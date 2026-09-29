Hisbollah: Was neue Enthüllungen über das Ausmaß der israelischen Verletzungen sagen

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Zwei Jahre nach der Ermordung von Hassan Nasrallah tauchen in den Wochen vor der Enthauptung eines Teils des Hisbollah-Kommandos neue Elemente auf. Sie ermöglichen es noch nicht, die gesamte israelische Operation zu rekonstruieren. Sie verändern jedoch die Art der gestellten Fragen. Die Debatte konzentriert sich nicht mehr nur auf Israels technologische Überlegenheit. Es geht jetzt um die Tiefe der Infiltration, die innere Sicherheit der Partei, den Fluss sensibler Informationen und die israelische Fähigkeit, menschliche Intelligenz, technische Überwachung und Operationen, die lange im Voraus vorbereitet wurden, zu kombinieren.

Das bedeutendste Zeugnis kommt von Nawaf Mousawi. Das ehemalige Mitglied des Hisbollah-Parlaments räumte ein, dass « schwere Maßnahmen » gegen Personen ergriffen worden seien, deren Beteiligung an gemeinschaftlichen Handlungen festgestellt worden sei. Er gab keine Namen, keine Funktionen, keine Zahlen. Dieser Mangel an Details schließt aus, diesen Bericht in eine Liste von Agenten oder ein bestimmtes Szenario zu verwandeln. Aber das Eingeständnis ist wichtig: Das Problem der Infiltration ist nicht mehr nur eine externe Anschuldigung. Die Partei selbst räumt ein, dass sie Fälle entdeckt hat, die so schwerwiegend sind, dass interne Maßnahmen gerechtfertigt sind.

Eine zweite Offenbarung betrifft die gefangenen Kommunikationsgeräte, die am 17. September 2024 explodierten, zehn Tage vor der Ermordung von Hassan Nasrallah. Diese Flugzeuge wurden von Experten aus einem technologisch fortschrittlichen westlichen Land überprüft. Sie waren nach dem Verdacht auf mögliche Fallen erbeten worden. Laut dem jetzt veröffentlichten Bericht wäre jedoch keiner von ihnen in der Lage gewesen, die Gefahr durch die verwendeten Materialien zu identifizieren.

Zusammengenommen bewegen diese Elemente die Untersuchung. Wie könnte eine Organisation, die auf Geheimhaltung aufgebaut ist, gleichzeitig in ihrer Kommunikation, ihrem Rahmen und ihrem Gipfel getroffen werden? Und vor allem, ist es eine Abfolge von getrennten Fehlern oder die verschiedenen Manifestationen der gleichen Penetration des Systems?

IEDs hatten Verdacht vor ihrer Explosion erhoben

Informationen über Kommunikationsgeräte sind wahrscheinlich am beunruhigendsten. Es besagt, dass das Risiko bis zum 17. September 2024 nicht völlig unbekannt war.

Das Flugzeug hatte Verdacht geweckt. Die Hypothese des Einfangens war daher vor ihrer Explosion betrachtet worden. Genau aus diesem Grund wären sie ausländischen Spezialisten mit hohem technologischen Niveau vorgestellt worden.

Expertise hätte nichts entdeckt.

Dieses Detail verändert das Lesen der Operation erheblich. Wäre das Flugzeug ohne Kontrolle eingesetzt worden, hätte ihre Explosion hauptsächlich einen Ausfall der Lieferkette ergeben. Im Gegenteil, die Tatsache, dass sie nach dem Auftreten des Verdachts untersucht wurden, zeigt, dass die Operation einem Überprüfungsverfahren widerstanden hätte.

Das Problem ist daher nicht darauf beschränkt, wie das Flugzeug das Hisbollah-Netzwerk integriert hat. Es ist auch notwendig zu verstehen, wie ihre Änderung von Experten entkommen sein könnte, die über das Risiko informiert wurden, nach dem sie gesucht haben.

Verfügbare Quellen geben nicht die Art der verwendeten Materialien an. Sie beschreiben auch nicht die durchgeführten Tests. Es wäre daher riskant, über die genaue verwendete Technik oder über die wissenschaftlichen Gründe für das Scheitern des Fachwissens zu spekulieren.

Es kann nur eine Schlussfolgerung gezogen werden: Das Gerät war schwer genug zu identifizieren, so dass die erwähnte Untersuchung die Operation nicht verhinderte.

Dies deutet auf einen viel höheren Vorbereitungsgrad als improvisierte Sabotage hin.

Ein Vorgang mit Kenntnis der Lieferkette

Die Episode des Apparats wirft sofort die Frage der Lieferkette auf.

Damit eine Operation dieser Art einen massiven Effekt erzeugt, reicht es nicht aus, einige wenige Geräte zu modifizieren. Sie müssen jedoch die richtigen Leute erreichen, innerhalb des Netzwerks verteilt und als sicher genug angesehen werden, um verwendet zu werden.

Diese Logik erfordert Kenntnisse der internen Funktionsweise.

Die Quelldateien erlauben es nicht festzustellen, wo die Geräte geändert wurden, von wem oder in welchem Stadium ihres Routings. Sie können auch keine genaue Komplizenschaft innerhalb der Hisbollah feststellen.

Aber die Existenz einer Operation mit interner Kommunikation erfordert eine Unterscheidung zwischen verschiedenen möglichen Verwundbarkeitsstufen: Erwerb, Transport, technische Kontrolle, Verteilung und Nutzung.

Ein Single-Level-Fehler hätte zufällig sein können. Vielmehr zeigt der Erfolg der gesamten Sequenz ein nachteiliges System, das in der Lage ist, an mehreren Verbindungen zu arbeiten.

Hier bekommen Nawaf Mousawis Aussagen über die Zusammenarbeit ihre volle Bedeutung.

Sie beweisen nicht, dass die sanktionierten Personen am Betrieb der eingeschlossenen Geräte beteiligt waren. Es gibt keine Beweise für diese Verbindung. Auf der anderen Seite bestätigen sie, dass, während die Hisbollah ihre Fehler überprüft, einige nicht nur der israelischen Technologie zugeschrieben werden.

Es gibt auch eine menschliche Dimension.

« Strenge Maßnahmen » ohne Namen oder Funktionen

Nawaf Mousawi sprach von Menschen, deren Beteiligung an der Zusammenarbeit bewiesen worden wäre. Er wies darauf hin, dass strenge Maßnahmen ergriffen worden seien.

Er blieb dort stehen.

Diese Zurückhaltung selbst zeigt die Grenzen dessen, was jetzt festgelegt werden kann. Eine Reihe von Informationen wurde über die Identität, Funktionen und hierarchische Ebene der verdächtigen Personen verbreitet. Sie werden durch die verfügbaren Beweise nicht bestätigt. Sie sollten daher nicht in Tatsachen umgewandelt werden.

Was bekannt ist, ist begrenzter, aber bereits bedeutsam.

Die Hisbollah führte interne Untersuchungen durch. Nach dieser Aussage wäre es möglich gewesen, die Beteiligung bestimmter Personen festzustellen. Daraufhin reagierte die Partei gegen sie.

Die wesentliche Frage wird die ihres Zugangs.

Infiltration hat nicht die gleiche Reichweite, je nachdem, ob sie eine periphere Ebene oder eine Person betrifft, die Zugang zu Führungsbewegungen, Kommunikationssystemen oder Sicherheitsverfahren hat.

Es gibt jedoch immer noch keine zuverlässigen Beweise, um die betroffenen Personen in dieser Hierarchie genau zu positionieren.

Diese Abwesenheit verhindert die Messung des genauen Ausmaßes der Penetration.

Sie reduziert jedoch nicht mehr die Gesamtheit der Ereignisse auf eine von außen ausgeübte technologische Dominanz.

Nachfolge von Attentaten wirft eine andere Frage auf

Die Zeit vor dem Tod von Hassan Nasrallah ist nicht durch einen isolierten Streik gekennzeichnet. Es ist durch eine Reihe von Operationen gekennzeichnet, die mehrere Ebenen der Hisbollah betreffen.

Der Kommunikationsapparat explodierte am 17. September 2024. Mehrere Führungskräfte wurden in der folgenden Zeit geschlagen. Hassan Nasrallah wurde zehn Tage später, am 27. September, ermordet. Hachem Safieddine (Hachem Safieddine), wer eine zentrale Position im Apparat der Partei hielt und genannt wurde, um eine Hauptrolle in seiner Folge zu spielen, wurde sechs Tage nach ihm am 3. Oktober getötet.

Diese Chronologie ist unerlässlich.

Eine geheime Organisation kann eine Überraschungsoperation aufnehmen. Es kann seine Verfahren nach einem ersten Streik ändern. Es kann seine Beamten bewegen und seine Kommunikation reduzieren.

Das Problem mit der Hisbollah ist, dass die Streiks fortgesetzt wurden, obwohl die Alarmstufe unbedingt maximal sein sollte.

Dies führt zu einer tieferen Frage: Hatte Israel nur spezifische Informationen erhalten oder ausreichende Kenntnisse über das System, um die Reaktionen der Partei nach jedem Streik zu antizipieren?

Die verfügbaren Quellen erlauben keine endgültige Antwort.

Aber die Konzentration der Operationen über einen so kurzen Zeitraum macht die Annahme mehrerer Schwachstellen viel wichtiger als die eines einzelnen Lecks.

Die Anwesenheit eines iranischen hohen Beamten in Nasrallah

Das Gedenken an den zweiten Jahrestag des Todes von Hassan Nasrallah bestätigte auch die Identität eines von ihm getöteten iranischen Beamten.

Naim Kassem zitierte General Abbas Nilforoushan und entwickelte seine Rolle. Er stellte ihn als erfahrenen Beamten mit strategischer Managementausbildung vor, der fünf Jahre lang die Al-Quds-Truppe im Libanon und in Syrien befehligt hatte, bevor er seinen Kurs in Richtung der Truppe im Libanon abschloss. Er war neben der Hisbollah-Führung, als er getötet wurde.

Diese Bestätigung gibt der Pre-Streik-Intelligenz eine weitere Dimension.

Das Ziel war nicht nur Hassan Nasrallah. Das Treffen brachte auch einen hochrangigen iranischen Militärbeamten zusammen.

Die Fähigkeit, die Existenz eines solchen Treffens zu kennen, ist daher ein zentrales Element der Untersuchung.

Es wurden Geschichten über Informationen aus dem Iran und das Vorwissen über ein Treffen zwischen den beiden Männern verbreitet. Verfügbare Quellen beziehen sich auf diese Konten, stellen sie jedoch nicht als Fakten fest.

Wir müssen daher bei dem aufhören, was gesagt werden kann: Nilforoushan war bei Nasrallah und seine Identität wurde öffentlich von Naim Kassem zurückgerufen.

Der Rest bleibt eine offene Frage.

Aber diese einzige Präsenz zeigt, dass die Intelligenz, die den Angriff ermöglichte, einen Raum beinhaltete, in dem sich die Strukturen der Hisbollah und der Al-Quds-Truppe kreuzten.

Das Problem hört im Libanon nicht auf

Die Diskussionen während des Gedenkens befassten sich auch mit dem Eindringen Israels in den Iran.

Dies ist ein wichtiger Punkt, um die neue Wahrnehmung des Problems innerhalb des betreffenden Lagers zu verstehen. Die Fehler werden nicht mehr als ausschließlich libanesisch bezeichnet. Sie stehen israelischen Operationen nahe, die iranische Beamte getroffen haben.

Diese Parallelisierung legt eine Frage über die Sicherheit der gesamten Achse und nicht die der Hisbollah allein nahe.

Wenn libanesische und iranische Netzwerke eng miteinander verbunden sind, können auch ihre Schwachstellen übertragen werden.

In Iran erhaltene Informationen können im Libanon Konsequenzen haben. Die Überwachung im Libanon kann die Beziehungen zu iranischen Beamten abbilden. Reisen, Kommunikation und Meetings werden zu potenziellen Expositionspunkten.

Wir dürfen jedoch nicht über die Quellen hinausgehen.

Sie zeigen nicht die Existenz einer einzigen Infiltration durch iranische und libanesische Flugzeuge gleichzeitig. Sie zeigen, dass die beteiligten Akteure die beiden Probleme nun näher zusammenbringen.

Dies ist bereits eine wichtige Änderung.

Technologische Überlegenheit reicht nicht aus, um alles zu erklären

Die israelische Technologie ist offensichtlich Teil des Problems. Elektronische Überwachung, der Betrieb der Kommunikation und die Fähigkeit, spezifische Streiks durchzuführen, spielen eine wichtige Rolle.

Aber Technologie allein produziert nicht die Informationen, die für alle Operationen notwendig sind.

Die kenntnis des ortes eines sensiblen treffens erfordert oft mehrere arten von informationen. Identifizieren Sie die Gewohnheiten eines Netzwerks, überwachen Sie prozedurale Änderungen nach einem Angriff und bestimmen Sie, welche Personen die Kommunikationsmittel verwenden, die Datenakkumulation beinhalten.

Die Episode der eingeschlossenen Geräte ist besonders aufschlussreich.

Eine technische Operation wird wirklich effektiv, wenn sie an die Organisation angepasst wird, auf die sie abzielt. Sie müssen Ihre Bedürfnisse, Methoden und Schaltkreise kennen.

Deshalb wird die Frage der menschlichen Infiltration komplementär zu der der Technologie.

Die Gefahr für die Hisbollah wäre dann kein einziges israelisches Werkzeug, sondern eine Kombination mehrerer Fähigkeiten: technische Überwachung, logistisches Wissen, Ausbeutung von Gewohnheiten und menschliche Intelligenz.

Die aktuellen Enthüllungen erlauben es uns nicht, den Beitrag des anderen zu messen.

Sie machen jedoch eine Erklärung, die auf einem einzigen Faktor basiert, der viel weniger überzeugend ist.

Nach Nasrallah ist auch eine sichere Rekonstruktion

Die politische Nachfolge ist gelöst. Naim Kassem wurde am 27. Oktober 2024 nach Zustimmung des Choura Council zum Generalsekretär gewählt.

Aber die Nachfolge löst nicht die Sicherheitskrise, die durch die Attentate aufgedeckt wurde.

Einen Führer zu ersetzen ist ein institutionelles Verfahren. Die Wiederherstellung eines kompromittierten Sicherheitssystems ist viel komplexer.

Welche Verfahren gescheitert sind, muss ermittelt werden. Wir müssen die Kommunikationsnetze überprüfen. Lieferketten müssen überprüft werden. Personen, die Zugang zu sensiblen Informationen hatten, müssen identifiziert werden. Schließlich ist es notwendig zu wissen, ob die nach den ersten Schlägen eingeführten Methoden vom Gegner selbst beobachtet wurden.

Dies ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, denen sich die Hisbollah seit 2024 gegenübersieht.

Eine geheime Organisation basiert auf Vertrauen. Eine reale oder vermeintliche Infiltration greift diese Ressource an.

Mit zunehmendem Verdacht werden die internen Kontrollen verstärkt. Je schwerer die Kontrollen sind, desto langsamer ist der Informationsfluss. Eine militärische Struktur kann dann weniger effektiv werden, gerade weil sie sicherer werden will.

Dies kann zu einer nachteiligen Intelligenz führen, selbst nach dem Verschwinden der Agenten oder Geräte, die die ersten Operationen ermöglichten.

Die generalisierte Verdachtsfalle

Dies ist eine selten sichtbare Folge dieser Art von Krise.

Wenn eine Organisation Mitarbeiter in ihren Reihen entdeckt, muss sie untersuchen. Wenn es jedoch nicht gelingt, das Ausmaß des Netzwerks genau zu bestimmen, können Zweifel weit mehr Menschen betreffen als die tatsächlichen.

Jedes Leck wird verdächtig. Jede bekannte Verschiebung des Gegners wirft die Frage nach seiner Quelle auf. Jeder genaue Schlag kann als Beweis für eine neue Infiltration interpretiert werden.

Die Gefahr besteht dann darin, mehrere Phänomene zu verwechseln.

Informationen können von einem menschlichen Agenten stammen. Sie kann auch durch technische Überwachung, Luftbeobachtung, Datenauswertung oder Verhaltensabgleich gewonnen werden.

Jeden israelischen Erfolg systematisch einem internen Agenten zuzuschreiben, würde daher zu einer Fehlinterpretation des Problems führen.

Darüber hinaus ermöglichen die vorliegenden Erklärungen dies nicht.

Sie bestätigen Fälle von Zusammenarbeit. Sie zeigen nicht, dass jede israelische Operation durch einen Kollaborateur ermöglicht wurde.

Die Rekonstruktion des Sicherheitssystems erfordert genau eine Unterscheidung zwischen diesen verschiedenen Vektoren.

Geschichten über Yahya Sinwar bleiben ohne Beweise

Das Gedenken brachte auch viel schwierigere Narrative.

Einer von ihnen behauptet, dass Hassan Nasrallah Yahya Sinwar der « Zusammenarbeit » beschuldigte, nachdem er vom Ausbruch der Operation vom 7. Oktober 2023 erfahren hatte, insbesondere wegen ihres einseitigen Charakters und ihrer Folgen für die anderen Komponenten, die am Prinzip der Einheit der Fronten beteiligt waren.

Es liegen keine Beweise vor, die diesen Vorwurf bestätigen könnten.

Es wird als eine Erzählung berichtet, die eine Bestätigung einer Person mit einer direkten Kenntnis der Fakten erfordert.

Es kann daher nicht verwendet werden, um die Beziehung zwischen Nasrallah und Sinwar zu rekonstruieren.

Sein Wiedererscheinen zwei Jahre nach Nasrallahs Tod zeigt dagegen etwas anderes: das Ausmaß des dokumentarischen Vakuums, das die Entscheidungen umgibt, die an der Spitze des Krieges getroffen wurden.

Wenn die Hauptprotagonisten verschwinden, vermehren sich indirekte Narrative. Einige können genaue Informationen enthalten. Andere können politische Konflikte oder Ex-post-Rekonstruktionen widerspiegeln.

Die journalistische Methode setzt hier eine klare Grenze.

Eine Frage kann erwähnt werden, weil sie im Umlauf ist. Es wird keine Tatsache, weil es spektakulär ist.

Die Geschichte eines « Selbstmords » hält nicht dem gleichen Beweisniveau stand

Eine weitere berichtete Behauptung geht noch weiter. Ein Verwandter behauptete, Hassan Nasrallah habe sich « selbstmorden » statt ermordet worden zu sein, wegen eines Zustands der Verzweiflung nach den Explosionen des Kommunikationsapparats und den aufeinanderfolgenden Ermordungen seiner Kader.

Dieses Konto ist nicht eingerichtet.

Die gleichen Informationen deuten auch darauf hin, dass Nasrallah Berichten zufolge die Evakuierung von Zivilisten rund um den Ort vor dem Streik gefordert hat, um zu verhindern, dass Hunderte von unschuldigen Menschen getötet werden. Wiederum stellt die verfügbare Quelle dieses Element als Erzählung dar, die einem Verwandten zugeschrieben wird, nicht als demonstrierte Tatsache.

Es wäre daher falsch, auf dieser Grundlage eine psychologische Analyse zu erstellen.

Was sicher ist, ist viel einfacher: Hassan Nasrallah wurde bei einem israelischen Angriff getötet. Die Interpretationen seines Geisteszustandes oder eines angeblichen Todeswillens haben in den verfügbaren Akten kein Beweisniveau, um sie zurückzuhalten.

Die Unterscheidung ist umso wichtiger, als die Zeit nach dem Tod eines Führers oft eine Multiplikation konkurrierender Narrative hervorbringt.

Wahre Offenbarung ist weniger spektakulär, aber wichtiger

Die stärksten Elemente sind letztlich nicht die sensationellsten Geschichten.

Das wirkliche neue Thema sind drei Punkte.

Die Hisbollah erkennt an, dass Menschen an gemeinsamen Aktivitäten beteiligt waren und dass strenge Maßnahmen ergriffen wurden.

Die gefangenen Kommunikationsgeräte waren von Experten vor ihrer Explosion vermutet und untersucht worden, ohne dass die Gefahr identifiziert wurde.

Schließlich bestätigt die Anwesenheit von General Abbas Nilforoushan und Hassan Nasrallah, dass der Streik vom 27. September gleichzeitig den Hisbollah-Gipfel und einen wichtigen Führer der Al-Quds-Truppe erreichte.

Diese drei Elemente genügen, um eine Frage zu stellen, die viel ernster ist als Gerüchte.

Hatte es Israel geschafft, nicht ein einziges Geheimnis der Hisbollah, sondern ihr operatives Umfeld zu durchdringen?

Der Unterschied ist beträchtlich.

Einen Ort zu kennen, erlaubt einen Streik. Das Verständnis einer Organisation ermöglicht eine Kampagne.

Die Folge von Operationen im September und Oktober 2024 ist mehr wie eine Kampagne als die Nutzung einer einzigartigen Gelegenheit.

Die verfügbaren Quellen erlauben noch keine Rekonstruktion der kompletten Architektur. Sie zeigen jedoch, dass die Hisbollah selbst auf Probleme der internen Zusammenarbeit reagieren musste, während der Betrieb der gefangenen Geräte ein Niveau der Raffinesse erreicht hatte, das in der Lage war, einer vorherigen Überprüfung zu widerstehen.

Dies ist wahrscheinlich, wo die wahre Lehre der neuen Offenbarungen liegt.

Zwei Jahre nach Hassan Nasrallahs Ermordung ist die wichtigste Frage nicht mehr nur, wie Israel den Generalsekretär der Hisbollah am 27. September 2024 gefunden hat. Es ist zu verstehen, wie lange, wie viele Quellen und wie viele Ebenen der Penetration erforderlich waren, um die Sequenz vorzubereiten, die seinem Tod vorausging und folgte.

Bis diese Elemente etabliert sind, wird ein Großteil der operativen Geschichte dieser Periode unbekannt bleiben.

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