen gehören, sind ebenfalls verschwunden.

Die Zerstörung des Erbes wird somit zu einer Angelegenheit, die einer viel breiteren Gesellschaft gemeinsam ist als die einzige Grundlage der Partei.

Dies macht die Akte auch für den Wiederaufbau besonders wichtig. Die Wiederherstellung des architektonischen Gedächtnisses des Südens kann nicht als Programm für eine einzige politische Formation oder für eine einzige Bevölkerungskategorie konzipiert werden. Die betroffenen Gebäude erzählten eine Geschichte vor der aktuellen politischen Konfiguration.

Ein architektonisches Gedächtnis, das spezifisch für Jabal Amel ist

Asharq Al-Awsats Bericht enthält diese Zerstörungen in der Geschichte von Jabal Amel. Diese Dimension ermöglicht es uns zu verstehen, warum ein 150 Jahre altes Haus nicht als einfaches Eigentum behandelt werden kann.

Alte Häuser tragen Spuren einer Lebensweise. Ihre interne Organisation, Empfangsräume und Materialien zeugen von besonderen sozialen Beziehungen. Einige sind auch mit der Geschichte von Persönlichkeiten, Familien, religiösen oder politischen Akteuren verbunden, die die Region geprägt haben.

Das Erbe ist daher nicht nur monumental.

Eine Stadt kann ihre Geschichte verlieren, ohne dass eine große Festung oder ein berühmtes Denkmal verschwindet. Es genügt, eines nach dem anderen die gewöhnlichen Gebäude zu zerstören, die sein altes Gewebe bildeten.

Genau das macht die Zahl von 147 Häusern zur Sorge. Jedes dieser Gebäude kann für eine große Infrastruktur sekundär erscheinen. Zusammengenommen bildeten sie einen wichtigen Teil der visuellen und historischen Identität von Nabatiyah.

Ihr kollektives Verschwinden verändert die Natur der Stadt.

Dieser Verlust wird noch schwieriger zu messen, wenn die Zerstörung auch Dokumente, Fotografien, Bibliotheken oder Haushaltsgegenstände beinhaltet, die im Inneren aufbewahrt werden. Asharq Al-Awsat besteht auf der Gedenkdimension von Häusern. Die verfügbaren Dateien erlauben jedoch keine vollständige Bestandsaufnahme dessen, was in jedem Fall war.

Es ist daher notwendig zu vermeiden, zu verschlüsseln, was nicht dokumentiert ist.

Der Wiederaufbau eines Hauses gibt seine Geschichte nicht zurück

Der Wiederaufbau ist hier ein besonderes Problem. Bei neueren Gebäuden besteht das Hauptziel in der Regel darin, die für das tägliche Leben notwendigen Wohnungen und Infrastrukturen wiederherzustellen. Für ein Heritage Building ist die Frage anders.

Ein altes Gebäude kann materiell wieder aufgebaut werden, ohne seinen historischen Wert wiederzuerlangen.

Steine können ersetzt werden. Eine Fassade kann reproduziert werden. Volumen können nachgeahmt werden. Aber die Kontinuität des ursprünglichen Gebäudes ist verloren. Ein Haus, das mehrere Generationen durchlaufen hat, wird nicht dasselbe, nur weil ein Neubau wieder in Erscheinung tritt.

Diese Unterscheidung sollte sich auf künftige Entschädigungsprogramme auswirken.

Wenn die Entschädigung ausschließlich auf dem zerstörten Gebiet basiert, kann ein historisches Haus wie jedes andere Gebäude bewertet werden. Sein kultureller und Gedenkwert verschwindet dann ein zweites Mal: zuerst physisch, dann administrativ.

Asharq Al-Awsats Untersuchung eröffnet somit eine Frage, die über Nabatiyah hinausgeht. Wie viele historische Gebäude wurden in anderen Städten und Dörfern im Süden beschädigt oder zerstört? Welche Vorräte gab es vor dem Krieg? Haben die Eigentümer Pläne, Fotos oder Dokumente für eine treue Restaurierung?

Die Akten vom 29. September 2026 geben keine vollständige Bilanz für den gesamten Süden. Sie stellen nur fest, dass Nabatiyeh bereits ein großer Fall ist.

Erbe inmitten viel größerer Zerstörung

Die kulturelle Frage kann natürlich nicht von der menschlichen Situation getrennt werden.

Am 29. September 2026 beschrieben noch mehrere Zeitungen israelische Operationen im Süden. Al Sharq berichtete von Streiks und Bombenanschlägen in mehreren Orten, darunter Zawtar al-Sharqiya, Qantara, Tallousa und Gebiete in der Nähe von Mays al-Jabal, Haris und Hadatha. Die Zeitung berichtet auch von einer großen Explosion israelischer Streitkräfte in Mansuri.

Al Jumhouria beschreibt auch die Fortsetzung von Luftoperationen, Artilleriefeuer und Zerstörung in den Bezirken Tyrus, Nabatiyeh, Marjayoun und Bint Jbeil.

Die Erhaltung des Kulturerbes findet daher in einem Gebiet statt, in dem die Sicherheit der Bewohner, ihre Rückkehr und der Wiederaufbau von Wohnungen die unmittelbare Priorität bleiben.

Dieser Notfall kann die architektonische Erhaltung natürlich in den Hintergrund rücken.

Beide Ziele sind jedoch nicht unvereinbar. Die Dokumentation eines Gebäudes vor der Räumung bedeutet nicht, den Wiederaufbau auf unbestimmte Zeit zu verzögern. Die Identifizierung von wiederherstellbaren architektonischen Steinen oder Elementen kann in den Betrieb integriert werden. Die Aufbewahrung des Fotoarchivs kann eine weitere Restaurierung ermöglichen.

Das Problem tritt insbesondere dann auf, wenn kein Inventar erstellt wird, bevor der Schutt entfernt wird.

In diesem Fall gehen einige der für die zukünftige Wiederherstellung benötigten Informationen dauerhaft verloren.

Ein Wiederaufbau, der den Süden vereinen könnte

Die Gefahr liegt nicht nur in bereits zerstörten Gebäuden. Es geht auch darum, wie sie ersetzt werden.

Nach einem Krieg drängt die Geschwindigkeit oft auf standardisierte Lösungen. Die Wohnungen müssen schnell wieder aufgebaut werden. Materialien müssen verfügbar sein. Die Kosten müssen kontrolliert werden. Hilfsprogramme begünstigen natürlich Verfahren, die in großem Umfang angewandt werden können.

Diese Logik ist verständlich. Es kann jedoch das Erscheinungsbild von Städten und Dörfern grundlegend verändern.

Wenn 147 alte Häuser in Nabatiyeh durch Gebäude oder zeitgenössische Gebäude ersetzt werden, die nichts mit ihrer Architektur zu tun haben, wird die Stadt Wohnraum finden, aber nicht ihre historische Landschaft.

Das gleiche Problem kann in Dörfern auftreten.

Der Wiederaufbau des Südens wird daher zwischen drei Forderungen zu regeln haben: den Bewohnern eine schnelle Rückkehr zu ermöglichen, ihre Wahl der Eigentümer zu respektieren und die kulturellen Merkmale der alten Gebiete so weit wie möglich zu bewahren.

Die bereitgestellten Quellen beschreiben noch keine öffentliche Politik, die diese drei Ziele erfüllt.

Genau dieses Vakuum macht den Fall dringlich.

Erinnerung wird auch zu einem politischen Thema

Das Erbe des Südens ist nicht politisch neutral. Es erzählt eine Region, deren Geschichte nicht mit den jüngsten Konflikten beginnt.

Es ist eines der interessantesten Elemente des Berichts von Asharq Al-Awsat. Die Zeitung erinnert daran, dass einige Häuser Familien gehörten, die weit von der Hisbollah entfernt waren, und hebt die historische und politische Pluralität von Jabal Amel hervor.

Dieses Gedächtnis zu bewahren bedeutet daher, mehrere Konten zu bewahren.

Der Süden hat Persönlichkeiten, politische Bewegungen, religiöse Traditionen, Intellektuelle und Formen der Geselligkeit erlebt, die in der einzigen gegenwärtigen Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah nicht zusammengefasst werden können.

Alte Häuser sind manchmal die letzten materiellen Zeugen dieser Geschichte.

Ihr Verschwinden dürfte daher das Narrativ der Region retrospektiv vereinfachen. Wenn Gebäude verschwinden, wird es leichter, die sozialen Welten zu vergessen, zu denen sie gehörten.

Deshalb kann der Wiederaufbau des Kulturerbes auch eine bürgerliche Funktion erfüllen. Es kann eine lokale Geschichte in all ihrer Vielfalt wiederherstellen, ohne sie auf die gegenwärtigen politischen Spaltungen zu reduzieren.

Die Dringlichkeit eines Inventars vor großen Baustellen

Die von Asharq Al-Awsat veröffentlichte Zahl könnte als Ausgangspunkt für viel größere Arbeiten dienen.

Schon vor dem Wiederaufbau sollten wir genau wissen, was verloren gegangen ist, was noch steht und was noch zu retten ist. Ein solcher Ansatz erfordert eine gebäudebezogene Bestandsaufnahme.

Für jedes alte Gebäude wären mehrere Informationen erforderlich: ungefähres Baudatum, Eigentümer, Vorkriegszustand, historische Funktion, architektonische Merkmale, erlittene Schäden und Restaurierungsmöglichkeiten.

Familienfotos können auch wertvoll werden, wenn offizielle Archive unvollständig sind.

Eine solche Dokumentation würde es dann ermöglichen, zwischen Gebäuden zu unterscheiden, die restauriert werden können, und solchen, die rekonstruiert werden müssen. Es würde auch dazu beitragen, Gebäude zu identifizieren, deren Wert ihre privaten Interessen übersteigt.

Aber die Quelldateien machen es nicht möglich zu sagen, dass ein umfassendes Inventar dieser Art heute existiert.

Die Daten von 147 Häusern zeigen genau, warum es notwendig wird.

Der Wiederaufbau des Südens kann nicht nur finanziell sein

Die Wiederaufbaudebatte konzentriert sich oft auf die notwendigen Beträge. Diese Frage ist natürlich von wesentlicher Bedeutung. Tausende von Familien müssen in ihre Wohnungen zurückkehren, die Infrastruktur muss wiederhergestellt und die wirtschaftlichen Aktivitäten müssen wieder aufgenommen werden.

Aber Asharq Al-Awsats Untersuchung zeigt die Grenzen eines ausschließlich finanziellen Ansatzes.

Wie viel ist ein 150 Jahre altes Haus wert? Seine Oberfläche kann ausgewertet werden. Der Preis des Landes kann berechnet werden. Die Kosten für den Wiederaufbau können geschätzt werden. Aber keine dieser Zahlen misst ihren historischen Wert vollständig.

Die Frage wird noch komplexer für einen alten Markt oder ein Haus, das mit der politischen Geschichte einer Stadt verbunden ist.

Eine Wiederaufbaupolitik sollte daher mindestens zwei Kategorien unterscheiden: die materielle Entschädigung der Eigentümer und den Schutz eines Erbes von gemeinsamem Interesse.

Beide reagieren nicht auf die gleiche Logik.

Zweck der Entschädigung ist es, individuelle Schäden zu kompensieren. Die Erhaltung des kulturellen Erbes zielt darauf ab, eine Erinnerung zu bewahren, die der gesamten Gesellschaft gehört.

In Nabatiyah zeigen die 147 von Asharq Al-Awsat identifizierten Häuser, dass diese beiden Dimensionen jetzt untrennbar sind.

Was die Zahlen nicht wieder aufbauen können

Die Zerstörung des Südens wird eines Tages in Budgets, Ausschreibungen und Arbeitspläne umgesetzt werden. Straßen werden repariert. Die Wohnungen werden wieder aufgebaut. Wasser- und Stromsysteme müssen wiederhergestellt werden.

Das alte Erbe erfordert jedoch eine andere Zeitlichkeit.

Ein zerstörtes Haus kann in Sekunden verschwinden, wenn es fast zwei Jahrhunderte dauerte, um seine Bedeutung zu akkumulieren. Es wird einige Jahre dauern, um materiell wieder aufzubauen. Alles zurückzugeben, was sie repräsentierte, ist viel schwieriger.

Die von Asharq Al-Awsat am 29. September 2026 veröffentlichte Umfrage ermöglicht es, zumindest einen ersten Benchmark festzulegen:147 alte Häuser in Nabatiyah vollständig zerstört.

Diese Zahl ist noch keine vollständige Erbe Rekord des Südens. Es genügt jedoch zu zeigen, dass der Wiederaufbau nicht allein als Ersatz von zerstörten Gebäuden durch neue Gebäude angesehen werden kann.

In Nabatiyeh gehört ein Teil dessen, was verschwunden ist, zur Geschichte der Stadt selbst. Die Frage ist nicht mehr nur, wie viel der Wiederaufbau kosten wird. Es soll auch bestimmt werden, was noch zu speichern, zu dokumentieren und zu übermitteln ist.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews