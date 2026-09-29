Hisbollah setzt ihre Entscheidungen im Washington-Teheran-Dialog aus: Warum Libanon in die Verhandlungen über Ormuz eintritt

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Die Hisbollah scheint direkte Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel nicht als den einzigen Raum für die Zukunft des Südens zu betrachten. Die verfügbaren Beweise zeigen eine viel regionalere Lesart. Die parlamentarischen Quellen der Partei behaupten, dass sie zuerst die Entwicklung der Diskussionen zwischen Washington und Teheran beobachtet. Ihre Rechtfertigung ist eindeutig: Der Iran behält den Fall der Libanesen als Priorität bei und wäre nicht bereit, ihn aufzugeben. Diese Position ist von besonderer Bedeutung zu einem Zeitpunkt, da der iranische Vorschlag zur Straße von Ormuz speziell die Einstellung der Kämpfe im Libanon als Bedingung für eine Einigung mit den Vereinigten Staaten beinhaltet.

Der Abgleich der beiden Dateien verändert den Umfang der Analyse. Die Waffen der Hisbollah, der israelische Rückzug und die militärische Zukunft des Südens werden in Beirut und in Verhandlungen mit Israel diskutiert. Aber der Libanon erscheint auch in einer viel breiteren Diskussion, in der Teheran versucht, die Blockade seiner Häfen aufzuheben, die Ölsanktionen zu lockern, seine eingefrorenen Vermögenswerte freizugeben und die Kämpfe an mehreren Fronten zu beenden. Washington fordert Fortschritte bei der Kernenergie. Der Libanon befindet sich somit am Scheideweg zweier Verhandlungen, die nicht den gleichen Akteuren oder dem gleichen Kräftegleichgewicht entsprechen.

Hisbollah schaut zuerst nach Washington und Teheran

Das Vertrauen der parlamentarische Quellen der Hisbollah macht es möglich, die von der Partei beibehaltene Hierarchie zu verstehen. Sie behaupten, dass die Hisbollah « die Entwicklungen überwacht » und sich auf die Aufrechterhaltung der libanesischen Akte in den iranischen Verhandlungen konzentriert, anstatt direkte Gespräche mit Israel.

Diese Position bedeutet nicht, dass die Partei jede Diskussion über ihre Waffen ablehnt. Die gleichen Quellen deuten darauf hin, dass es für eine Debatte über Waffen offen ist, aber unter zwei wesentlichen Bedingungen. Diese Debatte muss libanesisch bleiben und Teil einer Verteidigungsstrategie sein.

Diese beiden Bedingungen bewegen den Rahmen tief.

Für die Hisbollah sollten daher Waffen nicht direkt mit Israel verhandelt werden. Sie sollten auch nicht als mechanische Ausführung der externen Nachfrage behandelt werden. Sie können unter Libanesen diskutiert werden, in einer breiteren Reflexion über die Verteidigung des Territoriums.

Diese Position steht im Einklang mit den Aussagen von Naim Kassem. Der Generalsekretär der Hisbollah forderte eine Überprüfung des von den libanesischen Behörden eingeschlagenen Kurses. Er wollte das, was er als Zugeständnisse darstellte, beenden und von direkten Verhandlungen zu einem indirekten Format zurückkehren.

Bei der Meinungsverschiedenheit mit der Regierung geht es daher nicht nur um das Schicksal der Waffen. Es geht auch darum, wo dieses Problem gelöst werden sollte.

Die Regierung versucht, sie in einer Architektur zu verankern, die den israelischen Rückzug, die Souveränität und das staatliche Waffenmonopol einschließt. Die Hisbollah will sie in einen nationalen Verteidigungsdialog zurückbringen, während sie bedenkt, dass das regionale Machtgleichgewicht weiterhin entscheidend ist.

Genau hier tritt der Iran in die Gleichung ein.

Libanon erscheint schwarz und weiß im iranischen Vorschlag

Verbindung ist nicht nur eine Interpretation der Hisbollah. Das iranische Projekt, das in den Vereinigten Staaten vorgestellt wird, verbindet den Libanon ausdrücklich mit der Siedlung, die um Ormuz gesucht wird.

Nach Informationen, die am 29. September 2026 veröffentlicht wurden, schlug Teheran vor, die Straße im Austausch für ein Maßnahmenpaket wieder zu öffnen. Dazu gehören die Einstellung der Kämpfe an allen Fronten, auch im Libanon, die Freigabe von mehreren Milliarden Dollar eingefrorener iranischer Vermögenswerte, das Ende der Sanktionen gegen Ölexporte und die Aufhebung des US-Embargos für iranische Häfen.

Die Verhandlungen über das Atomprogramm würden dann wieder aufgenommen.

Der Libanon erscheint daher nicht als ein nachträglich hinzugefügtes Randthema. Es ist Teil der von Teheran vorgeschlagenen Sequenz, um eine breitere Vereinbarung zu erzielen.

Dies verleiht den Quellen der Hisbollah besondere Bedeutung. Wenn sie behaupten, der Iran bleibe der libanesischen Frage verpflichtet, verlassen sie sich auf eine Realität, die im iranischen Vorschlag sichtbar ist: Teheran versucht in der Tat, die Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon in die vorgeschlagene Transaktion in Washington aufzunehmen.

Die wesentliche Frage wird dann die nach der Natur dieser Verpflichtung.

Die Einbeziehung des Libanon in ein Abkommen kann libanesischen Interessen dienen, wenn es zur Einstellung der Angriffe führt und den Weg für den israelischen Rückzug ebnet. Dies bedeutet aber auch, dass ein Teil des südlichen Kalenders von Verhandlungen abhängt, deren Haupteinsätze weit über den Libanon hinausgehen.

Ormuz, Öl, Sanktionen, eingefrorene Vermögenswerte und nukleare Vermögenswerte belasten dann dasselbe diplomatische Gleichgewicht.

Ormuz wird indirekt eine libanesische Datei

Die Straße von Ormuz ist geografisch weit vom Libanon entfernt. Doch der iranische Vorschlag schafft eine direkte politische Verbindung zwischen den beiden Räumen.

Teheran fordert die Aufhebung der Seeblockade seiner Häfen und die Wiedereröffnung von Ormuz als Teil eines breiteren Austauschs. Die Kontrolle oder Störung dieser Passage ist ein wichtiges Druckmittel, da sie die internationalen Energieflüsse beeinflusst.

Durch die Einbeziehung des Libanon in den Vorschlag strebt der Iran eine Regelung an, die nicht auf sein Territorium beschränkt ist.

Dies entspricht der regionalen Struktur der Konfrontation. Die verschiedenen Fronten waren politisch und militärisch miteinander verbunden. Eine Vereinbarung, die sich ausschließlich auf Ormuz konzentriert, würde daher Häuser offen lassen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten.

Teheran scheint nach dem Gegenteil zu suchen: eine aus der Meerenge-Krise resultierende Verhandlung in einen umfassenderen Deeskalationsmechanismus zu verwandeln.

Für die Hisbollah hat diese Architektur einen offensichtlichen Vorteil. Es hindert die Partei daran, Verhandlungen mit Israel allein in einem Kontext zu führen, in dem das militärische Machtverhältnis ungünstig ist. Es bringt den Fall der Libanesen in eine Verhandlung zurück, in der der Iran viel größere Druckmittel hat.

Diese Strategie hat jedoch ein Gegenstück.

Je mehr Libanon von der amerikanisch-iranischen Siedlung abhängt, desto weniger kontrolliert Beirut den Kalender allein.

Washington will die Diskussion wieder in die Atomkraft bringen

Die in den Akten berichteten amerikanischen Positionen zeigen deutlich die Grenzen des iranischen Projekts.

Washington will nicht, dass ein Abkommen auf die Wiedereröffnung von Ormuz hinausläuft und den wirtschaftlichen Druck verringert. US-Beamte fordern Zugeständnisse am iranischen Atomprogramm. Dazu gehört auch die Rückkehr der Inspektoren.

Ein amerikanischer Beamter sagte auch, dass die beiden Seiten in einer entscheidenden Frage distanziert blieben: Wer sollte den ersten Schritt tun?

Dieses Sequenzproblem ähnelt dem der libanesischen Akte.

Teheran will amerikanische Maßnahmen erhalten, bevor es einige Akten abgibt. Washington fordert Garantien, bevor es den Druck reduziert. Im Libanon fordert Beirut eine parallele Entwicklung zwischen dem israelischen Rückzug und der Wiederherstellung der staatlichen Autorität, während Israel und seine Partner mehr Ergebnisse bei Waffen fordern.

Zwei verschiedene Verhandlungen stehen daher vor dem gleichen Hindernis: dem Mangel an Vertrauen, der notwendig ist, um zuerst zu handeln.

Die katarische Mediation versucht genau, die Bühnen zu organisieren.

Der diskutierte Entwurf umfasst die Wiedereröffnung von Ormuz und die Aufhebung der Blockade, bevor Sanktionen und andere Elemente der Verordnung vorangetrieben werden. Gespräche mit Oman betreffen auch die Organisation der Navigation in der Straße.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Architektur erfolgreich sein wird.

Die verfügbaren Informationen sprechen von begrenztem Fortschritt, nicht von Einigung.

Trump lehnt öffentlich ab, aber Vermittler gehen weiter

Die amerikanische Position fügt zusätzliche Zweideutigkeit hinzu.

Donald Trump lehnte den iranischen Vorschlag öffentlich ab. Er erklärte, dass Teheran wegen des wirtschaftlichen Drucks, den es erlebte, schnell nach einer Vereinbarung suchte.

Die Kontakte hörten jedoch nicht auf.

Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass die katarischen Mediatoren weiterhin mit beiden Parteien zusammenarbeiten. Beamte sprechen von positiven Signalen und bescheidenen Fortschritten. Teheran behauptet auch, dass es keine offizielle Ablehnung von Vermittlern erhalten habe.

Dieser Unterschied zwischen öffentlicher Erklärung und diplomatischem Kanal ist für die Hisbollah wesentlich.

Wenn die Partei auf die Entwicklung des amerikanisch-iranischen Dialogs setzt, schaut sie nicht nur auf Trumps Aussagen. Er beobachtete das Überleben des Verhandlungskanals.

Die Tatsache, dass Vermittler ihre Arbeit fortsetzen, bedeutet, dass die Hypothese einer Vereinbarung nicht aufgegeben wird.

Aber das bedeutet nicht, dass sie nah dran ist.

Die Nuklearakte bleibt offen. Die Frage der ersten Stufe ist nicht gelöst. Sanktionen sind nach wie vor ein wichtiges Thema. Schließlich bedeutet die Einstellung der Kämpfe an den verschiedenen Fronten das Engagement mehrerer Akteure, die nicht alle direkt am Tisch sitzen.

Die Hisbollah setzt daher auf einen Prozess, der wirklich existiert, dessen Ausgang jedoch ungewiss bleibt.

Eine Wartestrategie statt einer sofortigen militärischen Entscheidung

Diese Situation hilft zu verstehen, warum ein sofortiger Eintritt der Hisbollah in eine breitere direkte Konfrontation in den verfügbaren Informationen nicht als das bevorzugte kurzfristige Szenario erscheint.

Die Party schaut zu.

Diese Haltung ist nicht unbedingt passiv. Er besteht darin, die Entwicklung regionaler Verhandlungen zu ermöglichen, die die Bedingungen, unter denen dann der Fall Libanon behandelt wird, grundlegend verändern könnten.

Eine große militärische Eskalation der Hisbollah könnte den gegenteiligen Effekt haben. Es könnte eine neue israelische Offensive provozieren und den Platz für Vermittler reduzieren.

Im Gegenteil, das Warten erlaubt zu sehen, ob Teheran eine Vereinbarung erhält, die den Libanon umfasst.

Diese Strategie hat jedoch ihren Preis.

Während die Hisbollah die Ergebnisse des regionalen Dialogs erwartet, bleibt der Süden israelischen Operationen unterworfen. Ein sicherer Bereich bleibt. Die Zerstörung geht weiter. Die Bewohner warten auf ihre Rückkehr und Wiederaufbau.

Daher ist die iranische diplomatische Zeit nicht unbedingt die gleiche wie die libanesische Zeit.

Dies ist einer der wichtigsten Widersprüche der gegenwärtigen Situation.

Was genau bedeutet « Iran wird sich nicht aus dem Libanon zurückziehen »?

Die von den parlamentarischen Quellen der Hisbollah verwendete Formel kann auf zwei sehr unterschiedliche Arten gelesen werden.

Für die Partei ist es eine Garantie. Die Hisbollah würde angesichts Israels und des amerikanischen Drucks nicht allein gelassen werden. Teheran würde seine eigenen Verhandlungen nutzen, um eine Einigung an der libanesischen Front zu erzielen.

Aber aus der Sicht des Staates wirft dieselbe Formel eine Frage der Souveränität auf.

Wenn der Libanon in Washington und Teheran verhandelt wird, welchen Platz bleibt dann in Beirut, um seine eigenen Bedingungen zu definieren?

Der iranische Vorschlag zielt darauf ab, die Kämpfe im Libanon zu stoppen. Es ist ein Ziel, das natürlich die Interessen der betroffenen Bevölkerung erreicht. Aber die Details sind entscheidend. Eine Einstellung der Feindseligkeiten beantwortet nicht automatisch Fragen des israelischen Rückzugs, der besetzten Stellungen, der Gefangenen, der Hisbollah-Waffen und der staatlichen Autorität.

Der endgültige Inhalt eines möglichen amerikanisch-iranischen Abkommens könnte daher den Libanon beeinflussen, ohne alle seine Probleme zu lösen.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung.

Regionale Deeskalation kann Bedingungen für eine libanesische Regelung schaffen. Sie kann diese Verordnung nicht unbedingt ersetzen.

Zwei Tabellen für dasselbe Gebiet

Der Libanon steht somit im Zentrum von zwei Verhandlungstischen.

Die erste ist direkt libanesisch-israelisch, mit amerikanischer Vermittlung. Es befasst sich mit dem Boden: Rückzug, Sicherheit, militärische Positionen, staatliche Autorität und Verifikationsmechanismen.

Die zweite ist amerikanisch-iranisch. Es befasst sich mit viel umfassenderen Themen: Ormuz, Sanktionen, Öl, eingefrorene Vermögenswerte und Atomkraft. Aber sie versteht jetzt ausdrücklich die Einstellung der Kämpfe im Libanon.

Beide Prozesse können gestärkt werden.

Ein Abkommen zwischen Washington und Teheran könnte den regionalen Druck verringern und eine Lösung im Süden erleichtern. Sie könnte der Hisbollah einen Rahmen bieten, um bestimmte Entwicklungen zu akzeptieren, ohne sie als Kapitulation darzustellen. Es könnte auch den israelischen Rückzug erleichtern, wenn umfassendere Sicherheitsvorkehrungen getroffen würden.

Aber die beiden Tabellen können auch in Widerspruch geraten.

Beirut könnte sich auf einen Kompromiss zubewegen, der in Teheran nicht angemessen ist. Umgekehrt könnten Washington und der Iran eine regionale Formel erreichen, die die libanesischen Forderungen nicht vollständig erfüllt.

Die Frage ist daher nicht nur, ob der Iran die libanesische Frage in seinen Verhandlungen schützt.

Wir müssen wissen, was im Libanon verhandelt wird und welche Prioritäten es gibt.

Die Waffen der Hisbollah bleiben der schwierigste Punkt

Die parlamentarischen Quellen der Partei führen jedoch eine wichtige Eröffnung ein. Sie sagen nicht, dass Waffen aus der Diskussion sind. Sie behaupten, dass die Hisbollah zustimmt, sie im Libanon und als Teil einer Verteidigungsstrategie zu diskutieren.

Diese Formulierung mag bekannt erscheinen. Im gegenwärtigen Kontext hat sie jedoch einen anderen Anwendungsbereich.

Es bedeutet, dass die Partei das Prinzip einer Diskussion über ihre Waffen von dem Rahmen unterscheidet, in dem diese Diskussion geführt wird.

Die Ablehnung betrifft daher sowohl die Methode als auch den Inhalt.

Die Hisbollah will nicht, dass Abrüstung als eine Verpflichtung erscheint, die von Israel durch militärischen Druck erreicht wird. Sie versucht, einen nationalen Rahmen für die Verhandlungen über ihre zukünftige Rolle bei der Verteidigung des Landes aufrechtzuerhalten.

Das Problem ist, dass die Regierung gleichzeitig das Prinzip des staatlichen Waffenmonopols im ganzen Land verteidigt.

Der Abstand bleibt beträchtlich.

Kann eine Verteidigungsstrategie einen Übergang beinhalten, um militärische Fähigkeiten schrittweise unter die Autorität des Staates zu stellen? Oder dient sie dazu, eine autonome bewaffnete Struktur in einem neuen politischen Rahmen aufrechtzuerhalten?

Die Quelldateien beantworten diese Frage nicht.

Sie zeigen nur, dass dieser Diskussionsraum immer noch im Diskurs der Quellen der Hisbollah existiert.

Naim Kassem will zurück zum Indirekten

Naim Kassems Forderung, die direkten Verhandlungen mit Israel auszusetzen, ergänzt diese Strategie.

Der Generalsekretär der Hisbollah möchte zu einer indirekten Formel zurückkehren. Diese Position entspricht einer offensichtlichen politischen Logik: zu verweigern, dass die Beziehung zu Israel allmählich zu normalen bilateralen Verhandlungen wird, während die Besatzung und die Angriffe weitergehen.

Es hat auch eine strategische Dimension.

Indirekte Verhandlungen geben Vermittlern mehr Gewicht. Dadurch wird es einfacher, den libanesischen Fall mit anderen regionalen Verhandlungen zu verbinden.

Im Gegenteil, die Regierung scheint der Ansicht zu sein, dass Verhandlungen der einzige realistische Weg bleiben, um einen Rückzug zu erreichen.

Daher geht es bei der Uneinigkeit um den Grad der Autonomie, den der Libanon in Bezug auf die regionale Konfrontation aufrechterhalten muss.

Die Hisbollah glaubt, dass die iranische Machtquote die libanesische Position verbessert.

Im Gegenteil, seine Gegner könnten der Meinung sein, dass diese Abhängigkeit den Libanon daran hindert, seine eigenen Prioritäten zu definieren.

Quellen identifizieren diese Diskrepanz. Sie ermöglichen es nicht, das Ergebnis zu bestimmen.

Das Risiko, dass der Libanon in einer großen Transaktion variabel wird

Hier taucht endlich das Hauptproblem auf.

Die Aufnahme des Libanon in den iranischen Vorschlag kann als Beweis dafür gelesen werden, dass Teheran ihn nicht aufgibt. Es kann auch als Beweis dafür gelesen werden, dass die libanesische Frage zu einer Verhandlung gehört, deren Hauptziele Iraner und Amerikaner sind.

Beide Messwerte sind nicht unbedingt inkompatibel.

Der Iran kann versuchen, seinen libanesischen Verbündeten zu schützen, während er dies als Teil seiner eigenen Verhandlungen nutzt. Washington kann versuchen, den Libanon zu stabilisieren, während es Sanktionen und Ormuz einsetzt, um nukleare Konzessionen zu erhalten.

Der Libanon liegt zwischen diesen Interessen.

Für Beirut besteht die Schlüsselfrage daher darin, eine mögliche regionale Entspannung in ein spezifisches nationales Ergebnis umzuwandeln: Stopp der Angriffe, israelischer Rückzug, Rückkehr der Einwohner, Wiederaufbau und Wiederherstellung der staatlichen Autorität.

Ohne diese Übersetzung könnte eine große regionale Transaktion die Konfrontation nur einfrieren.

Die Hisbollah scheint jetzt darauf zu wetten, dass der Iran mehr für den Libanon bekommen wird, als direkte Verhandlungen alleine kommen können.

Diese Wette erklärt einen Teil seiner Besorgnis. Er erklärt auch sein Beharren auf dem internen Dialog über Waffen.

Aber es setzt das Land einer großen Unsicherheit aus: Solange Washington und Teheran nicht entschieden haben, was sie handelsbereit sind, bleibt ein Teil der Zukunft des Südens von Verhandlungen, die außerhalb von Beirut stattfinden, ausgesetzt.

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